The Athletic погружается в английское футбольное подземелье, чтобы понять странный парадокс: почему академии штампуют техничных, но «стерильных» игроков, а настоящие бойцы для АПЛ выходят из любительских лиг.

Стив Финнан занимает уникальное место в английском футболе: он единственный человек, сыгравший в нон-лиге (любительских и полупрофессиональных дивизионах), во всех четырех профессиональных лигах и в Лиге чемпионов.

Финнан начал карьеру в 1993 году в клубе «Уэллинг Юнайтед». Ирландец пробивал себе путь наверх по футбольной пирамиде транзитом через «Бирмингем Сити», «Ноттс Каунти» и «Фулхэм», пока в 2003 году не перешел в «Ливерпуль».

Два года спустя в составе «красных» он выиграл легендарный финал Лиги чемпионов в Стамбуле.

В следующем месяце, когда «Манчестер Сити» сыграет в 1/8 финала ЛЧ, Антуан Семеньо тоже войдет в этот элитный клуб.

Стив Финнан globallookpress.com

В прошлом месяце он перешел из «Борнмута» в «Ман Сити» за 62,5 млн фунтов и не имел права играть в двух заключительных матчах общего этапа ЛЧ. Его грядущий дебют в главном еврокубке ознаменует завершение пути, который, как и у Финнана, совсем не предвещал гламура и славы.

В 2018 году права на 18-летнего Семеньо принадлежали «Бристоль Сити». В то время он выступал на правах аренды за клуб из шестого дивизиона — «Бат Сити».

Тропой из нон-лиги в Лигу чемпионов также прошел Джейми Варди. Он совершил прыжок в «Лестер Сити» транзитом через «Стоксбридж Парк Стилз», «Галифакс Таун» и «Флитвуд Таун», хотя и перескочил через Вторую и Первую лиги (Лигу 2 и Лигу 1).

Антуан Семеньо globallookpress.com

В 2015 году, после того как Варди побил рекорд Премьер-лиги по количеству голов подряд (за тот самый «Лестер», который в итоге выиграл титул), до футбольного мира, казалось, наконец дошло: в нон-лиге — множестве дивизионов, расположенных ниже четырех полностью профессиональных ступеней английской пирамиды, — наверняка есть и другие игроки с потенциалом добраться до самой вершины.

Дэн Берн («Дарлингтон»), Тайрон Мингз («Йейт Таун» и «Чиппенхэм Таун»), Джеймс Тарковски («Мэйн Роуд»), Макс Килман («Уэллинг» и «Мейденхед Юнайтед») и Итан Пиннок («Далвич Хэмлет») — все они начинали именно в нон-лиге.

Первые трое впоследствии стали полноценными игроками сборной Англии, как и Варди. Финнан сыграл 53 матча за Ирландию, на счету Семеньо уже 32 матча за Гану, а у Пиннока — 26 игр за Ямайку.

Полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт, получивший в ноябре свой первый вызов в сборную Англии, — еще один пример игрока, начинавшего в нон-лиге, в клубе «Гернси».

Джаррод Боуэн, Олли Уоткинс и Доминик Калверт-Льюин — все они надеются попасть в заявку в сборной Англии на предстоящий чемпионат мира. И все они начинали в трясине нон-лиги: в «Херефорд Юнайтед», «Уэстон-сьюпер-Мэр» и «Сталибридж Селтик» соответственно.

Джейми Варди globallookpress.com

И все же, несмотря на то что все три нынешних голкипера сборной Англии в юности успели поиграть в пятом дивизионе (Национальной лиге), история Семеньо по-прежнему считается исключением из правил.

The Athletic погрузился в экосистему нон-лиги, проанализировав ее эволюцию, потенциал как «конвейера талантов» и взаимоотношения с академиями Премьер-лиги.

