Football365 составил список самых юных игроков в истории Лиги чемпионов и посмотрел, как сложилась их карьера после громких дебютов.

Полузащитник «Арсенала» Макс Дауман стал самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на поле в матче Лиги чемпионов.

Более того, Дауман стал первым 15-летним игроком в истории турнира. Теперь он возглавляет этот рейтинг. Рядом с ним — Ламин Ямаль и еще несколько талантливых игроков.

Но среди них есть и те, чья карьера сложилась не столь блестяще, как ожидалось.

10. Харис Мавриас («Панатинаикос»)

16 лет и 242 дня

Мавриас дебютировал за первую команду «Панатинаикоса» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Рубина» (0:0) в сезоне 2010/11.

Харис Мавриас globallookpress.com

Харис провел 54 матча за афинский клуб и успел сыграть за сборную Греции, прежде чем в 2013 году отправился в «Сандерленд» к Паоло Ди Канио.

В Англии, однако, он так и не заиграл: всего семь матчей в составе «черных котов», между которыми было возвращение в «Панатинаикос» на правах аренды.

После этого Мавриас успел поиграть в Германии, Хорватии, Шотландии и на Кипре, а теперь, в возрасте 31 года, выступает на родине за «Панетоликос».

9. Варрен Заир-Эмри («ПСЖ»)

16 лет и 232 дня

Заир-Эмри стал самым молодым игроком «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, когда вышел на замену в матче против «Маккаби» (7:2) в октябре 2022-го — всего через два с половиной месяца после дебюта за парижски клуб на официальном уровне.

Варрен Заир-Эмри globallookpress.com

Спустя несколько месяцев, за 22 дня до своего 17-летия, он стал самым юным футболистом, выходившим в стартовом составе на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Это случилось в игре против «Баварии» (0:1).

С тех пор Заир-Эмри стал самым молодым игроком «ПСЖ» почти во всем: он выиграл награду лучшего молодого игрока Лиги 1 в сезоне 2023/24 и провел 55 матчей в составе команды, завоевавшей требл.

Он уже выступает за основную сборную Франции (7 матчей). В дебютном поединке за национальную команду Заир-Эмри отметился голом в ворота Гибралтара.

8. Франческо Камарда («Милан»)

16 лет и 226 дней

После того как Камарда забил 485 голов в 89 матчах за академию «Милана» (да-да, в среднем 5,4 гола за игру!), он стал самым юным футболистом в истории Серии A. Франческо провел свой первый матч в элитном итальянском дивизионе в возрасте 15 лет и 260 дней.

Франческо Камарда globallookpress.com

Спустя 11 месяцев, в октябре 2024-го, он установил еще один рекорд: стал самым молодым итальянцем в Лиге чемпионов, выйдя на замену в матче против «Брюгге».

Он даже успел забить, но его гол был отмене после видеопросмотра (зато желтая карточка за снятую майку осталась). Камарда пока так и не забил свой дебютный гол за «Милан».

Этим летом он отправился в аренду в «Лечче». «Милан» предусмотрительно оставил за собой право обратного выкупа.

7. Юри Тилеманс («Андерлехт»)

16 лет и 148 дней

Всего через пару месяцев после дебюта за «Андерлехт» Тилеманс стал самым молодым бельгийцем, игравшим в Лиге чемпионов. Это произошло в октябре 2013 года в матче против «Олимпиакоса».

Юри Тилеманс globallookpress.com

Полузащитник быстро закрепился в основе, проведя четыре сезона в Бельгии и выиграв титул игрока года в сезоне-2016/17, после чего перебрался в «Монако».

Два года спустя он оказался в Англии: сначала Юри выступал за «Лестер» на правах аренды, а затем английский клуб выкупил его за 32 миллиона фунтов.

Именно Тилеманс забил победный гол в финале Кубка Англии в 2021 году. В то время в его переходе были заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Но в итоге Юри выбрал «Астон Виллу», где в прошлом сезоне был признан лучшим игроком команды.

6. Ален Халилович («Динамо» Загреб)

16 лет и 128 дней

В октябре 2012 года Халилович вышел на поле в концовке матча против «ПСЖ» и стал вторым самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов. Это случилось спустя месяц после того, как он стал самым юным дебютантом в истории загребского «Динамо».

