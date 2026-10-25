ЦСКА обыграл «Спартак» на «ВЭБ Арене» в 12-м туре РПЛ. В этот раз принципиальность «вечного дерби» была дополнена ещё и вполне конкретной турнирной ценой. Благодаря голам Глебова и Мусаева армейцы набрали три очка и поднялись в группу лидеров, оставив «Спартак» на границе топ-5.

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90+7' И всё, финальный свисток звучит в московском дерби! ЦСКА обыгрывает «Спартак» и поднимается в тройку лидеров с 25 очками, красно-белые остаются пятыми с 23 очками. У обеих команд впереди – Кубок России: армейцы сыграют с «Локомотивом», а «Спартак» примет «Рубин».

ЦСКА — «Спартак» LiveSport.Ru

90+6' Попович изящно перекинул Литвинова в центре поля, убежал к воротам и не покатил под удар Круговому! Решил бить сам и не попал в створ.

90+5' Солари подобрал мяч у штрафной, обыграл одного защитника и пробил – мимо ближнего угла.

90+4' Литвинов здорово подключился по правому флангу и заработал угловой.

90+2' Дмитриев пытался головой скинуть в центр после заброса Литвинова, но упустил мяч за боковую.

90' Арбитр добавил шесть минут к основному времени.

Статистика матча 6 Удары в створ 9 9 Удары мимо 4 30% Владение мячом 70% 5 Угловые удары 5 0 Офсайды 5

90' Лукин здорово отборолся в своей штрафной против Даку и не дал ему принять мяч.

89' Даку с нескольких метров головой не попал в створ! Ещё и в офсайде был Мирлинд.

88' Даку догнал мяч у штрафной ЦСКА и даже перекинул Бориско, но Лукин успел подстраховать.

87' Денисов подключился по правому флангу и сильно прострелил вдоль ворот, снова Бориско на перехвате!

85' Обляков жёстко пошёл в подкат в центре поля и получил жёлтую карточку.

83' Жедсон перестарался в прессинге и сфолил на Круговом.

81' Ох, жёстко головами столкнулись Умяров и Жоао Виктор — врачи уже на поле.

80' «Спартак» заработал угловой.

79' Попович получил жёлтую карточку.

78' Жоао Виктор получил повреждение и присел на газон. Нужна помощь врачей.

77' Бориско два раза подряд спас ЦСКА! Сначала отразил удар Угальде в упор после прострела справа, а потом грамотно оставил ногу при выходе 1 на 1 и снова не дал забить Манфреду!

76' А у «Спартака» вместо Маркиньоса и Зобнина вышли Даку и Денисов.

75' Замены у ЦСКА: вместо Глебова и Мусаева выходят Рейс и Попович.

ЦСКА — «Спартак» LiveSport.Ru

73' Лукин продавил соперника на дальней штанге и мог забивать в пустой угол, но не попал в створ.

72' Мусаев грамотно поставил корпус и заработал штрафной на правом фланге.

70' ЦСКА развернул контратаку через центр, Мусаев получил мяч справа и прострелил на дальнюю, где Литвинов успел перехватить пас, а Максименко забрал мяч в руки. Конечно, это не был пас своему, поэтому никакого свободного удара.

68' Литвинов дальним ударом попал в Угальде, Манфред головой пытался подправить мяч в сторону ворот, но не хватило силы удару.

65' В пустые ворота на забил Солари! Дмитриев выдал отличный прострел с левого фланга, Пабло оказался один перед воротами пробил в обратную от них сторону! Обязан был забивать «Спартак».

65' У «Спартака» Жедсон и Дмитриев вышли вместо Бабича и Парады.

64' Кисляк выдал близкий к гениальному разрезающий пас на Мусаева, тот с центра поля убежал к воротам «Спартака» и пробил мимо ближнего угла! Литвинов вовремя вернулся и успел помешать Тамерлану прицелиться.

62' Угальде пробросил мяч мимо Виктора и мог опасно убегать к воротам ЦСКА, но защитник сфолил и получил жёлтую карточку.

61' Максименко забрал мяч после неудачной скидки Данилова, но неудачно начал атаку.

61' Аззи получил по ногам на правом фланге, ЦСКА подаст штрафной.

60' Парада навешивал с левого фланга – Бориско спокойно забрал мяч.

58' Олейников задумал слишком тонкий пас в штрафную «Спартака», Бабич спокойно перехватил мяч.

