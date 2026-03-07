Юрген Клопп ушёл из «Ливерпуля», чтобы больше никогда не тренировать. Устроился в корпорацию. Получил контракт до 2029 года. Сказал, что счастлив. А через 14 месяцев три издания из трёх стран одновременно пишут: он уходит. Разбираемся, что происходит.
Как всё начиналось
В январе 2024-го Юрген Клопп объявил, что покидает «Ливерпуль» после девяти лет работы. Формулировка была красивой и печальной: «У меня закончилась энергия». Фанаты плакали. Пресса строила теории. Клопп обещал, что не возглавит другой английский клуб — и это была правда. Он не возглавил никакой клуб вообще.
1 октября 2024 года Red Bull объявили о назначении Клоппа на должность «глобального руководителя футбола» — с 1 января 2025-го и с контрактом сразу до 2029 года. Зона ответственности: шесть клубов на четырёх континентах:
- «РБ Лейпциг» (Германия),
- «Ред Булл Зальцбург» (Австрия),
- «Нью-Йорк Ред Буллз» (США),
- «Ред Булл Брагантино» (Бразилия),
- «Омия Ардия» (Япония),
- «Пари ФК» (Франция, куплен совместно с семьёй Арно)
Плюс скаутинг, философия, развитие тренерских кадров. Вот это вот всё.
Клопп говорил понятные слова: «Мне не нужен такой жёсткий график, как последние 25 лет». «Red Bull дали мне возможность заниматься тем, что я люблю, но по-другому». «Я на правильном месте».
Прошло 14 месяцев. Он больше не на правильном месте.
Три источника, одна история
26 февраля 2026 года австрийская газета Salzburger Nachrichten — та самая, что первой сообщила о переходе Клоппа в Red Bull ещё летом 2024-го — опубликовала материал: между Клоппом и руководством Red Bull нарастает напряжение. Обе стороны недовольны. Досрочное расторжение контракта — осталось только подписать.
Через два дня L'Équipe подтвердила: Клопп не получает удовольствия от работы. Корпоративная жизнь оказалась менее увлекательной, чем тренерская. Он скучает по ежедневной тактической подготовке.
Sky Germany добавил деталь: Клопп «серьёзно рассматривает возвращение к тренерской работе, если "Реал Мадрид" сделает конкретное предложение на лето».
Что именно пошло не так
«Лейпциг». Флагманский клуб империи Red Bull — пятый в Бундеслиге, 19 очков отрыва от «Баварии». Без еврокубков. Клопп лично продвигал назначение тренера Оле Вернера прошлым летом — и это решение всё больше похоже на ошибку. Для человека, чья репутация строится на безошибочном чутье на людей (Хендерсон, Робертсон, Салах, ван Дейк — все были «спорными» трансферами, которые Клопп превратил в звёзд), — промах с Вернером бьёт по репутации самым жёстким образом.
«Зальцбург». Вылет из Лиги Европы. Для клуба, который исторически является главной кузницей кадров Red Bull (Холанд, Мане, Наби Кейта, Упамекано — все прошли через Зальцбург), — это системный сбой, а не случайность.
«Пари ФК». Самый показательный сигнал. Red Bull купили долю в парижском клубе, только что вышедшем в Лигу 1, — проект, который Клопп должен был курировать лично. Вместо этого, когда ушёл тренер Стефан Жилли, нового назначили без участия Клоппа. Им стал Антуан Комбуаре — опытный, уважаемый, но по философии — полная противоположность тому, что Red Bull строили 20 лет: высокий прессинг, вертикальный футбол, молодые кадры. Клопп не предложил ни Марко Розе, ни Ади Хюттера — людей из системы Red Bull, логичных кандидатов. Его просто обошли.
Побочная деятельность. Отдельное раздражение у боссов Red Bull вызывает то, сколько времени Клопп проводит за пределами футбольной работы. Он звонил в колокол на финальном круге мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Милане, он постоянно на ТВ и YouTube, он — великолепный амбассадор бренда. Но Red Bull нанимали не амбассадора.
«Полная чушь» — фраза с историей
CEO Red Bull Оливер Минцлафф отреагировал мгновенно. Его цитата в The Athletic:
Это полная чушь и абсолютная выдумка. Мы крайне довольны работой Клоппа. Он вкладывает массу сил, находится в постоянном контакте с тренерами и спортивными директорами и устойчиво развивает футбольную философию Red Bull.Оливер Минцлаффгенеральный директор Red Bull
Убедительно. Но есть нюанс.
Когда Salzburger Nachrichten впервые написала о возможном переходе Клоппа в Red Bull летом 2024-го, представитель Минцлаффа назвал это «чушью». Агент Клоппа Марк Козицке уточнил: «Полной чушью». Через три месяца Клопп был назначен.
«Полная чушь» в лексиконе Red Bull — это не опровержение.
Мадрид ждёт
А теперь — к слону в комнате. 13 января 2026 года «Реал Мадрид» уволил Хаби Алонсо — тренера, который за два года в «Байер Леверкузене» выиграл всё, что можно. Алонсо не продержался и полугода. Конфликты с Мбаппе, с Вальверде, с Винисиусом. Поражение от «Барселоны» в Суперкубке (2:3), вылет из Кубка от «Альбасете» из второго дивизиона (2:3). Три тренера за один сезон — Анчелотти, Алонсо, Арбелоа. Явный перебор.
