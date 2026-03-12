GOAL рассказывает, почему «Тоттенхэм» должен сделать всё возможное, чтобы Маурисио Почеттино снова стал главным тренером команды.

«Тоттенхэм» на всех парах несется к катастрофе. Они могут вылететь из Премьер-лиги, и на данном этапе этого адского сезона их главная надежда на спасение кроется лишь в том, что в футболе все может измениться очень быстро.

К решающему отрезку кампании из лазарета должны вернуться несколько ключевых игроков, но это может оказаться каплей в море и слишком запоздалым усилением, особенно учитывая, что атмосфера в команде находится в почти необратимом крутом пике.

Решение назначить Игора Тудора в качестве краткосрочной замены Томасу Франку оказалось далеко не самым блестящим. Эту идею еще осенью впервые выдвинул Фабио Паратичи, в свои последние месяцы на посту спортивного директора перед уходом в «Фиорентину», но клуб реализовал ее лишь в феврале, когда характер сезона для «Тоттенхэма» полностью изменился. Теперь они рисковали не просто пролететь мимо еврокубков, а вообще потерять место в Премьер-лиге.

Такими темпами Тудор может даже не доработать до конца своего шестимесячного контракта. «Шпорам», пожалуй, было бы разумно попытаться найти альтернативу, того, кто способен улучшить психологическое состояние команды.

После своего прихода хорватскому специалисту каким-то образом удалось лишить состав тех крох уверенности в себе, которые у него еще оставались.

Однако вся сложность этой проблемы заключается в том, что на горизонте нет очевидного кандидата, который захотел бы взяться за эту, казалось бы, проклятую работу.

Статус «Тоттенхэма» как представителя высшего дивизиона находится под серьезной угрозой всего через несколько месяцев после того, как Deloitte и УЕФА признали их девятым по стоимости клубом в Европе.

Однако, если они все-таки выживут, существует как минимум один готовый план действий, который поможет им снова встать на ноги: они обязаны вернуться в Лондон Маурисио Почеттино.

Лучший тренер в современной истории «Тоттенхэма»

Почеттино — самый успешный тренер «Тоттенхэма» в новейшей истории. Забудьте о трофеях как о мериле успеха и просто вспомните лучшие команды «шпор», которые вы когда-либо видели. Все они были построены именно аргентинцем. А главное для болельщиков «Тоттенхэма» — он по-настоящему любит этот клуб, со всеми его недостатками и странностями.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

В «Тоттенхэме» Почеттино любили все — от болельщиков и игроков до руководства. Он был современно мыслящим тактиком, делавшим ставку на прессинг и выход из обороны через пас, тонким психологом и именно тем человеком, которого хотелось бы видеть лицом своего клуба.

Если и существует один главный образ Почеттино за его первые три года в «Тоттенхэме», то это тот момент, когда он со слезами на глазах прощался вместе с клубом со старым «Уайт Харт Лейн».

К 2018 году Почеттино вырастил команду звезд, в которую входили Гарри Кейн, Сон Хын Мин, Деле Алли и Кристиан Эриксен. «Шпоры» три сезона подряд финишировали в топ-3 — впервые с 1960-х годов, когда клуб в последний раз выигрывал старый Первый дивизион.

Почеттино очень гордился тем, как развивал молодых игроков и лепил эту команду по своему образу и подобию, но даже он понимал: чтобы сделать следующий шаг, состав нужно обновлять и усиливать за счет грамотной работы на трансферном рынке.

Гарри Кейн globallookpress.com

В 2017 году «Тоттенхэм» продал правого защитника Кайла Уокера после того, как тот попросил отпустить его в клуб, который реально способен выигрывать титулы. В клубе надеялись, что предложение поступит от «Барселоны» или «Баварии», чтобы продать его за границу, но таких вариантов не появилось. В итоге Уокер перешел в «Манчестер Сити» за 50 миллионов фунтов, что на тот момент стало мировым рекордом для крайнего защитника.

Тем же летом «Тоттенхэм» получил интерес от «Манчестер Юнайтед» к левому защитнику Дэнни Роузу и центральному защитнику Эрику Дайеру. Поговаривали, что за них клуб мог выручить в общей сложности около 100 миллионов фунтов, но оба в итоге остались. Руководство в тот момент решило, что не хочет создавать клубу имидж «команды-продавца», но, оглядываясь назад, возможно, было бы правильнее взять деньги и реинвестировать их в состав, особенно учитывая фактическое трансферное эмбарго, в котором оказался Почеттино.

В режиме вечной погони

После подписания вингера «Пари Сен-Жермена» Лукаса Моуры в конце январского окна 2018 года «Тоттенхэм» не совершал новых покупок еще 18 месяцев. И это несмотря на две вполне публичные — и совершенно нехарактерные для него — просьбы Почеттино к тогдашнему председателю Дэниелу Леви.

