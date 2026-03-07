Юрген Клопп ушёл из «Ливерпуля», чтобы больше никогда не тренировать. Устроился в корпорацию. Получил контракт до 2029 года. Сказал, что счастлив. А через 14 месяцев три издания из трёх стран одновременно пишут: он уходит. Разбираемся, что происходит.

Как всё начиналось

В январе 2024-го Юрген Клопп объявил, что покидает «Ливерпуль» после девяти лет работы. Формулировка была красивой и печальной: «У меня закончилась энергия». Фанаты плакали. Пресса строила теории. Клопп обещал, что не возглавит другой английский клуб — и это была правда. Он не возглавил никакой клуб вообще.

1 октября 2024 года Red Bull объявили о назначении Клоппа на должность «глобального руководителя футбола» — с 1 января 2025-го и с контрактом сразу до 2029 года. Зона ответственности: шесть клубов на четырёх континентах:

«РБ Лейпциг» (Германия),

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия),

«Нью-Йорк Ред Буллз» (США),

«Ред Булл Брагантино» (Бразилия),

«Омия Ардия» (Япония),

«Пари ФК» (Франция, куплен совместно с семьёй Арно)

Плюс скаутинг, философия, развитие тренерских кадров. Вот это вот всё.

Клопп говорил понятные слова: «Мне не нужен такой жёсткий график, как последние 25 лет». «Red Bull дали мне возможность заниматься тем, что я люблю, но по-другому». «Я на правильном месте».

Прошло 14 месяцев. Он больше не на правильном месте.

Три источника, одна история

26 февраля 2026 года австрийская газета Salzburger Nachrichten — та самая, что первой сообщила о переходе Клоппа в Red Bull ещё летом 2024-го — опубликовала материал: между Клоппом и руководством Red Bull нарастает напряжение. Обе стороны недовольны. Досрочное расторжение контракта — осталось только подписать.

Юрген Клопп на вручение наград. Май, 2025 год globallookpress.com

Через два дня L'Équipe подтвердила: Клопп не получает удовольствия от работы. Корпоративная жизнь оказалась менее увлекательной, чем тренерская. Он скучает по ежедневной тактической подготовке.

Sky Germany добавил деталь: Клопп «серьёзно рассматривает возвращение к тренерской работе, если "Реал Мадрид" сделает конкретное предложение на лето».

Что именно пошло не так

«Лейпциг». Флагманский клуб империи Red Bull — пятый в Бундеслиге, 19 очков отрыва от «Баварии». Без еврокубков. Клопп лично продвигал назначение тренера Оле Вернера прошлым летом — и это решение всё больше похоже на ошибку. Для человека, чья репутация строится на безошибочном чутье на людей (Хендерсон, Робертсон, Салах, ван Дейк — все были «спорными» трансферами, которые Клопп превратил в звёзд), — промах с Вернером бьёт по репутации самым жёстким образом.

Юрген Клопп на церемонии награждения SPORT BILD Awards globallookpress.com

«Зальцбург». Вылет из Лиги Европы. Для клуба, который исторически является главной кузницей кадров Red Bull (Холанд, Мане, Наби Кейта, Упамекано — все прошли через Зальцбург), — это системный сбой, а не случайность.

«Пари ФК». Самый показательный сигнал. Red Bull купили долю в парижском клубе, только что вышедшем в Лигу 1, — проект, который Клопп должен был курировать лично. Вместо этого, когда ушёл тренер Стефан Жилли, нового назначили без участия Клоппа. Им стал Антуан Комбуаре — опытный, уважаемый, но по философии — полная противоположность тому, что Red Bull строили 20 лет: высокий прессинг, вертикальный футбол, молодые кадры. Клопп не предложил ни Марко Розе, ни Ади Хюттера — людей из системы Red Bull, логичных кандидатов. Его просто обошли.

Антуан Комбуаре, главный тренер ФК «Париж» globallookpress.com

Побочная деятельность. Отдельное раздражение у боссов Red Bull вызывает то, сколько времени Клопп проводит за пределами футбольной работы. Он звонил в колокол на финальном круге мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Милане, он постоянно на ТВ и YouTube, он — великолепный амбассадор бренда. Но Red Bull нанимали не амбассадора.

«Полная чушь» — фраза с историей

CEO Red Bull Оливер Минцлафф отреагировал мгновенно. Его цитата в The Athletic:

Это полная чушь и абсолютная выдумка. Мы крайне довольны работой Клоппа. Он вкладывает массу сил, находится в постоянном контакте с тренерами и спортивными директорами и устойчиво развивает футбольную философию Red Bull. Оливер Минцлафф генеральный директор Red Bull

Убедительно. Но есть нюанс.

Когда Salzburger Nachrichten впервые написала о возможном переходе Клоппа в Red Bull летом 2024-го, представитель Минцлаффа назвал это «чушью». Агент Клоппа Марк Козицке уточнил: «Полной чушью». Через три месяца Клопп был назначен.

«Полная чушь» в лексиконе Red Bull — это не опровержение.

Мадрид ждёт

А теперь — к слону в комнате. 13 января 2026 года «Реал Мадрид» уволил Хаби Алонсо — тренера, который за два года в «Байер Леверкузене» выиграл всё, что можно. Алонсо не продержался и полугода. Конфликты с Мбаппе, с Вальверде, с Винисиусом. Поражение от «Барселоны» в Суперкубке (2:3), вылет из Кубка от «Альбасете» из второго дивизиона (2:3). Три тренера за один сезон — Анчелотти, Алонсо, Арбелоа. Явный перебор.

