Мария Мыльникова: Жду встречу «Реала» с ПСЖ в полуфинале КЧМ-2025

Корреспондент LiveSport.ru Михаил Пукшанский пообщался с большим знатоком латиноамериканского и европейского футбола, которая в эти дни прекрасно справляется с ролью студийной хозяйки на Okko Спорт. Но для начала, в рамках эксклюзивного интервью, поговорили с Марией Мыльниковой об общих впечатлениях, а затем уже перешли к конкретике.

«"Сити" и "Аль-Хиляль" выдали одну из ярчайших схваток на турнире»

— Игры 1/8 финала насколько сильно, по-вашему, разнились с групповыми?

— Не могу сказать, что матчи плей-офф как-то качественно отличаются от групповых. Интриг в группах тоже было полно, неожиданностей хватало. Для меня это были победа «Ботафого» над «ПСЖ» (1:0), а также встречи «Боки Хуниорс» с «Бенфикой» (2:2) и «Баварией» (1:2). Всё это случилось на групповом этапе. Понятно, что сейчас режима экономии энергии быть не может, оттого мощные матчи мы в плей-офф видим чаще. Но это обычная история для любого турнира.

— Как вам все эти не совсем вынужденные, мягко говоря, паузы только лишь из-за сомнительных погодных предупреждений?

— Мне, как и любому зрителю, было не очень радостно, когда в матче «Челси» с «Бенфикой» не доиграли 5(!!!) минут и прервали встречу на пару часов. И всё это глубокой ночью по Москве. Ненароком задумываешься о грядущем чемпионате мира — там тоже такое ждать? Но это проблема организаторов и вещателей. Нам в сервисе это усложняет работу, но больше физически — людям, которые в эфире заняты. Сетка вещания Окко куда более гибкая под любые изменения в трансляциях (в отличие от федерального ТВ), так что никаких коллапсов из-за этого не случается. Безопасность превыше всего. Это важно. Пусть даже из-за незначительных погодных изменений.

— Все же явно не оптимальные сроки для такого рода громоздкого состязания?

— А какие сроки оптимальные? Футбола с каждым годом становится только больше. Графики футболистов трещат по швам от дополнительных нагрузок. Это, скорее, повод спорить о необходимости такого количества футбольных турниров, а не о расписании.

— Посещаемость все еще далека от ожидаемой. Или примерно так себе и представляли?

— От ожидаемой кем и на каких матчах? Я помню, что на встрече «Атлетико» с «ПСЖ» в Лос-Анджелесе был практически солд-аут. Аргентинские фанаты загружали под завязку стадион почти на любом матче. От «Окленда» или даже «Порту» большого количества фанатов ждать было бы странно. Мои представления оправдались в этом смысле.

— Собственно организация турнира тоже хромает, если взять, скажем, случаи с «Реалом», когда они сами латали базу и несколько часов прождали самолет?

— Любой новый турнир сталкивается с внезапными сложностями, которые трудно спрогнозировать заранее. Жаль «Реал», но хочется верить, что недоработки учтут и в следующем году с такой проблемой не столкнется условная сборная Испании.

— Насколько велика мотивация в деньгах для грандов?

— Мне кажется, среди грандов не так много клубов, которые совсем легко откажутся от любых денег. Для большого количества топ-клубов финансовые бонусы окажутся очень кстати. Возьмем хотя бы «Интер», который добрался до финала Лиги чемпионов, имея при этом огромные долги. А если бы в этом турнире принимала участие «Барселона»?… Кстати, «Сити» или «Аль-Хиляль» могут не беспокоится о заработке, однако именно эти команды выдали одну из ярчайших схваток на турнире.

— Реакция на победы после финального свистка у европейцев гораздо сдержаннее, чем в куда менее прибыльной Лиге чемпионов. Как дополнительную мотивацию для них найти?

— Думаю, мотивацию может подарить развязка КЧМ в этом сезоне. Пока у клубов не из Европы есть все шансы зайти очень далеко. Может, даже в финал. То, что бразильцы и саудовцы способны выбивать европейцев — мы уже увидели. Разве такие пощечины не повод злиться и пытаться доказывать свою силу? Если европейские гранды поймут, что на других континентах есть достойные соперники, мотивация родится сама собой.

