Николай Саприн: «Ювентусу» будет сложно что-то противопоставить «Реалу»

Корреспондент LiveSport.ru Михаил Пукшанский расспросил известного обозревателя Окко Спорт Николая Саприна о том, что увидим в ближайшем будущем на Клубном чемпионате мира по футболу, исходя из всего увиденного прежде.

— Выше, поскольку изначально мне казалось, что это такое искусственное образование. Но в каждом туре, в каждой группе была борьба. И если закрывать глаза на те команды, которые явно ниже классом, то все вполне прилично. Особенно со стороны латиноамериканских клубов.

— То есть нет ощущения искусственности всего происходящего?

— Отчасти. Поскольку мы еще можем представить такой футбол на уровне национальных сборных, которые собираются четыре раза в году, но не от клубов. В плюс, что была возможность дополнительно укомплектоваться в экстренное дозаявочное окно. Не все нуждающиеся этим воспользовались, но такой шанс был.

— Почему так нигде и не оказался Криштиану Роналду?

— Всем известно, что он мог полноценно перейти во «Фламенго» и исполнить свою мечту сыграть на «Маракане». Об этом речь шла весной. Потом были переговоры уже с «Бокой» и «Ривером» на краткосрочной основе. Но не сошлись ни с теми, ни с другими, ни с третьими.

— Возможно, стоит ставить КЧМ на август, перед открытием основных чемпионатов?

— Как вариант. Тем более, мы уже видели и чемпионат мира в Катаре поздней осенью, который смотрелся с точки зрения функциональных возможностей игроков. Но это дело уже на четыре года вперед, если до него вообще дойдет.

— Может не дойти?

— Ну, была проба пера. Пока не знаем какой будет реакция общественности по большому счету. Пока знаю, что Бразилия уже готова принять в следующий раз такой турнир.

— Временами кажется, что репетиция к чемпионату мира провалена и с точки зрения зрительского интереса, не так?

— Города, стадионы проходят проверку на прочность. Трудно было ожидать аншлага от болельщиков тех клубов, которым пришлось отправляться за тридевять земель. На матче «Монтеррей» — «Урава» было дико видеть как 90-тысячная арена «Ред Булл» не заполнилась и на пятую часть. Не совсем понятно, почему сейчас в США параллельно проходит Золотой Кубок КОНКАКАФ, что тоже отвлекает внимание. И там как раз на Южную Америку, на Мексику ходят традиционно здорово.

Фанаты «Бока Хуниорс» globallookpress.com

— На Окко собрали ту аудиторию, которую предполагали?

— Цифр у меня нет. Это вопрос к начальству и уже после турнира. Но по обратной связи в соцсетях вижу, что люди следят — много комментариев, лайков...

— Пофантазируем, что там смогли бы сделать «Краснодар» и «Зенит»?

— В зависимости от того, насколько бы они усилились. Понятно, гадание на кофейной гуще, но «Зенит» приобрел еще несколько дорогостоящих бразильцев. Как играют здесь кандидаты на переезд в Питер, наверняка вместе с ними были бы шансы на выход из группы. Хотя Уэсли из «Фламенго» «привез» гол в матче с «Челси», но все равно смотрится прилично для своего возраста и позиции крайнего защитника. Жерсон вообще без вопросов качественное усиление.

«Палмейрас» — «Ботафого»

28 июня. 19:00 мск. Прогноз Николая Саприна — 1:0

— К объективным реалиям. Сегодня стартует 1/8 финала. Пойдем по порядку. Носила игра «Палмейраса» с «Интером» (Майами) в третьем туре неспортивный характер?

— Может быть, они не договаривались, но и так понятно было, что ничья весьма вероятна. За 1-2 место никто не боролся. Нужно было просто гарантировано выйти из группы.

— «Ботафого» будет «сушить» игру, как делал все матчи?

— Да, поскольку «Палмейрас» тот соперник, которого стоит опасаться, который играет в хороший структурный футбол. Так было и в начале чемпионата Бразилии, когда они встречались в первом туре и сыграли 0:0 на поле «Палмейраса». И «Ботафого» сыграл очень строго, дисциплинировано, это как раз то, что мы видим и сейчас на КЧМ. Поэтому много мячей не увидим.