Вот что мы выяснили:

— топовые клубы АПЛ теперь следят за матчами нон-лиги, пытаясь разглядеть талантливых игроков на ранней стадии;

— специализированная аналитическая компания по нон-лиге сотрудничает с клубами для поиска будущих звезд АПЛ;

— некоторые скауты полагают, что взлет игроков из нон-лиги станет более частым явлением из-за того, насколько «стерильным» стал футбол в академиях;

— некоторые игроки академий 1-й категории (элита) отказываются уходить в аренду в клубы нон-лиги из-за боязни не заиграть там.

Все обожают истории вундеркиндов вроде Фила Фодена, Маркуса Рэшфорда и Букайо Сака, но на самом деле прямой путь из клубной академии в первую команду — это самый редкий маршрут в Премьер-лигу. Питер Чедвик Основатель Non-League Gems

«Это ничтожное меньшинство, но поскольку их показывают по телевизору, кажется, что так и должно быть. Хотя на самом деле типичный путь — тернист и сложен.

В ближайшие пять лет маршрут Семеньо станет гораздо более распространенным», — добавил Питер Чедвик, основатель Non-League Gems, аналитической компании, чьими услугами для скаутинга пользуются более двух дюжин профессиональных клубов.

Алекс Скотт globallookpress.com

Если Чедвик звучит чересчур уверенно, озвучивая подобный прогноз, то только потому, что у него есть цифры, подтверждающие это.

Каждый сезон более 100 игроков переходят из нон-лиги в три дивизиона Английской футбольной лиги (EFL). Этот постоянный поток — причина, по которой в 2017 году Чедвик превратил «алмазы нон-лиги» (расхожую фразу на этом уровне) в бизнес.

Он начинал, заполняя свободное время работой скаута-добровольца в «Барнете», и писал в соцсетях о тех, кто привлек его внимание. Игроки и агенты начали писать ему с просьбами «подсветить» их профили.

Вскоре он выступил в роли «сводника»: встретившись в 2018 году со скаутом «Гамильтон Академикал», он помог перетащить Микела Миллера из «Каршалтон Атлетик» (восьмой уровень английского футбола) в высший дивизион Шотландии.

Сейчас Миллер выступает за «Хаддерсфилд Таун» в Лиге 1. Поиграв за «Ротерем Юнайтед», «Нортгемптон Таун» и «Плимут Аргайл», совсем недавно он провел свой 200-й матч на профессиональном уровне.

Микел Миллер globallookpress.com

«Все клубы говорили об одном и том же. Не о том, как игрок навешивает или принимает мяч. А о физических данных, возрасте, этапе карьеры и вещах, не связанных напрямую с игрой, вроде характера и пройденного пути», — продолжает Чедвик.

И тут его осенило.

Исследования также показали Чедвику, что игровые показатели топовых юниоров слабо коррелируют с тем, кто в итоге заиграет на взрослом уровне. Есть немало игроков позднего развития, ждущие, когда их откопают.

Компания Non-League Gems создала инструмент предсказательной аналитики, который оценивает, насколько игроки соответствуют трендам успешных трансферов в профессиональные лиги в прошлом.

Используя собственную методологию и данные, система дает представление о профиле игрока, в том числе о его личностных качествах.

По итогам пяти организованных выставочных матчей, куда приглашаются те, кто возглавляет рейтинги алгоритма, более 20 игроков заработали трансферы в команды Футбольной лиги (EFL).

Прошлым летом бенефициарами стали «Куинз Парк Рейнджерс», «Крю Александра» и «Барнсли». А 21-летний Раис Бангура-Уильямс, хотя и не попал в тройку лучших по рейтингу, все же перешел из «Тутинг энд Митчем» в «Миллуолл». Этот клуб сейчас находится в зоне плей-офф Чемпионшипа. Через полгода Раис вполне может оказаться в Премьер-лиге.

Раис Бангура-Уильямс globallookpress.com

В этом году запланировано еще два подобных матча, и ожидается, что Non-League Gems пополнит свой текущий счет в 50 игроков, которым компания помогла пробиться в профессионалы.

