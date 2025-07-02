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    Идеальная «девятка»: почему Гирасси — главный центрфорвард КЧМ

    Такого нападающего нет у большинства топ-клубов Европы

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    Серу Гирасси
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    Серу Гирасси
    ESPN восхищается игрой нападающего дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси.
    Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Монтерреем» (2:1) в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Немецкий клуб выбил последнего представителя КОНКАКАФ на этом турнире.

    Серу Гирасси стал главным героем встречи, открыв счет уже на 14-й минуте после классного розыгрыша с Каримом Адейеми неподалеку от штрафной. По ходу игры взаимодействие между двумя игроками «Боруссии» становилось всё более слаженным: Адейеми с легкостью проходил оборону «Монтеррея», а Гирасси занимал идеальные позиции для завершения атак. Второй гол «Дортмунда» стал результатом идеального взаимодействия этой связки.

    Адейеми уже к середине первого тайма дважды ассистировал Гирасси, приблизив «Боруссию» к четвертьфиналу турнира, где ее ждет встреча с мадридским «Реалом».

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    • Первый гол продемонстрировал умение 29-летнего форварда прорываться сквозь защиту и мощно пробивать по воротам, а второй стал воплощением классического исполнения «девятки» — гвинеец завершил филигранную атаку точным ударом с правой.

    В эпоху динамичного футбола, где защитники нередко превращаются в фланговых игроков, а полузащитники исполняют роль «ложных девяток», Гирасси остается ярким примером того, почему по-прежнему очень высок спрос на классических центрфорвардов.

    Серу Гирасси
    globallookpress.com

    Прогресс Гирасси в «Штутгарте» отражает его стремительное развитие в «Боруссии» под руководством Нико Ковача. После перехода в июле 2024 года Серу быстро адаптировался к игровому стилю команды и засиял как в Бундеслиге, так и в остальных турнирах. 11 февраля 2025 года он забил свой десятый мяч в Лиге чемпионов, став на тот момент лучшим бомбардиром турнира и всего третьим игроком в истории «Боруссии» (после Роберта Левандовского и Эрлинга Холанна), кому удалось достичь отметки в 10 голов в течение одного розыгрыша ЛЧ. Всего на счету Гирасси — рекордные для команды 36 мячей во всех соревнованиях, включая 11 в последних 10 матчах.

    Неудивительно, что крупнейшие клубы Европы находятся в поиске форварда, играющего в стиле Гирасси.

    Серу Гирасси
    globallookpress.com

    Например, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — команды, которые, несмотря на впечатляющую глубину состава, испытывают проблемы с реализацией моментов как на внутренней арене, так и в еврокубках. Продолжал бы «Арсенал» занимать второе место, если бы Леандро Троссард реализовывал свои шансы так же уверенно, как Гирасси в матче против «Монтеррея»?

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    В случае с «Манчестер Юнайтед» наличие надежного нападающего, конечно, не решило бы все проблемы клуба, но если бы вместо Расмуса Хейлунна на острие атаки играл Гирасси, вполне возможно, что «красные дьяволы» не рухнули бы на 15-е место в Премьер-лиге. Кто знает, возможно, именно такой игрок изменил бы исход финала Лиги Европы?

    В матче плей-офф КЧМ против «Монтеррея», где цена ошибки особенно высока, Гирасси был самым активным на поле: за 77 минут он нанес семь ударов (три в створ) и постоянно создавал угрозу, раз за разом прорываясь в штрафную соперника. Он не прекращал движение ни на минуту. И хотя давление со стороны «Монтеррея» успешно снимали защитники «Боруссии», в команде прекрасно знают: если мяч окажется у Гирасси, на него можно рассчитывать.

    Серу Гирасси
    globallookpress.com

    При этом он регулярно отрабатывал в прессинге, когда в этом была необходимость, накрывая защитников «Монтеррея» при попытках начать атаку через короткий пас. Это еще один штрих к его универсальности.

    Но настоящая футбольная зрелость Гирасси проявлялась в умении врываться в свободные зоны, позволяя Джобу Беллингему, Адейеми и Феликсу Нмече находить его в нужные моменты.

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    • Возможно, Европе потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы разглядеть весь потенциал 29-летнего нападающего, но Ковач и «Боруссия» точно знают, что в лице Гирасси у них — настоящий драгоценный камень, которого жаждут соперники. А учитывая, скольким клубам сейчас требуется классический центрфорвард, блестящие выступления на Клубном чемпионате мира лишь подогреют интерес к нему.

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    Впереди — матч с «Реалом» в четвертьфинале, одно из самых серьезных испытаний для «Боруссии» и самого Гирасси. Но если он и в этот раз справится с задачей, трудно сказать, где именно он начнет следующий сезон.

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