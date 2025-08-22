Топ-10 сюжетных линий сезона: перестройка «Ливерпуля» и «Ман Сити», стиль «Барсы» и Гамбургское дерби

Составить список главных интриг сезона не так уже и сложно. Скорее всего, нас ждет очередная гонка за титул в АПЛ между «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Сити» — за последние два года они стабильно занимали первые три места, а за последние семь сезонов шесть раз оказывались в первой двойке.

В Ла Лиге почти наверняка снова будет дуэль «Барселоны» против «Реала»: на их счету 19 из последних 21 чемпионств (и 64 из 94 за всю историю).

В Бундеслиге «Бавария» снова идет главным фаворитом, а в Лиге 1 «Пари Сен-Жермен» находится уже в статусе «суперфаворита». В Серии А, к счастью, каждый год возможны неожиданные повороты, но общая картина основных действующих лиц в европейском футболе понятна.

Однако именно неочевидные сюжеты и делают каждый сезон особенным, особенно в августе. Даже при предсказуемой борьбе за титулы, у чемпионатов всегда есть собственный характер и линии развития. Сезон в АПЛ и Ла Лиге уже стартовал, Бундеслига и Серия А начнутся в ближайшие выходные. В связи с этим мы подготовили 10 историй, за которыми будет особенно интересно следить.

1. Обновленные «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в атаке выглядят ярко, а в обороне — уязвимо

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити», выигравшие последние восемь титулов АПЛ, этим летом серьезно усилили свои атакующие линии. «Красные», уверенно победившие в чемпионате в прошлом сезоне, не стали почивать на лаврах. Помимо продления контракта с Мохамедом Салахом, они потратили в общей сложности 220 миллионов евро на трансферы Флориана Вирца из «Байера» и Юго Экитике из «Айнтрахта». Также ходят слухи о возможном переходе Александера Исака из «Ньюкасла».

Кроме того, клуб подписал крайних защитников Джереми Фримпонга и Милоша Керкеза — игроков, больше ориентированных на атаку, чем на оборону. В первых двух матчах сезона — против «Кристал Пэлас» в игре за Суперкубок и против «Борнмута» в АПЛ — «Ливерпуль» забил шесть голов, а Экитике и Вирц оформили два гола и две результативные передачи на двоих.

«Манчестер Сити» тоже действовал активно с открытием трансферного окна: подписал хавбека Тиджани Рейндерса («Милан»), вингера Райана Шерки («Лион») и атакующего латераля Райана Аит-Нури («Вулверхэмптон»). Эффект был моментальным: команда забила 16 голов в четырех матчах Клубного чемпионата мира, а затем разгромила «Вулверхэмптон» (4:0) в первом туре АПЛ. Шерки оформил два гола и ассист на КЧМ, а Рейндерс отметился голом и передачей в последней встрече.

После подписаний обе команды провели семь матчей и забили на двоих уже 26 голов. Их атака действительно выглядит впечатляюще, но при этом соперники тоже не отсиживались в обороне.

«Ливерпуль» в первых двух матчах трижды терял преимущество в счете: против «Кристал Пэлас» они дважды вели (1:0 и 2:1), но позволили сравнять счет и в итоге проиграли в серии пенальти. В матче с «Борнмутом» преимущество команды Арне Слота в два мяча растаяло всего за 13 минут, и только в концовке они все-таки дожали соперника.

«Ман Сити» на Клубном чемпионате мира сыграл с «Ювентусом» и «Аль-Хилялем», пропустив в общей сложности шесть мячей. Более того, «горожане» уступили саудовскому клубу в овертайме. И Фримпонг, и Керкез, и Аит-Нури время от времени ошибаются в обороне, а новые креативные игроки «Сити» — Шерки и Рейндерс — никогда не славились умением прессинговать.

