26 октября в 25-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Хорезм» и «Навбахор». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Хорезм»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.

При этом «Хорезм» на три очка отстает от спасительной 13-й позиции. Команда забила 20 мячей при 34 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Сурхан» — 0:0.

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До того «Хорезм» не уступил ферганскому «Нефтчи» — 2:2, а вот чуть раньше был бит «Кызылкумом» — 1:3. Команда не может победить уже два с половиной месяца.

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Состояние команды: «Хорезм» пытается выбраться из зоны стыковых матчей, к тому же в кадровом аспекте выглядит скромно.

При этом «Хорезм» в родных стенах в рамках текущего чемпионата добыл всего четыре победы. В 11 домашних матчах команда отличилась всего одиннадцатью забитыми мячами. Ну и в нынешней диспозиции для нее каждый завоеванный балл теперь на вес драгоценного металла.

Наверняка команда будет активно атаковать. Вот только «Хорезм» уже долгих семнадцать лет не может обыграть «Навбахор». Прервется ли столь долгая неудачная серия?

«Навбахор»

Турнирное положение: «Навбахор» уже не вклинится в чемпионскую гонку. Команда на текущий момент находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Навбахор» на семь очков отстает от второго места. Команда забила 42 мяча при 24 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках Кубка Узбекистана переиграла скромный «Газалкент» — 2:0.

До того «Навбахор» разделил очки с «Пахтакором» — 1:1, а вот чуть раньше не уступил АГМК — 2:2. Команда не знает горечи поражений уже больше трех месяцев.

Состояние команды: «Навбахор» как минимум должен финишировать в тройке, к тому же вполне симпатично смотрится в атаке.

При этом «Навбахор» имеет достаточно крепкий по именам состав, да и в плане надежности тылов выглядит относительно выгодно. Команда весьма неплохо выступает вне родных стен, уступив всего в двух выездных матчах из двенадцати. К тому же Хусейн Норчаев забил 8 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, «Навбахор» будет действовать максимально активно. Два с половиной месяца назад команда уверенно переиграла «Хорезм» — 5:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.10. Ничья — в 3.60, выигрыш «Хорезма» — в 3.40.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Навбахор» еще имеет шансы побороться за второе место, к тому же традиционно успешно противостоит «Хорезму».

2.10 Победа «Навбахора» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Хорезм» — «Навбахор» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Навбахора» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Хорезм» — «Навбахор» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт