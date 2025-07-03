Смирение или борьба. Командам MLS предстоит сложный выбор после провала на КЧМ

Главный тренерне строил иллюзий, когда шесть месяцев назад его спросили о шансах команды на

«Если нам удастся добиться результата, это будет нечто невероятное», — признался он в разговоре с GOAL на медиа-дне MLS.

С тех пор прошло полгода. Три поражения на групповом этапе — и по сути ничего не изменилось. «Сиэтл» без шансов уступил двум европейским командам и дал бой «Ботафого» из бразильской Серии A, но все равно стал худшей командой группы B. Шмецер это понимал, но предпочел сосредоточиться на позитиве.

«Ребята доказали, что могут бороться с одними из сильнейших команд мира», — заявил он.

Эта фраза, по сути, отражает отношение клубов MLS к турниру. В новом блестящем и амбициозном 32-клубном проекте ФИФА выступили три представителя лиги — «Интер Майами», «Сиэтл» и «Лос-Анджелес». В сумме они одержали всего одну победу. Лишь клуб из Майами сумел выйти из группы.

За две недели турнир четко обозначил текущее место MLS в иерархии мирового футбола: это лига, которой хватает гордости, чтобы говорить о прогрессе, но которая все еще далека от уровня сильнейших команд Европы и Южной Америки.

Теперь лига должна решить: довольствоваться очередным ударом по самолюбию на родной земле — или начать действовать, чтобы изменить ход истории к следующему турниру.

Результаты

Первые 45 минут турнира не внушали особого оптимизма. Египетский «Аль-Ахли» еще до стартового матча против «Интер Майами» заявил GOAL, что станет «главным сюрпризом турнира». И в первом тайме они полностью соответствовали этим словам.

Ветеран Оскар Устари не знал покоя в воротах — он парировал пенальти и несколько раз спасал команду после грубых индивидуальных ошибок защитников. Наставник «Майами» Хавьер Маскерано позже признал, что команда, возможно, не справилась с волнением.

«Мы знали, что играем против сильного соперника… Нервы и тревожность сыграли с нами злую шутку в первом тайме», — объяснил он.

Хавьер Маскерано — главный тренер «Интер Майами» globallookpress.com

В итоге матч закончился нулевой ничьей. И, как оказалось, это был почти максимум, на который была способна MLS. «Сиэтл» пытался навязать борьбу «Ботафого», который ушел в глухую оборону, но слишком поздно начал атаковать большими силами — поражение 1:2. «Лос-Анджелес» без особого сопротивления уступил «Челси», который играл вполсилы. Фразы вроде «боролись до конца» и «хороший матч по самоотдаче» не смогли скрыть очевидный итог — сухое и убедительное поражение 0:2.

Лучший момент турнира для MLS подарил все тот же «Интер Майами».

«Порту» провел блеклый матч, но команда Маскерано сыграла организованно и воспользовалась своими шансами. За семь минут второго тайма они забили дважды, и Лео Месси вывел клуб к единственной победе MLS на турнире. По сути, это был Месси и еще десять человек. Легендарный аргентинец ассистировал в первом голе, а второй оформил фирменным ударом со штрафного.

Дальше — все печальнее.

«Сиэтл» проиграл еще дважды — «Атлетико» и «ПСЖ». «Лос-Анджелес» сыграл вничью с «Фламенго» и минимально уступил «Эсперансу» (0:1) — тунисцы заслуживали большего, чем вылет на групповом этапе. А после того как «ПСЖ» без труда уничтожил «Интер Майами» 4:0 в плей-офф, статистика MLS выглядела удручающе: 10 матчей, 1 победа, 3 ничьи, 6 поражений.

Ни одна другая лига, представленная на турнире несколькими командами, не выступила хуже.

Ожидаемый итог?

Разумеется, в происходящем чувствовалась определенная неизбежность. Шмецер еще до начала турнира оценил шансы трезво: команды MLS уступают по уровню. Наставник «Сиэтла» — один из самых опытных и уважаемых тренеров лиги, и хотя его слова не звучали вдохновляюще, в них была честность — и, как показал турнир, точность.

Игроки же смотрели на ситуацию с большим оптимизмом. Пара из «Лос-Анджелеса» — Райан Холлингзхед и Джереми Эбобиссе — ожидали, что команда выйдет из группы. Комиссар MLS Дон Гарбер тоже старался сохранять позитив, пусть и в сдержанных формулировках. Он называл турнир «возможностью продемонстрировать нашу конкурентоспособность на мировой арене».

Серхио Бускетс globallookpress.com

Хавьер Маскерано не скрывал, что состав «Майами» не был усилен перед турниром, но все равно верил в способность команды навязать борьбу. Однако заявления до и после турнира сильно расходились с реальностью. Серхио Бускетс, который редко говорит с прессой после матчей, на этот раз дал развернутый комментарий о том, почему MLS необходимо переосмыслить подход к развитию, если лига хочет добиваться успеха.

«Надеюсь, изменения произойдут в ближайшем будущем, — сказал Бускетс. — Есть клубы, которые работают в этом направлении, другие — сталкиваются с трудностями. Все усложняется тем, что в лиге много команд и она функционирует по особым правилам — через систему MLS, к которой мы, европейцы, не привыкли. Надеюсь, шаг за шагом ситуация будет меняться».

