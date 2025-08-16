ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Борнмута», «Ман Сити» в гостях у «Вулверхэмптона», «МЮ» — «Арсенал»

    Обзор матчей 1-го тура английской Премьер-лиги

  • 00:47
    • Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, проиграв Алькарасу
  • 00:01
    • «Ливерпуль» победил «Борнмут» в стартовом матче сезона АПЛ
  • 23:16
    • Коман сменил «Баварию» на «Аль-Наср»
  • 22:56
    • «Барселона» продлила контракт с Кунде
  • 21:34
    • Соболенко проиграла Рыбакиной в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:02
    • Джованни Леони стал игроком «Ливерпуля»
  • 18:32
    • Кононов ушел с поста главного тренера «Торпедо»
    Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    Матчи 1-го тура английской Премьер-лиги состоятся с 15 по 18 августа

    «Ливерпуль» — «Борнмут» 4:2

    В матче первого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» переиграл «Борнмут» со счетом 4:2.

    На точные удары Уго Экитике, Коди Гакпо, Федерико Кьезы и Мохамеда Салаха гости ответили только дублем Антуана Семеньо.

    Отметим, что «Ливерпуль» смог вырвать победу в этой игре, забив на 88-й и 90+4-й минутах.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Борнмут 4:2
    Голы: 1:0 Уго Экитике (37'), 2:0 Коди Матес Гакпо (49'), 2:1 Энтойн Семеньо (64'), 2:2 Энтойн Семеньо (76'), 3:2 Федерико Кьеза (88'), 4:2 Мохамед Салах (90 + 4') Ливерпуль: Алисон, Жереми Фримпонг (Ватару Эндо, 60'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез (Эндрю Робертсон, 60'), Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс, 72'), Мохамед Салах, Флориан Вирц (Федерико Кьеза, 82'), Коди Матес Гакпо, Уго Экитике (Джо Гомес, 72') Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Бафоде Диаките, Адам Смит (Джеймс Хилл, 90'), Дэвид Брукс (Бенджамин Уинтерберн, 84'), Маркус Таверньер, Алекс Скотт (Хамед Траоре Жуниор, 74'), Тайлер Адамс (Эли Жуниор Крупи, 90'), Эванилсон, Энтойн Семеньо Предупреждения: Дэвид Брукс (14'), Милош Керкез (43'), Эванилсон (81'), Райан Томас (50'), Дилан Мбайо (66'), Tyrese Noslin (67')

    В следующем туре «Ливерпуль» 25 августа на выезде сыграет против «Ньюкасла», а «Борнмут» 23 августа в родных стенах примет «Вулверхэмптон».

    «Астон Вилла» — «Ньюкасл»

    суббота, 16 августа, 14:30 мск

    «Брайтон» — «Фулхэм»

    суббота, 16 августа, 17:00 мск

    «Сандерленд» — «Вест Хэм»

    суббота, 16 августа, 17:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Бернли»

    суббота, 16 августа, 17:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

    суббота, 16 августа, 19:30 мск

    «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»

воскресенье, 17 августа, 16:00 мск

«Челси» — «Кристал Пэлас»

воскресенье, 17 августа, 16:00 мск

