Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

The Athletic погружается в английское футбольное подземелье, чтобы понять странный парадокс: почему академии штампуют техничных, но «стерильных» игроков, а настоящие бойцы для АПЛ выходят из любительских лиг.

Стив Финнан занимает уникальное место в английском футболе: он единственный человек, сыгравший в нон-лиге (любительских и полупрофессиональных дивизионах), во всех четырех профессиональных лигах и в Лиге чемпионов.

Финнан начал карьеру в 1993 году в клубе «Уэллинг Юнайтед».  Ирландец пробивал себе путь наверх по футбольной пирамиде транзитом через «Бирмингем Сити», «Ноттс Каунти» и «Фулхэм», пока в 2003 году не перешел в «Ливерпуль».

Два года спустя в составе «красных» он выиграл легендарный финал Лиги чемпионов в Стамбуле.

В следующем месяце, когда «Манчестер Сити» сыграет в 1/8 финала ЛЧ, Антуан Семеньо тоже войдет в этот элитный клуб.

Стив Финнан
Стив Финнан globallookpress.com

В прошлом месяце он перешел из «Борнмута» в «Ман Сити» за 62,5 млн фунтов и не имел права играть в двух заключительных матчах общего этапа ЛЧ.  Его грядущий дебют в главном еврокубке ознаменует завершение пути, который, как и у Финнана, совсем не предвещал гламура и славы.

В 2018 году права на 18-летнего Семеньо принадлежали «Бристоль Сити».  В то время он выступал на правах аренды за клуб из шестого дивизиона — «Бат Сити».

Тропой из нон-лиги в Лигу чемпионов также прошел Джейми Варди.  Он совершил прыжок в «Лестер Сити» транзитом через «Стоксбридж Парк Стилз», «Галифакс Таун» и «Флитвуд Таун», хотя и перескочил через Вторую и Первую лиги (Лигу 2 и Лигу 1).

Антуан Семеньо
Антуан Семеньо globallookpress.com

В 2015 году, после того как Варди побил рекорд Премьер-лиги по количеству голов подряд (за тот самый «Лестер», который в итоге выиграл титул), до футбольного мира, казалось, наконец дошло: в нон-лиге — множестве дивизионов, расположенных ниже четырех полностью профессиональных ступеней английской пирамиды, — наверняка есть и другие игроки с потенциалом добраться до самой вершины.

Дэн Берн («Дарлингтон»), Тайрон Мингз («Йейт Таун» и «Чиппенхэм Таун»), Джеймс Тарковски («Мэйн Роуд»), Макс Килман («Уэллинг» и «Мейденхед Юнайтед») и Итан Пиннок («Далвич Хэмлет») — все они начинали именно в нон-лиге.

Первые трое впоследствии стали полноценными игроками сборной Англии, как и Варди.  Финнан сыграл 53 матча за Ирландию, на счету Семеньо уже 32 матча за Гану, а у Пиннока — 26 игр за Ямайку.

Полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт, получивший в ноябре свой первый вызов в сборную Англии, — еще один пример игрока, начинавшего в нон-лиге, в клубе «Гернси».

Джаррод Боуэн, Олли Уоткинс и Доминик Калверт-Льюин — все они надеются попасть в заявку в сборной Англии на предстоящий чемпионат мира.  И все они начинали в трясине нон-лиги: в «Херефорд Юнайтед», «Уэстон-сьюпер-Мэр» и «Сталибридж Селтик» соответственно.

Джейми Варди
Джейми Варди globallookpress.com

И все же, несмотря на то что все три нынешних голкипера сборной Англии в юности успели поиграть в пятом дивизионе (Национальной лиге), история Семеньо по-прежнему считается исключением из правил.

The Athletic погрузился в экосистему нон-лиги, проанализировав ее эволюцию, потенциал как «конвейера талантов» и взаимоотношения с академиями Премьер-лиги.