«Мы пытаемся предсказать, кто станет следующим игроком из нон-лиги с ценником в несколько миллионов фунтов. Его принцип работы — отделить горстку действительно важных от массы заурядных», — говорит Чедвик.

22-летнему вингеру «Борхэм Вуд» Абдулу Абдулмалику, бывшему воспитаннику «Миллуолла», прочат повышение в классе благодаря его взрывному дриблингу.

Кайрон Гордон, 23-летний центральный защитник «Рочдейла», которого «Шеффилд Юнайтед» отпустил в 2023 году, — один из тех, кто может совершить «эффект бумеранга» и вернуться на уровень выше. В этом сезоне Национальной лиги на его счету три гола и пять ассистов.

Нападающий «Йорк Сити» Джош Стоунз (22 года) — игрок, который уже попробовал футбол более высокого уровня: в 2022 году он перешел из «Гайзли» в «Уиган Атлетик», но затем вернулся в Национальную лигу. А форвард «Файлдов» Дэнни Ормерод в этом сезоне просто великолепен: у 19-летнего парня 19 голов в 25 матчах лиги.

Спортивный директор «Питерборо Юнайтед» Барри Фрай — человек с большим опытом помощи талантам из нон-лиги.

Именно он в 1995 году выдернул Финнана из «Уэллинга» в «Бирмингем». «Лучшие пять тысяч фунтов, которые я когда-либо тратил», — говорит он.

Нон-лига была любимым рынком Фрая на протяжении более четырех десятилетий. Именно поэтому он всегда возит в бардачке своей машины пустой бланк контракта — просто на всякий случай.

«Я всегда считал, что у игроков из нон-лиги потрясающее отношение к делу и драйв. И там полно талантливых ребят, которые просто ждут своего шанса», — утверждает Фрай.

В 1979 году Фрай продал Роба Джонсона из «Бедфорда» в «Лутон Таун», и девять лет спустя тот помог им выиграть финал Кубка лиги против «Арсенала». Он привел Грэма Пирса, который тогда подрабатывал маляром и декоратором, играя за «Хиллингдон Боро», в «Барнет». Уже через четыре года тот играл в составе «Брайтона» в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

Барри Фрай globallookpress.com

Фрай также дал путевку в жизнь Энди Кларку, который прошел путь от мытья посуды на кухне отеля и игры за «Ислингтон Сент-Мэри» до «Барнета», а затем и до «Уимблдона», став частью их легендарной «Банды психов» (Crazy Gang), когда клуб поднялся из нон-лиги в Первый дивизион и стал крепким середняком Премьер-лиги 90-х.

Уже в «Питерборо» он помог запустить карьеры Дуайта Гейла (прошедшего через «Стэнстед», «Дагенем энд Редбридж» и «Бишопс-Стортфорд», чтобы затем сделать дубль за «Кристал Пэлас» в эпичном матче против «Ливерпуля» (камбэк с 0:3 до 3:3), в котором «красные» фактически упустили титул АПЛ в сезоне 2013/14) и Айвана Тоуни, начинавшего в «Нортгемптон Таун» в Лиге 2, который в итоге дошел до сборной Англии и перешел из «Брентфорда» в саудовский «Аль-Ахли» за 40 миллионов евро.

Среди их последних находок в нон-лиге: Ронни Эдвардс (подписан из «Барнета» в 17 лет, продан в «Саутгемптон» четыре года спустя за 3 млн фунтов), Эфрон Мейсон-Кларк (куплен за 150 тысяч фунтов, также у «Барнета», и продан в «Ковентри Сити» за 4,25 млн фунтов через полтора года) и Эммануэль Фернандес (его забрали из «Рэмсгейта» в 2021 году, когда он уже год был вне игры; прошлым летом его купил «Рейнджерс» за 3 млн фунтов, и ожидаются дополнительные выплаты от перепродажи).

