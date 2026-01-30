GOAL рассказывает о главных героях и неудачниках общего этапа Лиги чемпионов.

Общий этап Лиги чемпионов подошел к предсказуемо хаотичному финалу. Все 18 матчей восьмого тура начались в одно врем. Итогом стали бесконечные перемещения команд по таблице в течение 90 с лишним минут безумия, но главным событием, без сомнения, стал гол вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота «Реала» — его удар головой на последних секундах вывел «Бенфику» в плей-офф.

Еще одна драма развернулась в Бильбао, где «Спортинг» вырвал победу на 94-й минуте, сенсационно забронировав место в 1/8 финала. Тем временем «Будё-Глимт» сотворил невероятную сенсацию, обыграв «Атлетико» на «Метрополитано», «Брюгге» выбил «Марсель», а «Карабах» пробился в стыковые матчи, несмотря на разгромное поражение от «Ливерпуля».

Другие топ-клубы, включая «Барселону», «Челси» и «Манчестер Сити», также напрямую вышли в 1/8 финала.

«Арсенал» же возглавил таблицу, одержав восемь побед в восьми матчах: в последнем туре «канониры» полурезервным, но все равно мощным составом обыграли аутсайдера — «Кайрат».

Настало время назвать главных победителей и неудачников общего этапа Лиги чемпионов.

Победитель: «Арсенал»

«Ливерпуль» прекрасно знает, что первое место на общем этапе вовсе не гарантирует легкий путь к финалу. В прошлом сезоне «красные» попали на «ПСЖ» уже в 1/8 финала, а остальное — уже история.

Тем не менее, «Арсенал» может быть доволен собой: «канониры» финишировали первыми со стопроцентным показателем.

«Арсенал» globallookpress.com

Во-первых, прямой выход в 1/8 финала означает, что команда Микеля Артеты, которая претендует на «квадрупл» (четыре трофея за сезон), проведет на два матча меньше.

Во-вторых, в отличие от «Ливерпуля», «канониры» не рискуют столкнуться с потенциальным победителем турнира уже в первом раунде плей-офф: их возможные соперники — «Боруссия» Дортмунд, «Байер», «Аталанта» или «Олимпиакос».

В-третьих, и это самое важное: небольшое, но значимое изменение в правилах Лиги чемпионов этого сезона означает, что две команды с самым высоким посевом будут проводить ответный матч дома на каждой стадии плей-офф. Это неоспоримое преимущество, если дело дойдет до дополнительного времени или пенальти.

Да, в минувшее воскресенье «Арсенал» впервые в сезоне проиграл на «Эмирейтс» своим конкурентам по Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед», и по-прежнему остаются вопросы к их психологической устойчивости и зависимости от стандартов. Однако, как показал общий этап, у «Арсенала» сейчас сильнейший состав в мире. Плей-офф в этом сезоне идеально подстроен под то, чтобы первый номер посева наконец дошел до финала. Это отличный знак для команды, которая еще никогда не выигрывала этот трофей.

Победитель: «Спортинг»

После шокирующей победы над «Пари Сен-Жермен» на прошлой неделе тренер «Спортинга» Руи Боржес признался: «У меня нет слов, чтобы описать эту команду. Они заслужили эту победу и заслужили войти в историю клуба».

Луис Суарес globallookpress.com

Если в этом и были какие-то сомнения, то теперь они развеяны — после того, как португальский клуб обыграл на выезде «Атлетик». Это позволило «Спортингу» напрямую выйти в 1/8 финала.

Боржес открыто заявлял, что его первоначальной целью был хотя бы выход в стыковые матчи. Однако в Бильбао, как и в игре с «ПСЖ», «Спортинг» продемонстрировал несгибаемый характер, забив победный гол на последних минутах.

«Оказаться в этой компании — огромную гордость не только для клуба, но и для всей страны», — добавил Боржес.

Неудачник: «Вильярреал»

За тур до завершения общего этапа шанс попасть в плей-офф потеряли четыре команды — «Кайрат», «Айнтрахт», «Славия» Прага и «Вильярреал».

Вылет испанского клуба стал самым громким сюрпризом, учитывая успехи «желтой субмарину» в Ла Лиге. Подопечные Марселино занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» всего на три очка и имея игру в запасе.

«Вильярреал» globallookpress.com

Однако, несмотря на достойную игру в отдельных эпизодах, в ЛЧ «Вильярреал» был значительно хуже, чем на внутренней арене. В итоге игроки чувствовали себя так, словно попали в футбольную версию «Дня сурка».