Вот что мы выяснили:

— топовые клубы АПЛ теперь следят за матчами нон-лиги, пытаясь разглядеть талантливых игроков на ранней стадии;

— специализированная аналитическая компания по нон-лиге сотрудничает с клубами для поиска будущих звезд АПЛ;

— некоторые скауты полагают, что взлет игроков из нон-лиги станет более частым явлением из-за того, насколько «стерильным» стал футбол в академиях;

— некоторые игроки академий 1-й категории (элита) отказываются уходить в аренду в клубы нон-лиги из-за боязни не заиграть там.

Все обожают истории вундеркиндов вроде Фила Фодена, Маркуса Рэшфорда и Букайо Сака, но на самом деле прямой путь из клубной академии в первую команду — это самый редкий маршрут в Премьер-лигу.Питер ЧедвикОснователь Non-League Gems

«Это ничтожное меньшинство, но поскольку их показывают по телевизору, кажется, что так и должно быть.  Хотя на самом деле типичный путь — тернист и сложен.

В ближайшие пять лет маршрут Семеньо станет гораздо более распространенным», — добавил Питер Чедвик, основатель Non-League Gems, аналитической компании, чьими услугами для скаутинга пользуются более двух дюжин профессиональных клубов.

Алекс Скотт
Алекс Скотт globallookpress.com

Если Чедвик звучит чересчур уверенно, озвучивая подобный прогноз, то только потому, что у него есть цифры, подтверждающие это.

Каждый сезон более 100 игроков переходят из нон-лиги в три дивизиона Английской футбольной лиги (EFL).  Этот постоянный поток — причина, по которой в 2017 году Чедвик превратил «алмазы нон-лиги» (расхожую фразу на этом уровне) в бизнес.

Он начинал, заполняя свободное время работой скаута-добровольца в «Барнете», и писал в соцсетях о тех, кто привлек его внимание.  Игроки и агенты начали писать ему с просьбами «подсветить» их профили.

Вскоре он выступил в роли «сводника»: встретившись в 2018 году со скаутом «Гамильтон Академикал», он помог перетащить Микела Миллера из «Каршалтон Атлетик» (восьмой уровень английского футбола) в высший дивизион Шотландии.

Сейчас Миллер выступает за «Хаддерсфилд Таун» в Лиге 1.  Поиграв за «Ротерем Юнайтед», «Нортгемптон Таун» и «Плимут Аргайл», совсем недавно он провел свой 200-й матч на профессиональном уровне.

Микел Миллер
Микел Миллер globallookpress.com

«Все клубы говорили об одном и том же.  Не о том, как игрок навешивает или принимает мяч.  А о физических данных, возрасте, этапе карьеры и вещах, не связанных напрямую с игрой, вроде характера и пройденного пути», — продолжает Чедвик.

И тут его осенило.

Исследования также показали Чедвику, что игровые показатели топовых юниоров слабо коррелируют с тем, кто в итоге заиграет на взрослом уровне.  Есть немало игроков позднего развития, ждущие, когда их откопают.

Компания Non-League Gems создала инструмент предсказательной аналитики, который оценивает, насколько игроки соответствуют трендам успешных трансферов в профессиональные лиги в прошлом.

Используя собственную методологию и данные, система дает представление о профиле игрока, в том числе о его личностных качествах.

По итогам пяти организованных выставочных матчей, куда приглашаются те, кто возглавляет рейтинги алгоритма, более 20 игроков заработали трансферы в команды Футбольной лиги (EFL).

Прошлым летом бенефициарами стали «Куинз Парк Рейнджерс», «Крю Александра» и «Барнсли».  А 21-летний Раис Бангура-Уильямс, хотя и не попал в тройку лучших по рейтингу, все же перешел из «Тутинг энд Митчем» в «Миллуолл».  Этот клуб сейчас находится в зоне плей-офф Чемпионшипа.  Через полгода Раис вполне может оказаться в Премьер-лиге.

Раис Бангура-Уильямс
Раис Бангура-Уильямс globallookpress.com

В этом году запланировано еще два подобных матча, и ожидается, что Non-League Gems пополнит свой текущий счет в 50 игроков, которым компания помогла пробиться в профессионалы.

