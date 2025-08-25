Новый бриллиант академии: кто такой Макс Дауман и почему он уже играет за первую команду «Арсенала»

Обыграть сильного соперника один раз — уже впечатляет. Сделать это дважды — это уже топ-уровень. Но трижды подряд — это уже просто немыслимо.

Можно было бы понять Макса Даумана, если бы он подумал, что всё, о чем он мечтал на данном этапе, уже случилось в Сингапуре. Выйдя на замену на 60-й минуте товарищеского матча против «Ньюкасла», 15-летний футболист заменил Букайо Сака, сразу же взял игру под контроль — и в одиночку принес команде победу.

Не испугавшись звездных имен и авторитетов, он раз за разом терзал оборону «сорок», и уже через несколько секунд после выхода спровоцировал фол на себе со стороны Жоэлинтона. А затем в очередном своем молниеносном проходе во втором тайме заработал пенальти, который реализовал Мартин Эдегор. «Арсенал» одержал победу со счетом 3:2.

Это был по-настоящему яркий момент для столь юного игрока. До тех пор, пока через десять дней талантливый тинейджер не повторил свой подвиг. На переполненном «Эмирейтс» Дауман вновь заменил Сака на 60-й минуте товарищеского матча против «Вильярреала» и решил проверить на прочность оборону еще одного участника Лиги чемпионов.

Защитники «Вильярреала» не смогли справиться с 15-летним пацаном, который снова заработал пенальти. Ловкий финт позволил ему ворваться в штрафную, и после неизбежного контакта Макс оказался на газоне. Эдегор снова точно пробил с «точки».

А затем настало время дебюта в Премьер-лиге: Дауман снова появился на поле на 60-й минуте, теперь в официальном матче против «Лидса». И тут он взлетел на заоблачный уровень для своего возраста.

Макс Дауман в матче с «Ньюкаслом» globallookpress.com

Макс снова и снова шел на защитников «Лидса», в итоге вынудив Антона Штаха нарушить правила. Талантливый полузащитник заработал очередной пенальти.

«Дриблинг всегда был его суперсильной стороной. Я работал с Максом целый сезон, когда он был в команде до 11 лет, и с первых же дней понял: Окей, этот парень действительно особенный», — говорит бывший тренер академии «Арсенала» Темисан Уильямс, ныне основатель Coach Accelerator Masterclass Community.

Сегодня Дауман — самый обсуждаемый тинейджер в Премьер-лиге. За несколько недель он успел дебютировать и за основу, и в официальных матчах. При этом ему еще только предстоит сдавать экзамены GCSE следующей весной, а играть в Лиге чемпионов он сможет лишь с 1 января 2026 года.

И это вызывает главный вопрос: как далеко он сможет зайти? И как быстро?

«Лига чемпионов, чемпионат мира, Премьер-лига. У него есть всё: и способности, и менталитет. Микель Артета не стал бы подключать его к первой команде в таком возрасте, если бы не верил в него», — уверен Уильямс.

Прорыв сквозь возрастные группы

Выходы Даумана на поле во время предсезонного турне «Арсенала» по Азии подогрели ажиотаж вокруг подростка. Но те, кто следит за молодежными командами «канониров», уже давно знают о нем.

Играть за первую команду в 15 лет — лишь очередная ступень в его стремительном прогрессе. Впервые он обратил на себя внимание еще в 13-летнем возрасте, когда дебютировал за команду U18. Тогда он даже не успел толком закончить начальную школу, а уже выходил на поле за «Арсенал» U14.

Даже в прошлом сезоне Дауман регулярно тренировался с основой, хотя правила Премьер-лиги и Лиги чемпионов не допускают к матчам игроков младше 15 лет.

Макс Дауман выходит на поле в матче АПЛ против «Лидса» globallookpress.com

Со стороны путь выглядит стремительным, но под руководством менеджера академии Пера Мертезакера этот рост тщательно контролировался.

«Он сам играл на высочайшем уровне и всегда умел правильно выстраивать развитие, следил, чтобы игроков не перегружали и чтобы задачи соответствовали их уровню», — отмечает Уильямс.