По завершении сезона-2017/18 аргентинец не стал подбирать мягкие формулировки на своей последней пресс-конференции перед уходом в отпуск.

Если мы хотим по-настоящему бороться за большие трофеи, нам нужно кое-что пересмотреть. Мы должны создавать мечты, которых реально можно достичь. Возможно, сейчас мы немного разочарованы и раздражены, потому что уже близки к трофеям. Думаю, Дэниел, конечно, меня услышит. Нужно быть смелыми. Смелость — самое важное: нужно рисковать. Мне кажется, настал момент пойти на риск и, если возможно, работать еще усерднее, чем в предыдущем сезоне, чтобы снова быть конкурентоспособным, потому что с каждым годом это будет всё труднее. Маурисио Почеттино Бывший главный тренер «Тоттенхэма»

Единственным признаком хоть какой-то активности «шпор» летом 2018 года стало смехотворное предложение по Джеку Грилишу: 4 миллиона фунтов плюс воспитанник академии Джош Онома. В клубе, видимо, полагали, что «Астон Вилла» вот-вот рухнет в финансовую пропасть. На деле же клуб из Уэст-Мидлендса как раз получил новые инвестиции и просто выставил их за дверь.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Леви и компания в то время настаивали, что у «Тоттенхэма» есть бюджет на усиление состава, несмотря на затянувшийся переезд на новый стадион стоимостью в миллиард фунтов. Однако на встрече с объединением болельщиков намекнули, что проворачивать трансферы на самом деле «довольно сложно».

Для Почеттино, его игроков и фанатов это звучало как признание провала. Это же стало и первым сигналом того, что данное руководство не готов сделать рывок к статусу по-настоящему большого клуба.

Весь сезон-2018/19 команда Почеттино фактически доигрывала на последних остатках топлива: за два последних трансферных окна клуб оформил лишь одно подписание для основной команды, так и не усилив и без того хрупкий состав, одновременно упустив шанс избавиться от тех игроков, чья мотивация начала падать.

Именно поэтому выход в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов выглядел еще большим чудом. Но обстоятельства, сопутствовавшие этому пути, выжали из Почеттино все соки, и он даже намекал, что может уйти, если его команда выиграет главный европейский турнир.

Незадолго до того самого легендарного камбэка против «Аякса» в полуфинале ЛЧ Почеттино снова предупреждал: нет смысла вкладывать такие деньги в новый стадион, если клуб вновь собирается махнуть рукой на состав.

Когда речь заходит о «Тоттенхэме», все говорят: у вас потрясающий дом. Но в него еще нужно поставить мебель. Если вы хотите, чтобы дом был по-настоящему красивым, возможно, вам нужна мебель получше. А всё зависит от бюджета — готовы ли вы тратить деньги. Мы должны с уважением относиться к таким командам, как «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», которые тратят очень много. Мы смелые, мы умные, мы изобретательные. Теперь нужно писать новую главу и четко понимать, как именно мы собираемся строить этот новый проект. Нам нужно перестраиваться. Это будет болезненно. Маурисио Почеттино Бывший главный тренер «Тоттенхэма»

Летом 2019 года «Тоттенхэм» всё же подписал Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо, Райана Сессеньона и Джека Кларка, но этого оказалось недостаточно, чтобы возместить ущерб от предыдущих 18 месяцев тишины.

С тех пор на трансферном рынке клуб постоянно находится в роли догоняющих. Каждое их окно оказывалось слишком «реактивным» (они лишь реагировали на проблемы, а не решали их заранее), а порой необходимые трансферы запаздывали на целое окно.

Почеттино уволили через пять месяцев после финала Лиги чемпионов, а клуб резко сменил курс на стратегию «побеждать здесь и сейчас» под руководством Жозе Моуринью. Ничего хорошего из этого не вышло.

Отсутствие настоящего лидера

В повседневном управлении «Тоттенхэмом» главным человеком был Леви. При всех его недостатках, он руководил клубом почти образцово и заслужил право попытаться вывести его на новый уровень с момента своего прихода в 2001 году и вплоть до ухода в 2017-м. Новый стадион он построил почти в режиме личной миссии, отчаянно стремясь найти для клуба новые источники дохода.

Главная проблема Леви заключалась в том, что он то и дело сам себе мешал. Он упрямо стоял на своем в вопросах трансферной политики, несмотря на призывы тренеров тратить больше на зарплаты, о чем совсем недавно говорили и Эндж Постекоглу, и Гарет Бейл в подкасте Stick to Football.

Дэниэл Леви globallookpress.com

Леви упрекали в том, что он управляет «Тоттенхэмом» как бизнесом, и он мало что сделал, чтобы развеять это впечатление. Он пытался, но зачастую так и не мог делегировать власть кому-то еще. Простым языком, он никогда не выглядел «по-настоящему футбольным человеком».