«Мы пытаемся предсказать, кто станет следующим игроком из нон-лиги с ценником в несколько миллионов фунтов.  Его принцип работы — отделить горстку действительно важных от массы заурядных», — говорит Чедвик.

22-летнему вингеру «Борхэм Вуд» Абдулу Абдулмалику, бывшему воспитаннику «Миллуолла», прочат повышение в классе благодаря его взрывному дриблингу.

Кайрон Гордон, 23-летний центральный защитник «Рочдейла», которого «Шеффилд Юнайтед» отпустил в 2023 году, — один из тех, кто может совершить «эффект бумеранга» и вернуться на уровень выше.  В этом сезоне Национальной лиги на его счету три гола и пять ассистов.

Нападающий «Йорк Сити» Джош Стоунз (22 года) — игрок, который уже попробовал футбол более высокого уровня: в 2022 году он перешел из «Гайзли» в «Уиган Атлетик», но затем вернулся в Национальную лигу.  А форвард «Файлдов» Дэнни Ормерод в этом сезоне просто великолепен: у 19-летнего парня 19 голов в 25 матчах лиги.

Спортивный директор «Питерборо Юнайтед» Барри Фрай — человек с большим опытом помощи талантам из нон-лиги.

Именно он в 1995 году выдернул Финнана из «Уэллинга» в «Бирмингем».  «Лучшие пять тысяч фунтов, которые я когда-либо тратил», — говорит он.

Нон-лига была любимым рынком Фрая на протяжении более четырех десятилетий.  Именно поэтому он всегда возит в бардачке своей машины пустой бланк контракта — просто на всякий случай.

«Я всегда считал, что у игроков из нон-лиги потрясающее отношение к делу и драйв.  И там полно талантливых ребят, которые просто ждут своего шанса», — утверждает Фрай.

В 1979 году Фрай продал Роба Джонсона из «Бедфорда» в «Лутон Таун», и девять лет спустя тот помог им выиграть финал Кубка лиги против «Арсенала».  Он привел Грэма Пирса, который тогда подрабатывал маляром и декоратором, играя за «Хиллингдон Боро», в «Барнет».  Уже через четыре года тот играл в составе «Брайтона» в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

Барри Фрай
Барри Фрай globallookpress.com

Фрай также дал путевку в жизнь Энди Кларку, который прошел путь от мытья посуды на кухне отеля и игры за «Ислингтон Сент-Мэри» до «Барнета», а затем и до «Уимблдона», став частью их легендарной «Банды психов» (Crazy Gang), когда клуб поднялся из нон-лиги в Первый дивизион и стал крепким середняком Премьер-лиги 90-х.

Уже в «Питерборо» он помог запустить карьеры Дуайта Гейла (прошедшего через «Стэнстед», «Дагенем энд Редбридж» и «Бишопс-Стортфорд», чтобы затем сделать дубль за «Кристал Пэлас» в эпичном матче против «Ливерпуля» (камбэк с 0:3 до 3:3), в котором «красные» фактически упустили титул АПЛ в сезоне 2013/14) и Айвана Тоуни, начинавшего в «Нортгемптон Таун» в Лиге 2, который в итоге дошел до сборной Англии и перешел из «Брентфорда» в саудовский «Аль-Ахли» за 40 миллионов евро.

Среди их последних находок в нон-лиге: Ронни Эдвардс (подписан из «Барнета» в 17 лет, продан в «Саутгемптон» четыре года спустя за 3 млн фунтов), Эфрон Мейсон-Кларк (куплен за 150 тысяч фунтов, также у «Барнета», и продан в «Ковентри Сити» за 4,25 млн фунтов через полтора года) и Эммануэль Фернандес (его забрали из «Рэмсгейта» в 2021 году, когда он уже год был вне игры; прошлым летом его купил «Рейнджерс» за 3 млн фунтов, и ожидаются дополнительные выплаты от перепродажи).

У всех них есть кое-что общее: физические данные.