«Мне приходится повторять то же самое, что я говорю с самого начала Лиги чемпионов. Мы не заслуживали поражения, но снова проиграли. У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник наказал нас, приложив минимум усилий. Это очень тяжело, потому что я не считаю, что мы должны были оказаться в таком положении», — сказал полузащитник Санти Комесанья после того, как надежды «Вильярреала» на плей-офф окончательно разбились о домашнее поражение от «Аякса» (1:2).

Тем не менее, Марселино резонно заметил, что его игрокам не на что жаловаться после столь позорно раннего вылета: «В этом турнире нужно действовать решительно в обеих штрафных».

«Вильярреал» не проявил решительности ни в одной из них — и именно поэтому одна из лучших команд Испании покидает еврокубки уже к концу января.

Победитель: «Карабах»

Пришло время признаний: перед началом общего этапа мы считали «Карабах» слабейшей командой турнира. Было крайне сложно представить, как клуб, занявший последнее место в своей группе Лиги Европы в прошлом году, сможет хотя бы навязать борьбу в самом престижном турнире. Однако мы очень рады, что ошибались.

«Карабах» globallookpress.com

Кампания «Карабаха», вопреки всякой логике, была абсолютно сюрреалистичной от начала до конца: подопечные Гурбана Гурбанова шокировали «Бенфику» на «Эштадиу да Луш» в первом туре, а в среду узнали о своем выходе в стыковые матчи прямо на «Энфилде» после сокрушительного поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:6.

Впрочем, этот погром на Мерсисайде ни в коем случае не должен обесценивать их достижение. Как сказал Гурбанов, «Карабах» заслужил выход в плей-офф.

«Оглядываясь на наш путь на общем этапе в целом, можно сказать, что мы преодолели множество препятствий», — сказал главный тренер «Карабаха».

Решающая победа над «Айнтрахтом» в седьмом туре стала самым ярким тому подтверждением: азербайджанский клуб уступал 1:2 за 10 минут до финального свистка, но вырвал победу на последних секундах, спровоцировав бурные празднования в Баку. После финального свистка Гурбанов и многие игроки не сдерживали слез. Пожалуй, именно этот матч стал лучшим напоминанием о непредсказуемости спорта — даже в те времена, когда все козыри на руках у элиты.

Неудачник: «Пари Сен-Жермен»

Учитывая, что в прошлом сезоне «Пари Сен-Жермен» прошел через стыковые матчи на пути к победе в Лиге чемпионов, Витинья не слишком расстроился из-за того, что команде снова не удалось выйти в 1/8 финала напрямую.

Луис Энрике globallookpress.com

«Нам не стоит слишком много об этом думать. В прошлом году у нас была та же проблема, а потом, внезапно, всё изменилось, и мяч начал залетать в ворота», — сказал португалец после ничьей с «Ньюкаслом».

Однако это не совсем точное описание ситуации. В прошлом сезоне «ПСЖ» заметно прибавил задолго до конца общего этапа. Более того, они подходили к стыковым матчам на кураже, предотвратив угрозу раннего вылета тремя победами подряд, в том числе над «Манчестер Сити».

На этот раз форма «ПСЖ» вызывает реальную тревогу: они выпали из топ-8, не сумев выиграть ни одного из трех последних матчей. У парижан всё еще потрясающий набор молодых талантливых игроков во главе с выдающимся тренером Луисом Энрике, но команде, которая, что настораживает, буксует и в Лиге 1, требуется колоссальный прогресс.

Победитель: «Особенный»

Пятого ноября, на экваторе общего этапа, «Бенфика» шла предпоследней в общей таблице, имея ноль очков после четырех туров. Жозе Моуринью сказали, что у его команды больше нет шансов на плей-офф. Но он был категорически не согласен.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Никто не убедит меня в том, что мы вылетели. Даже если все вокруг начнут кричать об этом, я не поверю. Не могу сказать наверняка, что мы выйдем в плей-офф, но я отказываюсь признавать, что всё кончено. Команда прибавляет, и ничто не убеждает меня в том, что мы не можем бороться. Впереди еще четыре тура, так что шанс есть», — заявил тогда Моуринью.

И как же он был прав! «Бенфика» выиграла три из четырех оставшихся матчей и прошла дальше самым невероятным образом: вратарь Анатолий Трубин забил головой на последних секундах в матче с «Реалом» (4:2), что позволило «орлам» подняться на 24-е место.

Для Моуринью это была особенно приятная победа над бывшим клубом, а также выдающееся достижение для тренера, который еще в августе был уволен из «Фенербахче» за непопадание в общий этап турнира. Теперь же он в плей-офф с «Бенфикой». Оказывается, у «Особенного» всё еще есть порох в пороховницах!