— Не стоит ли вернуть «золотой» гол, дабы добавить остроты и не мучить так дуреющих от усталости и жары футболистов?

— Дополнительное время на этом турнире почти не бывало скучным. Не думаю, что есть недостаток остроты. А чтобы не мучить футболистов, нужно сокращать количество футбольных матчей и турниров за сезон. В этом смысле лишние полчаса погоды не сделают.

— Ваши зрители, болельщики, судя по обратной связи, в целом довольны увиденным?

— Аудитория очень разная. Всегда есть те, кому очень нравится, и те, кто страшно недоволен. Точно можно сказать одно: клубный чемпионат мира смотрят, причем очень хорошо. И интерес к турниру у тех, кто начал его смотреть, не падает.

— В ночное время рейтинги сильно падают?

— В 4 утра аудитория сильно меньше, конечно, но утром трансляцию обязательно досмотрят те, кому интересно. В сервисе есть возможность смотреть матчи в записи, и люди этим активно пользуются.

— Почему сигнал на Okko отстает от реального времени?

— Задержка трансляции есть всегда: и на федеральном ТВ, и на интернет-платформе. Это данность любого вещания.

— Когда исчерпывающие ответы на отчасти скептические вопросы получены, перейдем непосредственно к игре. Прикинем расклады на четвертьфиналы с учетом увиденного в 1/8. Главная для вас неожиданность прошедших встреч?

— Я не видела матч «Аль-Хиляля» с «Манчестер Сити» в прямом эфире. И утром первым делом полезла смотреть результат — была, мягко говоря, удивлена. Теперь страшно интересно, как сложится судьба команды Индзаги дальше по турниру.

— Почему так странно составлено расписание, что заканчивавшие последними начинают первыми?

— Это вопрос к организаторам, которые не до конца продумали расписание. Кстати, внутри одной группы могла быть команда, которая все матчи практически на одном месте проводит. А другая гастролирует по всей территории США. Тоже странно.

«Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

Орландо. 4 июля. 22:00 мск

— Поначалу можно было представить, что «Аль-Хиляль» способен так перевернуть игру с «Сити» (4:3)?

— Мы в Окко показываем Саудовскую Про-лигу и хорошо знаем, что саудовцы довольно мощные. В их топовых командах огромное количество высококлассных игроков, возможности которых мы с вами прекрасно представляем. Тут еще и Индзаги приехал. Не было сомнений, что «Аль-Хиляль» даст бой. Но в то, что перевернет игру и вытолкнет «Сити» Гвардиолы из турнира, честно говоря, верилось с трудом.

— С Родри вышла явная промашка, вообще не стоило выпускать?

— Едва ли могу советы раздавать Пепу. Родри необходимо возвращаться во всех смыслах. Думаю, Гвардиола старается ускорить этот процесс перед началом нового сезона.

— Поняли, чего хотел Пеп, с явным опозданием меняя защитников?

— Мне кажется, Гвардиоле сложно было признать, что его команда не справляется с соперником, которого объективно должна была съедать. Поэтому и тянул так долго.

— Кто главный герой у арабской команды — вратарь Буну, автор дубля Леонардо, хорошо знакомый нам Малком, все выигравший наверху Калиду Кулибали?

— Яссин Буну — абсолютный герой, на мой взгляд. Очень грустно было, когда марокканец уезжал из «Севильи» в Саудовскую Аравию. Мне кажется, рановато свернул свои амбиции — один из лучших голкиперов по-прежнему.

— «Флуминенсе» по делу обыграл «Интер» (2:0)?

— Конечно, по делу. «Флуминенсе», в отличие от «Интера», воспользовался всеми своими возможностями. Во втором тайме итальянцы могли решать в нескольких эпизодах, но кто же виноват, что каждый раз у них что-то шло не по плану. «Флу» очень мощные, атлетичные и опытных игроков у них много. Солидно выглядели и совершенно заслуженно прошли в четвертьфинал.

— По большому счету, у итальянцев ведь в конце все было лишь «имени Лаутаро»?

— Так и должно было быть. Кто, если не капитан и форвард, должен решать в самые ответственные моменты? Но в этом матче Лаутаро подвел. Бывает, но это стоило участия в турнире.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

— Маркусу Тюраму явно не хватило игровой практики?

