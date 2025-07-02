Гарсия снова сверкает за «Реал»: «Ювентус» не справился с королевским клубом в 1/8 КЧМ

До перерыва у «Юве» было всё — кроме хладнокровия. Уже на шестой минуте Коло Муани обязан был открывать счёт. Йылдыз — открытие туринского клуба — выдал идеальный пас, Муани оказался один на один с Куртуа и пробил над вратарём, но перебросил и ворота. Через пару минут всё тот же Йылдыз прошёл между Александер-Арнольдом и Рюдигером как нож сквозь масло, а Камбьясо навесил — чуть-чуть не хватило, чтобы забил головой Консейсау.
Тем временем мадридцы искали ритм. Гюлер, начавший в роли плеймейкера, понемногу вживался, Беллингем старался брать игру на себя, а Вальверде уже в первом тайме пробил трижды — и с каждым разом всё ближе к голу. Ди Грегорио был великолепен: его сейв после дальнего удара Вальверде был чуть ли не лучшим моментом первой половины.
Ди Грегорио продолжил спасать во втором тайме
Второй тайм начался с того, что «Реал» стал играть быстрее, активнее и опаснее. Вальверде первым же касанием попытался поймать отскок — мимо. Но давление росло. Вингеры начали вскрывать фланги, а ещё проснулся Трент, который словно вспомнил, как ярко играл в «Ливерпуле».
Его подача на 54-й минуте была идеальной — прямо в голову Гонсало Гарсии. Испанец просто не мог не забить после такой передачи. Он оторвался от опеки, вывернул шею и вколотил мяч в сетку так, что даже блестящий Ди Грегорио не успел дернуться.
Гол Гарсии — единственное, что итальянский кипер не смог потащить. За игру он совершил 10 сейвов: вытаскивал удары Гюлера, отбивал акробатический выстрел Вальверде, блокировал выход Беллингема. Всё зря. «Ювентус» так и не смог собраться в атаке во втором тайме: после бурного начала пришла усталость и разочарование.
Долгожданное возвращение Мбаппе
Пока весь стадион восклицал имя Мбаппе — он вышел на замену после болезни, похудев на 5 килограммов, — мяч уже побывал в воротах. Когда Килиан вышел, всё изменилось эмоционально. Болельщики — как на домашнем «Бернабеу» — взорвались аплодисментами.
Мбаппе не мог не повлиять на матч — его энергия помогла создать момент для Гюлера, но Ди Грегорио снова был на месте. Пусть это было возвращение без гола, но оно важно. Для «Реала», Хаби Алонсо и самого Мбаппе.
«Реал» положился на Гарсию — и тот не подвёл
Гонсало Гарсия становится (или уже стал) главным открытием этого турнира. Все три игры — гол или ассист. Трудно не вспомнить молодого Рауля, который тоже однажды заговорил с футбольным миром всерьёз. У Гарсии — техника, тайминг, спокойствие. И доверие Хаби Алонсо. А это уже значит многое.
«Реал» выиграл 1:0, не пропустил и не дал «Ювентусу» реализовать ни один из редких моментов. Это был вечер обороны, терпения и мастерства. В следующем раунде мадридцев ждёт «Боруссия» или «Монтеррей». Младший Беллингем или Серхио Рамос.
А «Ювентус» отправляется на очередной межсезонный сбор с осознанием того, как много ещё нужно работать, чтобы заслужить место среди европейских грандов.