При этом и «Сити», и «Ливерпуль» располагают одними из лучших центральных защитников в мире. В опорной зоне у «горожан» есть действующий обладатель «Золотого мяча» Родри, а у «мерсисайдцев» — связка Алексиса Макаллистера и Райана Гравенберха. Но уже очевидно, что обеим суперкомандам придется балансировать между атакой и обороной, и это может приводить к настоящим «футбольным триллерам». Это хорошо для зрителей, но не факт, что сами клубы смогут достичь всех своих целей в этом сезоне.

2. Сможет ли Хаби Алонсо заставить «Реал» хоть немного прессинговать?

«Реал» Мадрид никогда не станет символом гегенпрессинга. Президент клуба Флорентино Перес собирает коллекцию произведений искусства и ждет от них красоты; стремительные рывки и жесткая оборона вряд ли сравнятся по эстетике с моментами индивидуального гения в атаке.

Такой подход принес «Реалу» множество трофеев, но у него есть предел. В сезоне 2023/24 «Мадрид» сократил средние показатели: с 10,9 высоких отборов за матч (неплохо) и 46,5 возвратов мяча (тоже неплохо) до 9,5 (средненько) и 40,6 (слабо) соответственно. В итоге они уступили титул «Барселоне», которая выглядела невероятно энергично.

Ситуацию усугубила череда травм в обороне — Давид Алаба, Дани Карвахаль, Ферлан Менди и Антонио Рюдигер пропустили значительные отрезки сезона. Но еще сложнее играть в высоком прессинге, когда на острие у тебя Килиан Мбаппе. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров в мире, но давайте скажем прямо: среди 42 форвардов Ла Лиги, забивших минимум пять мячей в прошлом сезоне, по числу отборов (1,1 за 90 минут) он занял последнее, 42-е место. Даже 36-летний Роберт Левандовский из «Барселоны» и 35-летний Кике Гарсия из «Эспаньола» чаще участвовали в прессинге.

Когда «Байер» Алонсо выиграл Бундеслигу в сезоне 2023/24, он был лучшим по высокому прессингу (14,4 отбора за матч) и возвратам мяча (54,3). У команды было достаточно креатива за счет Вирца и других, а владение мячом выглядело образцово. В «Реале» с этим тоже не должно быть проблем. Но в «Байере» игроки еще и много бегали, очень много. Алонсо — гибкий тренер, он понимает, что в Мадриде сможет только выборочно поднимать интенсивность прессинга. Но есть минимальная планка, а в прошлом сезоне «сливочные» не дотянули даже до нее.

Победа над «Осасуной» (1:0) в стартовом туре Ла Лиги почти ничего не показала: «Осасуна» в прошлом сезоне была самой контратакующей командой чемпионата и отдала «Реалу» столько мяча, сколько тот хотел. Итог — 70% владения и лишь пять высоких отборов. Зато переходы из обороны в атаку сработали идеально: «Реал» допустил всего два удара по своим воротам. Но настоящая проверка будет в матчах против соперников, которые тоже стараются строить игру через владение.

3. Кто станет главным конкурентом «Баварии» в Бундеслиге?

В Бундеслиге в этом сезоне чувствуется напряжение. «Бавария» не смогла заполучить Вирца, затем потеряла Джамала Мусиалу на несколько месяцев из-за тяжелой травмы голеностопа на Клубном чемпионате мира. Алфонсо Дейвис тоже выбыл на долгий срок.

В итоге «Бавария» подписала Луиса Диаса из «Ливерпуля» и по-прежнему обладает звездным составом, но, возможно, сейчас у нее самый короткий состав за последние 15 лет. Травмы или просто накопившаяся усталость могут сделать команду уязвимой.

Однако у потенциальных конкурентов — «Байера», «Боруссии» Дортмунд, «Лейпцига» и «Айнтрахта» — хватает своих проблем. Впрочем, у них есть и сильные стороны.

