The Athletic рассуждает о том, почему современным нападающим важно уметь наносить удары обеими ногами, а также рассказывает, кто в Европе владеет этим искусством лучше всех, и почему Усман Дембеле может стать образцом нападающего будущего.

На 100-й минуте у «Ливерпуля» оставался последний шанс сравнять счете в матче против «Брентфорда».

Алексис Макаллистер получил мяч на левом фланге и выполнил идеальный навес на дальнюю штангу. Мохаммед Салах внимательно следил за полетом мяча, даже сумел дотянуться до него, но потом принял совершенно неправильное решение.

Вместо того чтобы атаковать открытым корпусом, Салах извернулся, чтобы пробить своей сильнейшей — левой — ногой. В результате мяч взмыл вверх и, чудом не покинув поле, остался в игре под совершенно немыслимым углом.

Но это вовсе не повод для критики в адрес египтянина. Парадоксально, но несколькими минутами ранее 33-летний Салах забил великолепный гол своей слабой правой ногой — инстинктивным ударом под перекладину.

Этот пример лишь подчеркивает, как часто футболисты готовы крутиться и выворачиваться, лишь бы нанести удар «удобной» ногой.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Постоянно ведется спор о том, должны ли топ-игроки уметь бить с обеих ног в завершающей стадии атаки. С одной стороны, сильная нога позволяет бить с хирургической точностью, недостижимой для слабой. С другой — использование обеих ног дает больше свободы, открывает дополнительные углы и расширяет варианты для завершения.

Исследование по пяти ведущим лигам Европы показало: зависимость игрока от ведущей ноги напрямую связана с позицией, с которой он наносит удар.

Неудивительно, что чем дальше футболист от ворот, тем чаще он выбирает сильную ногу. Те, кто бьет с левой стороны поля, чаще используют правую ногу — и наоборот.

Хорошо известно, что среди футболистов больше правшей, и статистика АПЛ это подтверждает. С начала сезона-2018/19 примерно 70% игроков считаются правоногими (не менее 60% их ударов наносится правой ногой), 26% — левоногими.

Оставшиеся 4% — по-настоящему двуногие. Их доля ударов каждой ногой колеблется в пределах 10% от идеального 50/50.

Итан Нванери globallookpress.com

Понимание того, насколько футболист зависит от своей сильной ноги, может быть крайне полезно для аналитиков соперника. Если известно, что игрок неизбежно будет смещать мяч под «удобную» ногу, защитники могут заранее перекрыть нужные углы и ограничить пространство для удара.

С начала прошлого сезона самым «левоногим» игроком в топ-лигах оказался Итан Нванери из «Арсенала» — 96% его ударов пришлись на левую ногу. Немного позади — Тайлер Диблинг и Коул Палмер (по 92%).

На другом полюсе — Маттео Ковачич и Райан Гравенберх, которые чаще всех били правой ногой (97%). Среди форвардов выделяются Каллум Хадсон-Одои (93%) и Коди Гакпо (92%) — оба регулярно смещаются с левого фланга под удар своей сильной ногой.

Но самые интересные случаи где-то посередине. По данным The Athletic, одним из самых «двуногих» игроков АПЛ среди тех, кто пробивал не менее 25 раз за последние два сезона, стал Данго Уаттара из «Брентфорда»: 55% его ударов пришлись на левую ногу и 45% — на правую. Еще более сбалансированным оказался его бывший партнер по «Борнмуту» Антуан Семеньо — 54% ударов левой и 46% правой.

Антуан Семеньо globallookpress.com

С начала сезона-2024/25 Семеньо лидирует в лиге по количеству ударов с игры (144), не считая пенальти. Это наглядно показывает, что для 25-летнего ганца нет «неудобных» позиций: он готов бить буквально откуда угодно.

Предпочтение Салаха своей левой ноге, напротив, идет вразрез с традиционным мнением, что универсальные игроки создают больше моментов для удара. В прошлом сезоне он забил 29 мячей и в четвертый раз в карьере выиграл «Золотую бутсу» Премьер-лиги, при этом лишь 15% его ударов пришлись на слабую правую ногу (без учета забитых мячей головой).