У всех них есть кое-что общее: физические данные.

«Мой ассистент в хороших отношениях с главой отдела физподготовки одного клуба Премьер-лиги. Он часто выведывал у него, какие тренды спустятся до нашего уровня через три-пять лет. Физика играет колоссальную роль», — говорит Крис Миллингтон, менеджер клуба Национальной лиги «Солихалл Мурс».

Дуайт Гейл globallookpress.com

Большинство клубов АПЛ всё еще предпочитают подождать, пока игроки перейдут в Лигу 1 или Лигу 2, прежде чем рассматривать их как потенциальные цели — уж слишком велик разрыв.

Семеньо не стал бы тем игроком, каким является сейчас, если бы не провел шесть сезонов в Чемпионшипе за «Бристоль Сити» перед переходом в «Борнмут» в 2023 году. Но некоторые клубы пытаются сыграть на опережение.

В последние недели на наших играх присутствовали представители клубов из топ-4 Премьер-лиги. Я специально проверил, не играет ли у соперника кто-то из их арендованных — нет, никого не было. Игроки находятся здесь [в нон-лиге], и после успеха Семеньо и других никто не хочет упустить момент. Клубы пытаются идентифицировать таких парней раньше конкурентов, пока цена и спрос не взлетели. Крис Миллингтон Менеджер клуба Национальной лиги «Солихалл Мурс»

«Челси» подписал Джейдена Уэрхэма из «Уокинга» в 2021 году, когда тому было 18 лет. Он стал лучшим бомбардиром команды U-23, но через два года с ним расторгли контракт, и сейчас он выступает за «Эксетер Сити» в Лиге 1.

Большинство больших клубов не смотрят на игроков нон-лиги старше 19 или 20 лет. А если и подписывают их в раннем возрасте, то отправляют в свои команды U-21, из-за чего те теряют важнейший элемент — закалку настоящим взрослым футболом.

Крис Миллингтон (справа) globallookpress.com

«Академии выпускают лучших игроков в истории с точки зрения техники, тактики и физики. Но единственное, с чем у них проблемы, — это дать им самое ценное: опыт взрослого футбола в юном возрасте.

Опыт того, что значит биться за три очка, держать марку, даже когда ты не в составе, изнурительный график, давление. Этому можно научиться только на практике. Это ускоряет их развитие куда быстрее, чем программа матчей U-21», — объясняет Миллингтон.

Это возвращает нас в Премьер-лигу.

Клубы элитного дивизиона хотят найти следующую суперзвезду, но нон-лига также становится всё более эффективным инструментом для развития их собственных талантов из академий.

Главная причина — изменение в правилах этого сезона, которое впервые позволило игрокам переходить в клубы нон-лиги на краткосрочную 28-дневную аренду. Раньше такой гибкости не существовало. Игрокам приходилось соглашаться на аренду на несколько месяцев — от одного трансферного окна до другого.

«Это открыло больше дверей, но я не думаю, что многие пока решаются в них войти», — говорит менеджер по арендам клуба Премьер-лиги, пожелавший остаться анонимным, чтобы сохранить свою должность.

Почему? Одно из объяснений — «мандраж первой аренды». Это состояние, которое поразило многих, принимающих решения: игроков и агентов, пытающихся проложить мостик из академии в первую команду. Клубы опасаются отправлять игроков на низкий уровень в начале карьеры, боясь, что этот опыт сломает их и навредит траектории развития. Некоторые видят в этом не трамплин, а край пропасти.

Макс Дауман globallookpress.com

«Они воротят от этого нос. Они верят, что попадут в Премьер-лигу. Поэтому, хотя ты и не хочешь говорить 13-14-летнему парню "готовься к нон-лиге", ты также не можешь просто молчать. Реальность такова, что большинству из них придется пройти через это, чтобы построить карьеру», — говорит другой менеджер по арендам топ-клуба, также на условиях анонимности.