— Да, пожалуй, практики не хватило. Но это далеко не главная проблема «Интера» в матче. Вышедший на замену Эспозито был активнее и полезнее Тюрама, но толку мало принесло.

— Не выглядели миланцы слишком уж утомленными, ведь самый тяжелый сезон из всех выдался у них?

— А кому сейчас легко, как говорится. Как раз в этом матче интенсивности «Интеру» хватало. Реализация подкачала, но это не про усталость. Тем более, в команде уже кое-кто появился, по сравнению с еврокубковым сезоном.

— Как удается Ренато Гаушо выжимать максимум из невероятно возрастной команды (Фабио — 44, Тьяго — 40, Кано — 37, Сэмюэль — 35, Рене — 32...)?

— Мой начальник Владимир Стогниенко ответили бы: Esto es Sudamerica, chicos! (Это Судамерика, чикос!) Возрастом южноамериканские команды не удивить. Это для них знак качества, если хотите. Был эпизод во время водопоя, когда Гаушо советовался с Тьяго Силвой насчет изменений в схеме и тот подсказывал. Как видим, всё было не зря. В том числе, что Гаушо вообще выпустил на поле Силву в старте и они сыграли в пять защитников. В общем, возрастные игроки — секрет успеха этого «Флуминенсе», а не проблема, которую надо решать.

— Они вообще здесь строже и реалистичнее всех смотрятся, так ведь?

— Я бы только с бразильскими командами сравнивала. Из них точно самые организованные и приземленные. Этим и нравятся.

— Из-за перебора карточек не сыграет Рене. Проблема?

— Повторюсь, в матче с «Интером» они играли в 5 защитников, на групповом этапе справлялись вчетвером. Зато теперь с уверенность можно сказать, что Тьяго Силва снова сыграет.

— Уже не раз попавшие впросак на этом первенстве букмекеры отдают небольшое предпочтение «Аль-Хилялю», а поклонница бразильского футбола Мария Мыльникова как считает?

— Не могу назвать себя поклонницей бразильского футбола, потому что специализируюсь на Аргентине всё-таки. Но в Кубке Либертадорес и Судамерикане часто сталкиваюсь с бразильскими командами . Могу сказать с уверенность, что «Флуминенсе» доставит саудовцам кучу проблем. И лично для меня «Флу» явный фаворит в этом матче.

«Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия)

Филадельфия. 5 июля. 04:00 мск

— «Палмейрас» все же по праву прошел «Ботфого» (1:0)?

— Работала на этом матче в студии и до последнего не была уверена, что пройдёт «Палмейрас». Очень равные по уровню команды, очень хорошо друг друга знающие, да ещё и поймали одинаковое настроение в этом матче. Поэтому любая команда прошла бы по праву, но я рада, что это именно «Палмейрас» — они более сыгранные и стабильные, чем «Ботафого». Дальше у них перспектив куда больше.

— Что вообще успехи бразильских клубов значат для страны при их совершенно разной футбольной философии?

— Бразильцы куда серьезнее относятся к местным чемпионатам штатов. Что происходит за пределами Бразилии — их интересует мало (исключение — чемпионат мира). Не думаю, что успехи клубов на КЧМ что-то сильно изменят внутри Бразилии, но будет лишний повод покичиться своим уровнем и подразнить аргентинских соседей своими успехами.

— «Челси» победил «Бенфику» (4:1) лишь из-за удаления у той в овертайме, или все равно бы дожал?

— Удаление ничего не решило. Скорее, внезапный пенальти, шикарно исполненный Ди Марией, подал ложную надежду. «Челси» объективно был сильнее. Возможно, долгий перерыв из-за непогоды немного сбил с толку, но они сумели вовремя собраться.

— Припоминаете, чтобы украинский вратарь Анатолий Трубин допускал такие ляпы?

— Я за «Бенфикой» в течение сезона наблюдала только в Лиге чемпионов. Не припомню такую его расконцентрацию в моментах, но поплыть может каждый. Бывает.

— Атакующий квартет «Челси» (Палмер, Фернандес, Нету, Делап) на этот раз останется без изменений?

— Не вижу причин для изменений, если физическое состояние у каждого будет оптимальным. Судя по тому, как настойчиво Мареска ставит в основу новоприбывшего форварда Делапа, всё идет по плану главного тренера.

