GOAL составил символическую сборную общего этапа Лиги чемпионов.

Итак, это случилось! После грандиозных 144 матчей, подаривших болельщикам море голов и драматичных сюжетов, общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26 официально завершен.

«Арсенал» финишировал на первом месте с идеальным результатом, тогда как «Манчестер Сити» буквально на флажке обеспечил себе прямую путевку в 1/8 финала. А вот три исторических европейских гранда — «Наполи», «Марсель» и «Аякс» — уже выбыли из турнира.

Скандальная «швейцарская модель» была встречена болельщиками без особого энтузиазма в момент ее внедрения в прошлом сезоне. Однако сейчас все больше людей признают: новый формат превосходит привычный групповой этап.

Он подарил больше топ-противостояний и ощущение постоянного напряжения на протяжении всех восьми туров. Кроме того, нельзя отрицать, что именно этот формат привел к заметному росту числа по-настоящему захватывающих индивидуальных выступлений.

Но кто же оказался ярче остальных? Ответ — в символической сборной общего этапа от GOAL, в которую, несмотря на доминирование «Арсенала» на первом этапе турнира, вошли лишь три игрока лондонского клуба…

Вратарь: Давид Райя

«Арсенал»

За весь общий этап «Арсенал» пропустил всего четыре мяча, а Давид Райя оформил пять «сухих» матчей — второй показатель среди всех вратарей турнира, уступающий лишь голкиперу «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

Давид Райя globallookpress.com

Отдельного упоминания заслуживает и Никита Хайкин из «Будё-Глимт», который совершил больше всех сейвов (49) и помог норвежскому андердогу пробиться в плей-офф. Но если говорить о чистой стабильности, здесь Райя не было равных.

Из 20 ударов, которые испанец отразил за семь матчей в воротах, он пропустил лишь два — феноменальный показатель, обеспечивший ему лучший процент сейвов на турнире (90%). Кроме того, Райя 17 раз уверенно сыграл на выходах, окончательно разрушив популярный миф о том, что он не контролирует штрафную площадь.

Да и атакующие успехи «канониров» — 23 забитых мяча — были бы невозможны без его качественного начала атак. Если 30-летний вратарь сохранит нынешний уровень, он вполне может стать одним из главных претендентов на Трофей Яшина в 2026 году.

Правый защитник: Юрриен Тимбер

«Арсенал»

Безусловно, Райя во многом обязан своим успехам и монолитной линии обороны перед ним, где Юрриен Тимбер регулярно перекрывал дорогу к воротам самым скоростным вингерам соперников.

Голландец по праву зарекомендовал себя как один из лучших защитников в мире в игре один в один, сочетая скорость, физическую мощь и футбольный интеллект.

Юрриен Тимбер globallookpress.com

При этом Тимбер остается важнейшим элементом и в атаке: он постоянно ищет передачи, разрезающие оборону, и при любой возможности подключается в штрафную площадь.

«Он был феноменален во всех аспектах», — сказал Микель Артета после яркого выступления Тимбера в матче, завершившемся победой «Арсенала» над «Славией» со счетом 3:0. — «Думаю, он вывел и свою игру, и игру команды на совершенно новый уровень».

С этим утверждением сложно спорить, а следующий шаг в развитии защитника вполне может привести и к ощутимым трофейным успехам.

Центральный защитник: Вирджил ван Дейк

«Ливерпуль»

В этом сезоне в игре Вирджила ван Дейка, которому уже 34 года, действительно просматривались признаки спада. Пожалуй, самой болезненной точкой стал шокирующий домашний разгром от ПСВ — 1:4.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Однако в остальных семи матчах Лиги чемпионов, в которых он выходил в стартовом составе, голландец был почти безупречен. Особенно это касается захватывающей победы над «Атлетико» со счетом 3:2, где ван Дейк забил решающий мяч в компенсированное время.

Этот гол стал частью пяти результативных действий защитника, который вновь подал пример партнерам по обе стороны поля. «Ливерпуль», одержавший громкие победы над «Реалом» и «Интером», финишировал третьим, и вклад капитана в этот результат сложно переоценить.

Да, потеря подвижности заметна, но на европейской арене она не стала фатальной: ван Дейк по-прежнему доминирует как в воздухе, так и в единоборствах на земле.

