GOAL рассуждает о будущем нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна.

Потеря Роберта Левандовского, ушедшего в «Барселону» летом 2022 года, стала для «Баварии» тяжелым ударом. Достаточно напомнить, что польский форвард забил 344 мяча в 375 матчах.

Мюнхенскому клубу понадобилось больше года, чтобы подобрать достойного преемника. Эрик-Максим Шупо-Мотинг, что неудивительно, был не в состоянии полностью соответствовать всем требованиям.

Сейчас об этом забавно вспоминать, но в целесообразности подписания Гарри Кейна тоже были сомнения. Легенда клуба Лотар Маттеус тогда заявил, что Кейн, который только что перешагнул 30-летний рубеж, уже не в том возрасте, чтобы платить за него 100 миллионов евро. Теперь же он говорит, что англичанину нет равных среди нападающих.

Поэтому неудивительно, что «Барселона» пришла к тому же выводу, что и «Бавария» два года назад: сейчас на рынке нет лучшей замены Левандовскому, чем Кейн.

Холанн слишком дорогой

В 2023 году ходили слухи, что частично желание Левандовского покинуть «Баварию» было связано с попытками клуба подписать Эрлинга Холанна. Сам Левандовский уверял, что норвежец никак не повлиял на его решение перебраться в Испанию, но сейчас забавно читать сообщения о том, что президент «Барсы» Жоан Лапорта якобы «одержим» идеей подписать Холанна.

Очевидно, что сейчас это невозможно. Лапорте понадобится как минимум еще год, чтобы сбалансировать финансы клуба, не говоря уже о том, чтобы вновь выйти на уровень, позволяющий подписывать самых дорогих игроков. Однако при определенной «креативности» бухгалтерии «Барса» вполне сможет претендовать на Кейна уже в конце сезона.

По данным Bild, в контракте капитана сборной Англии есть опция выкупа за 65 миллионов евро, которая может быть активирована следующим летом при условии, что игрок уведомит «Баварию» о желании уйти до конца января. Впрочем, в Мюнхене, по сообщениям, сохраняют спокойствие: Кейн доволен абсолютно всем — и игрой, и жизнью в Германии.

Лучшая команда Европы

С точки зрения футбола, у Кейна и «Баварии» сейчас всё буквально идеально.

Команда по-прежнему идет без поражений, выдала лучший старт сезона и лидирует как в Бундеслиге, так и в общей таблице Лиги чемпионов. А главный архитектор этого успеха — Кейн, забивший невероятные 24 гола в 18 матчах во всех турнирах. Это лучший результат среди игроков в топ-5 европейских лиг.

Перед стартом сезона у Кейна были понятные сомнения по поводу глубины состава «Баварии», но команда легко справилась с отсутствием травмированного Джамала Мусиалы благодаря взлету 17-летнего феномена Леннарта Карля, мощнейшему дебюту Луиса Диаса и внушительному прогрессу Майкла Олисе.

В результате «Бавария» сейчас — лучшая команда Европы. Это подтверждает их стопроцентный результат в Лиге чемпионов (после четырех туров — прим.) и впечатляющая победа над действующим чемпионом турнира «Пари Сен-Жермен» (2:1) на «Парк де Пренс», где Рекордмайстер показал и атакующую мощь, и идеальную дисциплину в обороне.

Обжился в Мюнхене

Важная деталь — семья Кейна тоже наслаждается жизнью в Германии. И дело не только в том, что он переживает один из лучших периодов в карьере.

Когда Гарри переезжал в Мюнхен из родного Лондона, многие сомневались, как он и его близкие адаптируются к новому городу, стране и культуре.

Однако Кейн неоднократно подчеркивал, что он, его жена Кейт и дети чувствуют себя в Германии «очень комфортно». Здесь им, по сообщениям, даже предоставляют больше приватности, чем в Англии.

«То, как люди здесь приняли нас, было поразительным. Это глубоко тронуло нашу семью. Нам здесь нравится. Мы ценим буквально каждую секунду», — сказал Кейн в одном из интервью.

В таком контексте нет причин сомневаться в его словах о том, что он готов рассмотреть возможность продления контракта. Действующий договор истекает в 2027 году.

Мы вполне можем обсудить этот вопрос. У меня почти два года по контракту, так что я не в ситуации, где всё горит и нужно срочно принимать решение. Мне хорошо. Клубу хорошо. Думаю, они довольны мной, а я — ими. Так что переговоры могут состояться в любой момент. Гарри Кейн Нападающий «Баварии»

Он лишь подтвердил свою позицию, когда журналисты спросили его о связи с «Барселоной» накануне возвращения в Лондон — в среду «Бавария» сыграет с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

«Я ни с кем не контактировал, никто не связывался со мной. Мне очень комфортно в текущей ситуации, даже если мы ещё не обсуждали мое будущее с "Баварией". Спешки нет. Я по-настоящему счастлив в Мюнхене. Думаю, это видно по моей игре. Я пока не думаю о следующем сезоне. Сначала — чемпионат мира летом. Да и вряд ли что-то изменится по окончании этого сезона», — сказал Кейн немецкому изданию Bild.