Этим летом «Байер» потерял Вирца, Алонсо, Фримпонга, Гранита Джаку и Джонатана Та. Но состав по-прежнему наполнен игроками на пике или близкими к нему: Виктор Бонифасе (но, если верить слуха, он может уйти в «Милан») и Малик Тилльман в атаке, Эдмонд Тапсоба и новичок Джаррел Куанса в обороне.

«Боруссия» пока застряла между двумя поколениями: старые лидеры уже сдают, но команда по-прежнему верит в них. Тем не менее именно «Дортмунд» стал сильнейшей командой чемпионата на финише прошлого сезона, сохранил всех ключевых игроков и подписал Джоба Беллингема. Рискнем даже назвать их неожиданным претендентом на титул в сезоне-2025/26.

«Лейпциг» пережил худший сезон в Бундеслиге (7-е место) и взял курс на омоложение. Там настолько много скоростных футболистов не старше 22 лет, что хочется сказать следующее: «Похоже, клуб специально пытается заманить Юргена Клоппа — будто снова вернулся 2009-й и "Боруссия" Дортмунд! ».

«Айнтрахт» дорого заплатил за успехи на трансферном рынке: сначала в январе за 75 миллионов в «Манчестер Сити» ушел Омар Мармуш, затем этим летом «Ливерпуль» выкупил за 95 миллионов Экитике. Правда, клуб из Франкфурта подписал опытных Рицу Доана и Джонатана Буркардта, которые стали частью состава, где все еще хватает ярких молодых игроков.

По расчетам суперкомпьютера Opta, шансы «Баварии» на титул составляют лишь 52%. По их меркам — это очень мало. Если пара конкурентов сумеет собраться, нас ждет не только увлекательная борьба за второе место, но и, возможно, за титул.

4. Станет ли «Барселона» еще более зрелищной?

Первая команда Ханси Флика в «Баварии», которую он возглавил в ноябре 2019-го после увольнения Нико Ковача, оказалась одной из самых зрелищных, что мы видели. Волны прессинга, волны атак — и в итоге волны трофеев: Рекордмайстер выиграл Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Его вторая версия «Баварии» была, пожалуй, еще более развлекательной, но уже не в лучшем смысле. Атаки и прессинг остались безжалостными, но проблемы при переходах в оборону начали буквально множиться. Команда стала пропускать не 0,7, а 1,3 гола за матч, опустилась с 4-го на 7-е место в лиге по ожидаемым голам (xG) за удар соперников, с 10-го на 15-е место по разнице xG в контратаках и с 15-го на 17-е место по проценту ударов, когда между мячом и воротами оказывались хотя бы два защитника.

На первый взгляд, это тонкости, но они сделали команду уязвимой: последовало раннее поражение от «Хольштайна» в Кубке Германии и болезненный вылет от «ПСЖ» в четвертьфинале ЛЧ.

Если честно, первая «Барселона» Флика в прошлом сезоне, возможно, была еще более зрелищной, чем «Бавария»-2019/20. Он выстроил, пожалуй, самую опасную высокую линию обороны в Европе, и каталонцы впервые с 2016/17 забили более 100 голов в лиге, а также добрались до полуфинала Лиги чемпионов впервые с 2019-го. Роберт Левандовский забил 42 гола во всех турнирах (его лучший результат в «Барсе»), Рафинья неожиданно стал кандидатом на «Золотой мяч», а 17-летний Ламин Ямаль продолжил стремительно прогрессировать.

Флик — один из самых оптимистичных тренеров в европейском футболе, и наблюдать за его командами всегда невероятно интересно. Но поддерживать такую интенсивность — это игра на грани, которую очень трудно удерживать в течение долгого времени.

Финансовые трудности снова сделали «Барсу» пассивной на трансферном рынке: клуб сумел взять в аренду Маркуса Рашфорда из «МЮ» (и даже успел его зарегистрировать), а также усилил вратарскую позицию, подписав Жоана Гарсию из «Эспаньола». Глубина состава может стать проблемой, но главный вопрос звучит так: сумеет ли «Барса» сохранить свой уровень интенсивности и четкости в обороне там, где не справилась даже «Бавария» Флика?

