Не только Майами. Как клубы MLS заманивают звезд в небольшие города

На футбольной карте мира хватает городов, где обитают клубы-гранды, а конкуренция за звездных игроков всегда высока. Для клубовиз средних и небольших рынков в США и Канаде задача еще сложнее — уговорить известных футболистов перебраться не просто в Северную Америку, но и в города, далекие от статуса мегаполисов.

Очевидно, что у таких локаций, как Майами, Нью-Йорк или Лос-Анджелес, есть серьезное преимущество, когда речь заходит о привлечении легенд калибра Лионеля Месси, Тьерри Анри или Дэвида Бекхэма. Клубы из этих регионов в прошлом и будущем вряд ли будут испытывать трудности в том, чтобы уговорить суперзвезду надеть их футболку.

Но что делать остальным? По словам представителей клубов, главный козырь для небольших рынков — это, конечно, спортивная составляющая. Даже для звездного футболиста смена команды и места жительства — серьезный шаг, и важно, чтобы адаптация прошла максимально успешно.

В Канаде именно так и произошло на прошлой неделе, когда «Ванкувер Уайткэпс» громко заявил о себе, подписав легенду «Баварии» Томаса Мюллера.

Томас Мюллер globallookpress.com

Как рассказал спортивный директор «Уайткэпс» Аксель Шустер в интервью ESPN, более 80% их переговоров с чемпионом мира касались исключительно футбольных деталей: «Стиль игры, его позиция, как мы можем адаптировать команду, чтобы он был максимально полезен и показывал свой лучший футбол».

Разумеется, это лишь часть «презентации». На чаше весов также образ жизни в городе, климат, тренировочная инфраструктура и даже перспективы для личного бренда игрока. Все это обсуждается до того, как футбольный идол соглашается выйти на поле в форме вашего клуба MLS.

Как проходят такие переговоры и чем клубы из средних и малых рынков пытаются заинтересовать следующего «Мюллера»? Мы пообщались с представителями и инсайдерами MLS, чтобы узнать, как именно выглядят их предложения звездам мирового футбола.

«Солнечное небо и горы»

Шустер подчеркивает: прежде всего Томаса Мюллера в «Ванкувере» привлек именно спортивный проект. Ключевым моментом стала «45-минутная чисто тактическая беседа» с главным тренером команды. Но это не значит, что живописное окружение города не играет роли — особенно для других потенциальных новичков.

«Мы — Ванкувер, у нас есть горы и пляжи Тихого океана, — говорит спортивный директор. — Мы всегда говорим: не слушайте нас, просто откройте Google и посмотрите список 10 самых комфортных для жизни городов мира… Ванкувер там есть».

Южнее, в Калифорнии, похожие аргументы используют и в «Сан-Диего» — новичке MLS, построившем новую тренировочную базу стоимостью $150 миллионов в живописной долине южной Калифорнии, среди пальм.

Ирвинг Лосано globallookpress.com

«Видеть лица игроков в первый день, когда они приезжают сюда… Даже [полузащитника сборной Мексики] Ирвинга Лосано, понимаете? Он играл в Эйндховене, но здесь — солнечное небо, вокруг горы, а еще потрясающие поля», — рассказал ESPN спортивный директор «Сан-Диего» Тайлер Хипс.

Помимо спортивного проекта, который уже вывел дебютанта MLS на вершину Западной конференции, важным фактором в переходе Лосано стала и география — клуб из приграничного города вернул игрока и его семью ближе к Мексике после долгих лет в Европе.

«Мы очень близко к Мексике, — добавил Хипс. — Для него и его семьи это было большим плюсом».

Датский нападающий Андерс Дрейер, еще один игрок категории Designated Player и участник одной из самых результативных атак лиги, оказался в «Сан-Диего» благодаря связям с другими датчанами в составе и пониманию того, как клуб может взаимодействовать с «Норшелланном» — своей сестринской командой в Дании.

В отличие от Европы, здесь он может спокойно выдохнуть даже после неудачного матча.

