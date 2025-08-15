Еще не поздно: 11 игроков, которым стоит сменить клуб до закрытия трансферного окна

До закрытия летнего трансферного окна остается чуть больше двух недель, и можно было бы подумать, что большинство крупных переходов уже состоялись. В Англии «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» каждый потратил более 170 миллионов фунтов.

Однако по всей Европе всё еще есть немало игроков, которые либо ищут новый клуб, либо вызывают интерес у потенциальных покупателей в преддверии дедлайна.

Ким Мин Джэ («Бавария»)

В прошлом сезоне Дайо Упамекано заметно выделялся на фоне партнеров и был безоговорочно лучшим центральным защитником «Баварии». Несмотря на то, что травма помешала ему провести весь сезон на высочайшем уровне, француз начнет кампанию-2025/26 в качестве игрока стартового состава, вероятно, в паре с новичком команды Джонатаном Та.

Ким Мин Джэ globallookpress.com

Это оставляет Кима, за которого два года назад заплатили 50 миллионов евро, в положении лишнего.

Даже если Венсан Компани в какой-то момент перейдет на схему с тремя защитниками, к чему он уже прибегал ранее, Киму придется конкурировать за место в составе с Хироки Ито и Йосипом Станишичем. В итоге 28-летний кореец может остаться без достаточной игровой практики как в разгар карьеры, так и в год чемпионата мира (Южная Корея уже квалифицировалась на ЧМ-2026).

Киму действительно лучше как можно скорее покинуть «Баварию». Период в Мюнхене складывается непросто, несмотря на отдельные сильные отрезки, и остается ощущение, что он изначально не подходил под стиль игры Рекордмайстера.

Хави Симонс («Лейпциг»)

Еще в мае Симонс четко дал понять, что хочет покинуть «Лейпциг», посчитав, что в 22 года он готов к следующему шагу в карьере. Возможно, он прав, но клубы по всей Европе пока не так сильно уверены в этом.

Хави Симонс globallookpress.com

Несмотря на то, что потенциальный переход в «Челси» обсуждается уже несколько недель, серьезного прогресса в переговорах пока не наблюдается.

«Лейпциг» окончательно выкупил права на Симонса у «Пари Сен-Жермен» в январе за 50 миллионов евро. До этого нидерландец полтора года играл за немецкий клуб на правах аренды. Сумма могла вырасти до 80 миллионов при выполнении определенных условий, но они не были достигнуты, и теперь «Лейпциг» испытывает трудности с тем, чтобы вернуть хотя бы вложенные средства.

Почему? Отчасти потому, что потенциальные покупатели не до конца понимают, как использовать Симонса. Кто он — классическая «десятка»? Или более традиционный атакующий полузащитник? В тактических схемах немногих команд есть место под его амплуа, из-за чего круг претендентов на игрока оказался довольно узким.

Родриго («Реал» Мадрид)

Очевидно, что это самый ценный игрок среди тех, кого готовы продать этим летом.

После назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера стало ясно, что у Родриго практически нет будущего в «Реале». Эту мысль подтверждают в том числе его 92 минуты на поле в шести матчах Клубного чемпионата мира.

Родриго globallookpress.com

Если бразилец останется на «Сантьяго Бернабеу», ситуация вряд ли сильно изменится.

Любопытно, что статистика описывает Родриго как очень хорошего футболиста, но не все-таки не элитного уровня, оправдывающего ту сумму, которую рассчитывает получить «Королевский клуб» после его продажи.

В результате, хотя Родриго связывали с множеством клубов, и, по слухам, им интересовались несколько топ-команд, реального ажиотажа вокруг него почти нет.

Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»)

Был ли в прошлом сезоне в Лиге чемпионов вратарь лучше? В плей-офф, где Доннарумма выдал целую серию потрясающих сэйвов, такого точно не было.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Однако его отношения с «Пари Сен-Жермен» окончательно испортились: итальянец не попал в заявку на матч за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» в среду, а также лично подтвердил, что его вынуждают покинуть команду. Первым номером «ПСЖ» теперь будет Люка Шевалье, который, по мнению Луиса Энрике, куда больше подходит под его игровой стиль.

Доннарумма, в принципе, не обязан куда-то уходить — у него еще почти год по очень выгодному контракту с клубом. Но с учетом того, что до чемпионата мира осталось меньше года (если, конечно, Италия туда пробьется), он, скорее всего, захочет сменить команду.

Манес Аклиуш («Монако»)

Одна из причин, почему Аклиуш до сих пор не сменил команду, заключается в финансовых запросах «Монако», который хочет получить за своего игрока около 70 миллионов евро.