56' Мусаев продавил Литвинова в борьбе, протащил мяч к штрафной и с левой бил в дальний угол, но сильно мимо ворот.

55' Угловой хозяев закончился быстрой атакой «Спартака», которую пытались завершить сначала Угальде, а потом Барко – всё блокируют защитники ЦСКА.

54' ЦСКА заработал угловой.

53' Круговой с левого фланга забросил в штрафную – Аззи подстроился под мяч на дальней штанге, скинул на Глебова, а Кирилл пробил мимо нижнего угла.

52' Умяров снова выпрыгнул выше всех после навеса в штрафную, но пробил выше ворот.

50' Угальде заработал фол на углу штрафной. Шанс со стандарта у «Спартака».

48' «Спартак» забил, но из офсайда! Солари прострелил с правого фланга вдоль ворот, а Маркиньос замкнул пяткой — тут же поднялся флажок бокового арбитра.

47' Данилов решился на удар со штрафного – сильно выше ушёл мяч.

46' ЦСКА сразу же заработал штрафной на половине поля «Спартака», метров 30 до ворот.

46' Второй тайм стартовал! Без замен в перерыве.

Тамерлан Мусаев после забитого мяча https://t.me/pfccskamoscow

45+3' Перерыв в дерби! ЦСКА ведёт в два мяча после первого тайма, да и по игре команда Игдисамова заметно увереннее. Отдыхаем 15 минут!

45+2' Маркиньос забросил в штрафную на Угальде, тот сильно прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге никого не оказалось.

45' Арбитр добавил две минуты к первому тайму.

45' Солари мягко навешивал в штрафную с правого фланга, Виктор спокойно прочитал траекторию и скинул мяч на Бориско.

43' Пруцев получил мяч на линии штрафной и с левой пробил – Бориско на месте.

41' Обляков грубовато сыграл в подкате и сбил Зобнина у бровки.

39' Хорошая контратака получилась у ЦСКА: Кисляк забросил на ход Мусаеву, тот вторым касанием пытался отдать на Кругового в штрафную, но чересчур сильным получился пас.

37' Снова кипят эмоции! Лукин здорово поставил корпус Солари, а потом налетел на него уже после выхода мяча за лицевую. Жёлтая карточка защитнику ЦСКА.

35' Обляков здорово вырезал на Глебова, тот догнал мяч и прокинул его мимо Максименко, но не попал в створ!

34' Хорош в подкате Аззи! Не дал Параде принять мяч за спинами защитников и развить опасную атаку.

33' Жоао Виктор здорово сыграл на опережение в своей штрафной и не дал Угальде принять мяч.

31' «Спартак» развернул свою атаку после углового, Барко забрасывал вперёд на Солари, но Бориско вовремя вышел и забрал мяч.

30' Мусаев до последнего боролся с Бабичем у лицевой линии и заработал угловой для ЦСКА!

30' Умяров пробил головой после навеса Барко – прямо в Бориско прилетел мяч.

29' «Спартак» заработал угловой.

27' Солари вбросил мяч из аута в штрафную, Угальде пытался пяткой скинуть к воротам, а получилось в руки Бориско.

24' ГООООООООООЛ! ЦСКА забивает второй! Круговой навесил с углового на ближнюю штангу, Мусаев вынырнул из-под двух защитников и головой отправил мяч в угол! 2:0, Максименко мог спасать, но лишь перевёл мяч в штангу, а затем в ворота.

Игроки ЦСКА празднуют гол LiveSport.Ru

23' Кисляк здорово приложился издали — Максименко достал мяч из-под перекладины!

22' Маркиньос мягко забросил в штрафную на Угальде, тот скинул под удар Параде, а испанец не попал в створ. В любом случае, у Угальде был офсайд.

20' Заброс Кругового вперёд на Мусаева не прошёл, Литвинов успел на перехват.

18' Глебов явно не убегал от Литвинова по правому флангу, проиграл борьбу корпусом, а потом поднялся и решил пихнуть бокового арбитра! Пока что только жёлтая карточка, но эмоции явно лишние.

17' Гости коротко разыграли штрафной, Пруцев пытался забросить на дальнюю штангу – получилось совсем не точно.

16' Маркиньос заработал фол на левом фланге, Жоао Виктор фолил.

14' Угальде здорово отдал проникающий пас в штрафную на Солари, тот с острого угла пробил в ближний угол, Бориско на месте.

