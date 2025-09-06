2-й период Металлург Магнитогорск — Ак БарсОнлайн
    Три отставки за неделю: что осталось от наследия Моуриньо, Сульшера и тен Хага в «МЮ»

    Бывшие тренеры «Манчестер Юнайтед» почти одновременно лишились работы

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Бешикташ Лига конференций Лига чемпионов Фенербахче Бенфика Байер Реал Мадрид Челси Манчестер Сити Тоттенхэм Рома ПСЖ Суперкубок Англии Кубок Лиги Лига Европы Уотфорд Ливерпуль Ювентус
    Андрей Разин«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс». Онлайн, прямая трансляция Эрик тен Хаг и Жозе МоуриньюТри отставки за неделю: что осталось от наследия Моуриньо, Сульшера и тен Хага в «МЮ»
    Эрик тен Хаг и Жозе Моуринью
    Эрик тен Хаг и Жозе Моуринью
    The Athletic рассказывает, как каждый новый наставник «МЮ» приходил, чтобы исправить ошибки предшественника, но сам оказывался в той же ловушке.
    28 августа «Бешикташ» принял решение расстаться с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером после вылета команды из Лиги конференций на стадии плей-офф. На следующий день «Фенербахче» отправил в отставку Жозе Моуриньо — во многом из-за поражения от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов. Еще через двое суток «Байер» уволил Эрика тен Хага, который успел провести на посту лишь три официальных матча.

    Таким образом, всего за одну неделю сразу три бывших наставника «Манчестер Юнайтед» лишились работы. И все это на фоне слухов о шатком положении нынешнего главного тренера Рубена Аморима.

    • Быть менеджером «Юнайтед» — значит оказаться под одним из самых пристальных микроскопов в мировом футболе. За 12 лет, прошедших после ухода с тренерского мостика сэра Алекса Фергюсона, клуб сменил шестерых постоянных наставников и одного исполняющего обязанности. Никому из них не удалось выстроить долгосрочную систему успеха на одной из самых сложных должностей в спорте.

    Но позволяет ли время — и нынешние трудности Аморима — взглянуть иначе на наследие Моуриньо, Сульшера и тен Хага в «Манчестер Юнайтед»?

    Жозе Моуринью: май 2016 — декабрь 2018

    Что произошло в «Манчестер Юнайтед»?

    Приглашение Моуриньо в «Манчестер Юнайтед» стало ответом на критику в адрес его предшественника Луи ван Гала. Португалец, переживший болезненные увольнения из «Реала» и «Челси», все же считался тренером с уникальным сочетанием тактической гибкости и харизмы, способным справиться с вызовом «Олд Траффорд».

    Жозе Моуринью
    В 2016 году Моуринью воспринимался как ближайший современный аналог сэра Алекса Фергюсона. Пусть за три сезона в Испании он завоевал всего один титул чемпиона, но считался одним из немногих, кто способен соперничать с Пепом Гвардиолой на уровне тактических находок.

    Сезон-2016/17 в АПЛ подавался как настоящая дуэль: Моуринью и «Манчестер Юнайтед» в красном углу, Гвардиола и «Манчестер Сити» — в голубом. Ожидалось, что их противостояние определит целую эпоху.

    Почему его уволили?

    Первый сезон стал для Моуриньо самым успешным: в его активе — Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лига Европы. Но догнать «Сити» Гвардиолы ему так и не удалось.

    Значительную часть его пребывания в клубе омрачало холодное противостояние с Полем Погба. Чем дольше шло время, тем заметнее становилось раздражение Моуринью: он все чаще говорил не о будущем «Юнайтед», а о собственных прошлых достижениях.

    Жозе Моуринью
    Лучшим символом его эпохи стало решение жить не в доме рядом с Манчестером, а в люксе отеля Lowry Hotel. На вопрос, почему он так поступил, Моуриньо ответил: «В доме я был бы несчастен: нужно убирать, а я не хочу; нужно гладить, но я не умею; нужно готовить, а я могу только яичницу и сосиски». Великий тренер, который не захотел убирать за самим собой.

    Что было после «Манчестер Юнайтед»?