Неудачник: Антонио Конте

Антонио Конте гордился тем, как его ослабленный травмами «Наполи» сражался в матче с «Челси» (2:3), поражение в котором похоронило надежды неаполитанцев на выход в плей-офф.

«Даже когда у нас не хватает 13 футболистов, мы были смелыми и агрессивными. Именно это позволило нам выиграть Скудетто в прошлом сезоне и Суперкубок в декабре — это наш путь. Я убежден, что когда в моем распоряжении будет больше игроков, мы станем еще сильнее», — сказал Конте в интервью Sky Sport Italia.

Антонио Конте globallookpress.com

Однако вновь возникают резонные сомнения в долговечности сверхинтенсивного футбола Конте. Он, безусловно, один из лучших тренеров в мире. На самом деле, вряд ли найдется кандидат лучше, если клубу нужно выйти из кризиса: он трижды превращал проблемные команды в чемпионов в первый же год работы («Ювентус», «Челси» и «Наполи»). Однако его команды слишком часто начинают сбоить, когда к графику добавляются еврокубки.

Конте провел уже шесть кампаний в Лиге чемпионов: три из них закончились до стадии плей-офф, и лишь однажды он дошел до четвертьфинала.

Так что, несмотря на смягчающие обстоятельства этого позорного вылета, тот факт, что чемпионы Италии покидают Европу во многом из-за того, что упустили победу над игравшим вдесятером «Копенгагеном», бросает тень на Конте и его методы работы.

Победитель: Слот и Франк

Где бы сейчас были главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот и наставник «Тоттенхэма» Томас Франк, если бы не Лига чемпионов? Скорее всего, искали бы новую работу.

Несмотря на победу в Премьер-лиге в своем дебютном сезоне, Слот оказался под колоссальным давлением из-за одной из худших защит титула в истории английского футбола.

Арне Слот globallookpress.com

Что касается Франка, то у него было гораздо меньше кредита доверия со стороны болельщиков, поэтому датчанину пришлось столкнуться с регулярными призывами к отставке. «Тоттенхэм» занимает 14-е место в АПЛ.

Однако еврокубки стали для обоих тренеров долгожданной отдушиной на фоне внутренних проблем. Несмотря на кадровые проблемы в обороне, «Ливерпуль» Слота завершил общий этап на третьем месте — всего на одну строчку выше «шпор», которые, как признался полузащитник Арчи Грей, в Европе выглядят «совершенно другой командой».

Как следствие, теперь есть неплохие шансы, что оба специалиста не будут уволены к началу 1/8 финала. Еще в прошлую субботу мы бы такого не сказали.

Неудачник: «Реал» Мадрид

Накануне решающей битвы с «Реалом» Жозе Моуринью не жалел теплых слов в адрес Альваро Арбелоа, называя своего бывшего подопечного «моим мальчиком» и «одним из лучших людей», которых он когда-либо тренировал.

Тем не менее, казалось, что португалец имел в виду именно Арбелоа, когда выражал удивление современным феноменом — тем, как «тренерам без опыта» дают «возможность возглавлять лучшие клубы мира».

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Конечно, решение «Мадрида» назначить тренера резервной команды после увольнения Хаби Алонсо не стало шоком — всё к этому и шло.

Но Арбелоа явно не Зинедин Зидан. Это стало очевидно после того, как «Реал» под его руководством позорно вылетел из Кубка Испании, а затем упустил место в 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» (2:4) Моуринью на «Эштадиу да Луш» в матче, где дисциплина команды была на нуле.

Арбелоа и сам признал, что в тот вечер его команду «переиграли»: «Я бы хотел сказать, что мы уступили лишь в чем-то одном, но это проявилось во многих аспектах. Мы были далеки от той версии себя, которой должны быть, нам нужно многое улучшать».

«Реал», конечно, признанный мастер преображаться как раз перед плей-офф, когда это действительно важно. Однако на данный момент мы бы не рискнули поставить на то, что «Мадрид» под руководством Арбелоа пройдет стыковые матчи — впереди еще одно столкновение с Моуринью.

Победитель: Килиан Мбаппе

У «Мадрида» сейчас полно проблем, но Килиан Мбаппе точно не одна из них. Напротив, находящийся в огне французский форвард — единственная причина, по которой «сливочные» все еще могут считаться реальными претендентами на победу в Лиге чемпионов.

Несмотря на игру в глубоко разбалансированной команде, Мбаппе действует на пике своих возможностей. Никогда прежде он не был столь стабилен и хладнокровен. Как сказал Моуринью после победы «Бенфики» над «Реалом»: «Два момента у Мбаппе — два гола! ».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Благодаря дублю в Лиссабоне чемпион мира довел счет своим голам в турнире до 13 — и это абсолютно безумная цифра.