«В "Андерлехте" после поражения ты просто не мог выйти вечером в город — настолько фанаты были преданы клубу, — объясняет Хипс. — Это не значит, что у нас болельщики другие, но в США культура немного иная. Он может жить так, как хочет, его семья чувствует себя в безопасности. Он может спокойно заниматься обычными вещами. Узнают ли его? Конечно. Но и он, и Ирвинг могут вести гораздо более спокойную жизнь».

А если игроки захотят ненадолго вернуться в Европу? Клубы Восточного побережья, например «Шарлотт» из Северной Каролины, без проблем предлагают удобные варианты.

«Они всегда удивляются, насколько большой у нас аэропорт. Отсюда есть прямые рейсы в Лондон, Париж, Милан и Мадрид», — рассказал ESPN генеральный менеджер «Шарлотта» Зоран Крнета, имея в виду второй по величине хаб American Airlines. — «Это очень помогает».

От «Олд Траффорд» — к самому сердцу Америки (почти)

После более чем 20 лет на вершине европейского футбола, пятикратный обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов УЕФА Криштиану Роналду в 2023 году едва не оказался в так называемом «Париже прерий» — Канзас-Сити.

«История с Роналду была, конечно, абсолютно особенной, в своей собственной стратосфере», — рассказал ESPN бывший главный тренер «Спортинг Канзас-Сити» Питер Вермес. В числе обсуждаемых тем были контракт, стиль игры, инфраструктура клуба, а также образ жизни в Канзас-Сити. Параллельно говорили и о продаже футболок, и о будущих спонсорских контрактах.

Для футболистов такого масштаба карьера давно выходит за рамки поля. В случае с Роналду он — самый популярный человек в известной социальной сети, рекламировавший все: от парфюма и моторных масел до нижнего белья.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Дэвид Бекхэм — отличный пример. Он приехал в Америку… Не хочу говорить за него, но, насколько я понимаю, это было связано с построением бренда в Северной Америке. И дело не только в настоящем, но и в том, каким будет твой бренд после окончания карьеры», — отметил Вермес.

В Лос-Анджелесе развивать свой бренд проще. Но в Канзас-Сити? Это уже куда сложнее. По словам Вермеса, в переговорах можно было сделать ставку и на поездки на выездные матчи — возможность побывать в больших городах, при этом наслаждаясь размеренной жизнью дома.

«Здесь у тебя будет отличная жизнь за пределами футбола, потому что люди уважают твое время и частную жизнь. Это большой маленький город. Часто мы играем по субботам, и если хочешь остаться в городе до воскресенья, у нас понедельник — выходной. Можешь провести два дня там, куда приехал, и пригласить туда семью. Не нужно жить в мегаполисе и терпеть пробки», — объяснил он.

Что касается Роналду, «презентация» включала и спортивную, и внефутбольную часть. Сначала состоялись две вводные беседы, а затем еще три, когда в переговоры уже активно включились обе стороны.

В итоге сделка не состоялась: вместо MLS португалец перешел в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, где выступает до сих пор.

По словам Вермеса, презентовать спортивную сторону проекта в таких переговорах проще всего. А вот убедить звезду вне поля сложнее, ведь «многие хотят быть в Нью-Йорке, Калифорнии или Майами».

Тренировочные базы и продление карьеры

В поиске новой команды наличие впечатляющей базы и комфортных условий точно не помешает. И пусть Алан Пулидо — лучший нападающий «Спортинг Канзас-Сити» в 2020 году и лауреат приза «Возвращение года» MLS в 2023-м — не дотягивает по голевой статистике до Криштиану Роналду, его моментально подкупило то, что предложил клуб.

«Ему понравилось, что мы конкурентоспособны. Понравилась атмосфера… А база его просто поразила, — вспоминает Вермес о бывшем игроке сборной Мексики. — Наш тренировочный центр был абсолютно новым, мы открыли его в 2018-м… Он был в восторге».

Алан Пулидо (справа) globallookpress.com

Канзас-Сити — не единственный, кто может похвастаться современной инфраструктурой. Тайлер Хипс из «Сан-Диего», ранее работавший аналитиком в Федерации футбола США, отмечает высокий уровень большинства тренировочных комплексов в лиге.

