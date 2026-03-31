GOAL рассказывает о самых провальных тренерских назначениях в истории английской Премьер-лиги.

Как говорил великий Гомер Симпсон, критиковать не только легко, но и чертовски увлекательно. Судить со стороны всегда проще, но таков футбол — игра, построенная на мнениях.

Работа тренера в Премьер-лиге, должно быть, одна из самых одиноких профессий в мире, особенно когда результаты идут на спад, а твоя профпригодность становится темой для дискуссий далеко за пределами страны.

По-человечески этим людям легко сочувствовать. И все же кто-то должен составлять подобные списки.

Прежде чем начать, важно прояснить критерии попадания в этот «зал бесславия». Этот антирейтинг составлен не просто по худшему проценту побед, а по тому, насколько сильно тот или иной тренер провалился относительно ожиданий — порой настолько, что это даже вызывает своего рода трепет.

Например, Киран Маккенна показал худший процент побед для тренера, отработавшего полный сезон из 38 матчей (10,5%), но разве кто-то всерьез ожидал, что его «Ипсвич Таун» после двух повышений в классе подряд сможет закрепиться в элите?

10. Реми Гард («Астон Вилла»)

Падение «Астон Виллы», завершившееся вылетом из Премьер-лиги в 2016 году, по-настоящему началось еще с назначения Тима Шервуда годом ранее.

Впрочем, Шервуду удалось спасти команду от вылета в сезоне 2014/15 и даже дойти до финала Кубка Англии. Когда на смену ему пришел бывший игрок «Арсенала» Реми Гард, в клубе искренне верили, что он сможет сплотить разношерстный коллектив.

В той «Вилле» играли Джек Грилиш, Идрисса Гейе, Жордан Верету и Жордан Амави — футболисты, которые позже будут вполне достойной выступать за другие клубы.

Однако, как вскоре выяснил Гард, вокруг них было недостаточно качественных исполнителей. Несмотря на обнадеживающую нулевую ничью с фаворитом чемпионата «Манчестер Сити» в дебютном матче, в последующих 20 играх Премьер-лиги под его руководством «Астон Вилла» одержала лишь две победы, причем в обоих случаях ее помогали автоголы соперников.

Этот провал выглядел странно, учитывая, что Гард успешно провел «Лион» через период трансформации после золотой эры в Лиге 1 и покинул французский клуб в 2014 году лишь по личным обстоятельствам. Однако короткий период в Уэст-Мидлендсе фактически закрыл ему двери в европейский футбол: его следующим (и на данный момент последним) местом работы стал «Монреаль Импакт» из МЛС в период с 2017 по 2019 год.

9. Дэвид Мойес («Манчестер Юнайтед»)

Справедливо ли включать Дэвида Мойеса в этот список, учитывая, насколько невзрачно выглядел каждый тренер «Юнайтед» после него?

Возможно, это звучит сурово, но важно помнить, какие ощущения вызывала его работа в тот конкретный момент.

«Манчестер Юнайтед» был действующими чемпионами. Ни для кого не являлось секретом, что клуб хотел видеть преемником сэра Алекса Фергюсона других специалистов — тогда всплывали имена Жозе Моуринью, Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы.

В связи с этим Мойес с самого начала оказался в непростой ситуации. Это несколько снижало планку ожиданий, но он все равно умудрился проскользнуть под ней.

Философия «Юнайтед» при Фергюсоне заключалась в формуле «победа любой ценой» — это было выше схем и конкретных имен. При Мойесе же команда, казалось, стремилась к обратному, положив начало длинной череде неудач на «Олд Траффорд».

Возможно, когда-нибудь в этот список попадет Рубен Аморим, да и последние 18 месяцев Эрика тен Хага, когда атмосфера в клубе окончательно испортилась, достойны упоминания. Однако номинация от «Манчестер Юнайтед» должна достаться человеку, с которого всё это началось.