— Вы здесь опять на бразильцев ставите?

— Да, снова поверю в них. Но в данном случае из-за настроя. Осмелюсь сказать, что у бразильцев мотивации победить больше, к тому же не забываем про Эстевана (или Эстевао), который будет играть против своей новоиспеченной команды. Любопытно, удастся ли ему отличиться наконец-то.

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия)

Атланта. 5 июля. 19:00 мск

— «ПСЖ» все вопросы с «Майами» решил в первом тайме (4:0). Почему не дали выйти Матвею Сафонову?

— У меня сложилось впечатление, что второй тайм был выставочным. И в идеальном его сценарии Месси должен был забить со штрафного или отдать гениальную голевую на Суареса. И сделать это против боевого состава «ПСЖ» с основным вратарем в воротах — сильно круче, чем всё то же самое, но пропустил бы дублер Матвей Сафонов. А может, это всё мои фантазии, не имеющие отношения к действительности.

— Отъезд с турнира Лео Месси подорвет к нему интерес в целом, и особенно местной публики?

— Давайте честно. «Интер Майами» и так забрался дальше, чем должен был. Мало кто ожидал, что им вообще из группы удастся выйти. Наличие Месси — это здорово, но качественно влияет лишь на посещаемость конкретного матча с его участием. На интересе к турниру его отсутствие уже никак не скажется. Кстати, он наверняка начнет появляться зрителем на трибунах в дальнейших стадиях. Так что совсем без Месси КЧМ не останется.

— О Париже говорить особо нечего, разве что когда увидим в основе Усмана Дембеле и вместо кого?

— Против «Баварии» едва ли Дембеле выйдет в основе. А вот если «Боруссия» чудом пройдет «Реал», то в полуфинале Усман вполне может появиться в принципиальном матче со своим бывшим клубом.

— «Бавария» ведь «Фламенго» (4:2) по большому счету не превосходила?

— Не соглашусь. «Бавария» была явно сильнее. И думаю, что играла не на своей полной мощности. Просто тех усилий, что она прикладывала, хватило для необходимого результата. А «Фламенго», наоборот, выдал матч жизни. Жерсон особенно.

— Как вам на этом турнире вообще Жерсон, который то переходит в «Зенит», то не переходит, то снова переходит?

— Многие проблемы с трансферами в РПЛ из Южной Америки связаны с переводом денежных средств. Некоторые из-за этого срываются. Так что эта неопределенность неудивительна. Ну а что касается формы Жерсона, мы видели его во всей красе в матчах с «Челси» и «Баварией». Он в отличный форме, у него изумительная техника, и он совершенно точно станет удачным трансфером для любой команды, к которой присоединится.

— Возвращаясь к матчу, что за нелепость «привезти» себе три похожих гола, выходя или отдавая через центр?

— К сожалению, это вторая сторона южноамериканского горячего футбольного характера. Холодная голова — это не про них. Осторожничать — тоже.

Гарри Кейн globallookpress.com

— Гарри Кейн сможет что-то сделать против парижской обороны?

— Вопрос случая. Будет ли у него несколько опаснейших эпизодов за матч? Безусловно. Реализует ли он их? Увидим. У Кейна бывают неудачные дни.

— «Бавария» выиграла у «ПСЖ» четыре последние встречи, до этого еще и финал ЛЧ-2020. Может и сейчас оказаться неудобным соперником?

— На этом КЧМ мы уже видели ситуацию, когда «ПСЖ» испытывал серьезные трудности с соперником и даже проигрывал. Одна из сильнейших команд Европы без сомнения сможет встать поперек горла действующим обладателям трофея Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на футбол

— Главная афиша четвертьфинала, кто кого?

— Для меня это не главная афиша четвертьфинала, хотя для среднестатистического европейского зрителя наверняка эта вывеска самая привлекательная. Думаю, неудержимый «ПСЖ» не без труда, но справится с Баварией. И что мы увидим большое количество голов в этом матче.

«Реал» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)

Ист-Ратерфорд. 5 июля. 23:00 мск

— Лучшая игра (с «Ювентусом» — 1:0), ну или хотя бы отдельно взятый второй тайм «Реала» на этом турнире?