И всё же одно дело — просто подняться в старшую возрастную категорию, и совсем другое — блистать там так, как это делает Дауман.

Дриблинг — существенная часть игры 15-летнего парня. Дауман не испытывает ни малейшего страха перед соперниками, в чем можно было убедиться во время матчей с «Миланом» и «Ньюкаслом». Этот навык во многом основан на его природных данных.

«Макс всегда был одним из самых высоких игроков в своей возрастной группе. Это позволяло ему спокойно справляться с физическим давлением, когда он играл со старшими.

Кроме того, он очень умно использовал корпус, грамотно ставил руки, чтобы прикрывать мяч во время дриблинга», — рассказывает Уильямс.

Правда, это не значит, что ему не приходилось работать над деталями. Уильямс вспоминает, что ему самому довелось помогать Максу развивать важный игровой элемент.

«Он всегда был очень сильным на левую ногу. Именно это качество и позволило ему так быстро пробиться в первую команду.

Но мне приходилось работать с ним над положением корпуса. Иногда он пытался принять мяч под левую, при этом корпус у него оказывался в неудобной позиции. В итоге соперник мог легко перехватить или даже травмировать его, особенно когда Макс начал играть со старшими.

Ему нужно было развивать навыки приема под правую ногу. Чем лучше он это делал, тем свободнее мог распоряжаться мячом, лучше его контролировать и становиться опаснее на поле», — говорит бывший тренер академии.

Очередной «продукт» Hale End с чемпионским менталитетом

В последние годы «Арсенал» впечатляет своей способностью продвигать молодых игроков. Букайо Сака стал ключевым игроком команды, выйдя на первый план вместе с Эмилем Смит-Роу и Эдди Нкетиа, который прошлым летом помог клубу заработать 60 миллионов фунтов.

На смену им пришёл дуэт Итана Нванери и Майлза Льюиса-Скелли, которые дебютировали в первой команде в прошлом сезоне.

Букайо Сака globallookpress.com

А теперь, похоже, наступает новая волна: вместе с Дауманом в предсезонное турне по Азии отправились его ровесник Марли Салмон (15 лет) и нападающий Андре Харриман-Аннус (17 лет).

Одним из главных критериев для того, чтобы определить, готов ли воспитанник академии пробиться в основу, является так называемый «менталитет чемпиона».

Именно этим выражением бывший скаут «Арсенала» Брайан Стэплтон чаще всего описывал путь Сака.

А Дауман? «У него менталитет чемпиона в изобилии. Это не только желание побеждать на поле. Это еще и: "Мне нужен следующий вызов. Когда он будет? Что дальше?" Макс всегда жаждал нового испытания, вне зависимости от обстоятельств.

Когда ему говорили: "Окей, Макс, сегодня мы займмся вот этим, или, может, ты сыграешь здесь, или как ты смотришь на то, чтобы потренироваться сразу с двумя возрастными группами постарше?" — он всегда отвечал: "Да, конечно".

Ни малейших сомнений, ни колебаний. Он был всегда готов, и это качество проявлялось регулярно», — говорит Уильямс.

Еще один важный критерий в «Арсенале» — умение быть частью команды. И тут Дауман также ставит «галочку».

«Он был отличным партнером по команде. Я всегда обращаю внимание на то, что происходит в моменты, когда у молодых футболистов не всё получается: они расстроены, проигрывают и так далее.

Я смотрел на реакцию Макса — он всегда подбадривал товарищей. Никогда не упрекал кого-то в резкой форме, не жаловался на партнеров.

Макс Дауман globallookpress.com

Уверен, если спросить любого, кто играл и тренировался с ним в академии, все скажут то же самое», — вспоминает Уильямс.

Именно эта скромность рождает новые сравнения с Сака, которого часто описывают как блестящего и беспощадного игрока на поле, но при этом в жизни — вежливого и воспитанного человека.

Уильямс вспоминает: «Когда я уходил из "Арсенала", Макс оказался одним из немногих игроков, кто лично подошел и сказал: "Спасибо за всё, что вы для меня сделали, за то, чему вы меня научили. Я желаю вам всего наилучшего".