5. Кевин Де Брейне и «Наполи» — невероятное сочетание

В прошлом сезоне «Наполи» отдал Виктора Осимхена в аренду «Галатасараю», продал Хвичу Кварацхелию в «ПСЖ» за 60 миллионов евро — и все равно завоевал Скудетто благодаря блестящей оборонительной структуре Антонио Конте, отличной игре защитников Амира Ррахмани и Джованни Ди Лоренцо, 14 голам и 10 ассистам ветерана Ромелу Лукаку и, конечно, самоотверженной, мощной игре врывающегося в штрафную Скотта Мактоминея, неожиданно ставшего игроком года в Серии А.

В 2020-е годы в Италии не было ни одного клуба, который сумел бы защитить титул. Как минимум «Интер» обещает стать серьезным соперником для «Наполи».

Но у неаполитанцев есть шанс взять третий титул за четыре года: во многом потому, что они подписали одного из лучших плеймейкеров XXI века.

За последние девять сезонов в «Манчестер Сити» Де Брейне пять раз проводил более 2000 минут в лиге. В этих пяти сезонах он в среднем забивал 9,8 гола и отдавал 15,4 ассиста. Его эффективность на минуту игры оставалась высокой и в последние годы, но череда травм не могла не сказаться. Бельгиец ушел из «Сити» в статусе свободного агента. Однако вместо того, чтобы доигрывать в МЛС, 34-летний бельгиец выбрал «Наполи».

Серия А с ее тактической насыщенностью, умеренным темпом и меньшими физическими нагрузками идеально балансирует между высоким уровнем и «дружелюбием к возрасту». А в паре с работоспособным Мактоминеем Де Брейне выглядит так, будто нашел идеальное место для продолжения карьеры.

Правда, Лукаку пропустит несколько месяцев из-за травмы бедра, и это создаст давление на новичка Лоренцо Лукку, которому придется быстро адаптироваться. Но, с другой стороны, его будет снабжать моментами лучший ассистент 2020-х.

6. Молодые атакующие таланты в АПЛ

Забудьте про громкие имена. Сейчас в Премьер-лиге просто море молодых атакующих игроков, и многие из них куда интереснее тех, кого окружает хайп вроде Беньямина Шешко («МЮ»), Вирца («Ливерпуль»), Экитике («Ливерпуль»), Шерки («Ман Сити»), Джейми Гиттенса («Челси») и прочих.

Уже в первом туре сезона некоторые ребята заявили о себе очень громко.

Хабиб Диарра (21) и Эльесер Майенда (20), «Сандерленд». «Сандерленд» вышел в АПЛ с нелепо молодой командой и этим летом подписал еще несколько перспективных игроков. В матче первого тура против «Вест Хэма» (3:0) как раз два таких новичка стали ключевыми. В 19 лет Майенда уже забил 10 голов, сделал 5 ассистов и возглавил Чемпионшип по успешным обводкам в штрафной. В субботу он открыл счет аккуратным ударом головой. Диарра, рекордный трансфер в истории клуба«, провел два с половиной сезона в Лиге 1. Против "Вест Хэма" он нанес два из четырех самых опасных ударов команды.

Сложно сказать, хватит ли "Сандерленду" этой энергии, чтобы спастись от вылета, но наблюдать за их попытками будет очень весело.

Эстеван (18), "Челси". Молодые бразильцы часто теряются в Европе, а "Челси" и вовсе относится к игрокам как к строкам в Excel, двигая их туда-сюда ради финансовой гибкости. Но Эстеван может оказаться слишком талантливым, чтобы это имело значение. В единственном сезоне в бразильской Серии A, в 17 лет, он забил 13 мячей и сделал девять результативных передач. В дебютном матче за "Челси" (0:0 с "Кристал Пэлас") он сыграл всего 36 минут, но успел создать 0,34 xG и 0,37 xA — это лучшие показатели в команде. Все семь передач оказались точными, он успел совершить шесть обводок один в один.

