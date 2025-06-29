Драма в овертайме: «Палмейрас» шагнул в четвертьфинал после бразильской дуэли с «Ботафого»

Эти 120 минут под палящим солнцем Филадельфии были не просто матчем — они стали долгожданной терапией для команды, которую «Ботафого» преследовал как фантом весь прошлый сезон. Снятие проклятия, месть и выстраданная победа — «Палмейрас» сделал это, и сделал вовремя.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Палмейрас — Ботафого 1:0 Гол: 1:0 Паулинью (100') Палмейрас: Вевертон, Дамиан Эмилиано Мартинес (Анибаль Морено, 91'), Густаво Гомес, Бруно Фукс, Агустин Джай, Хоакин Пикерес, Ричард Риос, Аллан (Альваро Монторо, 66'), Маурисио (Факундо Торрес, 85'), Витор Уго Роке Феррейра (Паулинью, 63'), Estevao Willian (Луижи, 63') Ботафого: Джон Фуртадо, Алекс Теллес (Луис Эдуардо да Силва, 66'), Александер Барбоса, Витиньо Силва, Хефферсон Саварино (Хоакин Корреа, 71'), Игор Жезус, Артур, Марлон Фрейтас (Артур Кабрал, 102'), Данило Барбоза, Аллан (Альваро Монторо, 66'), Жаир Кунья (Kaio Kaio, 83') Предупреждения: Александер Барбоса (3'), Алекс Теллес (35'), Густаво Гомес (40'), Artur Guimaraes (65'), Хоакин Пикерес (86'), Newton Araujo Newton (90 + 4'), Estevao Willian (105'), Фернандо Марсал (105 + 1'), Альваро Монторо (105 + 3'), Густаво Гомес (116'), Анибаль Морено (120 + 1'), Вевертон (120 + 5')

Никто в «Палмейрас» не забыл. Ни того невероятного камбэка с 0:3 на 4:3, подаренного Эндриком, ни того, как в 2024-м «Ботафого» сначала выбил «Палмейрас» из Кубка Либертадорес, а потом и из борьбы за чемпионство. На клубном чемпионате мира, где статус бразильского гранда требует постоянного подтверждения, встреча этих двух команд в 1/8 финала была словно предначертана судьбой.

Но матч не оправдал ожиданий шоу — и в этом была его правда. Это была не битва гениев, а схватка характеров. Оба знали друг друга до последнего паса. Рисковать — значит раскрыться. А этого, учитывая прошлые неудачи, никто не хотел.

Фанаты Палмейрас gettyimages.com

Полный контроля первый тайм

«Палмейрас» начал живо, словно стремясь сразу показать, что теперь всё будет иначе. Плотная тройка в центре — Маурисио, Аллан и Ричард Риос — перекрыли кислород атаке «Ботафого», а левый фланг работал как надо: Эстевао ближе к атаке — техничный, резкий, ищущий. И латераль Пикерес, неизменный источник опасных подач.

Витор Роке упустил шанс замкнуть прострел с левого фланга, Риос едва не поразил ворота ударом издали — мяч, задев кого-то, упал на сетку с внешней стороны. Джон Виктор, вратарь «Ботафого», уже тогда начал свой почти великий вечер спасений.

Палмейрас — Ботафого gettyimages.com

А «Ботафого»? Он просто не играл. Словно команда Ренату Паивы забыла, как атаковать. Даже стремительный Витиньо на правом фланге терялся, а центр поля пассивно наблюдал, как мяч перетекает от одного футболиста «Палмейраса» к другому. Не удивил и Артур, который не так давно уехал из «Зенита».

Индивидуальные вспышки во втором тайме

Второй тайм начался с чего-то похожего на индивидуальный бенефис. Эстевао, чей трансфер в «Челси» уже оформлен, принял мяч в 25 метрах от ворот, резко сместился и пробил — мощно, точно, но Джон Виктор справился. А потом даже случился гол — только из офсайда.

Казалось, он вот-вот взорвёт игру. Но... Абел Феррейра вдруг снимает его. Вместе с ним уходит и Витор Роке. С трибун — растерянный гул. Но это был тот самый момент, когда тренер знал больше, чем публика. Он готовил почву.

Палмейрас — Ботафого gettyimages.com

Маурисио был близок к тому, чтобы стать героем — его удар головой с подачи всё того же Пикереса был почти безупречен, но Виктор снова вытащил мяч из-под перекладины. Моментов хватало, но счёт — 0:0. Значит, драма. И она пришла — в виде овертайма.

Паулиньо ведёт «Палмейрас» в четветьфинал

И тут, когда все уже думали о серии пенальти, когда жара смешалась с усталостью, когда «Палмейрас» уже выдыхал — Паулиньо включился. Он получил мяч от Риоса у боковой линии, на правом фланге, и как по нотам прошёл в штрафную: ложный замах, смещение влево — и удар. Возможно, с лёгким рикошетом от Барбосы, но кого это волнует? Мяч залетел в дальний угол, и половина трибун взорвалась от счастья.

Паулиньо globallookpress.com

После гола всё стало тяжелее. И не только от усталости. Густаво Гомес, капитан «Палмейраса», получил вторую жёлтую — за борьбу без мяча. На последние минуты остались десятером. А «Ботафого» — вдруг ожил. Куябано, Витиньо, Игор Жезус — пошли подачи, удары, паника. Но Вевертон не дрогнул. А защита выстояла.

Красная карточка Гомесу gettyimages.com

Этот матч не будут вспоминать как великий. Он не будет разобран на хайлайты. Но он был про внутреннюю силу и волю к победе. «Палмейрас» не играл в свой лучший футбол, но он одержал победу, потому что не боялся ошибок и не жалел себя.

И теперь — четвертьфинал. Впереди «Бенфика» или «Челси». Возможно, встреча Эстевао с клубом, в котором он проведёт следующие годы. Возможно, ещё один вечер героев со скамейки. Возможно — бразильцы ещё сильнее шокируют европейских грандов.