«Мне повезло увидеть почти все базы MLS, когда я был в национальной сборной. Могу сказать, что, поработав в Европе, эти объекты — на высочайшем уровне. Это огромный плюс для игроков. Они приходят сюда и работают каждый день», — объяснил он.

«Если клуб может дать им все, что нужно не только для хорошей игры сейчас, но и для продления карьеры, это очень важно. Особенно для DPs — футболистов с максимальными контрактами, которые зарабатывают серьезные деньги».

И здесь важен еще один момент — продление активных лет на поле.

Хотя MLS до сих пор пытается избавиться от ярлыка «лиги для ветеранов», причины, по которым клубы продолжают приглашать возрастных звезд, вполне понятны: они приносят пользу и на поле, и за его пределами.

Иногда эти поля — искусственные, как в «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, что часто становится темой дискуссий из-за потенциального вреда для здоровья игроков. Тем не менее уровень игры на таких покрытиях нередко оказывается выше ожиданий.

«Он был приятно удивлен уровнем лиги, — говорит Зоран Крнета из "Шарлотта" о звездном новичке Вильфриде Заа. — Он не ожидал, что MLS окажется настолько сильной».

С ним согласен и спортивный директор «Ванкувера» Аксель Шустер.

Сон Хын Мин gettyimages.com

«За последние десять лет — а если говорить о моем времени здесь, то за пять с половиной лет — MLS выросла в лигу, которую игроки уровня Томаса Мюллера, Сона Хын Мина, Месси, Эмиля Форсберга… список можно продолжать бесконечно — рассматривают как отличную платформу для продолжения карьеры на высоком уровне. Это ключевой момент. Томас искал место, где он сможет по-прежнему конкурировать», — подчеркнул он.

Футбол — прежде всего

В конце концов все решает то, что происходит на поле. И в «Ванкувере», как бы живописен ни был город, Аксель Шустер не хочет, чтобы это отвлекало футболистов, которых он приглашает.

«Если кто-то приезжает сюда только для того, чтобы насладиться Ванкувером — одним из лучших городов мира, — то это может стать первым шагом к тому, чтобы уйти из футбола и просто наслаждаться жизнью в мировом турне, — говорит он. — Это не то, чего мы хотим, и не то, чего хочет Томас».

По словам Шустера, если бы не прогресс «Уайткэпс» в последние годы — выход в финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ, текущее второе место в Западной конференции и привлекательный стиль игры, — Мюллер вряд ли бы подписал контракт.

«Он действительно провел свое исследование, — отмечает функционер. — Два или три года назад он бы никогда не выбрал Ванкувер».

В Сан-Диего, который идет на строчку выше в Западной конференции, к этому относятся так же: ставка на стиль игры может привести в команду следующую звезду.

«Стиль — это то, на что мы серьезно опирались при переговорах. Мы хотим играть в зрелищный футбол, забивать голы… Мы говорили это и Лосано, и Дрейеру, но теперь еще и доказали на деле, — говорит Хипс. — Игра в атакующем стиле выгодна и самим футболистам: в их контрактах есть бонусы — за попадание на Матч всех звезд, за звание Новичка года, MVP».

Важно понимать: такие трансферы — не одностороннее движение.

Томас Мюллер gettyimages.com

Для «Ванкувера», который в июне уступил «Крус Асул» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ со счетом 0:5 и вылетел в первом раунде плей-офф Кубка MLS от «Лос-Анджелеса» в прошлом году, Мюллер — это недостающий элемент.

«Ты можешь стать последним пазлом, — сказал Шустер немецкому атакующему полузащитнику. — Тем, кто поможет нам сделать следующий шаг и бороться за большее».

Трансферы такого уровня — как из топ-клубов мира в MLS, так и в обратном направлении — привлекают внимание к лиге. Если MLS хочет продолжать развиваться, ей придется опираться и на команды не из мегаполисов.

Да, отдельные североамериканские футбольные города пока не Лондон, Париж или Мадрид, но со временем могут приблизиться к ним.

«Честно говоря, в Европе о Шарлотте почти никто не знает, — признается Крнета. — Но теперь игроки начинают узнавать».