Если сравнить это с тремя лучшими бомбардирами Европы последних лет, контраст заметен. Позиция Салаха на правом фланге играет роль, но за последние семь сезонов он лишь однажды превысил отметку в 20% ударов правой ногой.

Гарри Кейн globallookpress.com

Гарри Кейн, напротив, демонстрирует стабильность. С сезона-2018/19 он примерно каждый четвертый удар наносил левой ногой, а в прошлом сезоне — почти каждый третий (29%). Такая непредсказуемость помогла ему во второй раз подряд выиграть гонку бомбардиров Бундеслиги после перехода в «Баварию».

Мне пришлось много работать над левой ногой. Когда мне было 17–18 лет, я иногда тренировался только левой. Если отрабатывали удары — бил исключительно ей. Я знал, что правой и так справлюсь. Гарри Кейн Нападающий «Баварии»

Стоит отметить и Эрлинга Холанна, который в сезоне-2021/22 заметно чаще бил правой ногой. Норвежец признавался, что в то время плотно работал над этим аспектом с Александром Циклером, бывшим форвардом «Баварии», а ныне ассистентом в «Лейпциге», когда оба находились в дортмундской «Боруссии».

В Премьер-лиге лишь четыре раза с сезона-2018/19 игроки били одинаково часто обеими ногами. Среди тех, кто нанес не менее 25 ударов, это Матей Выдра из «Бернли» и Дэнни Уэлбек из «Брайтона» (оба — в сезоне-2020/21).

Но единственный, кому удалось повторить этот баланс дважды, — Леандро Троссард в составе «Брайтона» в сезонах-2020/21 и 2022/23.

Леандро Троссард globallookpress.com

«Моя ведущая нога — правая, но я почти двуногий. Это делает меня трудным соперником для защитников. Я люблю смещаться и под левую, потому что знаю, что могу забить. Мне комфортно играть обеими ногами, и это очень помогает», — рассказал Троссард в своем первом интервью после перехода в «Арсенал» в январе 2023 года.

В Европе самым ярким примером футболиста, одинаково уверенно бьющего обеими ногами, остается Усман Дембеле из «Пари Сен-Жермен».

Когда он только начинал карьеру в «Ренне», Дембеле удивил журналистов признанием: он левша, но ему проще бить правой. Для атакующего игрока это почти уникальное качество.

Что примечательно, нынешний обладатель «Золотого мяча» — один из немногих в современном футболе, кто действительно менял «ведущую» ногу от сезона к сезону. Начиная с кампании-2020/21 Дембеле поочередно делал упор то на правую, то на левую, сохраняя баланс примерно 50 на 50 — показатель, который идеально отражает его универсальность.

Усман Дембеле globallookpress.com

Отчасти это объясняется его ролью в «Барселоне» и «ПСЖ»: Дембеле способен сыграть на любом участке атакующей линии, не теряя способности одинаково опасно пробить с обеих ног.

Тактическое решение Луиса Энрике использовать его в роли ложной девятки стало поворотным моментом для «ПСЖ» во второй половине прошлого сезона. Именно тогда команда оформила исторический «квадрупл», а Дембеле внес в это весомый вклад, забив 35 мячей во всех турнирах.

Лучше всего его «двуногость» проявилась в серии пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Подойдя к мячу, он изначально выстроился так, будто будет бить левой, но внезапно обошел точку и пробил правой — Аллисон был дезориентирован, а Дембеле уверенно отправил мяч в сетку.

По-настоящему двуногие бомбардиры всегда были редкостью, но сегодня всё чаще звучит мнение, что новое поколение таких игроков уже на подходе. В эпоху детальной аналитики и тотальных данных защитники знают о соперниках почти всё, а значит, нападающим приходится становиться всё более непредсказуемыми, чтобы сохранить преимущество.

Дембеле — исключение для современного футбола. Но, возможно, именно он показывает, каким должен быть нападающий будущего.