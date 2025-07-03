Смирение или борьба. Командам MLS предстоит сложный выбор после провала на КЧМ

«Если нам удастся добиться результата, это будет нечто невероятное», — признался он в разговоре с GOAL на медиа-дне MLS.
С тех пор прошло полгода. Три поражения на групповом этапе — и по сути ничего не изменилось. «Сиэтл» без шансов уступил двум европейским командам и дал бой «Ботафого» из бразильской Серии A, но все равно стал худшей командой группы B. Шмецер это понимал, но предпочел сосредоточиться на позитиве.
«Ребята доказали, что могут бороться с одними из сильнейших команд мира», — заявил он.
Эта фраза, по сути, отражает отношение клубов MLS к турниру. В новом блестящем и амбициозном 32-клубном проекте ФИФА выступили три представителя лиги — «Интер Майами», «Сиэтл» и «Лос-Анджелес». В сумме они одержали всего одну победу. Лишь клуб из Майами сумел выйти из группы.
За две недели турнир четко обозначил текущее место MLS в иерархии мирового футбола: это лига, которой хватает гордости, чтобы говорить о прогрессе, но которая все еще далека от уровня сильнейших команд Европы и Южной Америки.
Теперь лига должна решить: довольствоваться очередным ударом по самолюбию на родной земле — или начать действовать, чтобы изменить ход истории к следующему турниру.
Результаты
Первые 45 минут турнира не внушали особого оптимизма. Египетский «Аль-Ахли» еще до стартового матча против «Интер Майами» заявил GOAL, что станет «главным сюрпризом турнира». И в первом тайме они полностью соответствовали этим словам.
Ветеран Оскар Устари не знал покоя в воротах — он парировал пенальти и несколько раз спасал команду после грубых индивидуальных ошибок защитников. Наставник «Майами» Хавьер Маскерано позже признал, что команда, возможно, не справилась с волнением.
«Мы знали, что играем против сильного соперника… Нервы и тревожность сыграли с нами злую шутку в первом тайме», — объяснил он.
В итоге матч закончился нулевой ничьей. И, как оказалось, это был почти максимум, на который была способна MLS. «Сиэтл» пытался навязать борьбу «Ботафого», который ушел в глухую оборону, но слишком поздно начал атаковать большими силами — поражение 1:2. «Лос-Анджелес» без особого сопротивления уступил «Челси», который играл вполсилы. Фразы вроде «боролись до конца» и «хороший матч по самоотдаче» не смогли скрыть очевидный итог — сухое и убедительное поражение 0:2.
Лучший момент турнира для MLS подарил все тот же «Интер Майами».
«Порту» провел блеклый матч, но команда Маскерано сыграла организованно и воспользовалась своими шансами. За семь минут второго тайма они забили дважды, и Лео Месси вывел клуб к единственной победе MLS на турнире. По сути, это был Месси и еще десять человек. Легендарный аргентинец ассистировал в первом голе, а второй оформил фирменным ударом со штрафного.
Дальше — все печальнее.
«Сиэтл» проиграл еще дважды — «Атлетико» и «ПСЖ». «Лос-Анджелес» сыграл вничью с «Фламенго» и минимально уступил «Эсперансу» (0:1) — тунисцы заслуживали большего, чем вылет на групповом этапе. А после того как «ПСЖ» без труда уничтожил «Интер Майами» 4:0 в плей-офф, статистика MLS выглядела удручающе: 10 матчей, 1 победа, 3 ничьи, 6 поражений.
Ни одна другая лига, представленная на турнире несколькими командами, не выступила хуже.
Ожидаемый итог?
Разумеется, в происходящем чувствовалась определенная неизбежность. Шмецер еще до начала турнира оценил шансы трезво: команды MLS уступают по уровню. Наставник «Сиэтла» — один из самых опытных и уважаемых тренеров лиги, и хотя его слова не звучали вдохновляюще, в них была честность — и, как показал турнир, точность.
Игроки же смотрели на ситуацию с большим оптимизмом. Пара из «Лос-Анджелеса» — Райан Холлингзхед и Джереми Эбобиссе — ожидали, что команда выйдет из группы. Комиссар MLS Дон Гарбер тоже старался сохранять позитив, пусть и в сдержанных формулировках. Он называл турнир «возможностью продемонстрировать нашу конкурентоспособность на мировой арене».
Хавьер Маскерано не скрывал, что состав «Майами» не был усилен перед турниром, но все равно верил в способность команды навязать борьбу. Однако заявления до и после турнира сильно расходились с реальностью. Серхио Бускетс, который редко говорит с прессой после матчей, на этот раз дал развернутый комментарий о том, почему MLS необходимо переосмыслить подход к развитию, если лига хочет добиваться успеха.
«Надеюсь, изменения произойдут в ближайшем будущем, — сказал Бускетс. — Есть клубы, которые работают в этом направлении, другие — сталкиваются с трудностями. Все усложняется тем, что в лиге много команд и она функционирует по особым правилам — через систему MLS, к которой мы, европейцы, не привыкли. Надеюсь, шаг за шагом ситуация будет меняться».