Бывший капитан «шпор» Юго Льорис рассказывал, что за выход в финал Лиги чемпионов игроки получили в подарок от Леви роскошные часы. На них была выгравирована надпись «Champions League finalists» — «финалисты Лиги чемпионов».

«Я бы предпочёл, чтобы на них вообще ничего не было написано», — сказал Льорис, лишь усилив разговоры о том, что Леви не хватало менталитета победителя.

В свои худшие моменты Леви становился настоящим громоотводом для критики. Семья Льюис, которая управляет клубом на более глобальном уровне, но не так погружена в повседневную рутину, как Леви, в сентябре уволила своего председателя, заявив прессе, что их цель — «больше побед, и чаще».

Обязанности Леви взял на себя генеральный директор Винай Венкатешам, а Питер Чаррингтон стал неисполнительным председателем совета директоров. И что всё это, по сути, изменило? Как выяснилось, почти ничего. В «Тоттенхэме» образовался вакуум лидерства, который простирается от зала заседаний совета директоров до футбольного поля, и именно он позволил скатыванию в середину таблицы перерасти в борьбу за выживание. «Шпорам» снова нужна знаковая фигура, которая будет их олицетворять.

Крах Ланге

Как уже упоминалось ранее, главной причиной упадка «Тоттенхэма» стала их неспособность перестроить состав. Слишком много внимания уделялось подписанию либо юных талантов, которые еще не готовы играть, либо полузащитников-«разрушителей», которым не хватает технического мастерства, чтобы гармонично дополнять своих партнеров по команде.

Йохан Ланге пришел в «Тоттенхэм» из «Астон Виллы» в ноябре 2023 года, изначально на должность технического директора, а затем был повышен до спортивного директора.

Йохан Ланге globallookpress.com

Под его руководством клуб пережил пять полноценных трансферных окон, и за это время «шпоры» прошли путь от претендента на Лигу чемпионов до команды, отчаянно цепляющейся за выживание. Болельщики особенно остро чувствовали это в последнее январское окно (тем более что клуб третий сезон подряд страдает от эпидемии травм), однако Ланге настаивал, что не хочет поддаваться панике.

«В январе на всем рынке было попросту не так много доступных игроков. В январе вообще много травм, и мы определенно тот клуб, который сейчас от этого страдает.

По ходу окна очень важно, даже несмотря на всё раздражение из-за травм, сохранять дисциплину, потому что, во-первых, игроки возвращаются, а во-вторых, если в такой ситуации совершить, скажем так, "паническую покупку", то да — в моменте это дает приятное ощущение. Но, конечно, нет никакого смысла подписывать игроков, которые не помогут нам ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни даже в долгосрочной перспективе.

Так что, несмотря на всё это раздражение из-за травм, большинство игроков вернутся в строй еще в этом сезоне, и, надеюсь, некоторые — уже совсем скоро. И для клуба важно сохранять дисциплину и стараться подписывать только тех футболистов, которые действительно могут помочь команде — сейчас или в будущем», — говорил Ланге.

По состоянию на 9 марта «шпоры» по-прежнему обходятся без 10 (!) игроков основного состава из-за травм. Отдел селекции вновь не учел простые вещи: когда проблемы с физической готовностью накапливаются, это запускает цепную реакцию. Те, кто обычно отличается надежностью и выносливостью, оказываются загнанными до предела, а других приходится выпускать не на своих позициях, лишь бы как-то свести концы с концами.

Ланге поставил на кон будущее «Тоттенхэма». Если они действительно вылетят, ему сильно повезет, если он вообще когда-нибудь снова найдет работу в английском футболе.

Все дороги ведут к Почеттино

Похоже, современная футбольная одержимость клубными моделями, в которых «менеджер» — это всего лишь «главный тренер», может совершить полный круг и вернуться к исходной точке. Спортивные и технические директора никуда не делись, но они уже не обязательно должны быть единственными людьми, которые отвечают за комплектование состава.

«Тоттенхэму» стоило бы взять пример с клубов, которые за последние три года сумели ворваться в условную «большую шестерку». Речь об «Астон Вилле» и «Ньюкасле». Эти клубы вернули власть, контроль и автономию своим людям в тренерской зоне — Унаи Эмери и Эдди Хау, — выстроив весь проект вокруг них.

Унаи Эмери globallookpress.com

Именно такое единство стало ключом к подъему по таблице и борьбе за серьезные достижения.

