В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах России, Франции и Испании. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.77.

ЦСКА — «Спартак»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

В апреле армейцы расстались с Фабио Челестини, после чего команду возглавил молодой специалист из клубной системы Дмитрий Игдисамов. Летом с ним подписали полноценный контракт. Под руководством нового тренера ЦСКА стал играть стабильнее и заметно прибавил, однако потенциал состава позволяет рассчитывать на ещё более высокие результаты.

Главным препятствием остаются кадровые проблемы. Серьёзные трудности со здоровьем испытывают Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Мойзес и Дмитрий Баринов. Кроме того, по ходу сезона состав неоднократно терял молодых российских футболистов. В московском дерби Игдисамов также не сможет рассчитывать на Лусиано Гонду, который в предыдущем туре перебрал жёлтых карточек.

Хуан Карседо возглавил красно-белых на несколько месяцев раньше, чем Игдисамов пришёл в ЦСКА. После ухода Деяна Станковича в игре «Спартака» стало больше тактической гибкости, дисциплины и разнообразия в атаке. Амбиции команды подтвердились майской победой в Кубке России.

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В отличие от армейцев, у испанского специалиста кадровая ситуация выглядит благоприятнее. Единственной заметной потерей остаётся Кристофер Мартинс, который не играет из-за травмы с первой декады августа. В предыдущем туре «Спартак» уверенно разгромил «Рубин» со счётом 4:0. В пяти последних матчах красно-белые потерпели лишь одну неудачу, потеряв очки во встрече с «Крыльями Советов».

Обе команды обладают серьёзным атакующим потенциалом и способны создавать опасные моменты. «Спартак» выглядит более ярко в нападении, однако ЦСКА также регулярно находит возможности для взятия ворот. В среднем оба коллектива забивают около двух мячей за матч, что обещает результативное противостояние.

Ставка: Обе команды забьют за 1.55.

«Марсель» — «Гавр»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Неоднозначная трансферная кампания и приглашение сильного тренера Бруно Женезио пока не помогли «Марселю» выйти на стабильный уровень. Провансальцы располагаются лишь на девятом месте в таблице, одержав три победы и потерпев четыре поражения. Впрочем, ещё недавно ситуация выглядела значительно хуже: со второго по пятый тур команда проигрывала в каждом матче. При этом календарь был непростым — среди соперников оказались «Париж», «Ренн», «Монако» и «ПСЖ».

После паузы на матчи сборных «Марсель» сумел реабилитироваться перед болельщиками, одержав две победы над представителями нижней части таблицы — «Труа» и «Анже». Общий счёт этих встреч составил 7:2. Однако в Лиге Европы положение остаётся крайне тяжёлым: команда начала еврокубковую кампанию с трёх поражений подряд.

История противостояния складывается в пользу провансальцев. «Гавр» долгое время отсутствовал в элитном дивизионе Франции, поэтому серия из 12 побед «Марселя» подряд в очных встречах тянется ещё с 2002 года.

После семи туров в активе «Гавра» всего два очка — худший результат в чемпионате. Единственный раз команде удалось удивить соперника, когда она отобрала очки у «Лиона» на выезде. В остальных встречах «Гавр» выглядел неубедительно, в том числе в матчах с «Брестом» и «Осером».

Пока результаты заставляют рассматривать команду как одного из претендентов на вылет, однако списывать её со счетов преждевременно. Главный тренер Дидье Дигар давно работает с коллективом и уже дважды помогал ему сохранить место в Лиге 1, располагая весьма скромными ресурсами. Его опыт может сыграть важную роль в борьбе за выживание, но для этого команде необходимо срочно прибавлять.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.53.

«Барселона» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

Перед началом сезона букмекеры рассматривали оба гранда в качестве главных претендентов на чемпионский титул, отдавая небольшое предпочтение каталонцам. У команды Ханса-Дитера Флика уже был сыгранный костяк и опыт завоевания национальных трофеев.

Каталонцы мощно начали сезон и одержали 11 побед подряд во всех турнирах, прежде чем уступить «ПСЖ» в Лиге чемпионов в середине недели. В 12 матчах сезона сине-гранатовые забили 50 голов, продемонстрировав высокую результативность.

Поражение от парижан, впрочем, может оказаться полезным для «Барселоны». Неудача напомнит футболистам о необходимости сохранять концентрацию и не позволит недооценить принципиального соперника. В матче такого уровня цена ошибки особенно высока, поэтому каталонцам важно быстро переключиться на внутренний чемпионат.

«Реал» Мадрид подходит к дерби с серией из четырёх побед подряд, однако по ходу сезона команда уже дважды уступала в Ла Лиге. Оба поражения пришлись на выездные встречи с «Бетисом» и «Атлетико». Кроме того, в пользу «Барселоны» говорит статистика личных встреч: за последние два года каталонцы выиграли семь из восьми матчей против мадридцев.

Дополнительной проблемой для «Реала» станет отсутствие Винисиуса. Бразилец получил четырёхматчевую дисквалификацию в Ла Лиге за неспортивное поведение.

Ставка: Победа «Барселоны» за 1.59.

3.77 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.77.