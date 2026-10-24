прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.72

25 октября в 12‑м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА Москва и «Спартак» Москва. Начало встречи — 16:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.72.

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ЦСКА

Турнирное положение: сейчас ЦСКА Москва располагается на 3‑м месте в таблице РПЛ с 23 очками.

Последние матчи: против московского «Динамо» ЦСКА выглядел очень достойно, мог набрать очки, но в итоге пропустил в концовке два мяча и уступил со счётом 1:3. Единственный гол с пенальти забил Обляков.

Ранее ЦСКА разгромил в Кубке России «Ростов» (4:0) и в РПЛ «Родину» (3:0).

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Не сыграют: травмированы — Акинфеев (в), Баринов (п), Гаич (з), Мойзес (з); дисквалифицирован — Гонду (н).

Состояние команды: подопечные Дмитрия Игдисамова в этом сезоне выглядят очень солидно и по праву идут в лидирующей группе. Игра у команды выстроена и выглядит очень сбалансированной, а главной проблемой остаётся отсутствие забивного нападающего.

«Спартак» Москва

Турнирное положение: после 11 матчей «Спартак» Москва идёт на 4‑й строчке в таблице РПЛ с 22 очками.

Последние матчи: на своём поле «Спартак» Москва разгромил без шансов казанский «Рубин» со счётом 4:0. Уже к перерыву забили Солари и Угальде, а довершил избиение вышедший на замену, оформивший дубль в ворота бывшей команды.

До этого «Спартак» выиграл в гостях в Кубке России у «Родины» (4:2) и была гостевая ничья с «Крыльями Советов» (1:1) в чемпионате.

Не сыграют: травмированы — Мартинс (п), Зорин (п).

Состояние команды: дружина Хуана Карлоса Карседо после небольшого спада снова набирает обороты и выглядит очень хорошо с точки зрения атакующих действий, но проблемы при игре в обороне периодически всё‑таки всплывают.

На что ставят в матче ЦСКА — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В Кубке России‑2025 «Спартак» на своём поле переиграл ЦСКА (1:0).

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл дома (3:2) и проиграл на выезде (0:1).

В позапрошлом сезоне «Спартак» уступил на своём поле (1:2), но взял реванш в гостях (2:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА Москва дают 3,10, а на «Спартак» Москва — 2,28; ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

Прогноз: обе команды сейчас на ходу, играют в атакующий футбол и довольно много забивают, поэтому есть шанс увидеть результативную игру (Гонду без потери качества заменит Мусаев), а также продолжает радовать погода, что тоже плюс в пользу этого выбора.

1.72 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч ЦСКА — «Спартак» позволит вывести на карту выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,72.

Прогноз: сейчас это команды примерно одного уровня, поэтому такой рисковый выбор имеет право на жизнь.

3.70 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.70 на матч ЦСКА — «Спартак» принесёт прибыль 2700₽, общая выплата — 3700₽

Дополнительная ставка: ничья за 3,70.