Деньги, деньги, деньги

Ограничения на зарплаты в MLS давно стали предметом ожесточенных дискуссий. Лига жестко регулирует расходы клубов, и именно благодаря этим мерам ей удалось обеспечить устойчивый рост и стабильность — за 30 лет MLS стала самостоятельной и экономически жизнеспособной структурой. Это серьезное достижение. Но одновременно — серьезное ограничение, когда речь заходит о влиянии лиги на мировой футбол.

Матч «Интер Майами» против «ПСЖ» стал ярким примером этого контраста. Американцы проиграли парижанам по всем статьям — но и проиграли в бюджете с еще большей разницей. Фонд зарплат «Майами» составляет всего 6% от того, что тратит «ПСЖ». За последние два года американцы вложили в трансферы $26 миллионов, французы — $445 миллионов. И на этом фоне поражение 0:4 выглядит почти как успех.

Можно, конечно, сказать, что решение очевидно: отменить потолок зарплат и разрешить богачам тратить сколько угодно. Но это приведет к серьезной разбалансировке чемпионата, обострит неравенство и может загнать менее состоятельных владельцев в долговую яму.

Не говоря уже о том, что лига утратит свой финансовый контроль над клубами. Альтернативой называют введение «минимального порога» — то есть обязать команды тратить хотя бы определенную сумму. В теории это подстегнет инвестиции и одновременно позволит увеличить потолок расходов.

«Именно матч с "Палмейрасом" должен стать для MLS ориентиром, как развивать продукт на поле», — написал в соцсетях аналитик и бывший игрок МЛС Тейлор Твеллман. — «Если бы у "Майами" была глубина состава, они бы выиграли тот матч. И это обнадеживающий момент — если лига хочет сократить отставание».

Футбольный капитализм способен сдвинуть систему. Но косметических изменений будет недостаточно — они не переломят общую картину.

Провал или очередной день для MLS?

Так что же в итоге MLS вынесет из этого турнира? Являются ли неудачные результаты предсказуемым провалом — или это обвинительный приговор финансовым правилам лиги? Должна ли лига стыдиться своего выступления — или радоваться хотя бы факту участия? Все зависит от того, как именно вы измеряете успех.

Современный футбол — это в том числе и про бренд. Да, Лео Месси пришел в «Интер Майами», чтобы выигрывать. Но для самой MLS его переход стал прежде всего маркетинговым рывком: продажа розовых футболок, рост посещаемости, повышение узнаваемости лиги на международной арене.

Лионель Месси globallookpress.com

И, возможно, именно в этом суть. Только Бразилия была представлена большим количеством команд на турнире. У АПЛ, Ла Лиги и Серии А — по два клуба, а у MLS — три. С точки зрения чистой репрезентации лига уже заявила о себе (с оговоркой, что «Лос-Анджелес» попал на турнир в последний момент, получив путевку после исключения мексиканского «Леона» за нарушение правил о мультивладении клубами).

Но если и есть что-то, что действительно требует изменений, так это восприятие. Многие по-прежнему судят о MLS, почти не смотря ее матчи. Поэтому критика в адрес «Интер Майами» была особенно острой. Один из самых ярких комментариев прозвучал от Златана Ибрагимовича, в свое время выступавшего за «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Это не тот Месси, которого я знаю», — заявил он. — «Если бы он оказался в настоящей команде — он выложился бы на полную. А здесь ни тренеров, ни звезд, ни даже игроков, которые понимают, как двигаться без мяча. В большой команде, среди настоящих футболистов, вы бы увидели настоящего льва».

Куда MLS двигаться дальше?

Теперь перед MLS стоит ключевой вопрос: что делать дальше? Возможно, лига может утешить себя тем, что другим удавалось нарушать установленную футбольную иерархию и навязывать борьбу элите. «Аль-Хиляль» обыграл «Манчестер Сити». Бразилия — единственная страна с двумя командами в четвертьфинале КЧМ. Можно утверждать, что многое зависит от жребия и обстоятельств.

«Сиэтлу» досталась группа смерти. «Майами» попал на сильнейшую команду мира. «Лос-Анджелес» сейчас просто слаб. И это не столько проблема лиги, сколько конкретных клубов. Например, миланский «Интер» на этом турнире выглядел бледно и справедливо проиграл «Флуминенсе». Турниры — это всегда история про конкретные стыковки и расклады, и у MLS они были, мягко говоря, неудачными.

Но в 2029 году пройдет следующий Клубный чемпионат мира. По слухам, он снова может состояться в США. ФИФА еще может изменить формат отбора, но участие клубов MLS практически гарантировано. И уж точно можно сказать, что Лионель Месси к тому времени покинет лигу.

Прогнозы и ставки на футбол

MLS к тому моменту будет совсем другой — или, по крайней мере, обновленной. В ней могут появиться новые мировые звезды. Возможно, Неймар. Или Кристиан Пулишич — если решит вернуться домой и завершить европейскую главу карьеры.

Но к тому времени маркетинговой привлекательности уже будет недостаточно. Без «костыля» в виде имени Месси лига должна будет предложить нечто большее — прежде всего, конкурентоспособный футбол на поле.

Клубы могут быть сколь угодно хитрыми на трансферном рынке и пытаться собирать более боеспособные составы, но в конечном счете это ответственность всей лиги — решить, готова ли она довольствоваться второстепенной ролью на мировой арене или все-таки начать борьбу за большее.