Эстеван — настоящий "любитель попробовать все" (Stuff Tryer), и может стать настоящим джокером "Челси" в этом сезне.

Тьерно Барри (22), "Эвертон". Рост 1,96 м, 11 голов и четыре ассиста за "Вильярреал" в прошлом сезоне. В Англии ему, возможно, придется привыкать к физическому футболу, но в Испании он выиграл 67% верховых дуэлей. Его умение использовать габариты должно помочь и в АПЛ.

Эллиот Андерсон (22), "Ноттингем Форест". Да, он опорник, но в быстрых атаках у него ключевая роль. В прошлом сезоне у Андерсона было 346 прогрессивных передач и прорывов с мячом — это второй показатель в команде после Мурильо и Моргана Гиббса-Уайта. В стартовом матче против "Брентфорда" (3:1) он снова стал лидером по прогрессивным передачам (13).

Харалампос Костулас (18), "Брайтон". Мы уже привыкли, что любой юниор, которого подписывает "Брайтон", почти наверняка "выстрелит". Но тут случай особый. У Костуласа летом была небольшая травма, поэтому Фабиан Хюрцелер будет постепенно вводить его в состав. Но тот факт, что в 17 лет он забил семь голов в сложной греческой Суперлиге, — потрясающий сигнал. Наблюдать за его прогрессом будет очень интересно.

7. "Галатасарай" vs. "Фенербахче" vs. "Бешикташ"

Турецкая Суперлига всегда привлекает внимание — страстными фанатами и присутствием бывших звезд АПЛ, которые находятся на закате карьеры. Иногда турецкие клубы шумят и в Европе: в сезоне-2023/24 "Галатасарай" выбил "МЮ" из ЛЧ, а "Фенербахче" дошел до четвертьфинала Лиги конференций.

После прошлого блеклого года грандов (на троих — 75 из 96 чемпионских титулов страны) снова понесло в трансферные авантюры.

"Галатасарай" каким-то образом нашел 75 миллионов евро, чтобы выкупить Осимхена, а еще подписал Лероя Сане.

"Фенербахче" Жозе Моуринью привез Джона Дурана (аренда), несмотря на то что уже имел Юссефа Эн-Несири.

"Бешикташ" Уле Гуннара Сульшера подписал не только Абрахама, но и Оркуна Кёкчю, который за два сезона в "Бенфике" забил 14 мячей и сделал 15 результативных передач.

А еще есть интересный апсет: "Самсунспор" Томаса Райса, который занял третье место в прошлом сезоне и неплохо усилил состав. В общем, чемпионат Турции в этом году обещает быть особенно увлекательным.

8. Сможет ли Гасперини снова сделать "Рому" веселой?

Честно говоря, мы надеялись, что он никогда не уйдет из "Аталанты". Но после девяти ярких сезонов в Бергамо, где были шесть попаданий в топ-4 и триумф в Лиге Европы в 2024-м, 67-летний Гасперини перебрался в Рим. Это уже четвертый тренер "Ромы" за последние 18 месяцев после увольнения Жозе Моуринью. При Клаудио Раньери команда поднялась в таблице, но забила всего 56 голов за сезон. Более того, после сезона 2019/2020 "Рома" пока ни разу не забивала больше 70 голов.

Гасперини со своей интенсивной схемой 3-4-3 вывел "Аталанту" на уровень топ-клуба: дважды более 90 голов за сезон, в среднем — 78 за последние 7 семь лет. При этом без затрат на уровне "Ювентуса" или "Интера".

