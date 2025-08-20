Сложный старт: почему топ-клубы АПЛ выглядят далекими от идеала

Стартовый тур сезона ввсегда событие особого масштаба. Команды готовятся к нему месяцами, но на деле выходят на поле еще «сырыми». Контрольные матчи полезны, но ни один из них не способен воспроизвести тот уровень интенсивности, который приносит игра на очки.

Идеальной формы после первой игры никто и не ждет, но некоторые ведущие клубы Англии в минувший уикенд столкнулись с серьезными трудностями. Их тренеры наверняка ушли домой с целым ворохом мыслей и заметок по поводу того, что срочно нужно подкрутить и исправить.

И это абсолютно логично: часть проблем требует быстрых решений. Давайте посмотрим, какие именно вопросы встали перед грандами.

«Арсенал»: наладить прессинг

Выездная победа «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в воскресенье получилась крайне неубедительной. Лишь 39% владения мячом — показатель, который подчеркивает, насколько трудно «канонирам» было контролировать игру. Для сравнения: меньше 40% владения у команды было только в трех матчах прошлого сезона, и в двух из них лондонцы получали красные карточки.

Стоит отметить, что «Арсенал» явно пытался сместить акцент на более прямолинейный и контратакующий футбол. Так, лишь один игрок тура — Морган Роджерс из «Астон Виллы» — отдал больше успешных проникающих передач (3), чем Мартин Эдегор (2). Однако удивляло то, как часто команда просто теряла мяч.

Мартин Эдегор и Лени Йоро globallookpress.com

На «Олд Траффорд» «Арсенал» позволил сопернику нанести 22 удара — астрономическая цифра для команды, считавшейся одной из лучших в обороне. За весь прошлый сезон соперники пробивали по воротам «канониров» 22 раза или больше лишь дважды — и оба раза лондонцы оставались в меньшинстве. На этот раз их выручили самоотверженные действия в защите и один удачно разыгранный угловой.

Помимо банального «надо лучше пасовать», Микелю Артете стоит пересмотреть прессинг. В последние годы «Арсенал» считался одним из лучших в АПЛ по игре без мяча — особенно при розыгрышах соперника от ворот. Но в воскресенье их раз за разом обходили.

Сначала «Юнайтед» без особых проблем доставлял мяч правому центральному защитнику Лени Йоро, который спокойно продвигался вперед. Когда «канониры» перекрыли этот вариант, в игру вступил голкипер Алтай Байындыр, начавший перебрасывать первую линию прессинга на фланговых защитников или опускавшегося глубже хавбека Матеуса Кунью, который затем разворачивался и шел в обводку.

Так легко обыгрывать прессинг «Арсенала» удается крайне редко. Давление, под которым оказалась команда, стало прямым следствием ее неспособности разрушать игру соперника на ранней стадии. Вряд ли Артете понадобится много времени, чтобы перестроить систему, но игроков точно ждет очень скучная неделя на тренировках.

«Челси»: найти замену Колуиллу и вернуть Палмера на фланг

Накануне старта сезона «Челси» получил тяжелейший удар: разрыв крестообразных связок у Леви Колуилла выбил его из строя практически на весь сезон-2025/26. Для Энцо Марески это стало огромной проблемой.

Леви Колуилл globallookpress.com

«Когда мы строим игру, мы строим ее через Леви в центре, — объяснял Мареска на прошлой неделе. — Это отличается от позиции слева. В прошлом сезоне мы провели 64 матча, и все 64 — с Колуиллом и Тосином Адарабиойо. Теперь Леви нет, и единственный, кто может выполнять эту работу так же качественно — Тосин. Игрок в центре — это тот, кто находит решения, кто чаще всего ломает линии. В моей системе он невероятно важен».

По данным прошлого сезона АПЛ, лишь Коул Палмер и Мойсес Кайседо отдавали больше прогрессивных передач за 90 минут, чем Колуилл (3,74). Именно он был ключевой фигурой в построении атак «Челси». Адарабиойо должен был подстраховать его, но получил повреждение в концовке предсезонки, и против «Кристал Пэлас» «синие» оказались серьезно ограничены в розыгрыше через центр — соперник отлично перекрывал середину поля.

Возвращение Адарабиойо в стартовый состав должно улучшить ситуацию. Мареска публично намекал на возможность нового трансфера, но и новичок Йоррел Хато, перешедший из «Аякса» более чем за €40 млн, способен вырасти в эту роль: его прогрессивные передачи отличаются остротой и могут дать нужный импульс. При этом важно сохранить для него игровое пространство для развития.

Пока же стоит рассмотреть вариант возвращения Коула Палмера на фланг — именно там он блистал на Клубном чемпионате мира. В матче против «Пэлас» Палмер действовал в роли «десятки» за спиной нападающего и практически не повлиял на игру: его показатели составили всего 0,2 ожидаемых голов (xG) и 0,0 ожидаемых результативных передач (xA). На позиции крайнего он, возможно, получит больше свободы и удобнее будет открываться под мяч, чтобы смещаться в опасные центральные зоны уже лицом к воротам.

