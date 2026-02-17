ESPN рассуждает о том, как можно улучшить текущий формат Лиги чемпионов.

К середине второго сезона обновленной Лиги чемпионов стало очевидно, какое влияние оказал переход в 2024 году к формату с 36 командами и «швейцарской» моделью — ранее в европейском футболе не было ничего подобного.

Достаточно привести лишь один пример: в этом сезоне в заключительном туре общего этапа вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин подарил турниру культовый момент, поразив на 98-й минуте ворота «Реала». Украине спас команду от вылета, выведя лиссабонский клуб в плей-офф.

С другой стороны, формат турнира стал настолько запутанным, что сам Трубин не до конца понимал, насколько решающим был его гол.

Очевидно, что идеального решения не существует, но это не значит, что не стоит попытаться его найти. В преддверии матчей раунда плей-офф, которые пройдут во вторник и среду, мы решили порассуждать о том, как можно изменить формат Лиги чемпионов — в пределах того, что действительно может быть реализовано.

Ниже три варианта — от радикально инновационного до тонко выверенного.

Две мини-лиги и один гигантский раунд плей-офф

УЕФА уже несколько раз менял формат Лиги чемпионов с тех пор, как в начале 1990-х отказался от классического Кубка европейских чемпионов.

Несмотря на постоянные корректировки, турнир остается вершиной клубного футбола — и окончательно «сломать» его пока не удалось.

Но настоящая магия начинается в плей-офф. И в этом кроется проблема: как бы УЕФА ни перезапускал групповой этап, он никогда не сравнится по драматизму с классическими двухматчевыми противостояниями на вылет.

Анатолий Трубин globallookpress.com

Единственная причина, по которой восьмой тур общего этапа в этом сезоне оказался таким зрелищным, — по ощущениям он соответствовал плей-офф.

Победа «Бенфики» над «Реалом» (4:2), которую украсил гол вратаря в компенсированное время, по накалу не уступала любой встрече на вылет.

Есть ли способ сделать общий этап еще лучше? Возвращения к чистому формату на вылет с первого раунда не будет — слишком велик риск и слишком мало гарантированных доходов для топ-клубов, чтобы они на это согласились. Значит, общий этап должен остаться.

Почему бы тогда не разделить общий этап на две части — две отдельные лиги, которые будут «поставлять» команды в плей-офф, по аналогии с конференциями в НФЛ (американский футбол — прим.)? Вместо раздутой таблицы с 36 командами — две секции по 18 клубов, где только первые два места в каждой автоматически выходят в 1/8 финала.

Оставшиеся 24 команды (по 12 из каждой секции) отправлялись бы в масштабный раунд плей-офф — с открытой жеребьёвкой!

Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Преимущество должны иметь только лучшие. Если ты финишировал ниже второго места, можешь получить в соперники кого угодно — от «Реала» до «Буде-Глимт». Всё будет зависеть не от посева, а от жребия. При этом каждая команда всё равно проведет восемь матчей на общем этапе — доходы не сократятся.

Это по-прежнему не идеальный формат. Слишком много команд смогут выйти в плей-офф даже при посредственной игре на общем этапе, и, возможно, останется немало формальных матчей без турнирного веса. Но хочется, чтобы игры уровня «Арсенал» — «Пари Сен-Жермен» или «Реал» — «Бавария» в ноябре значили больше, чем сейчас.

Два автоматических места в плей-офф повысили бы напряжение в верхней части таблицы.

Клубы сами выбирают себе соперников

Нас просят быть реалистами, поэтому будем исходить из этого. Возврата к эпохе «одна лига — один победитель» не будет. Как и к чистому формату на вылет с первого раунда. Тем более что после общего этапа у нас и так фактически начинается отдельный турнир на вылет.

С нынешним форматом в целом всё не так уж плохо. Основная проблема — в системе посева. Проще говоря, она почти ничего не значит.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял первое место по итогам общего этапа, а «наградой» за это стало противостояние с «Пари Сен-Жермен», финишировавшим 15-м — и в итоге выбившим «красных» из турнира.

«Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

Или возьмем «Реал», который стал 11-м и получил в соперники «Манчестер Сити» (22-е место). Да, обе команды выступили ниже ожиданий, но это выглядело как «наказание» и для одних, и для других. Если бы «Реал» занял на одно место ниже, ему достался бы — только без обид — «Селтик». Кого бы вы предпочли?

Когда команды ранжируются по одному очку (а то и по разнице мячей), это вряд ли можно назвать научной оценкой их реальной силы. Поэтому надо придать посеву смысл: пусть клубы сами выбирают соперников.