Летом "Рома" обошлась без громких трансферов: Абрахам ушел в аренду в "Бешикташ", а из АПЛ пришли Эван Фергюсон (»Брайтон«) и Леон Бейли (»Астон Вилла«). Кроме того, есть Артем Довбик (правда, его хотят продать), Пауло Дибала (когда здоров) и Матиас Суле. Вопрос скорее не в покупке новых игроков, а в том, чтобы раскрыть тех, кто есть.

Гасперини требовательный и необычный тренер, но если у него получится, "Рома" может превратиться в реальную силу и в Серии А, и в еврокубках.

9. Гамбургское дерби в Бундеслиге!

"Санкт-Паули" вернулся в элиту в прошлом сезоне впервые за 14 лет, но большого дерби с "Гамбургом" мы не получили — "Гамбург" тогда еще мучился во второй Бундеслиге. Теперь, после семи лет страданий, "Гамбург" снова в Бундеслиге.

Молодой тренер Мерлин Польцин (34 года) стал главным героем команды в прошлом сезоне. Летом они усилились как ветеранами (Юссуф Поульсен из "Лейпцига"), так и игроками в расцвете сил — Райан Филипп (13+6 за "Брауншвейг"), Николай Ремберг (»Хольштайн«), голкипер Даниэль Перец (аренда из "Баварии").

"Санкт-Паули" же делает ставку на стабильность и оборону. Несмотря на худшую атаку (28 голов), они заняли 14-е место и удержались в первой Бундеслиге. Летом добавили пару нападающих — Матиас Перейра Лаге (»Брест«), Рикки-Джейд Джонс (»Питерборо«), Андреас Хунтонжи (аренда из "Бернли"). До сих пор по-настоящему результативным в "больших" лигах был только Лаге.

По сути, их цель проста — пережить "Гамбург", "Кельн", "Хайденхайм", "Хоффенхайм" и, возможно, "Унион" или "Аугсбург". Всё это добавляет огромную интригу в Гамбургском дерби. Первое состоится совсем скоро: 29 августа, на "Фольксштадионе".

10. "Юнион Сент-Жилуаз" и (надеемся) "Буде-Глимт" в Лиге чемпионов!

"Аутсайдеры в Лиге чемпионов" — пожалуй, наш любимый сюжет в футболе. Было круто наблюдать, как в сезоне-2023/24 фанаты "Унион Берлин" ездили в гости к "Реалу" и "Наполи", или как болельщики "Астон Виллы" впервые за много лет услышали гимн ЛЧ и едва не выбили "ПСЖ". "Болонья" тоже подарила классные моменты, сыграв против "Ливерпуля" и "Виллы", а ещё победив финалистов ЛЧ — "Боруссию" Дортмунд.

Сейчас мы ждем последних участников группового этапа. "Буде-Глимт" в шаге от ЛЧ после выхода в полуфинал ЛЕ весной. Их стадион в Заполярье превращался в ад даже для "Порту" и "Лацио". Представьте себе, если туда приедет "Реал" или "Барса"! Но сперва надо пройти австрийский "Штурм" (в первом матче чемпион Норвегии разгромил австрийцев со счетом 5:0).

Зато точно в ЛЧ — "Юнион Сент-Жилуаз". Клуб еще в 2021 году играл во второй лиге Бельгии, а теперь, благодаря Тони Блуму (владелец "Брайтона"), стал бельгийской версией "Brighton Project". За три года — почти три титула, и вот наконец в мае они стал лучшей командой Бельгии. Это один из самых удачных кейсов мультиклубной модели.

Этим летом "Юнион" снова провернул кучу сделок и теперь выйдет в ЛЧ с новой волной талантов: форвард Промис Дэвид (24), хавбек Анан Халайли (20), полузащитник Адем Зорган (25) и вингер Рауль Флоруч (24).

Европейский футбол часто страдает от одних и тех же имен. Новая кровь делает его гораздо интереснее.