Центральный защитник: Джонатан Та

«Бавария»

Джонатан Та уже попадал в символическую сборную общего этапа GOAL сезона-2024/25 благодаря выдающимся выступлениям за «Байер». Теперь он закономерно вернулся в этот список, безболезненно адаптировавшись к переходу в «Баварию».

Джонатан Та globallookpress.com

Мощный немец выглядел по-настоящему монументально, когда чемпионы Бундеслиги заняли второе место, одержав семь побед в восьми матчах.

Особенно впечатляющим стал его матч в Париже против действующего обладателя трофея — победа 2:1 над «ПСЖ», где Та записал на свой счет восемь выносов, три подбора и выполнил 95% точных передач.

Быстро наладив взаимопонимание с Дайо Упамекано, он стал настоящим мастером «тушения пожаров» и крайне редко уступает в единоборствах. Грозная линия атаки «Баварии» получает массу комплиментов, но именно Та заложил фундамент для похода мюнхенцев за первым титулом Лиги чемпионов с сезона-2019/20.

Левый защитник: Нуну Мендеш

«Пари Сен-Жермен»

Защиту чемпионского титула «ПСЖ» пока сложно назвать удачной: команда Луиса Энрике выиграла лишь четыре встречи на общем этапе и была вынуждена довольствоваться местом в стыковых матчах.

Нуну Мендеш globallookpress.com

Однако Нуну Мендеш сумел не только сохранить, но и укрепить репутацию сильнейшего левого защитника Европы. На его счету четыре результативных действия, включая ключевую голевую передачу в знаковой гостевой победе над «Барселоной» — 2:1.

Действующие чемпионы Европы сильно зависят от скорости и атлетизма 23‑летнего португальца на фланге — как в обороне, так и в атаке. При этом его лучшая игра проявляется в полуфлангах: Мендеш умело смещается в центр, связывая линии и ускоряя развитие атак.

Мендеш полностью оправдывает прозвище «истребитель», которое дал ему Луис Энрике, и самое впечатляющее — потенциал у него все еще далеко не исчерпан.

Правый вингер: Ламин Ямаль

«Барселона»

В октябре Нуну Мендеш, возможно, и взял над ним верх, но Ламин Ямаль в очередной раз доказал: когда он в оптимальной форме, равных ему в мировом футболе попросту нет. И это несмотря на хроническую травму и игровые проблемы «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В активе 18-летнего вингера — 72 успешных обводки, на 18 больше, чем у ближайшего преследователя Жереми Доку. Кроме того, Ямаль входит в топ-10 турнира по количеству созданных моментов на 90 минут.

Общий этап Лиги чемпионов он завершил с шестью результативными действиями — более чем солидный показатель, учитывая, что два матча Ямаль пропустил. При этом он брал инициативу на себя именно тогда, когда «Барсе» это было жизненно необходимо.

Его роскошный сольный гол в ворота «Брюгге» фактически стал разницей между ничьей и поражением, а в заключительном туре Ямаль был просто неудержим в разгроме «Копенгагена» (4:1), который обеспечил каталонцам прямой выход в 1/8 финала. Настоящее удовольствие для глаз.

Центральный полузащитник: Доминик Собослаи

«Ливерпуль»

Доминик Собослаи фактически тащит на себе «Ливерпуль» Арне Слота, который буксует в АПЛ, и стал ключевой фигурой в попытке клуба реабилитироваться в Лиге чемпионов.

Доминик Собослаи globallookpress.com

Универсальный венгр записал на свой счет восемь результативных действий на общем этапе, а по количеству ударов в створ его опередили лишь пять футболистов.

Стоит ему получить пространство — и он смертельно опасен: дальние голы «Айнтрахту» и «Марселю» — лучшее доказательство. Немногие могут сравниться с ним по точности и проникающей силе передач.

Кроме того, Слот прекрасно знает: по объему работы венгру нет равных. На его счету уже 38 подборов и почти 34 километра, преодоленных за 705 минут на поле.

Центральный полузащитник: Витинья

«Пари Сен-Жермен»

Португальский дирижер «ПСЖ» Витинья вновь стал самым стабильным игроком команды Луиса Энрике.