Манес Аклиуш globallookpress.com

Учитывая нынешние реалии, это вполне «рыночная» сумма даже для игроков, которые еще находятся в стадии развития. Аклиушу 23 года, но его 15 результативных действий в Лиге 1 в прошлом сезоне являются серьезным аргументом в пользу трансфера, даже несмотря на то, что его еще ни разу не вызывали в основную сборную Франции.

Риски, конечно, присутствуют: у Аклиуша довольно «ленивый» стиль игры, который настораживает клубы, особенно когда речь идёт о больших деньгах. Но при это его талант виден невооруженным глазом.

Саму Агехова («Порту»)

Если вы вдруг не знали, именно Саму забил тот самый гол после «удара ножницами» в матче с «Ромой» в Лиге Европы, который на пару дней взорвал соцсети в начале этого года.

Саму Агехова globallookpress.com

Болельщики «Манчестер Юнайтед» тоже помнят испанца: прошлой осенью он перепрыгнул Маттейса де Лигта и забил головой в сумасшедшем матче Лиги Европы, который завершился вничью 3:3.

В своем дебютном сезоне в португальской Примейре Агехова забил 19 мячей в 30 матчах, уступив только Виктору Дьекерешу. Между ними есть определенное сходство: Саму — техничный, но мощный нападающий, с отличной скоростью и большим арсеналом приемов. При этом в мае ему исполнился лишь 21 год, и он пока очень далек от своего пика.

Кто-то считает, что он пока не готов к переходу в более серьезный клуб, и это вполне разумное мнение. Но некоторые клубы могут рассуждать иначе: если не забрать его сейчас, потом он станет недостижимой целью.

Адемола Лукман («Аталанта»)

Почти согласованный переход в «Интер» так и не состоялся, из-за чего отношения Лукмана с «Аталантой», с которой он в 2024 году выиграл Лигу Европы, оформив хет-трик в финале, теперь окончательно испорчены.

Адемола Лукман globallookpress.com

Нигериец заявил, что у него была договоренность с клубом об уходе этим летом, но поступившие предложения были «заблокированы по причинам, которые он просто не понимает».

Лукман также упомянул о других «нарушенных обещаниях» и «плохом отношении ко мне как к человеку и как к профессионалу». Шансы на примирение выглядят крайне маловероятными.

Лоис Опенда («Лейпциг»)

Опенда в прошлом сезоне играл в «Лейпциге» рядом с Беньямином Шешко, который совсем недавно перешел в «Манчестер Юнайтед».

Лоис Опенда globallookpress.com

Опенда старше только что отметившего 22-летие словенца — в феврале ему исполнилось 25, — но это еще один динамичный и результативный форвард (13 голов во всех турнирах в прошлом сезоне), который, вероятно, находится на пике своей рыночной стоимости.

В отличие от Шешко, у которого было джентльменское соглашение, позволяющее уйти из клуба этим летом, Опенда официально не выставлен на продажу и сам вроде бы тоже не просил об этом. Но он доступен для переговоров, а «Лейпциг» готов выслушать предложения потенциальных покупателей.

Душан Влахович («Ювентус»)

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» за 70 миллионов евро в январе 2022 года, но с некоторых пор его ситуация далека от оптимальной.

Душан Влахович globallookpress.com

Проблема не только в форме, но и в падающей уверенности, а стиль игры серба на позиции центрального нападающего не вписывается в игровой стиль Игоря Тудора, нового главного тренера «Старой синьоры».

С учетом того, что 25-летний форвард по-прежнему является самым высокооплачиваемым игроком клуба, это указывает либо на необходимость снижения зарплаты, либо на смену команды.

Лоренцо Пеллегрини («Рома»)

Пеллегрини был ключевой фигурой в полузащите «Ромы» почти десятилетие, выиграл Лигу конференций под руководством Жозе Моуринью в 2022 году и провел 36 матчей за сборную Италии.

Лоренцо Пеллегрини globallookpress.com

Но после назначения Джан Пьеро на пост главного тренера 29-летний плеймейкер и мастер стандартов лишился капитанской повязки и имеет менее 12 месяцев по действующему контракту.

Хочет ли Пеллегрини уходить — это другой вопрос. Он родился в Риме, а интерес со стороны других клубов пока не был достаточно серьезным. Кроме того, летом он получил травму, из-за которой не смог полноценно участвовать в предсезонке, что тоже усложняет ситуацию. Но игрок такого уровня наверняка получит несколько предложений до закрытия окна.

Конор Галлахер («Атлетико» Мадрид)

Одна из тех ситуаций, на которые может повлиять приближающийся чемпионат мира.

Галлахер провел в «Атлетико» неудачный первый сезон: начал хорошо, но затем сдал, и теперь больше не считается игроком основного состава.

Этим летом «Атлетико» потратил около 175 миллионов евро, включая приобретения полузащитников Джонни Кардозо и Тьяго Альмады, что еще сильнее сократит игровое время английского футболиста и, возможно, подтолкнет его к смене клуба.