Во-первых, Мбаппе сыграл всего в семи матчах общего этапа, так как пропустил домашнюю игру с «Манчестер Сити» (1:2) из-за травмы. Во-вторых, 27-летнему форварду осталось всего четыре мяча до повторения рекорда по количеству голов в одном розыгрыше ЛЧ.

Так что, пока мы сомневаемся, выйдет ли «Реал» вообще в 1/8 финала, Мбаппе может переписать историю еще до начала этой стадии.

Неудачник: Роберто Де Дзерби

Если бы не гол вратаря «Бенфики» на 98-й минуте, «Марсель» пробился бы в стыковые матчи. В таком безумном контексте велик соблазн назвать французский клуб невезучим. Однако тренер Роберто Де Дзерби даже не пытался доказывать, что его команда заслужила проход дальше после ужасного поражения от «Брюгге» (0:3).

«Сегодня мы играли плохо, и поражение справедливо. Мы разочарованы, но должны смотреть правде в глаза», — сказал Де Дзерби после матча с «Брюгге».

А правда в том, что «Марсель» провалил эту кампанию.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Де Дзерби считал, что плохое судейство сыграло ключевую роль в трех поражениях в первых четырех турах (и они действительно пострадали от сомнительных решений, по крайней мере, на «Бернабеу»), но со временем он признал, что в его руках «шизофреничная» команда, которая может обыграть «Ньюкасл», но полностью раствориться в матче против «Ливерпуля».

«Я бы хотел понять, почему здесь, в Марселе, мы систематически катаемся на этих американских горках — то вверх, то вниз.

Это мой 12-й сезон в качестве тренера, но сегодня нужно быть больше психологом, чем тренером», — сказал Де Дзерби после обидного поражения от «Нанта» в начале этого месяца.

Учитывая, что психология — это не та профессия, к которой он предрасположен, невольно задаешься вопросом: действительно ли он тот человек, который способен навести порядок в одном из самых хаотичных клубов мирового футбола?

Побеитель: Премьер-лига

В этом сезоне Англия делегировала в Лигу чемпионов беспрецедентное количество команд — шесть. Пять из них финишировали в топ-8: «Арсенал» (1-й), «Ливерпуль» (3-й), «Тоттенхэм» (4-й), «Челси» (6-й) и «Манчестер Сити» (8-й).

Шестая команда, «Ньюкасл» (12-й), будет сеяной в стыковых матчах, а значит, есть все шансы, что в 1/8 финала мы увидим сразу шесть клубов АПЛ.

Конечно, это не гарантирует, что кто-то из них обязательно выиграет турнир, но такого доминирования в Лиге чемпионов мы еще не видели.

«Думаю, мы уже несколько лет говорим о том, что Премьер-лига — лучшая в мире. И это очередное тому подтверждение», — сказал тренер «Тоттенхэма» Томас Франк.

Действительно, сомнений больше нет: Премьер-лига — это и есть Суперлига. И, учитывая ее финансовую мощь, остальному миру просто нечего этому противопоставить.

Победитель: «Будё-Глимт»

И снова будем честны: мы практически поставили крест на шансах «Будё-Глимт» после того, как они пропустили на 90-й минуте и проиграли «Ювентусу» в пятом туре. Это поражение казалось сокрушительным для их морального духа.

Енс Петтер Хёуге globallookpress.com

Однако удивительно зрелищная команда Кьетиля Кнутсена подарила себе призрачную надежду, удержав ничью в гостевом матче с «Боруссией».

Надежда была действительно призрачной: в активе всего три очка, а впереди — «Манчестер Сити» и «Атлетико» Мадрид.

То, что произошло дальше — настоящий «фэнтези-футбол». Сначала «Будё» унизил на своем поле клуб с государственным финансированием («Ман Сити»), а затем сотворил нечто и вовсе немыслимое, заставив замолчать Диего Симеоне и весь «Метрополитано».

«У нас был план, все в него верили, и я никогда в жизни так не кричал во время матча. Эта команда невероятна, я безмерно горжусь парнями. Какой опыт, какие эмоции! Я не буду ни с чем это сравнивать. Мы просто делаем то, что делаем. И это достижение говорит само за себя», — признался Кнутсен.

Без сомнения, это одна из величайших страниц в истории Лиги чемпионов: команда из далекого норвежского городка с населением чуть более 40 тысяч человек вышла в плей-офф главного турнира Европы. Не сомневайтесь: «Будё-Глимт» — это самая настоящая футбольная сказка.