После очного матча главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк даже заявил, что «он станет следующим обладателем Золотого мяча», увидев, как бывший неудачник «Вулверхэмптона» буквально вскружил голову его команде в пятом туре.

Витинья globallookpress.com

В той встрече Витинья оформил хет-трик, получил оценку 9,9 от Sofascore и помог «ПСЖ» одержать яркую победу со счетом 5:3. Он также забивал «Байеру» и «Ньюкаслу», хотя голы — далеко не главное в его игре. Именно Витинья задает темп действующим чемпионам Европы, постоянно ищет новые варианты для продвижения мяча и сам ведет игру вперед.

Создается ощущение, будто мяч буквально приклеен к его ногам, а распоряжается он им эффективнее всех: 25-летний полузащитник с большим отрывом лидирует по числу точных передач — ровно так же, как и в победном походе «ПСЖ» за трофеем в прошлом сезоне. И с таким Витиньей повторение успеха по-прежнему выглядит более чем реальным.

Левый вингер: Габриэл Мартинелли

«Арсенал»

Одержимость Микеля Артеты стандартными положениями в национальных турнирах нередко сказывается на атакующих игроках «Арсенала», однако в Европе лондонцы выглядят куда более вариативной и живой командой.

Габриэл Мартинелли globallookpress.com

Во многом — благодаря Габриэлу Мартинелли. Бразилец забил шесть мячей в семи матчах, при том что в трех из них выходил на поле со скамейки запасных, сочетая взрывные рывки с хладнокровной реализацией.

В матчах с «Атлетиком» в Бильбао (0:0) и с «Баварией» (1:1) «канониры» застряли без голов до его появления на поле, и если бы не мгновенное влияние Мартинелли на ход игры, команда вполне могла бы лишиться преимуществ, которые дает финиш в топ-2. Теперь же подопечные Артеты, в случае выхода дальше, будут проводить все ответные матчи вплоть до полуфинала на «Эмирейтс».

В последние годы у Мартинелли хватало критиков, но у него по-прежнему есть магия, способная решать исход матчей, и умение ставить в неловкое положение даже самых элитных защитников.

Центральный нападающий: Гарри Кейн

«Бавария»

Гарри Кейн стареет, как хорошее вино. В 32 года он проводит, пожалуй, самый яркий сезон в составе «Баварии»: уже 35 голов в 31 матче во всех турнирах, восемь из которых пришлись на Лигу чемпионов.

Гарри Кейн globallookpress.com

Дубль «Челси» в первом туре стал ярким стартом, но и концовку он выдал мощную: два мяча «Юниону» (2:0), затем победный гол против ПСВ после выхода на замену.

Мюнхенцы рассматривают бывшего форварда «Тоттенхэма» не только как бомбардира, но и как лидера и креативного маяка в атаке: Кейн создает моменты почти так же часто, как их реализует, задавая планку максимальных требований к себе и партнерам.

Венсан Компани сумел собрать вокруг него идеальный ансамбль, позволивший «Баварии» выйти на принципиально новый уровень. Капитан сборной Англии явно жаждет трофеев — и если он сохранит нынешний темп, вполне может стать главным фаворитом на «Золотой мяч»-2026.

Центральный нападающий: Килиан Мбаппе

«Реал» Мадрид

Килиан Мбаппе словно поставил перед собой цель пройти путь Криштиану Роналду в «Реале». И сейчас вероятность того, что француз побьет рекорд португальца по голам за один сезон Лиги чемпионов (17), выглядит более чем реальной: у Мбаппе уже 13 мячей всего за семь матчей розыгрыша-2025/26.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

От нынешнего «Реала» сложно ожидать стабильности — мадридцы финишировали за пределами первой восьмерки, уступив в последнем туре «Бенфике». Однако Мбаппе делает все возможное, чтобы замаскировать командные проблемы.

Он лидирует в турнире по количеству ударов в створ (22), регулярно создает моменты буквально из ничего и по-прежнему не имеет равных в умении выбирать момент для рывка за спину защитникам.

Пусть 16-й титул Лиги чемпионов пока кажется для «Реала» недосягаемым — команда все еще приходит в себя после неудачной эпохи Хаби Алонсо, — полностью исключать такой сценарий нельзя. С Мбаппе на поле мадридцы способны на все в любой момент.