«Мой ассистент в хороших отношениях с главой отдела физподготовки одного клуба Премьер-лиги.  Он часто выведывал у него, какие тренды спустятся до нашего уровня через три-пять лет.  Физика играет колоссальную роль», — говорит Крис Миллингтон, менеджер клуба Национальной лиги «Солихалл Мурс».

Дуайт Гейл
Дуайт Гейл globallookpress.com

Большинство клубов АПЛ всё еще предпочитают подождать, пока игроки перейдут в Лигу 1 или Лигу 2, прежде чем рассматривать их как потенциальные цели — уж слишком велик разрыв.

Семеньо не стал бы тем игроком, каким является сейчас, если бы не провел шесть сезонов в Чемпионшипе за «Бристоль Сити» перед переходом в «Борнмут» в 2023 году.  Но некоторые клубы пытаются сыграть на опережение.

В последние недели на наших играх присутствовали представители клубов из топ-4 Премьер-лиги. Я специально проверил, не играет ли у соперника кто-то из их арендованных — нет, никого не было. Игроки находятся здесь [в нон-лиге], и после успеха Семеньо и других никто не хочет упустить момент. Клубы пытаются идентифицировать таких парней раньше конкурентов, пока цена и спрос не взлетели.Крис МиллингтонМенеджер клуба Национальной лиги «Солихалл Мурс»

«Челси» подписал Джейдена Уэрхэма из «Уокинга» в 2021 году, когда тому было 18 лет.  Он стал лучшим бомбардиром команды U-23, но через два года с ним расторгли контракт, и сейчас он выступает за «Эксетер Сити» в Лиге 1.

Большинство больших клубов не смотрят на игроков нон-лиги старше 19 или 20 лет.  А если и подписывают их в раннем возрасте, то отправляют в свои команды U-21, из-за чего те теряют важнейший элемент — закалку настоящим взрослым футболом.

Крис Миллингтон (справа)
Крис Миллингтон (справа) globallookpress.com

«Академии выпускают лучших игроков в истории с точки зрения техники, тактики и физики.  Но единственное, с чем у них проблемы, — это дать им самое ценное: опыт взрослого футбола в юном возрасте.

Опыт того, что значит биться за три очка, держать марку, даже когда ты не в составе, изнурительный график, давление.  Этому можно научиться только на практике.  Это ускоряет их развитие куда быстрее, чем программа матчей U-21», — объясняет Миллингтон.

Это возвращает нас в Премьер-лигу.

Клубы элитного дивизиона хотят найти следующую суперзвезду, но нон-лига также становится всё более эффективным инструментом для развития их собственных талантов из академий.

Главная причина — изменение в правилах этого сезона, которое впервые позволило игрокам переходить в клубы нон-лиги на краткосрочную 28-дневную аренду.  Раньше такой гибкости не существовало.  Игрокам приходилось соглашаться на аренду на несколько месяцев — от одного трансферного окна до другого.

«Это открыло больше дверей, но я не думаю, что многие пока решаются в них войти», — говорит менеджер по арендам клуба Премьер-лиги, пожелавший остаться анонимным, чтобы сохранить свою должность.

Почему?  Одно из объяснений — «мандраж первой аренды».  Это состояние, которое поразило многих, принимающих решения: игроков и агентов, пытающихся проложить мостик из академии в первую команду.  Клубы опасаются отправлять игроков на низкий уровень в начале карьеры, боясь, что этот опыт сломает их и навредит траектории развития.  Некоторые видят в этом не трамплин, а край пропасти.

Макс Дауман
Макс Дауман globallookpress.com

«Они воротят от этого нос.  Они верят, что попадут в Премьер-лигу.  Поэтому, хотя ты и не хочешь говорить 13-14-летнему парню "готовься к нон-лиге", ты также не можешь просто молчать.  Реальность такова, что большинству из них придется пройти через это, чтобы построить карьеру», — говорит другой менеджер по арендам топ-клуба, также на условиях анонимности.