— Почему все же «Палмейрас» считается фаворитом перед лицом обладателя Кубка Либертадорес?

— Потому что у «Ботафого» очень много изменений по сравнению с прошлым годом. Нет зенитовца Луиса Энрике, нет Тьягу Альмады, на которых строилась игра в атаке. Тем не менее и сейчас их характерная черты, что каждую атаку доводят до удара, как было с «ПСЖ». Да и в остальных матчах тоже. Очень важно использовать качества Игоря Жезуса. Ну, и Артур — очень опасный игрок. Сказал, что 1:0 в пользу «Палмейраса», но может быть то же самое в другую сторону. Кто забьет первый гол, получает все в свои руки.

«Бенфика» — «Челси»

28 июня. 23:00 мск. Прогноз — 2:1

— «Челси» играет со страшными перепадами. Матч на матч не приходится?

— Стремление к экспериментам, на которые идет Мареска. Но сейчас будет иначе, поскольку деньги «Челси» нужны. Понятно, вернется Палмер. Тем более, что ФИФА обязывает играть основным составом. Никто не знает кадровую ситуацию, связанную в том числе с травмами, хронической усталостью...

— Как его определить?

— О том и речь, только на глазок. Или по количеству игроков основы минувшего сезона. Но идет переходный период, так что всегда можно спорить на этот счет.

— «Бенфика» выиграла у «Баварии» (1:0) вообще не владея мячом. Сейчас тоже не будет такой задачи?

— Она может сыграть и во владение, но гораздо лучше у нее получается на свободном пространстве. Можно вспомнить матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов (4:5), как они здорово перехватывали, неслись в атаку. Будут выжидать.

«Пари Сен-Жермен» — «Интер Майами»

29 июня. 19:00 мск. Прогноз — 3:1

— Непростая игра для парижан выдалась с «Сиэтлом» (2:0), согласитесь?

— Париж не сомневался, что выиграет. Хотя «Сиэтл» стоило опасаться, поскольку играл на своем поле. Но преимущество в классе было очевидным. Единственное, что за счет поддержки трибун в определенные моменты создавали французам проблемы.

— Правильно, что гол записали на Хвичу, довольно смешной?

— Наверное. Хотя думаю для него личная статистика уже такой роли не играет. Важнее забить в плей-офф, решить задачу выхода, тогда это будет принципиально.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

— Усман Дембеле выходит однозначно?

— Его ждали и с «Ботафого», но не вышел. Сейчас вроде бы готов. Но рисковать им в экспериментальном турнире никто не будет. Полным полно вариантов и без него, что справа, что в центре нападения с такой глубиной состава.

— Что сотворит один Лео Месси на сей раз, или все же Луис Суарес ему в помощь после двух мрачных матчей на старте?

— Понятно, совсем другие скорости необходимы по сравнению с МЛС. Понятно, для Лео принципиальная игра будет, он уже не раз об этом говорил. Но один в поле не воин. А Суарес вообще не тот уже, на кого можно со стопроцентной уверенностью полагаться. У «ПСЖ» проблем не возникнет.

«Фламенго» — «Бавария»

Майами. 29 июня. 23:00 мск. Прогноз — 1:2

— Что могут противопоставить бразильцы «немецкой машине»?

— Как показала игра с «Бенфикой» там есть, что противопоставлять. Очень хороший костяк, Жоржиньо добавил качества. Такая крепкая, зрелая команда с очень сильными краями. Будет что-то искать. Надеюсь, что найдут, но много но...

— Нужна была такая ротация «Баварии» пусть и в ничего не значащим матче с «Бенфикой»? В Германии это, согласитесь, не принято.

— Уже понимали, на кого будут выходить. Сейчас, понятно, сыграют все лучшие на данный момент, включая Мусиалу, которого явно берегли под плей-офф.

«Интер» (Милан) — Флуминенсе

30 июня. 22:00 мск. Прогноз — 2:1

— «Интер» явно набирает по ходу турнира?