Арбелоа — бывший защитник «Реала», поднятый из молодёжной команды «Кастилья» — сейчас рулит на временной основе. 8 побед, 4 поражения в 12 матчах. Домашнее поражение от «Хетафе» 0:1, после которого «Реал» отстал от «Барселоны» на 4 очка. Испанская пресса единодушна: летом будет новый тренер.
И вот что пишут:
Defensa Central: «Решение искать более опытного тренера уже принято. Фаворит — Клопп, альтернатива — Лёв».
Флориан Плеттенберг (Sky Germany): «"Реал" всегда завораживал Клоппа. Есть минимум два проекта, ради которых он вернётся к тренерской работе, если всё сложится: "Реал Мадрид" и сборная Германии».
Грэм Бейли (TEAMtalk): «Клопп открыт для Мадрида — более того, он заинтересован. Ему нравится состав, и он знает, что может оставить свой след».
Сам Клопп, комментируя увольнение Алонсо на ServusTV в январе, сказал дипломатично: «Мой телефон действительно звонил — но не из Мадрида». И добавил: «Когда тренер масштаба Хаби Алонсо вынужден уйти через полгода — это сигнал, что в клубе не всё в порядке».
Что ж. На отказ эти слова точно не похожи.
Почему именно «Реал»?
«Ливерпуль». Клоппа спрашивали многократно, ответ один: «Я люблю клуб. Но не вернусь. Я сделал своё в Премьер-лиге». По информации TEAMtalk, ни сам Клопп, ни «Ливерпуль» не хотят возобновлять эту главу, даже несмотря на проблемы с Арне Слотом. Единственное «возвращение» — 28 марта Клопп будет ассистентом Кенни Далглиша на матче легенд «Ливерпуля» против «Дортмунда» на «Энфилде».
Англия и США. Агент Козицке подтвердил: были предложения возглавить обе сборные. Запросы от «Челси» и «Манчестер Юнайтед» — тоже были. Всё отклонено.
Сборная Германии. Это — второй проект мечты. Козицке сказал Transfermarkt откровенно: «Юрген чувствует связь со своей страной. Он не всегда может говорить "нет" на этот вопрос». Но контракт Нагельсманна — до Евро-2028. Это долго. А «Реал» — это прямо сейчас.
«Реал Мадрид». Вот почему он подходит идеально: Клопп никогда не работал в Испании. Это новый вызов, новый язык, новая культура — всё то, ради чего он когда-то переехал из Дортмунда в Ливерпуль. Состав «Реала» — Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Родриго, Вальверде — это игроки, о которых тренеры мечтают. Клопп всегда строил команды вокруг интенсивности и эмоции — а «Бернабеу» — это стадион, где эмоция решает всё.
При этом Клопп знает и риски. Анчелотти — девять трофеев за два захода — ушёл после неудачного сезона. Алонсо — чемпион Бундеслиги — продержался пять месяцев. «Реал» пожирает тренеров и не щадит их. Но Клопп — не Алонсо. Он — тренер с 18-летним опытом работы на высшем уровне. И если кто-то может приручить раздевалку «Реала», где 23-летний Мбаппе демонстративно игнорирует тренера после поражения, — это человек, который превратил Хендерсона в капитана чемпионов Европы, а Салаха — в лучшего игрока планеты.
Что будет дальше
Расклад на лето 2026 выглядит так:
- Если «Реал» не выигрывает Ла Лигу или Лигу чемпионов — Арбелоа уходит. В этом уверены все. Некоторые уверены, что он уйдёт и ещё раньше — достаточно пары провальных матчей.
- Если Клопп подтвердит желание уйти из Red Bull — контракт расторгнут. Salzburger Nachrichten прямо пишет: Red Bull не будут стоять на пути.
- Оливер Гласнер (уходит из «Кристал Пэлас» в конце сезона, ранее работал в системе Red Bull) — готовый преемник на позицию глобального руководителя.
- Клопп, по данным нескольких источников, уже обсуждает с «Реалом» трансферные приоритеты: два центральных защитника, два полузащитника, возвращение Эндрика из аренды. Среди имён фигурируют Нико Шлоттербек («Дортмунд»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Кес Смит.
Всё это, конечно, может и не случиться. Арбелоа может выиграть Лигу чемпионов — и тогда разговоры смолкнут. Клопп может решить, что корпоративная жизнь всё-таки лучше 50 пресс-конференций в год. «Реал» может предпочесть, например, Аллегри — более предсказуемый и управляемый выбор для Переса.
Но вот что мы знаем точно: человек, который сказал «у меня закончилась энергия», через полтора года скучает по работе. Человек, который сказал «я больше не хочу тренировать», серьёзно рассматривает конкретное предложение. Человек, который выбрал тихую жизнь в офисе, обнаружил, что тихая жизнь — не его сказка.
Юрген Клопп больше не может говорить «нет». Вопрос только — кому он скажет «да».