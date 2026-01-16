The Athletic раскритиковал бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера, который предлагает изменить несколько ключевых футбольных правил.

Он один из самых уважаемых тренеров в истории футбола. В 2019 году он был назначен первым в истории руководителем ФИФА по глобальному развитию футбола.

Поэтому вопрос может показаться странным: действительно ли Арсен Венгер понимает футбол?

Венгер, безусловно, был одним из главных футбольных революционеров. Его реформы на посту главного тренера «Арсенала» заставили всех пересмотреть свой подход к спорту: физическая подготовка, многонациональный составов, идея о том, что в футбол нужно играть так, словно это один из видов искусства. Он был настолько трансформационной фигурой именно потому, что подходил к игре с грандиозным размахом.

Йохана Кройфа, например, часто называют футбольным философом, но он тоже говорил об игре детально и конкретно. Венгер, по большому счету, этого не делает.

Долгожданная автобиография француза, вышедшая в 2020 году, оказалась удивительно расплывчатым фолиантом, обобщающим легендарную карьеру такими широкими мазками, что возникал вопрос: а сколько из этого он на самом деле помнит?

Как менеджер, он был одержим деталями в вопросах, не касающихся непосредственно игры. Он засекал время тренировочных упражнений, чтобы они длились ровно 15 минут, и ни секундой больше. Когда «Арсенал» строил «Эмирейтс», он лично определял форму раздевалок и крутизну трибун.

Но Венгер никогда не говорит о событиях на поле с таким же вниманием к деталям. Честно говоря, он, похоже, не видит и не понимает футбол в пространственном смысле.

Руководя «Арсеналом», он никогда не давал точных объяснений, почему его команда выиграла или проиграла. Его причины всегда касались неосязаемых (пусть и важных) качеств. Он говорил о резкости, уверенности, нервозности или усталости. Но, казалось, он никогда не допускал мысли, что его команда могла быть уязвима в какой-то конкретной зоне или неэффективна в одном конкретном аспекте игры.

Он не рассуждал о компактности так, как это делал Рафаэль Бенитес, или о переходных фазах, как Жозе Моуринью, или о полуфлангах, как Пеп Гвардиола.

Если бы Венгер пришел в английский футбол сегодня, он бы вообще не был главным тренером. Эта работа сейчас во многом сводится к тактической подготовке и принятию решений.

Венгер не строил конкретных планов под отдельные матчи и не вносил особо решительных вмешательств в их ход. Сегодня он, безусловно, был бы спортивным директором.

Исходя из этого, работа Венгера в ФИФА, казалось, подходила ему идеально. Он может рассуждать о футболе в широком смысле и хорошо анализирует глобальные вещи.

Если Венгер приходит к выводу, что — придумаем сценарий — турнир U-21 нужно переформатировать в U-23, чтобы помочь прогрессу молодых игроков, он, вероятно, говорит дельные вещи. Но проблема в том, что в рамках своей роли Венгер входит в совет IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций), который отвечает за правила игры.

Логично иметь в этом совете уважаемого бывшего тренера, но он может оказаться худшим кандидатом для этой роли.

Самый яркий признак того, что Венгер «не совсем разбирается», — это его попытка изменить правило офсайда. Венгер, как и многие, разочарован тем, что атакующих игроков могут признать в офсайде с помощью VAR, когда, скажем, их большой палец ноги высовывается за линию последнего полевого защитника. Он хочет изменить правило так, чтобы игрок считался в правильном положении, если хотя бы какая-то часть его тела находится на одной линии с защитником. В определенной степени это можно рассматривать как отсылку к старым, неофициальным концепциям «на одной линии» и «просвета».

Но здесь есть две проблемы.

Во-первых, Венгер намекнул, что в футболе «больше не будет решений, зависящих от миллиметров», что является очевидной неправдой. Как бы вы ни меняли правило и где бы ни проводили линию офсайда, всегда будут пограничные решения относительно этой линии.

Вторая проблема касается того, как игроки будут адаптироваться. В теории, атакующие игроки могут делать рывки в офсайд (по нынешним правилам), а затем фактически «цепляться» носком задней ноги за линию офсайда, оставаясь в правильном положении, и убегать под любые разрезающие передачи. Это стало бы радикальной революцией в том, как играют в футбол.

Цепной реакцией станет то, что защитники почувствуют невозможность держать высокую линию и вместо этого начнут садиться глубоко к своим воротам. Это превратит футбол в другой вид спорта — может, лучший, может, худший, но действительно ли мы собираемся менять всю структуру игры из-за проблем с VAR и офсайдами?

Это изменит правило офсайда настолько радикально, что приведет к огромным непредвиденным последствиям. Я считаю, что это приведет к большему количеству вмешательств VAR, а значит, к большим задержкам. Ассистенту будет намного сложнее определить, в офсайде игрок или нет. Если бы я все еще судил, я бы уволился, если бы это правило ввели. Даррен Канн Ассистент главного арбитра в финале ЧМ-2010

Остальные идеи Венгера тоже не выглядят разумными.

Он предложил разрешить игрокам разыгрывать штрафные удары самим с собой с помощью, копируя аналогичное изменение в хоккее на траве в попытке ускорить игру. Опять же, здесь наверняка будут непредвиденные последствия: игроки, например, смогут подбрасывать мяч себе под удар и бить с лёта поверх стенки.

Можно спорить, уместно ли это, но это фундаментально изменит игру. И вообще, нужно ли нам еще больше ускорять футбол?

Точно так же Венгер поддерживает ввод мяча из аута ногой, хотя и только на своей половине поля. Но это сделает футбол еще более зависимым от стандартных положений и позволит командам отправлять мяч гораздо дальше, чем они могли бы сделать это руками.

Венгер также предложил легализовать угловые, при которых мяч по дуге уходит за пределы поля, а затем возвращается обратно. Это, во-первых, кажется невероятно нишевой проблемой, а во-вторых — кто от этого выиграет? Те команды, которые хотят просто грузить в штрафную и толкаться с вратарем в воздухе.

Почти все потенциальные реформы Венгера были бы вредны для таких команд, как та, которую он создал в «Арсенале» — команды, которая, при всех своих недостатках в последние годы, была, как правило, привлекательной и зрелищной.

Грустно говорить о патриархе футбола в таком тоне, но существует реальная опасность того, что первый в истории руководитель ФИФА по глобальному развитию футбола может принести больше вреда, чем пользы.