Статус и эго тоже играют свою роль.  Клубы традиционно хотят держать лучших воспитанников академии «в здании», чтобы оценивать их в своей собственной среде.  Игрок рад быть там, его родители и агент — тоже.

«Требуется огромная доза смирения, чтобы принять тот факт, что тебя отправляют в олдскульный, суровый клуб, просто чтобы проверить, выдержишь ли ты настоящую мужскую рубку», — говорит один из менеджеров.

«Родители, игроки и агенты хотят ассоциироваться со звездами, поэтому, когда дело доходит до выхода из академии, включается эго.  У нас была возможность отправить нескольких парней в аренду в Национальную лигу.  Двое подумали, что мы над ними издеваемся.  Третий счел, что уровень недостаточно высок.

Он рассуждал так: "А что будет, если я провалюсь в команде, куда меня отправляют?  Мне конец".  Да, может быть, и конец, но ты игрок академии, и я не жду, что ты провалишься.  Твоя работа — давать результат.  Ты вообще веришь в себя?  Или собираешься просто плыть по течению в небытие, радуясь тому, что этот контракт — лучший в твоей жизни?  ».

Тревога, пожалуй, понятна, учитывая, что 98 процентов игроков, получивших стипендию академии в 16 лет, к 18 годам не играют ни в одном из пяти высших дивизионов английского футбола.

Главная причина, по которой так много игроков академий не могут перейти во взрослый футбол, заключается в том, что они считаются слишком «тепличными».

Один из менеджеров по арендам рассказал, что недавно наблюдал, как его подопечный за один тайм в матче нон-лиги сыграл головой больше раз, чем за два года в команде U-21 своего родного клуба.

Короче говоря, футбол в академиях недостаточно конкурентен, а некоторые игроки на этом уровне слишком изнежены.

Это перекликается с анализом, который ранее в этом месяце озвучил главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола: отсутствие вторых команд в современной английской системе означает, что игроки растут без достаточной конкуренции, и в результате игра теряет массу талантов.

Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола globallookpress.com

Различные менеджеры по арендам и скауты сошлись во мнении: футбол академий не готовит игроков должным образом к переходу в Премьер-лигу, за исключением редких уникумов вроде 16-летнего Макса Даумана из «Арсенала».

Проблема гигантской пропасти между Премьер-лигой 2 (турнир для команд U-21) и настоящей АПЛ остается нерешенной.

«Наша работа — предоставить первой команде более целостный, готовый 'продукт', но для этого парням нужно выходить и играть.

Тот уровень, на который вы хотите их отправить, вероятно, потребует видеодоказательств, чтобы убедить клуб и тренера в том, что парень справится [во взрослом футболе].  Поэтому, возможно, вам придется отправить его на уровень ниже и в том возрасте, когда вам, как клубу, это не совсем комфортно», — говорит еще один менеджер по арендам.

В попытке снизить «фактор шока» один клуб Премьер-лиги начал возить своих 14- и 15-летних игроков на матчи нон-лиги.  Цель — показать им, что уровень там выше, чем они могут предполагать, и подчеркнуть, что некоторые из тех, кто сейчас рубится в этих низших лигах, когда-то были на их месте.

Другие отправляют своих воспитанников в клубы нон-лиги для получения «трудового опыта»: они там тренируются, но при этом обязаны сами стирать свою форму, организовывать поездки и решать вопросы с питанием, прежде чем их вообще отпустят в первую полноценную аренду.

Прогнозы и ставки на футбол

Один клуб даже взял на себя инициативу создать «оценку готовности» для стипендиатов.  Они проверяют, умеет ли их молодежь разговаривать с главным тренером первой команды, распоряжаться собственными финансами и готовить себе еду, прежде чем решить, готовы ли они к аренде.

Неудивительно, что так много талантов, покидающих академии и идущих на понижение, разминаются на встречных курсах с теми, кто поднимается наверх.  С теми, кто, возможно, когда-то уступал в плане техники, но теперь вооружен закалкой реальных битв и мощным импульсом, полученным в суровой школе нон-лиги.