Склоняется к уходу из «Баварии»?

Тем не менее нельзя отрицать, что серьезное предложение от «Барселоны» Кейн наверняка воспримет всерьез. Несмотря на финансовые трудности, клуб сохраняет почти мифический статус даже в глазах звезд. Какой нападающий отказался бы поиграть в одной команде с Ламином Ямалем?

В целом Кейн вряд ли отверг бы предложение «Барсы», особенно если клуб решит проблемы с регистрацией игроков в 2026 году.

Очевидно и то, что каталонцам в ближайшее время придется искать замену Левандовскому. Польский форвард по-прежнему забивает, в этом сезоне Ла Лиги у него больше голов, чем у любого игрока «Барсы» (восемь). Но ему уже 37 лет, и за последние полгода он получил три мышечных травмы. Это явный намек на то, что организм начинает давать сбои.

К слову, стороны пока не обсуждали возможность подписания нового контракта. Текущий договор Левандовского истекает по окончании сезона, и с 1 января он может свободно общаться с другими клубами.

«Я сам пока не знаю, что будет. Поэтому не спешу. Я в гармонии с собой, и это важнее всего. Даже если бы, к примеру, клуб связался со мной прямо сейчас, я всё равно не дал бы ответ, потому что должен почувствовать, что лучше для меня.

Но пока я спокоен, не тороплюсь и в данный момент не ожидаю ничего конкретного», — сказал Левандовский в начале ноября.

Эволюция

Показательно, что в последние недели «Барселону» связывают с самыми разными нападающими: Хулианом Альваресом, Виктором Осимхеном, Серу Гирасси и Эттой Эйонгом. Но при этом считается, что Кейн — главный кандидат в их списке целей.

На первый взгляд это удивляет, ведь перед стартом следующего сезона Кейну исполнится 33. С другой стороны, совершенно нет признаков того, что время берет свое. Гарри давно говорил о желании повторить путь Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Даже Уэйн Руни сравнивал его с Роналду в контексте одержимости голами. Но если португалец со временем тонко подстроил свой стиль, то Кейн не просто адаптируется — он развивается.

То, что Гарри показывает в последние год-два — это высший уровень. Больше всего мне нравится, что сначала он был классической «девяткой», ждущей мячи в штрафной. А теперь он давно стал не только наконечником, но и плеймейкером. И, прежде всего, он личность, которая вдохновляет других, задает направление. Именно такого лидера мы и искали. Ули Хёнесс Почетный президент «Баварии»

По сути, «Бавария» хотела заменить Левандовского, но получила куда больше.

«Роберт Левандовский выиграл Лигу чемпионов с "Баварией" в 2020 году и позже стал лучшим игроком года в мире, но их нельзя сравнивать.

Кейн переосмыслил роль центрального нападающего, как Мануэль Нойер в свое время изменил роль вратаря.

Сейчас сложно найти нападающего, который играл был лучше. Дело не только в голах, но и в многофункциональности. Кейн — это одновременно бомбардир, плеймейкер, полузащитник бокс-ту-бокс и разрушитель.

Я ни разу не видел, чтобы Холанн или Мбаппе так же бросались в подкат в своей штрафной, как Кейн сделал это на 88-й минуте матча с "Боруссией" (18 октября). Не видел у них передач на 50 метров. Не видел тонких передач, которые делает Кейн. Он стал еще лучше, потому что играет как свободный художник», — написал Маттеус в колонке для Sky Germany.

Хозяин своей судьбы

Обратная сторона выдающейся формы Кейна в том, что он полностью контролирует собственное будущее. В его возрасте и статусе он может делать всё, что пожелает.

Если для него действительно критически важно стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги, он может вернуться в Англию и попробовать превзойти рекорд Алана Ширера (260). Возможно, даже в родном «Тоттенхэме» или в «Манчестер Юнайтед», который много раз пытался его подписать и всё еще отчаянно нуждается в топ-форварде.

С другой стороны, Кейн может решить, что лучший способ продлить карьеру на высшем уровне — остаться в «Баварии». Бундеслига менее изматывающая в физическом плане, чем АПЛ, а мюнхенцы почти гарантируют трофеи и ежегодное участие в Лиге чемпионов — турнире, который отчаянно мечтает выиграть 32-летний Кейн.

Но если позвонит «Барселона», Кейн наверняка выслушает их предложение. Вот только смогут ли каталонцы обеспечить финансовые условия к концу января — вопрос совсем не очевидный.

Одно ясно: возможный уход Кейна в «Барсу» стал бы для «Баварии» ударом даже сильнее, чем потеря Левандовского. Два года назад в такое не поверил бы не только Маттеус.