    Карьера Моуринью в любом клубе почти всегда проходит три этапа. Сначала — период успехов, когда он формирует атмосферу «мы против всего мира». Затем — стадия «мы, избранные», когда вместе с преданными игроками и болельщиками он проходит через трудности. И, наконец, финальная фаза «Моуриньо против всех» — с открытой критикой судей, сомнениями в мотивации травмированных игроков и постоянными просьбами о новых трансферах.

    • Эти стадии в той или иной форме пережили «Тоттенхэм», «Рома» и теперь «Фенербахче». Самые свежие успехи португальца связаны с Римом: победа в Лиге конференций-2022 и выход в финал Лиги Европы-2023.

    Уле Гуннар Сульшер: декабрь 2018 — ноябрь 2021

    Что произошло в «Манчестер Юнайтед»?

    Сульшер вернул «Олд Траффорд» атмосферу оптимизма после мрачных последних месяцев при Моуринью. Сначала он пришел как исполняющий обязанности и выиграл шесть из первых семи матчей, вдохнув жизнь в игру Погба и Антони Марсьяля.

    Руководство клуба изначально планировало по завершении сезона-2018/19 пригласить спортивного директора и нового постоянного тренера. Но настолько сильной оказалась связь Сульшера с болельщиками и командой, что именно он стал главным кандидатом.

    Победа 3:1 над «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов в марте 2019 года вошла в современный фольклор клуба, и уже через несколько недель норвежец получил должность на постоянной основе.

    Уле Гуннар Сульшер
    globallookpress.com

    Сульшер стал первым бывшим игроком «Манчестер Юнайтед», возглавившим команду, со времен Уилфа Макгиннесса в 1969 году. Казалось, его знание «золотых времен» клуба позволит вернуть некоторые методы и традиции эпохи Фергюсона.

    И это почти сработало: Сульшер стал первым тренером после Фергюсона, кто два сезона подряд выводил команду в зону Лиги чемпионов, а также доходил до полуфиналов Кубка лиги и Кубка Англии.

    Почему его уволили?

    Поражение по пенальти в финале Лиги Европы-2021 от «Вильярреала» стало переломным моментом. Сульшер тяжело пережил неудачу и летом настаивал на усилении состава. Клуб приобрел Джейдона Санчо и Рафаэля Варана, а в последний день трансферного окна сенсационно вернул Криштиану Роналду.

    Легенда «Манчестер Юнайтед» должна была стать главным бомбардиром и изменить динамику команды. Но вместо этого возвращение Роналду лишь обострило тактические проблемы, которые тренерский штаб так и не сумел решить.

    • «"Как мы собираемся обороняться?" — это был первый вопрос, который задал Киран Маккенна (мой ассистент),» вспоминал Сульшер в интервью NRK. «Наверное, это было ошибочное решение для всех нас. Но в тот момент оно казалось правильным».

    Травма Варана лишила команду ключевого защитника в важнейший отрезок осени, и серия неудач завершилась поражением 1:4 от «Уотфорда», после которого Сульшер был отправлен в отставку.

    Что было после «Манчестер Юнайтед»?

    После отставки Сульшер более трех лет оставался вне большой тренерской работы и лишь в январе 2025 года возглавил «Бешикташ». Он вывел турецкий клуб на четвертое место по итогам сезона, но был уволен в конце августа.

    История, вероятно, будет благосклонна к норвежцу: все больше болельщиков и экспертов — в том числе и автор этой статьи — ценят его вклад в повышение стандартов внутри клуба, а не зацикливаются на том, что он так и не смог пробить потолок АПЛ, где доминировали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

    Уле Гуннар Сульшер
    globallookpress.com

    «Управление людьми — это моя страсть, — говорил Сульшер в интервью Sky Sports в апреле 2021-го. — Конечно, у меня есть и другие навыки, но важно уметь использовать сильные стороны окружающих. Для меня главное — выжать максимум из каждого игрока: похвалой или критикой, мягко или жестко. Это и искусство, и наука».

    Мог бы Сульшер добиться большего, если бы клуб обеспечил ему более звездный состав?

    Эрик тен Хаг: май 2022 — октябрь 2024

    Что произошло в «Манчестер Юнайтед»?