Альваро Арбелоа, главный тренер «Реала» (пока что) globallookpress.com

Арбелоа — бывший защитник «Реала», поднятый из молодёжной команды «Кастилья» — сейчас рулит на временной основе. 8 побед, 4 поражения в 12 матчах. Домашнее поражение от «Хетафе» 0:1, после которого «Реал» отстал от «Барселоны» на 4 очка. Испанская пресса единодушна: летом будет новый тренер.

И вот что пишут:

Defensa Central: «Решение искать более опытного тренера уже принято. Фаворит — Клопп, альтернатива — Лёв».

Флориан Плеттенберг (Sky Germany): «"Реал" всегда завораживал Клоппа. Есть минимум два проекта, ради которых он вернётся к тренерской работе, если всё сложится: "Реал Мадрид" и сборная Германии».

Юрген Клопп на турнире в академии Red Bull. 22 апреля 2025 года globallookpress.com

Грэм Бейли (TEAMtalk): «Клопп открыт для Мадрида — более того, он заинтересован. Ему нравится состав, и он знает, что может оставить свой след».

Сам Клопп, комментируя увольнение Алонсо на ServusTV в январе, сказал дипломатично: «Мой телефон действительно звонил — но не из Мадрида». И добавил: «Когда тренер масштаба Хаби Алонсо вынужден уйти через полгода — это сигнал, что в клубе не всё в порядке».

Что ж. На отказ эти слова точно не похожи.

Почему именно «Реал»?

«Ливерпуль». Клоппа спрашивали многократно, ответ один: «Я люблю клуб. Но не вернусь. Я сделал своё в Премьер-лиге». По информации TEAMtalk, ни сам Клопп, ни «Ливерпуль» не хотят возобновлять эту главу, даже несмотря на проблемы с Арне Слотом. Единственное «возвращение» — 28 марта Клопп будет ассистентом Кенни Далглиша на матче легенд «Ливерпуля» против «Дортмунда» на «Энфилде».

Англия и США. Агент Козицке подтвердил: были предложения возглавить обе сборные. Запросы от «Челси» и «Манчестер Юнайтед» — тоже были. Всё отклонено.

Сборная Германии. Это — второй проект мечты. Козицке сказал Transfermarkt откровенно: «Юрген чувствует связь со своей страной. Он не всегда может говорить "нет" на этот вопрос». Но контракт Нагельсманна — до Евро-2028. Это долго. А «Реал» — это прямо сейчас.

Юрген Клопп в корпоративной бейсболке globallookpress.com

«Реал Мадрид». Вот почему он подходит идеально: Клопп никогда не работал в Испании. Это новый вызов, новый язык, новая культура — всё то, ради чего он когда-то переехал из Дортмунда в Ливерпуль. Состав «Реала» — Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Родриго, Вальверде — это игроки, о которых тренеры мечтают. Клопп всегда строил команды вокруг интенсивности и эмоции — а «Бернабеу» — это стадион, где эмоция решает всё.

При этом Клопп знает и риски. Анчелотти — девять трофеев за два захода — ушёл после неудачного сезона. Алонсо — чемпион Бундеслиги — продержался пять месяцев. «Реал» пожирает тренеров и не щадит их. Но Клопп — не Алонсо. Он — тренер с 18-летним опытом работы на высшем уровне. И если кто-то может приручить раздевалку «Реала», где 23-летний Мбаппе демонстративно игнорирует тренера после поражения, — это человек, который превратил Хендерсона в капитана чемпионов Европы, а Салаха — в лучшего игрока планеты.

Что будет дальше

Расклад на лето 2026 выглядит так:

Если «Реал» не выигрывает Ла Лигу или Лигу чемпионов — Арбелоа уходит. В этом уверены все. Некоторые уверены, что он уйдёт и ещё раньше — достаточно пары провальных матчей.

Если Клопп подтвердит желание уйти из Red Bull — контракт расторгнут. Salzburger Nachrichten прямо пишет: Red Bull не будут стоять на пути.

Оливер Гласнер (уходит из «Кристал Пэлас» в конце сезона, ранее работал в системе Red Bull) — готовый преемник на позицию глобального руководителя.

Клопп, по данным нескольких источников, уже обсуждает с «Реалом» трансферные приоритеты: два центральных защитника, два полузащитника, возвращение Эндрика из аренды. Среди имён фигурируют Нико Шлоттербек («Дортмунд»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Кес Смит.

Всё это, конечно, может и не случиться. Арбелоа может выиграть Лигу чемпионов — и тогда разговоры смолкнут. Клопп может решить, что корпоративная жизнь всё-таки лучше 50 пресс-конференций в год. «Реал» может предпочесть, например, Аллегри — более предсказуемый и управляемый выбор для Переса.

Но вот что мы знаем точно: человек, который сказал «у меня закончилась энергия», через полтора года скучает по работе. Человек, который сказал «я больше не хочу тренировать», серьёзно рассматривает конкретное предложение. Человек, который выбрал тихую жизнь в офисе, обнаружил, что тихая жизнь — не его сказка.

Юрген Клопп больше не может говорить «нет». Вопрос только — кому он скажет «да».