Ален Халилович globallookpress.com

Тогда его считали одним из самых перспективных юниоров Европы. В 2014-м он совершил громкий переход в «Барселону». Но взлет, к сожалению, не состоялся. В его активе всего один матч в составе основной команды каталонцев.

Потом началось длинное путешествие по Европе — пять стран, девять клубов, и лишь однажды он провел более 20 матчей за сезон.

Сейчас, в 29 лет, Халилович, похоже, наконец обрел стабильность в «Фортуне» (Ситтард), где проводит уже второй сезон. На его счету уже семь голов — лучший результат со времен выступлений за «Динамо» одиннадцать лет назад.

5. Райан Шерки («Лион»)

16 лет и 102 дня

Шерки дебютировал за «Лион» именно в Лиге чемпионов — в ноябре 2019-го, выйдя на замену в матче против «Зенита» (0:2).

Райан Шерки globallookpress.com

Постепенно он стал ключевым игроком родного клуба и провел в составе «ткачей» пять сезонов, прежде чем летом 2025 года перебрался в «Манчестер Сити». В том же году Райан дебютировал за сборную Франции.

Трансфер Шерки обошелся «Сити» в 30,5 млн фунтов. Это примерно вчетверо меньше, чем «Ливерпуль» заплатил за Флориана Вирца. Кто из них окажется лучшей инвестицией — покажет время.

4. Селестин Бабаяро («Андерлехт»)

16 лет и 86 дней

Прошло уже 31 год с тех пор, как Бабаяро стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов. Через полчаса после выхода на поле он установил еще один рекорд, став самым молодым удаленным игроком в истории турнира. В ноябре 1994-го в матче против «Стяуа» (1:1) нигериец получил две желтые карточки.

Селестин Бабаяро globallookpress.com

Через три года «Челси» заплатил за него 2,25 млн фунтов, когда Бабаяро было всего 19 лет. За восемь сезонов на «Стэмфорд Бридж» он провел более 200 матчей, а затем в 2005 году по решению Жозе Моуринью был продан в «Ньюкасл».

Этот этап получился неудачным: в течение четырех сезонов его постоянно беспокоили травмы.

После ухода из клуба тогдашний председатель «Ньюкасла» Фредди Шеперд назвал Бабаяро «позором» и добавил, что тот «ленился на поле».

3. Ламин Ямаль («Барселона»)

16 лет и 68 дней

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ямаль дебютировал в Лиге чемпионов в сентябре 2023 года, выйдя в стартовом составе на игру против «Антверпена» (5:0) и став самым юным игроком в истории турнира, который начинал матч с первых минут.

Этот парень станет суперзвездой, если сможет контролировать свое эго.

2. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд)

16 лет и 18 дней

Мукоко дебютировал за «Боруссию» через день после своего 16-летия, выйдя на замену вместо Эрлинга Холанна в ноябре 2020-го и став самым молодым игроком в истории Бундеслиги.

Юссуфа Мукоко globallookpress.com

Рекорд Лиги чемпионов он побил спустя две недели, сыграв в матче против «Зенита».

Холанн называл его «самым талантливым игроком в мире», а сам Мукоко стал самым юным футболистом в истории сборной Германии со времен Уве Зеелера, попав в заявку на ЧМ-2022.

Но ожидания оказались слишком высоки: постоянные мелкие травмы так и не позволили ему закрепиться в основе, а аренда в «Ницце» завершилась провалом.

Этим летом Мукоко окончательно покинул Дортмунд, перейдя в «Копенгаген» всего за 4,3 млн фунтов.

1. Макс Дауман («Арсенал»)

15 лет и 308 дней

Макс Дауман globallookpress.com

Дауман стал первым 15-летним футболистом в истории Лиги чемпионов, выйдя на замену в матче «Арсенала» против «Славии» (3:0).

Тем не менее, в клубной иерархии он всё еще позади одноклубника Итана Нванери, который остается самым юным игроком в истории «Арсенала» и Премьер-лиги.

«Массовое мошенничество», — как сказали бы фанаты с иронией.