Статус и эго тоже играют свою роль. Клубы традиционно хотят держать лучших воспитанников академии «в здании», чтобы оценивать их в своей собственной среде. Игрок рад быть там, его родители и агент — тоже.

«Требуется огромная доза смирения, чтобы принять тот факт, что тебя отправляют в олдскульный, суровый клуб, просто чтобы проверить, выдержишь ли ты настоящую мужскую рубку», — говорит один из менеджеров.

«Родители, игроки и агенты хотят ассоциироваться со звездами, поэтому, когда дело доходит до выхода из академии, включается эго. У нас была возможность отправить нескольких парней в аренду в Национальную лигу. Двое подумали, что мы над ними издеваемся. Третий счел, что уровень недостаточно высок.

Он рассуждал так: "А что будет, если я провалюсь в команде, куда меня отправляют? Мне конец". Да, может быть, и конец, но ты игрок академии, и я не жду, что ты провалишься. Твоя работа — давать результат. Ты вообще веришь в себя? Или собираешься просто плыть по течению в небытие, радуясь тому, что этот контракт — лучший в твоей жизни? ».

Тревога, пожалуй, понятна, учитывая, что 98 процентов игроков, получивших стипендию академии в 16 лет, к 18 годам не играют ни в одном из пяти высших дивизионов английского футбола.

Главная причина, по которой так много игроков академий не могут перейти во взрослый футбол, заключается в том, что они считаются слишком «тепличными».

Один из менеджеров по арендам рассказал, что недавно наблюдал, как его подопечный за один тайм в матче нон-лиги сыграл головой больше раз, чем за два года в команде U-21 своего родного клуба.

Короче говоря, футбол в академиях недостаточно конкурентен, а некоторые игроки на этом уровне слишком изнежены.

Это перекликается с анализом, который ранее в этом месяце озвучил главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола: отсутствие вторых команд в современной английской системе означает, что игроки растут без достаточной конкуренции, и в результате игра теряет массу талантов.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Различные менеджеры по арендам и скауты сошлись во мнении: футбол академий не готовит игроков должным образом к переходу в Премьер-лигу, за исключением редких уникумов вроде 16-летнего Макса Даумана из «Арсенала».

Проблема гигантской пропасти между Премьер-лигой 2 (турнир для команд U-21) и настоящей АПЛ остается нерешенной.

«Наша работа — предоставить первой команде более целостный, готовый 'продукт', но для этого парням нужно выходить и играть.

Тот уровень, на который вы хотите их отправить, вероятно, потребует видеодоказательств, чтобы убедить клуб и тренера в том, что парень справится [во взрослом футболе]. Поэтому, возможно, вам придется отправить его на уровень ниже и в том возрасте, когда вам, как клубу, это не совсем комфортно», — говорит еще один менеджер по арендам.

В попытке снизить «фактор шока» один клуб Премьер-лиги начал возить своих 14- и 15-летних игроков на матчи нон-лиги. Цель — показать им, что уровень там выше, чем они могут предполагать, и подчеркнуть, что некоторые из тех, кто сейчас рубится в этих низших лигах, когда-то были на их месте.

Другие отправляют своих воспитанников в клубы нон-лиги для получения «трудового опыта»: они там тренируются, но при этом обязаны сами стирать свою форму, организовывать поездки и решать вопросы с питанием, прежде чем их вообще отпустят в первую полноценную аренду.

Один клуб даже взял на себя инициативу создать «оценку готовности» для стипендиатов. Они проверяют, умеет ли их молодежь разговаривать с главным тренером первой команды, распоряжаться собственными финансами и готовить себе еду, прежде чем решить, готовы ли они к аренде.

Неудивительно, что так много талантов, покидающих академии и идущих на понижение, разминаются на встречных курсах с теми, кто поднимается наверх. С теми, кто, возможно, когда-то уступал в плане техники, но теперь вооружен закалкой реальных битв и мощным импульсом, полученным в суровой школе нон-лиги.