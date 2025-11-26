прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.70

«Арсенал» встретится с «Баварией» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 26 ноября и начнется в 23:00 по мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» занимают 2-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе после 4-х туров. «Арсенал» набрал максимальное количество баллов.

Лондонская команда также очень уверенно выступает в чемпионате Англии. После 12-и туров в АПЛ «Арсенал» занимает 1-ю строчку, опережая ближайшего преследователя на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Англии «канониры» разгромили «Тоттенхэм» со счетом 4:1 благодаря хет-трику Эберечи Эзе. До этого команда сыграла вничью с «Сандерлендом» (2:2).

В 4-х встречах общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Атлетик» со счетом 2:0, «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» (4:0) и пражскую «Славию» (3:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Габриэл, Габриэль Жезус и Кай Хаверц (у всех — травмы).

Состояние команды: «Арсенал» выдал супер-удачный старт нынешнего сезона. Если «канониры» продолжат в том же духе, то обязательно будут претендовать на победу в Лиге чемпионов.

В последних 4-х очных встречах «Арсенал» только 1 раз проиграл «Баварии», дважды победил и также однажды сыграл вничью. Смогут ли «канониры» на сей раз набрать очки? Мюнхенцы также набрали сумасшедший ход, легко точно не будет.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы лидируют в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав за 4 тура 12 очков. «Бавария» набрала столько же баллов, сколько и «Арсенал».

Результаты команды очень схожи с показателями «канониров». «Бавария» также располагается на 1-й позиции в таблице Бундеслиги с 31-м очком в активе после 11-и туров.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Фрайбург» со счетом 6:2. Матчем ранее мюнхенцы сыграли вничью с «Унионом» (2:2).

«Бавария» также выиграла все 4 матча общего этапа Лиги чемпионов. За этот отрезок мюнхенцы одолели «Челси» (3:1), «Пафос» (5:1), «Брюгге» (4:0) и ПСЖ (2:1).

Не сыграют: Диас (красная карточка), Дэвис, Гнабри и Мусиала (у всех — травмы).

Состояние команды: Нет сомнений, что мюнхенцы пошумят в Лиге чемпионов. «Бавария» набрала отличный ход и сейчас не ясно, кто способен остановить эту машину.

Нападающий команды Гарри Кейн также показывает феноменальные результаты на старте сезона. В 4-х встречах Лиги чемпионов форвард забил 5 голов, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров турнира.

Статистика для ставок

В 4-х встречах Лиги чемпионов «Арсенал» не пропустил ни одного гола

«Бавария» выиграла все матчи Лиги чемпионов, забив за 4 встречи 14 голов

В последних 4-х очных матчах «Арсенал» лишь однажды проигрывал «Баварии»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.17, победа «Баварии» — 3.20, ничья — за 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Арсенал» попытается начать встречу активно.

2.70 Победа «Арсенала» в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Арсенал» — «Бавария» принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Победа «Арсенала» в 1-м тайме за 2.70.

Прогноз: У обеих команд сумасшедший атакующий потенциал. Низового матча ожидать не стоит.

2.17 Тотал 3 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Арсенал» — «Бавария» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал 3 больше за 2.17.