    Эта тренерская каденция требует краткого пересказа. Тен Хаг, как он не раз напоминал летом 2024 года, выиграл два трофея за два года работы в «Манчестер Юнайтед». Победа в Кубке лиги-2023 прервала шестилетнюю трофейную засуху клуба, а успех в финале Кубка Англии-2024 над «Манчестер Сити» Гвардиолы, вероятно, отсрочил его увольнение после провального восьмого места в чемпионате.

    Почему его уволили?

    Да, тен Хаг принес клубу трофеи, а именно в этом «МЮ» и видит свою идентичность. Но он также санкционировал трансфер правого вингера за 86 миллионов фунтов, который неумело пользовался правой ногой, проиграл «Ливерпулю» 0:7 и так и не смог внятно объяснить, чего именно добивается от игроков.

    Эрик тен Хаг
    globallookpress.com

    Когда тен Хаг только возглавил «Юнайтед», вокруг него витали воспоминания о блестящей команде «Аякса»-2018/19, которая дошла до полуфинала Лиги чемпионов, выбив по пути «Реал» и «Ювентус». Но в ретроспективе стоило задать больше вопросов тренеру, сумевшему упустить преимущество 3:0 по сумме двух матчей в полуфинале против «Тоттенхэма» без Гарри Кейна.

    Первый сезон в Англии принес тен Хагу трофей и третье место в лиге, но также выявил тревожные проблемы в гостевых матчах и тактические слабости, которые со временем подорвали его планы на будущее.

    Что было после «Манчестер Юнайтед»?

    Два месяца в «Байере», одна победа, одна ничья и одно поражение. Его отставка в Леверкузене пока остается предметом обсуждений. Сам тренер через агентство SEG Football выпустил заявление, что никогда не ощущал полной поддержки со стороны нового работодателя.

    • Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес объяснил решение клуба тем, что «строительство новой успешной команды в нынешней конфигурации оказалось невозможным».

    История с тен Хагом, похоже, будет разворачиваться еще не одну неделю.

    Почему тень Фергюсона все еще витает над клубом

    Когда в апреле 2014-го был уволен Дэвид Мойес, общее мнение заключалось в том, что он просто «не тянул» уровень «Манчестер Юнайтед», и клубу нужен тренер с опытом работы в топ-команде. Когда в 2016 году расстались с Луи ван Галом — уже после победы в Кубке Англии, — его называли «человеком прошлого».

    Казалось, «Юнайтед» требовался специалист, чутко реагирующий на реалии современного футбола. После ухода Моуриньо раздевалку описывали как токсичную и разрозненную — Сульшер должен был ее объединить. Его чаще всего критиковали за тактику. А тен Хаг, напротив, воспринимался как тренер-тактик, способный исправить этот пробел.

    Но в итоге тен Хага сочли плохим коммуникатором. Рубен Аморим оказался более ясным и последовательным в объяснении своих идей и видения будущего.

    Рубен Аморим
    globallookpress.com

    Третий закон Ньютона гласит: каждое действие вызывает равное и противоположное противодействие. Более десяти лет футбольной нестабильности «Юнайтед» во многом обязаны именно такому подходу к найму тренеров: в момент он кажется логичным, но в итоге оставляет наставников слишком уязвимыми.

    Эту закономерность точно подметил сам Аморим на своей первой пресс-конференции. Если однажды он покинет «Олд Траффорд», логика подсказывает, что его сменит тренер с опытом работы в АПЛ, предпочитающий игру в четыре защитника, но готовый варьировать схемы.

    • Справились бы Моуринью, Сульшер или тен Хаг лучше, получив больше времени? Возможно. Но одна из ключевых проблем клуба заключается в том, что владельцы — сначала семья Глейзеров, а теперь и INEOS — пытались создавать для тренера условия, при которых он напоминал бы Фергюсона, но при этом не обеспечивали нужной структуры и стабильной поддержки, чтобы тот раскрыл свой потенциал.

    Можно сказать, что каждый из трех наставников приходил в «Юнайтед» потому, что его сильные стороны компенсировали слабости предшественника. Однако клуб так и не научился минимизировать слабости тренера уже в процессе работы.

    Работа в «Манчестер Юнайтед» — одна из самых сложных в мировом футболе. Моуринью, Сульшер и тен Хаг приняли этот вызов — каждый со своей степенью успеха.