8. Рой Ходжсон («Уотфорд»)

Рой Ходжсон по праву заработал репутацию тренера, способного спасать команды от вылета и навязывать борьбу топ-клубам. Поэтому понятно, почему «Уотфорд» обратился к нему в январе 2022 года после увольнения Хиско Муньоса и Клаудио Раньери, когда команда балансировала на грани зоны вылета.

План казался предельно простым. Ходжсон, на тот момент в очередной раз обновивший свой же рекорд самого возрастного тренера в истории АПЛ, должен был привить команде дисциплину и стабильность, чтобы набрать достаточно очков для выживания. На словах всё звучало логично, на деле получилось совсем иначе.

Несмотря на свой внушительный опыт, Ходжсон так и не смог сплотить разобщенную раздевалку и, более того, усугубил конфликт между клубом и болельщиками.

После поражения от своего бывшего (и будущего) клуба «Кристал Пэлас» (0:1) Ходжсон подошел поаплодировать трибунам «Селхерст Парк», но проигнорировал гостевой сектор, заявив позже, что болельщики «Уотфорда» находились слишком далеко, чтобы он мог их поприветствовать.

Удивительно, но Ходжсон, так и не одержавший с «Уотфордом» ни одной домашней победы, продержался до лета, прежде чем импульсивное семейство Поццо указало ему на дверь. Казалось, он окончательно уходит на пенсию, но вскоре Рой снова вернулся в «Пэлас» тряхнуть стариной.

7. Пол Джуэлл («Дерби Каунти»)

Один из главных «героев вопреки» в истории Премьер-лиги парадоксальным образом запомнился и как один из худших ее тренеров. Как это возможно? Давайте взглянем на карьеру Пола Джуэлла.

Будучи молодым специалистом, которому едва за тридцать, Джуэлл вывел «Брэдфорд Сити» в высший дивизион в 1998 году и даже сумел удержать их там — всё решилось в драматичном последнем туре дебютного сезона.

Позже, в 2005-м, он вернулся в элиту с «Уиган Атлетик», добившись с ними рекордного для клуба места в таблице, а через год вновь спас команду от вылета, после чего ушел в отставку.

Осенью сезона-2007/08 именно Джуэлла призвали спасать «Дерби», который к ноябрю успел выиграть лишь один матч.

Итог: Джуэлл добавил к этому счетчику ровно ноль побед, а «бараны» вылетели, установив антирекорд лиги с 11 очками за сезон. Пола уволили в середине следующей кампании уже в Чемпионшипе, и после ухода с «Прайд Парк» он лишь однажды возвращался к тренерской работе, возглавляя «Ипсвич» с 2011 по 2012 год.

6. Натан Джонс («Саутгемптон»)

Ни один тренер не давал Премьер-лиге столько поводов для обсуждения за столь короткий срок, как бывший босс «святых» Натан Джонс. Его цитат хватило бы на целую книгу.

Это тот самый тренер, который заявил, что его команда упустила преимущество в матче с «Вулверхэмптоном» (игравшим вдесятером), потому что психологически ей оказалось слишком тяжело играть в большинстве.

Это тот самый тренер, который в надежде на успех своих тактических схем постоянно взывал к Богу и Иисусу. Кроме того, переходя из «Лутона», Джонс настаивал, что он — один из лучших специалистов в Европе.

Наконец, это человек, утверждавший, что выбрал футбол, потому что «остаться дома и жениться на милой валлийской девушке» было бы для него слишком просто.

Суровая реальность отразилась в статистике: одна победа в восьми матчах. «Саутгемптон» рухнул на дно таблицы, где и закончил сезон 2022/23. На последнем матче болельщики «святых» вывесили гигантское бутафорское уведомление об увольнении в знак протеста против Джонса. Официальный документ не заставил себя ждать.