— Да, мы увидели лучший тайм мадридского «Реала» на этом турнире. Команда в стадии перестройки и адаптации к новому тренеру, но наконец-то мы вновь посмотрели на цельный и дисциплинированный Мадрид. Будем считать, что всё идет по выверенному плану Хаби Алонсо.

— Но «Юве» в первом тайме ничем не уступал. Используй «буллит» Коло-Муани в начале встречи, могло сложиться иначе?

— Очень не люблю сослагательное наклонение в футболе. Лучше думать не о том, что могло сложиться иначе, а почему получилось так, что «Ювентус» не смог забить. Отчего у «Юве» просадка в качестве и когда уже, наконец, появится лидер на поле? Как обычно, к туринскому клубу куча вопросов.

— После перерыва Микеле де Грегорио крутился, как белка в колесе. За счет каких компонентов так добавили испанцы?

— Немаловажным фактором стало, что буквально по ходу матча прибавлял Арда Гюлер. Кажется, их новорожденная связка с Вальверде очень скоро станет очень большим явлением в футболе. Посмотрим, конечно, но игру «Реала» во втором тайме эти парни сильно изменили.

— Слышу мнения, что Трент играет пока хуже, чем в «Ливерпуле». Так разве?

— Где-то прочитала шутку, что Трент выглядит даже хуже, чем Александр-Арнольд в «Ливерпуле». Если серьезно, то пока рано делать выводы. Давайте дождемся нового сезона.

— Килиан Мбаппе пока явно не готов. Лучше снова выпустить героя этих встреч Гонсало Гарсию?

— Гастроэнтерит не пощадил Мбаппе, это правда. И Алонсо можно понять, если снова увидим Гарсию в старте. Но почему-то не сомневаюсь, что Мбаппе свое время на поле получит. Во-первых, нужно продолжать входить в режим и привыкать к нагрузкам. Во-вторых, не забываем про рекомендации от ФИФА выпускать основную обойму во всех матчах КЧМ. Толпа наверняка жаждет увидеть Килиана, а не Гонсало Гарсию, пусть и очень толкового.

— Феде Вальверде — по праву лучший игрок матча с «Юве»?

— Видели, насколько мокрым был Вальверде, когда он шел на замену? Потом и кровью залил всё поле, не иначе. Абсолютный MVP матча. Самый активный, бьющий ( по воротам) и опасный игрок в составе «Реала».

— «Боруссия» сбросила обороты во втором тайме с «Монтерреем» по собственной инициативе?

— Мексиканская лига — неизвестный продукт для широкого зрителя. Мы знаем, что она довольно сильная, но на этом познания о мексиканцах заканчиваются. Думаю, разница в уровне команд в данном случае была заметна. И, конечно, «Боруссия» всё контролировала.

— Тем не менее, отличный момент в самом конце был у Серхио Рамоса...

— Серхио Рамос вообще стал одним из приятнейших впечатлений от турнира. А тот его гол после подачи с углового в матче с «Интером»? Идентичный тому, что он забивал в составе «Реала» несколько лет назад. Сказка! Рамос в порядке и здорово, что продолжает играть в футбол. Думаю, только он и мог помочь «Монтеррею» в этом матче сделать невозможное.

— Джоб Беллингем не намеренно получил карточку, чтобы не встречаться с братом?

— Не думаю, что такие мысли вообще были в его голове. И что в игровых эпизодах хватает времени думать о чем-то стороннем. И что вообще плохого в том, чтобы встретиться с братом в четвертьфинале большого турнира? Наоборот же круто. Жаль, что не увидим братского дерби.

— Что даст Антонио Рюдигер сделать Серу Гирасси, или кто-то другой против него может чаще оказываться?

— Мы увидели не лучшего Рюдигера в первом тайме с «Ювентусом». Если опять будет легкая растерянность — Гирасси сделает что угодно. Тем более, он в погоне за топом бомбардиров турнира. Кстати, на гол Гирасси в этом матче я бы легко поставила.

— Фаворит «Реал», тем не менее, как и в финале Лиги чемпионов годичной давности?

— Пожалуй. Какие бы трудности не переживал мадридский клуб, класс футболистов не растворяется. С каждым матчем у новой команды Алонсо уверенности и сыгранности только прибавляется. Жду встречу «Реала» с ПСЖ в полуфинале, в общем.