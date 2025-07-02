Гарсия снова сверкает за «Реал»: «Ювентус» не справился с королевским клубом в 1/8 КЧМ

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Реал Мадрид — Ювентус 1:0 Гол: 1:0 Гонсало Гарсия (54') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Орельен Чуаэми, Трент Александер-Арнольд, Федерико Вальверде (Даниель Себальос, 90'), Арда Гюлер (Лука Модрич, 78'), Джуд Беллингхэм, Дин Хейзен, Гонсало Гарсия (Килиан Мбаппе, 68'), Винисиус Жуниор Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Алберту Кошта, Ллойд Келли (Николас Гонсалес, 59'), Даниэле Ругани (Федерико Гатти, 86'), Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Уэстон Маккенни, 86'), Рандаль Коло Муани, Кенан Йылдыз (Теун Коопмейнерс, 71'), Шику Консейсау (Филип Костич, 60') Предупреждение: Джуд Беллингхэм (87')

На Клубном чемпионате мира в Майами, где жара и влажность будто сговорились против футбольной скорости, «Реал» не просто победил «Ювентус» — он предъявил миру нового героя, имя которого — Гонсало Гарсия. Среди всех звёзд именно 21-летний испанец оказался тем самым героем, который вывел королевский клуб в четвертьфинал.

До перерыва у «Юве» было всё — кроме хладнокровия. Уже на шестой минуте Коло Муани обязан был открывать счёт. Йылдыз — открытие туринского клуба — выдал идеальный пас, Муани оказался один на один с Куртуа и пробил над вратарём, но перебросил и ворота. Через пару минут всё тот же Йылдыз прошёл между Александер-Арнольдом и Рюдигером как нож сквозь масло, а Камбьясо навесил — чуть-чуть не хватило, чтобы забил головой Консейсау.

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

Тем временем мадридцы искали ритм. Гюлер, начавший в роли плеймейкера, понемногу вживался, Беллингем старался брать игру на себя, а Вальверде уже в первом тайме пробил трижды — и с каждым разом всё ближе к голу. Ди Грегорио был великолепен: его сейв после дальнего удара Вальверде был чуть ли не лучшим моментом первой половины.

Сейв Ди Грегорио globallookpress.com

Ди Грегорио продолжил спасать во втором тайме

Второй тайм начался с того, что «Реал» стал играть быстрее, активнее и опаснее. Вальверде первым же касанием попытался поймать отскок — мимо. Но давление росло. Вингеры начали вскрывать фланги, а ещё проснулся Трент, который словно вспомнил, как ярко играл в «Ливерпуле».

Его подача на 54-й минуте была идеальной — прямо в голову Гонсало Гарсии. Испанец просто не мог не забить после такой передачи. Он оторвался от опеки, вывернул шею и вколотил мяч в сетку так, что даже блестящий Ди Грегорио не успел дернуться.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

Гол Гарсии — единственное, что итальянский кипер не смог потащить. За игру он совершил 10 сейвов: вытаскивал удары Гюлера, отбивал акробатический выстрел Вальверде, блокировал выход Беллингема. Всё зря. «Ювентус» так и не смог собраться в атаке во втором тайме: после бурного начала пришла усталость и разочарование.

Микеле Ди Грегорио globallookpress.com

Долгожданное возвращение Мбаппе

Пока весь стадион восклицал имя Мбаппе — он вышел на замену после болезни, похудев на 5 килограммов, — мяч уже побывал в воротах. Когда Килиан вышел, всё изменилось эмоционально. Болельщики — как на домашнем «Бернабеу» — взорвались аплодисментами.

Мбаппе не мог не повлиять на матч — его энергия помогла создать момент для Гюлера, но Ди Грегорио снова был на месте. Пусть это было возвращение без гола, но оно важно. Для «Реала», Хаби Алонсо и самого Мбаппе.

Килиан Мбаппе с мячом globallookpress.com

«Реал» положился на Гарсию — и тот не подвёл

Гонсало Гарсия становится (или уже стал) главным открытием этого турнира. Все три игры — гол или ассист. Трудно не вспомнить молодого Рауля, который тоже однажды заговорил с футбольным миром всерьёз. У Гарсии — техника, тайминг, спокойствие. И доверие Хаби Алонсо. А это уже значит многое.

Трент и Гарсия globallookpress.com

«Реал» выиграл 1:0, не пропустил и не дал «Ювентусу» реализовать ни один из редких моментов. Это был вечер обороны, терпения и мастерства. В следующем раунде мадридцев ждёт «Боруссия» или «Монтеррей». Младший Беллингем или Серхио Рамос.

А «Ювентус» отправляется на очередной межсезонный сбор с осознанием того, как много ещё нужно работать, чтобы заслужить место среди европейских грандов.