5. Алан Ширер («Ньюкасл»)

Бедный Алан Ширер. Профессиональный клуб никогда бы не поставил человека без опыта во главе команды, отчаянно борющейся за выживание. Тем не менее, он принял этот вызов и заплатил сполна.

Болельщики «Ньюкасла» никого не любят так, как Ширера. Именно поэтому Майк Эшли в апреле 2009-го попытался разрядить атмосферу на «Сент-Джеймс Парк», пойдя на этот отчаянный шаг всего за восемь туров до конца чемпионата.

Тот сезон «сороки» начинали под руководством Кевина Кигана, который ушел уже в начале сентября. Затем короткий отрезок у руля провёл Джо Киннер, покинувший пост по состоянию здоровья. Крис Хьютон дважды исполнял обязанности главного тренера, но полноценного шанса так и не получил — клуб предпочел «громкое имя» перед вылетом в Чемпионшип.

Ширер добыл лишь одну победу — над «Мидлсбро» (1:0), который тогда тренировал Гарет Саутгейт. После безвольного поражения от «Астон Виллы» (0:1) в последнем туре любимый клуб Ширера покинул элитный дивизион.

Когда в Ньюкасле говорят о легендарности Ширера, эту главу предпочитают вежливо опускать.

4. Феликс Магат («Фулхэм»)

Невероятно креативный игрок, ставший неотъемлемой частью «Гамбурга», покорившего Европу на рубеже 70-х и 80-х, Феликс Магат позже снискал славу и как тренер в родной Германии. Он выигрывал Бундеслигу с «Баварией» и «Вольфсбургом».

Прошло всего пять лет после его триумфа с Эдином Джеко и компанией, когда он возглавил «Фулхэм».

На самом деле Магат выиграл три из 12 матчей в Премьер-лиге — результат далеко не самый худший для команды, борющейся за выживание. Однако он оказал настолько негативное влияние на всё, что происходило вне поля, что просто не мог не попасть в этот рейтинг.

Бреде Хангеланд, футболист старой английской школы во всех смыслах, позже рассказывал историю о том, как тренер советовал ему натирать бедро сыром, чтобы справиться с мышечной травмой.

Стоит ли говорить, что Магат совершенно потерял контакт с игроками на «Крейвен Коттедж». Спустя несколько туров после начала сезона 2014/15 в Чемпионшипе команда осела на дне таблицы, а сам Феликс оказался без работы.

После ухода из «Фулхэма» Магат в 2016 году возглавил китайский «Шаньдун Лунэн», где продержался всего год. Затем в 2022-м он вернулся в Германию и принял «Герту». Берлинский клуб сумел избежать вылета, но и там его период ограничился всего девятью матчами.

3. Игор Тудор («Тоттенхэм»)

Самое свежее пополнение в этом списке. Игор Тудор стал первым, на кого в сезоне 2025/26 возложили миссию по спасению «Тоттенхэма» от вылета в Чемпионшип после увольнения Томаса Франка. Однако всё, чего он добился, — это ускорил падение клуба в бездну.

Тудора приглашали как кризисного менеджера, рассчитывая на его умение давать результат на коротких дистанциях.

Ключевой проблемой стало то, что он никогда прежде не работал в Англии и явно недооценил масштаб катастрофы. Лишь после первого матча (разгромное поражение от «Арсенала») суровый хорват осознал, во что ввязался. «Я никогда не видел подобной ситуации», — честно признал он.

Ради справедливости стоит отметить, что Тудор пришел в разгар беспрецедентного кадрового кризиса: к его первой игре в строю осталось всего 13 здоровых полевых игроков, и ситуация начала налаживаться только ближе к концу его 44-дневного правления. Но за это время он, как говорят, успел настроить против себя почти всех, кто был в его распоряжении.

Больше всех досталось вратарю Антонину Кински, которого Тудор заменил уже на 17-й минуте матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5).

