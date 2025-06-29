Драма в овертайме: «Палмейрас» шагнул в четвертьфинал после бразильской дуэли с «Ботафого»

Никто в «Палмейрас» не забыл. Ни того невероятного камбэка с 0:3 на 4:3, подаренного Эндриком, ни того, как в 2024-м «Ботафого» сначала выбил «Палмейрас» из Кубка Либертадорес, а потом и из борьбы за чемпионство. На клубном чемпионате мира, где статус бразильского гранда требует постоянного подтверждения, встреча этих двух команд в 1/8 финала была словно предначертана судьбой.
Но матч не оправдал ожиданий шоу — и в этом была его правда. Это была не битва гениев, а схватка характеров. Оба знали друг друга до последнего паса. Рисковать — значит раскрыться. А этого, учитывая прошлые неудачи, никто не хотел.
Полный контроля первый тайм
«Палмейрас» начал живо, словно стремясь сразу показать, что теперь всё будет иначе. Плотная тройка в центре — Маурисио, Аллан и Ричард Риос — перекрыли кислород атаке «Ботафого», а левый фланг работал как надо: Эстевао ближе к атаке — техничный, резкий, ищущий. И латераль Пикерес, неизменный источник опасных подач.
Витор Роке упустил шанс замкнуть прострел с левого фланга, Риос едва не поразил ворота ударом издали — мяч, задев кого-то, упал на сетку с внешней стороны. Джон Виктор, вратарь «Ботафого», уже тогда начал свой почти великий вечер спасений.
А «Ботафого»? Он просто не играл. Словно команда Ренату Паивы забыла, как атаковать. Даже стремительный Витиньо на правом фланге терялся, а центр поля пассивно наблюдал, как мяч перетекает от одного футболиста «Палмейраса» к другому. Не удивил и Артур, который не так давно уехал из «Зенита».
Индивидуальные вспышки во втором тайме
Второй тайм начался с чего-то похожего на индивидуальный бенефис. Эстевао, чей трансфер в «Челси» уже оформлен, принял мяч в 25 метрах от ворот, резко сместился и пробил — мощно, точно, но Джон Виктор справился. А потом даже случился гол — только из офсайда.
Казалось, он вот-вот взорвёт игру. Но... Абел Феррейра вдруг снимает его. Вместе с ним уходит и Витор Роке. С трибун — растерянный гул. Но это был тот самый момент, когда тренер знал больше, чем публика. Он готовил почву.
Маурисио был близок к тому, чтобы стать героем — его удар головой с подачи всё того же Пикереса был почти безупречен, но Виктор снова вытащил мяч из-под перекладины. Моментов хватало, но счёт — 0:0. Значит, драма. И она пришла — в виде овертайма.
Паулиньо ведёт «Палмейрас» в четветьфинал
И тут, когда все уже думали о серии пенальти, когда жара смешалась с усталостью, когда «Палмейрас» уже выдыхал — Паулиньо включился. Он получил мяч от Риоса у боковой линии, на правом фланге, и как по нотам прошёл в штрафную: ложный замах, смещение влево — и удар. Возможно, с лёгким рикошетом от Барбосы, но кого это волнует? Мяч залетел в дальний угол, и половина трибун взорвалась от счастья.
После гола всё стало тяжелее. И не только от усталости. Густаво Гомес, капитан «Палмейраса», получил вторую жёлтую — за борьбу без мяча. На последние минуты остались десятером. А «Ботафого» — вдруг ожил. Куябано, Витиньо, Игор Жезус — пошли подачи, удары, паника. Но Вевертон не дрогнул. А защита выстояла.
Этот матч не будут вспоминать как великий. Он не будет разобран на хайлайты. Но он был про внутреннюю силу и волю к победе. «Палмейрас» не играл в свой лучший футбол, но он одержал победу, потому что не боялся ошибок и не жалел себя.
И теперь — четвертьфинал. Впереди «Бенфика» или «Челси». Возможно, встреча Эстевао с клубом, в котором он проведёт следующие годы. Возможно, ещё один вечер героев со скамейки. Возможно — бразильцы ещё сильнее шокируют европейских грандов.