Деньги, деньги, деньги
Ограничения на зарплаты в MLS давно стали предметом ожесточенных дискуссий. Лига жестко регулирует расходы клубов, и именно благодаря этим мерам ей удалось обеспечить устойчивый рост и стабильность — за 30 лет MLS стала самостоятельной и экономически жизнеспособной структурой. Это серьезное достижение. Но одновременно — серьезное ограничение, когда речь заходит о влиянии лиги на мировой футбол.
Матч «Интер Майами» против «ПСЖ» стал ярким примером этого контраста. Американцы проиграли парижанам по всем статьям — но и проиграли в бюджете с еще большей разницей. Фонд зарплат «Майами» составляет всего 6% от того, что тратит «ПСЖ». За последние два года американцы вложили в трансферы $26 миллионов, французы — $445 миллионов. И на этом фоне поражение 0:4 выглядит почти как успех.
Можно, конечно, сказать, что решение очевидно: отменить потолок зарплат и разрешить богачам тратить сколько угодно. Но это приведет к серьезной разбалансировке чемпионата, обострит неравенство и может загнать менее состоятельных владельцев в долговую яму.
Не говоря уже о том, что лига утратит свой финансовый контроль над клубами. Альтернативой называют введение «минимального порога» — то есть обязать команды тратить хотя бы определенную сумму. В теории это подстегнет инвестиции и одновременно позволит увеличить потолок расходов.
«Именно матч с "Палмейрасом" должен стать для MLS ориентиром, как развивать продукт на поле», — написал в соцсетях аналитик и бывший игрок МЛС Тейлор Твеллман. — «Если бы у "Майами" была глубина состава, они бы выиграли тот матч. И это обнадеживающий момент — если лига хочет сократить отставание».
Футбольный капитализм способен сдвинуть систему. Но косметических изменений будет недостаточно — они не переломят общую картину.
Провал или очередной день для MLS?
Так что же в итоге MLS вынесет из этого турнира? Являются ли неудачные результаты предсказуемым провалом — или это обвинительный приговор финансовым правилам лиги? Должна ли лига стыдиться своего выступления — или радоваться хотя бы факту участия? Все зависит от того, как именно вы измеряете успех.
Современный футбол — это в том числе и про бренд. Да, Лео Месси пришел в «Интер Майами», чтобы выигрывать. Но для самой MLS его переход стал прежде всего маркетинговым рывком: продажа розовых футболок, рост посещаемости, повышение узнаваемости лиги на международной арене.
И, возможно, именно в этом суть. Только Бразилия была представлена большим количеством команд на турнире. У АПЛ, Ла Лиги и Серии А — по два клуба, а у MLS — три. С точки зрения чистой репрезентации лига уже заявила о себе (с оговоркой, что «Лос-Анджелес» попал на турнир в последний момент, получив путевку после исключения мексиканского «Леона» за нарушение правил о мультивладении клубами).
Но если и есть что-то, что действительно требует изменений, так это восприятие. Многие по-прежнему судят о MLS, почти не смотря ее матчи. Поэтому критика в адрес «Интер Майами» была особенно острой. Один из самых ярких комментариев прозвучал от Златана Ибрагимовича, в свое время выступавшего за «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Это не тот Месси, которого я знаю», — заявил он. — «Если бы он оказался в настоящей команде — он выложился бы на полную. А здесь ни тренеров, ни звезд, ни даже игроков, которые понимают, как двигаться без мяча. В большой команде, среди настоящих футболистов, вы бы увидели настоящего льва».
Куда MLS двигаться дальше?
Теперь перед MLS стоит ключевой вопрос: что делать дальше? Возможно, лига может утешить себя тем, что другим удавалось нарушать установленную футбольную иерархию и навязывать борьбу элите. «Аль-Хиляль» обыграл «Манчестер Сити». Бразилия — единственная страна с двумя командами в четвертьфинале КЧМ. Можно утверждать, что многое зависит от жребия и обстоятельств.
«Сиэтлу» досталась группа смерти. «Майами» попал на сильнейшую команду мира. «Лос-Анджелес» сейчас просто слаб. И это не столько проблема лиги, сколько конкретных клубов. Например, миланский «Интер» на этом турнире выглядел бледно и справедливо проиграл «Флуминенсе». Турниры — это всегда история про конкретные стыковки и расклады, и у MLS они были, мягко говоря, неудачными.
Но в 2029 году пройдет следующий Клубный чемпионат мира. По слухам, он снова может состояться в США. ФИФА еще может изменить формат отбора, но участие клубов MLS практически гарантировано. И уж точно можно сказать, что Лионель Месси к тому времени покинет лигу.
MLS к тому моменту будет совсем другой — или, по крайней мере, обновленной. В ней могут появиться новые мировые звезды. Возможно, Неймар. Или Кристиан Пулишич — если решит вернуться домой и завершить европейскую главу карьеры.
Но к тому времени маркетинговой привлекательности уже будет недостаточно. Без «костыля» в виде имени Месси лига должна будет предложить нечто большее — прежде всего, конкурентоспособный футбол на поле.
Клубы могут быть сколь угодно хитрыми на трансферном рынке и пытаться собирать более боеспособные составы, но в конечном счете это ответственность всей лиги — решить, готова ли она довольствоваться второстепенной ролью на мировой арене или все-таки начать борьбу за большее.