Казалось, выездная ничья с «Ливерпулем» станет тем импульсом, который необходим Тудору для борьбы за выживание. Но та игра в итоге оказалась для него предпоследней в Англии: уже через неделю последовало домашнее поражение со счетом 0:3 от прямого конкурента в борьбе за выживание — «Ноттингем Форест».

Трагическим фоном для той встречи стала смерть отца Тудора. После этого все стороны пришли к выводу, что лучшим решением будет расстаться по обоюдному согласию. На тот момент при нем «Тоттенхэм» так и не выиграл ни одного из пяти матчей Премьер-лиги.

2. Эндж Постекоглу («Ноттингем Форест»)

Эндж Постекоглу наверняка останется в памяти болельщиков, прежде всего, как тренер, который умудрился выиграть Лигу Европы и одновременно занять 17-е место в АПЛ с «Тоттенхэмом» в одном и том же сезоне.

Однако скептики всегда будут тыкать пальцем в его период работы в «Ноттингем Форест».

Назначение харизматичного Постекоглу было почти обречено на провал, что лишний раз подчеркивает системные проблемы «Форест». Нуну Эшпириту Санту был бесцеремонно уволен уже после трех трех туров текущей кампании, несмотря на то, что именно он вывел команду в еврокубки.

Нуну публично заявлял о крахе отношений с одиозным владельцем Эвангелосом Маринакисом, а пресса связывала это с приходом в клуб Эду Гаспара из «Арсенала» на пост глобального директора по футболу.

Маринакис начал готовить почву для прихода Постекоглу еще летом, вручив бывшему тренеру «шпор» почетную награду в Греции. Однако решение дождаться закрытия трансферного окна, чтобы сменить тренера на его полную стилистическую противоположность, выдавало полное отсутствие логики.

Без предсезонной подготовки и на фоне недовольства игроков и фанатов из-за ухода Нуну Постекоглу не получил даже краткосрочного эффекта «новой метлы». Команда проиграла четыре из пяти матчей в Премьер-лиге, набрала лишь одно очко в двух играх Лиги Европы и упустила победу над «Суонси» в Кубке лиги.

Вишенкой на этом «торте из неудач» стало официальное подтверждение об увольнении Постекоглу, которое клуб выпустил всего через 18 минут после финального свистка в матче с «Челси» (0:3). Сообщалось, что он едва успел заглянуть в раздевалку к игрокам, после чего его вывели со стадиона, и он сразу уехал на своем автомобиле. Унизительный финал 39-дневной эпохи.

1. Франк де Бур («Кристал Пэлас»)

Если уж сам Жозе Моуринью считает вас худшим тренером в истории АПЛ, то, скорее всего, так оно и есть. Приносим извинения Франку де Буру и всем, кто пытается встать на его защиту.

«Кристал Пэлас» обратился к нидерландцу в надежде сделать следующий шаг: превратиться из команды, вечно сражающейся за выживание, в коллектив с привлекательным стилем игры.

Главным аргументом в пользу де Бура были его предыдущие успехи в «Аяксе» и четко выраженная игровая философия. При этом неудачный период в «Интере» в 2016 году, наоборот, сделал его фигуру достаточно доступной для клуба уровня «Пэлас».

Летом 2017 года болельщики «Кристал Пэлас» искренне верили в проект де Бура: он внедрял схему 3-4-3 с акцентом на владение мячом. Однако домашнее поражение от новичка лиги «Хаддерсфилд Таун» в первом же туре заставил руководство запаниковать.

Давление на де Бура стало колоссальным: его команда проиграла следующие три матча АПЛ, не забив при этом ни одного мяча. Терпение председателя правления Стива Пэриша лопнуло в сентябре — он досрочно прекратил этот эксперимент и назначил Роя Ходжсона.

Прогнозы и ставки на футбол

На сегодняшний день де Бур остаётся не просто единственным постоянным главным тренером, проигравшим все матчи Премьер-лиги, в которых он руководил командой, но и единственным, чья команда за этот отрезок не забила ни одного гола.