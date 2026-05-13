Станет ли ПСЖ чемпионом в матче против «Ланса»?

В среду, 13 мая, «Ланс» примет ПСЖ в рамках 29-го тура французской Лиги 1. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+3' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось игрокам ПСЖ забить 1 гол.

45+2' Сильный удар Уэсли Саида из пределов штрафной ПСЖ, успел вскинуть руки вратарь гостей Сафонов, переведя мяч на угловой «Ланса».

45+1' Удар Саида из-за пределов штрафной ПСЖ, зафиксировал мяч вратарь гостей Сафонов.

45' Добавленное время 2 минуты.

45' Желтая карточка показана Илье Забарному.

44' Удар Дембеле с правой ноги из пределов штрафной «Ланса» низом в дальний угол, в падении перевел мяч на угловой ПСЖ вратарь хозяев Робен Риссер.

Статистика матча 5 Удары в створ 2 7 Удары мимо 2 43 Владение мячом 57 2 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 3 Фолы 2

43' ПСЖ в позиционной атаке на половине поля «Ланса».

41' Удар Сима из пределов штрафной ПСЖ с острого угла, мяч в сетку с внешней стороны ворот угодил.

40' Технично играют в пас игроки ПСЖ задействуя вратаря Сафонова в розыгрыше мяча.

38' Удар Сима из-за пределов штрафной ПСЖ, перевел мяч через перекладину вратарь гостей Сафонов.

38' С мячом футболисты ПСЖ, игроки «Ланса» выдвинулись в высокий прессинг.

36' Удар головой из пределов штрафной ПСЖ с близкого расстояния Уэсли Саида не получился акцентированным, мяч отскочив от газона выше ворот полетел.

33' Удар Томассона из-за пределов штрафной ПСЖ, мяч мимо ворот полетел.

31' Удар Маюлу из пределов штрафной «Ланса» сумел заблокировать в падении защитник хозяев Маланг Сарр.

Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле празднуют гол x.com

29' Гоол! 0:1. Хвича Кварацхелия убежал на рандеву с вратарем «Ланса» после классной передачи от Дембеле, и ударом из пределов штрафной гостей развёл мяч и Риссера по разным углам ворот.

28' Технично распоряжаются мячом игроки обеих команд.

26' С мячом футболисты ПСЖ, играют они в пас на своей половине поля.

24' Эдуар пробил с левой ноги из-за пределов штрафной ПСЖ, мяч выше перекладины пролетел.

22' Позиционная атака «Ланса» развивается в центре поля.

20' Уэсли Саид бил в упор из пределов штрафной ПСЖ, спас гостей вовремя сокративший дистанцию вратарь Сафонов, Адриен Томассон на добивании головой пытался поразить неприкрытые ворота гостей, но защитник Илья Забарный вынес мяч с линии ворот.

20' Продолжается игра на встречных курсах.

18' Удар Одсонна Эдуара из-за пределов штрафной ПСЖ, мяч по центру ворот полетел и стал лёгкой добычей Матвея Сафонова.

17' Высоко встречают начало атаки ПСЖ футболисты «Ланса».

«Ланс» — ПСЖ x.com

15' Удар Юдоля из-за пределов штрафной ПСЖ, мяч сильно выше ворот полетел.

13' Удар Дуэ из-за пределов штрафной «Ланса», мяч угодив в одного из защитников хозяев до ворот не долетел.

12' Мамаду Сангаре сбил в середине поля нападающего ПСЖ Усмана Дембеле, но в целом игра пока не грубая.

10' В среднем темпе развивается игра.

09' Длинная передача за спины защитникам «Ланса» на Баркола, но вратарь хозяев Робен Риссер сыграл ногами за пределами своей штрафной, подстраховав партнёров по обороне.

08' Подача в штрафную ПСЖ, пробил головой Абдалла Сима, мяч попав в партнера по команде Эдуара, пролетел мимо ворот Сафонова.

07' Удар Дро Фернандеса из-за пределов штрафной «Ланса», мяч мимо створа пролетел.

06' Играя в пас игроки ПСЖ подбираются к штрафной площади «Ланса».

05' Позиционная атака ПСЖ развивается в середине поля.

04' Брэдли Баркола прорывался в штрафную «Ланса», но упустил мяч за лицевую.

03' С мячом футболисты «Ланса» на своей половине поля.

02' Подача в штрафную ПСЖ на Одсонна Эдуара, но защитник гостей Лукас Бералдо выбил мяч на угловой «Ланса».

02' Завязывается борьба за инициативу, команды поочередно владеют мячом.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты ПСЖ.

До матча

21:56 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

Стадион «Боллар-Делелис» перед началом матча x.com

21:50 Матч пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, вмещающем 41 233 зрителя.

21:40 Главным судьей матча будет Бенуа Бастьен.

Стартовые составы команд

«Ланс»: Риссер, Ганью, Байду, Сарр, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агилар, Эдуар, Саид, Сима.

«ПСЖ»: Сафонов, Бералдо, Забарный, Эрнандес, Маюлу, Фернандес, Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ, Баркола.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» еще в гонке. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы. При этом «Ланс» на 6 очков отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» переиграли «Нант» (1:0). До того команда не смогла обыграть «Ниццу» (1:1). Да и поединок с «Брестом» завершился боевым паритетом (3:3). В пяти своих последних матчах «Ланс» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

«Кроваво-золотые» явно не намерены сдаваться в борьбе за чемпионство. Вот только команда до последней победы дважды кряду теряла очки. Причем «Ланс» традиционно неудачно противостоит ПСЖ. В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

ПСЖ

«Красно-синие» несутся к очередному чемпионскому титулу. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем ПСЖ на 6 очков оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает фактически чаще 2 мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-синие» сумели переиграть «Брест» (1:0). До того команда расписала мировую с «Баварией» (1:1). А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Лорьян» (2:2). При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

«Красно-синие» бьются за триумф на двух фронтах. Команда имеет шикарный подбор игроков, вполне достаточный для качественной ротации. При этом ПСЖ в среднем пропускает меньше одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 32 очками в 15 поединках Лиги 1. «Красно-синие» одолели «Ланс» в двух последних очных поединках. При этом даже переполненный лазарет не должен помешать парижанам достичь своих целей.

Личные встречи

В первом круге Лиги 1 в сентябре 2025 года в Париже победил ПСЖ со счетом 2:0. За всю историю команды сыграли между собой 94 матча, в 47 играх победил ПСЖ, в 25 «Ланс», оставшиеся 22 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05