И, возможно, сейчас в это трудно поверить, но в начале возвращения «Арсенала» в чемпионскую гонку ему тоже пришлось отвоевывать у «Тоттенхэма» лидерство в битве за власть над Северным Лондоном. «Канониры», переживавшие худший период за четверть века, уже в 2020 году быстро повысили Микеля Артету с должности простого «главного тренера» до полноценного «менеджера». Сначала их положение стало еще хуже, прежде чем улучшиться, но именно тогда, когда отпечаток Артеты появился буквально на каждом аспекте жизни клуба, «Арсенал» снова начал двигаться вперед.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Правильный менеджер способен стать объединяющей фигурой. Для «Тоттенхэма» таким человеком должен быть Почеттино. Никто из тех, кто появлялся на базе в Hotspur Way с 2014 года, не понимал лучше него, что такое «шпоры» и что им действительно нужно.

Клуб уже пробовал путь «победителей», уже пробовал путь «мы не паникуем», но в итоге все дороги всё равно ведут обратно к аргентинцу.

Незавершенное дело

Почеттино никогда не скрывал своего желания вернуться в «Тоттенхэм». Ранее в этом году в High Performance Podcast он признался, что это единственный клуб, к которому у него по-прежнему сохраняются особые чувства.

«До сих пор люди на улице, болельщики "Тоттенхэма", действительно показывают свою любовь и признательность, и, думаю, именно поэтому это так особенно», — сказал Почеттино, который до сих пор живет в Лондоне.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Он также говорил о том, какие амбиции должны быть присущи «шпорам», хотя эти слова прозвучали в начале февраля — еще до того, как нынешнее бедственное положение клуба въелось в него, словно плесень, захватывающая роскошное жилье в центре города.

Выиграть Лигу Европы, которую команда уже выигрывала, — это хорошо, но этого недостаточно. Недостаточно бороться за Кубок английской лиги, Кубок Англии, Лигу Европы или Лигу конференций. Это клуб, который должен — и обязан, учитывая ожидания болельщиков, — играть в Лиге чемпионов, бороться в Лиге чемпионов, верить, что способен ее выиграть, а также бороться за титул в Премьер-лиге и верить, что способен выиграть и ее. Маурисио Почеттино Бывший главный тренер «Тоттенхэма»

Плохая игра в обороне была проблемой «Тоттенхэма» в последние пару сезонов, но настоящим ядом стало то, как команда деградировала в завершающей трети поля в эпоху после Кейна. Даже во втором сезоне Постекоглу соперники уже привыкли к тому, как «шпоры» строят атаки, и довольно легко нейтрализовали их угрозу — во многом из-за упрямства австралийца в тактическом плане. Когда же назначили Франка с задачей сделать команду более осторожной, временами он словно вообще убирал атаку из уравнения. До сих пор вспоминаются его слова: «Мы 100 процентов будем проигрывать футбольные матчи». При Тудоре же именно полная невнятность «Тоттенхэма» при владении мячом убивает их ничуть не меньше, чем любые провалы в обороне.

Амбиции на поле иногда отражают амбиции за его пределами, и последние 12 месяцев в «Тоттенхэме» — лучшее тому доказательство. А вот Почеттино, похоже, так и не растерял этого стремления быть лучшим.

Воссоединение

Работа в «Тоттенхэме» больше не выглядит привлекательной. Ни сейчас, ни по окончании сезона, даже если клуб все-таки сохранит место в элите, и уж тем более — если вылетит. После ухода Почеттино в 2019 году его преемники в N17, как правило, переживали глубочайший спад в своей карьере.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

У владельцев «Тоттенхэма», находящихся под всё более сильным давлением, еще остаются определенные PR-ходы. Почеттино, которого, скорее всего, не отпугнула бы даже перспектива тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе, — не только главный выбор болельщиков, мечтающих снова разжечь угасший огонь любви к клубу, но и, пожалуй, на данном этапе самый квалифицированный кандидат из тех, кто вообще заинтересован в этой работе.

Если к этому добавить уход Ланге и, возможно, даже бывшего функционера «Арсенала» Венкатешема, это стало бы первым признаком того, что люди, управляющие клубом, действительно готовы к тем радикальным переменам, в которых он так остро нуждается.

Возвращение Почеттино, скорее всего, встретили бы с куда большим доверием и терпением, чем любого другого человека со стороны. Даже несмотря на обнадеживающую игру против «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА и победу на выезде над «Манчестер Сити» в первый месяц работы, команду Франка всё равно освистывали и в перерыве, и после финального свистка в его первом проигранном матче (0:1 против «Борнмута»). Уже тогда многие болельщики не были готовы покупать ту красивую историю, которую им пытался продать клуб, тогда как на предложение воссоединиться с Почеттино большинство, наоборот, согласилось бы без раздумий.

«Тоттенхэм» разбит, и есть только один человек, которому действительно стоит позвонить, чтобы попытаться собрать его заново. У клуба больше ничего не осталось, что можно было бы потерять, вернувшись к своей старой любви.