— Да, это чувствуется, с каждым матчем все лучше и лучше. С «Уравой» еще было много проблем, вырвали победу в самом конце (2:1). Но игра с «Ривером» (2:0), который был очень мотивирован, показала, что может сыграть строго. В этом и есть прибавка. Едва ли «Интер» забьет много, но два все же смогут.

— В чем отличие этой команды от той, что мы видели в конце мая?

— Пока сложно сказать. Состав еще примерно тот же. Тюрам не играет, но есть возможность заменить его молодым Эспозито, который вернулся из аренды. И принимать решение, стоит ли его оставлять на целый сезон. Киву — человек структурный, много лет проработавший в «молодежке» клуба в Примавере. С одной стороны его брали, как компромиссный вариант, с другой, как последователя Индзаги в этой политике.

— А «Флуминенсе» не столь же способна на строгость?

— Команда — очень непростая. Особенно в переходных фазах, где очень важно не потерять мячи, подстраховывать. Со стороны тех, кто играет ближе к атаке, в частности от Джона Ариаса, который доставит проблемы.

«Манчестер Сити» — «Аль Хиляль»

1 июля. 04:00 мск. Прогноз — 3:1

— Родри вновь сыграет с первых минут?

— Ключевой вопрос. С одной стороны надо подпускать поспокойнее, поскольку много пропустил. С другой предыдущий матч (с «Ювентусом» — 5:2) показал, что Родри в порядке. Конечно, структура «Сити» будет зависеть от того, сыграет он, или нет. В первом матче, когда его не было в составе, тяжело игралось даже с «Видадом» (2:0). В роли глубинного центрального опорника выступал Райндерс. А у него куда больший функционал для подключений в атаку. И когда под ним футболист соответствующего класса, совсем другая игра. Англичанам будет важно обеспечить себе преимущество в первом тайме, поскольку «Аль Хиляль» очень непростой, способный на сюрпризы соперник.

— Саудиты сильнее того «Ювентуса», который играл с «Сити» вторым составом?

— Конечно. Восемь легионеров отличного уровня. Небо и земля. И это скорее европейский клуб, чем азиатский.

— Эрлинг Холанн не может вновь оказаться в запасе?

— Нет. Еще раз скажу, что манчестерцам с первого тайма важно показать, что они сильнее.

«Реал» — «Ювентус»

1 июля. 22:00 мск. Прогноз — 4:1

— Главная афиша 1/8 финала?

— Не думаю. «Юве» уже не тот в любом составе. Провальный сезон, который накладывает свой отпечаток. Что-то противопоставить «Реалу» очень тяжело.

— «Реал» легко по счету разобрался с «Зальцбургом», но не по игре?

— На классе, видимо. Не смотрел эту игру, работал параллельно.

— Килиан Мбаппе в старте?

— Да. Хотя Гонсало Гарсия хорошо показал себя. И сколько он забил за «молодежку», все равно получит шанс, тем более что Хаби Алонсо очень внимателен к игрокам фарм-клуба. Будет подтягивать ребят.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

— Это идея «фикс» такая у него, показать, открыть кого-то?

— Видит молодых, жадных до игры, хорошо.

— «Юве» так хотел попасть на «Реал», что вышел вторым составом против «Сити»?

— Ну, об этом только в шутку можно говорить. Что основой, что резервным составом там шансов не было.

«Боруссия Дортмунд» — «Монтеррей»

2 июля. 4:00 мск. Прогноз — 1:2

— Дортмундцы явно возвращаются на прежние позиции, и судя по последним матчам в Бундеслиге тоже?

— Мне кажется, нет. Вообще не ожидаю от них чего-то выдающегося. С «Монтерреем» возникнут проблемы, сильная команда.

Прогнозы на Клубный чемпионат мира

— Серу Гирасси попадет под Серхио Рамоса?

— По умению сыграть в персоналке Серхио каждый раз себя показал. В отличной форме — и по движению, и по страсти, с которой он играет. Матч с «Интером» (1:1) показательный, Рамос сыграл блестяще. Даже если сравнивать с Короной по третьей игре (4:0 с «Уравой»), он самый крутой и стабильный.

— Кто выиграет чемпионат?

— Париж.