«Ливерпуль»: сделать ставку на Гравенберха

Поражение от «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии стало тревожным звоночком для «Ливерпуля», а открытие сезона АПЛ лишь подтвердило эти опасения. «Красные» одержали победу над «Борнмутом» со счетом 4:2, но игра оставила больше вопросов, чем ответов. Для успеха потребовались поздние голы Федерико Кьезы и Мохаммеда Салаха.

Федерико Кьеза globallookpress.com

Лето на «Энфилде» прошло под знаком больших перемен: клуб выручил свыше £200 млн от продаж игроков, хотя звезды Вирджил ван Дейк и Мохаммед Салах продлили контракты. Уход Трента Александера-Арнольда в «Реал» запустил перестройку флангов обороны: были подписаны Милош Керкез и Джереми Фримпонг, а почти £200 млн потрачено на приобретение нападающего Юго Экитике и атакующего полузащитника Флориана Вирца.

Игроки высокого класса, безусловно, но им нужно время, чтобы сыграться. Да и новому тренеру Арне Слоту требуется пауза, чтобы понять, как выстроить команду так, чтобы она заработала как единый механизм.

Пока что Вирц и Керкез выглядят не до конца уверенными в своих ролях. Поэтому главный шаг к стабилизации игры может быть очень простым: вернуть в основу опорного полузащитника Райана Гравенберха, который пропустил старт сезона из-за дисквалификации (красная карточка в заключительном туре прошлого чемпионата против «Пэлас»).

Для его партнеров в середине поля это сразу внесет ясность. В двух последних играх Доминик Собослаи и Алексис Макаллистер действовали слишком размыто: поочередно опускались в линию защиты, помогали в розыгрыше и закрывали свободные зоны. Вирц также вынужден был слишком глубоко садиться за мячом — во многом потому, что текущая структура не позволяла ему получать достаточно передач в атакующей фазе.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Возвращение Гравенберха позволит и Керкезу играть более естественно. В матче против бывшей команды, «Борнмута», левый защитник вынужден был оставаться глубже, фактически выполняя роль третьего центрального, в то время как Фримпонг имел больше свободы в атаке справа.

Это явно не его амплуа: Керкез силен в рывках по флангу с мячом, а не в розыгрыше, да и в обороне один в один он нередко допускает ошибки. В итоге его заменили уже через час игры после получения желтой карточки.

Если Гравенберх возьмет на себя функции третьего защитника при построении атак, Слот сможет смелее выпускать обоих фулбеков вперед — и тогда каждый будет делать то, что умеет лучше всего.

«Астон Вилла»: добавить скорости, ширины и скорректировать состав

В проблемах с точностью передач в стартовом туре АПЛ «Арсенал» оказался не одинок. Лишь у четырех команд процент точности оказался хуже, чем у «канониров» (74,5%). Среди них и «Астон Вилла» — 73,2%, второй с конца показатель по лиге.

Проблемы «Виллы» начались с первых минут: «Ньюкасл» выдал безжалостный прессинг. Показатель PPDA («количество передач, которые соперник позволяет сделать до того, как совершит оборонительное действие») у «сорок» составил всего 6,08 — невероятно низкий уровень. Бирмингемцы раз за разом оказывались в ловушке, теряли мяч, и происходило это во многом потому, что команда играла на слишком ограниченном участке поля.

Фрагмент матча «Астон Вилла» — «Ньюкасл» globallookpress.com

Унаи Эмери выпустил в стартовом составе сразу четырех центральных полузащитников. Бубакар Камара и Амаду Онана составили двойку опорников, Джон Макгинн вышел справа, а Юри Тилеманс играл под нападающим. Все они игроки высокого уровня, но ни один не отличается скоростью, а Макгинн не может растянуть соперника забеганиями за спину или обыгрышем один в один.

Эмери долго не решался выпустить футболиста, способного добавить вертикали. Дониелл Мален появился лишь на 84-й минуте, и к этому времени «Вилла» уже играла вдесятером после удаления Эзри Консы. При таких вводных повлиять на ход встречи он не успел, хотя матч завершился нулевой ничьей.

Ставка на «железный» центр выглядела логичной против агрессивного футбола «Ньюкасла», но баланс явно нарушился. Возможно, стоит добавить еще одного динамичного игрока в атаку — кроме Олли Уоткинса и Моргана Роджерса. Есть и другой аргумент: если Тилеманс играет высоко в роли «десятки», то в центре обороны должен появляться Пау Торрес — безусловно, лучший в команде по первому пасу, — чтобы прогресс и контроль мяча не проседали.