Как это может работать?«Реал» занял девятое место — значит, он имеет самый высокий номер посева среди участников раунда плей-офф. Вместо того, чтобы автоматически играть с 24-й командой (например, «Бенфикой»), он получает право выбрать любого соперника из числа команд раунда плей-офф. Следующим выбирает «Интер», занявший 10-е место, — и он тоже сам решает, с кем сыграть.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Возможно, «Реал» не захочет вновь сталкиваться с Жозе Моуринью так скоро. Возможно, «Интер», которому выпал «Буде-Глимт», не горит желанием лететь за Полярный круг и играть в феврале на искусственном газоне. Какой бы ни была причина, клуб получает реальное преимущество за более высокое место в таблице.

Кроме того, это могло бы стать телевизионным шоу: представьте, как представителю каждого клуба дают 60 секунд, чтобы объявить своего соперника. Плюс это естественным образом разводило бы большие команды как можно дальше друг от друга.

То же самое можно повторить в 1/8 финала: «Арсенал» выбирает первым, затем «Бавария» и так далее. А заодно можно позволить команде с более высоким рейтингом решить, где проводить первый матч — дома или в гостях. Мы привыкли считать, что ответная игра дома — преимущество, но, возможно, кто-то предпочел бы иначе из-за плотности календаря, стиля игры или других факторов. Почему бы не дать возможность выбрать даже день недели — вторник или среду?

Такие «спортивные преимущества» зарабатываются на поле и действительно имеют значение. И это снижает вероятность того, что команды в концовке общего этапа будут экономить силы или довольствоваться ничьей, зная, что в топ-8 они уже не попадут.

Новый формат не так уж и плох, но посев надо ужесточить

Возможно, главное изменение, в котором мы нуждаемся, — это изменение восприятия.

Да, огромный общий этап из восьми матчей дает минимум турнирного риска, но именно это подарило нам одни из лучших сюжетов сезона. За восемь туров «Бенфика» и «Буде-Глимт» смогли пережить неудачный старт и постепенно «вкатиться» в турнир. Более того, «Пафос» и «Юнион Сент-Жиллуаз» почти сделали то же самое. Они прибавляли по ходу дистанции, и отсутствие раннего давления из-за возможного вылета в итоге пошло на пользу именно зрителям.

Если относиться к общему этапу как к настоящему мини-сезону, пусть и короткому, с поворотами сюжета, развитием и неожиданными развязками, формат становится куда интереснее, даже если мы понимаем, что в октябре никто не вылетит.

«Манчестер Сити» globallookpress.com

Тем не менее, если уж настаивать на изменениях, можно сделать пару небольших корректировок.

Во-первых, для стран, представленных четырьмя и более клубами, можно допустить как минимум один матч против соотечественника на общем этапе.

Если мы живем в реальности, где Премьер-лига зарабатывает больше всех и может позволить себе лучших игроков, то отсутствие очных встреч между ее представителями лишь усиливает их позиции. Вполне возможно, английским клубам было бы сложнее занять пять мест в топ-8 таблицы, если бы, скажем, «Челси» пришлось съездить к «Арсеналу», а «Манчестер Сити» сыграл против своего неудобного соперника — «Тоттенхэма».

А если в ноябрьском календаре внезапно появится дополнительное Эль-Класико или Дер Классикер («Бавария» против «Боруссии» Дортмунд — прим.) — кто станет жаловаться?

Жюль Кунде и Винисиус Жуниор globallookpress.com

Во-вторых, несмотря на множество предложений «американизировать» турнир, в одном аспекте можно пойти еще дальше. Не отменять посев — а, наоборот, сделать его максимально строгим.

Разница между соперниками может быть колоссальной. В этом сезоне, к примеру, «Спортинг» (завершил общий этап на седьмом месте) и «Манчестер Сити» (финишировал восьмым) — это совсем разные уровни. Или 17-я «Боруссия» Дортмунд против 18-го «Олимпиакоса».

В прошлом году была огромная разница между тем, чтобы «Ливерпулю» достался «ПСЖ» или «Бенфика», либо «Селтик» вместо «Манчестер Сити». В таблице и так достаточно случайности — не стоит добавлять еще одну порцию хаоса через жеребьевку.

Пусть всё определяет итоговая таблица: в 1/8 финала команда, занявшая первое место, играет с победителем пары 16-е и 17-е место; вторая — с победителем 15-е и 18-е место и так далее.

Это не радикальные перемены, потому что, честно говоря, многое менять и не нужно. Мы получаем мини-сезон с настоящими сюжетными поворотами, пару сумасшедших туров в концовке общего этапа, а затем огромную сетку плей-офф, которая гарантирует несколько месяцев футбольной драмы.

Расширение турнира продиктовано, прежде всего, вечным стремлением к увеличению доходов. Но, как это часто бывает в футболе, жадность в итоге подарила нам еще больше увлекательного футбола.