Я хорошо это запомнил, такие проявления не ускользают от внимания тренеров.

Он был очень уравновешенным юношей, явно зрелым не по годам, даже когда вы говорили с ним один на один.

Во время разговора он всегда смотрел в глаза и хотел понять: что именно ты хочешь, чтобы он усвоил; что нужно сделать; как ты можешь ему помочь; и как это поможет его развитию».

Сравнения с Нванери

Сравнивать Макса скорее стоит не с Сака, а с Итаном Нванери, который тоже дебютировал за первую команду «Арсенала» в 15 лет, причем сразу в матче Премьер-лиги.

Они очень похожи в игровом плане. Как и Нванери, Дауман блистал в центре поля в юношеских командах в роли атакующего полузащитника. Но первых матчах за основную команду он играл на позиции правого вингера.

Итан Нванери globallookpress.com

«Конечно, такие сравнения на данном этапе не совсем корректны. Но если смотреть на траекторию развития, то она действительно похожа. Их путь во многом схож», — говорит Уильямс.

При этом различия всё же есть. «Итан большую часть времени играл в атакующей трети —либо "десяткой" под нападающими, либо, как мы видим, Артета часто использует его справа.

А Макс? Он просто хотел быть на поле. Он мог сыграть и "десятку", и "девятку", но иногда опускался на позицию "шестёрки", чтобы начинать атаки из глубины. Когда мяч был у центральных защитников, Макс сам спускался получать его и разгонял атаку.

Иногда он даже выходил в центре обороны. Это важно — на стадии развития пройти через разные позиции, чтобы видеть игру более объемно. Со временем это помогает лучше понимать требования футбола», — продолжает Уильямс.

А какая позиция всё же оптимальна для Даумана? «Если придется выбирать, я бы сказал, что его лучшее место — это "восьмёрка".

Его главное оружие — умение продвигать мяч, особенно через центр. Думаю, именно на этой позиции он сможет раскрыться максимально», — считает бывший тренер академии.

Возможности для роста и развития

Когда Дауман блистал в матче против «Ньюкасла» в Сингапуре, в соцсетях активно напоминали: «Ему всего лишь 15 лет».

Болельщики не только восхищались его талантом, но и напоминали, что ему предстоит пройти огромный путь.

Макс Дауман (справа) globallookpress.com

«Он всё еще очень молод, ему нет и 16. Конечно, прогресс будет продолжаться, и важно правильно им управлять.

При Артете, Мертезакере и, безусловно, тренерском штабе, а также специалистах по физподготовке у него выстроена четкая программа, чтобы следить за нагрузками и развитием тела», — говорит Уильямс.

И снова примером для подражания служит Нванери. Этим летом 18-летний полузащитник заметно окреп в физическом плане, что позволило ему ярко проявить себя в предсезонных матчах.

«Сейчас Итан выглядит более готовым к Премьер-лиге с точки зрения физики. Уверен, то же самое ждет и Макса.

Его отец довольно высокий, поэтому вполне вероятно, что он вырастет до 188–190 см», — добавил Уильямс.

За последние годы Дауман и правда сильно изменился. В этом сезоне он уже играет за U16, а значит — имеет право участвовать в матчах Премьер-лиги и кубковых турнирах. Но в Лиге чемпионов он сможет играть только после того, как ему исполнится 16 лет.

Если судить по карьерному пути Нванери, то Дауману предстоит зарекомендовать себя и на молодежном уровне. Итан после своего дебюта за «Арсенал» в АПЛ провел два сезона в «молодежке», прежде чем закрепился в первой команде.

«Всё упирается в правильное распределение игровых минут. В этом сезоне он будет играть за U21.

И, конечно, интенсивность там не такая, как в Премьер-лиге. Это упрощает задачу управления его развитием», — говорит Уильямс.

Но вот с чем «Арсеналу» может быть сложнее справиться, так это с ажиотажем. Дауман — один из самых талантливых игроков в истории клубной академии. И теперь, став игроком основы, главный вопрос — останется ли он там?