12' Круговой подобрал мяч у штрафной и мощно пробил — Бабич заблокировал.

11' Закипают эмоции в штрафной «Спартака»! Максименко и Лукин зацепились перед угловым, но пока что без жёлтых.

10' Круговой внешней стороной стопы забросил на дальнюю штангу, Аззи подключился и пробил в ближний – Максименко спас!

09' Обляков пробил из-за штрафной после скидки Кисляка, но прямо в руки Максименко.

07' Угальде протиснулся сквозь двух защитников и пробил с линии штрафной — Бориско на месте.

06' Бориско отлично сыграл на выходе и перехватил заброс Барко.

05' Аззи перехватил пас Маркиньоса на Угальде и выбил мяч подальше от штрафной.

03' «Спартак» неплохо комбинировал на левом фланге, мяч пришёл к Пруцеву, который не решился бить и неточно отдал направо Параде.

01' ГОООООООООЛ! ЦСКА тут же выходит вперёд! Барко ошибся в центре поля, Обляков вошёл в штрафную и пробил – Максименко отбил прямо на ногу Глебову, который отправил мяч в дальний угол. 1:0, реактивный старт дерби!

01' «Спартак» разыграл с центра, поехали!

ЦСКА — «Спартак» LiveSport.Ru

До матча

16:10 Команды наконец-то на поле «ВЭБ Арены»! Проблемы с трансляцией, видимо, решены, всё готово к старту дерби!

ЦСКА — «Спартак» LiveSport.Ru

16:00 Старт дерби задерживается на несколько минут, сообщили только что на стадионе. В соцсетях РПЛ пишут, что ТВ-кабель не выдержал напряжения — нужно время, чтобы привести в порядок трансляцию.

15:55 На стадионе больше не видно свободных мест, считанные минуты остаются до стартового свистка! ЦСКА сегодня должен подтвердить, что десятиматчевая беспроигрышная серия была следствием реального прогресса, а не удобного календаря, тогда как «Спартаку» нужно доказать, что яркие победы над «Зенитом» и «Рубином» — это не отдельные вспышки качества. Один матч не определит чемпиона, но именно такие встречи обычно показывают, насколько команда эмоционально готова бороться за золото.

ЦСКА — «Спартак» LiveSport.Ru

15:50 Команды вернулись в раздевалки, десять минут до дерби!

ЦСКА — «Спартак» LiveSport.Ru

15:45 Главным арбитром матча назначен Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Василий Казарцев; АVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Эдуард Малый. Дерби спокойным не бывает, поэтому фамилию арбитра мы наверняка сегодня часто будем вспоминать.

15:40 Крупных побед в дерби не было уже почти девять лет — последний разгром случился в декабре 2017-го, когда «Спартак» выиграл 3:0. В десяти последующих матчах интрига почти всегда сохранялась до концовки, а в большинстве случаев команды разделял максимум один мяч. На этом отрезке преимущество у красно-белых (пять побед против двух), но на «ВЭБ Арене» с сезона-2017/18 «Спартак» выиграл здесь лишь два из десяти матчей и половину проиграл.

15:35 Одной из главных дуэлей вполне может стать именно борьба в центре поля. ЦСКА обычно пытается контролировать темп через Кисляка и Облякова, тогда как у «Спартака» важную роль играют Наиль Умяров и Эсекьель Барко. Если армейцам удастся заставить соперника чаще начинать атаки из глубины и не давать Барко свободно получать мяч между линиями, игра красно-белых может стать гораздо менее острой. Если же «Спартак» пройдет первое давление хозяев, у него достаточно быстрых игроков, чтобы наказать ЦСКА в переходных фазах.

15:30 Составы на дерби!

Состав ПФК ЦСКА https://t.me/pfccskamoscow

Состав ФК «Спартак» https://t.me/fcsmtg

15:22 А вот и хозяева на поле, всё ближе стартовый свисток дерби!

Игроки ЦСКА на разминке LiveSport.Ru

15:20 «Спартак» первый на разминке! Гостевая трибуна встретила своих одобрительным гулом, а вся остальная арена ждёт игроков ЦСКА.

Игроки «Спартака» на разминке LiveSport.Ru

15:17 Чуть больше 40 минут остаётся до главного дерби страны! На «ВЭБ Арене» сегодня куплены все билеты, арена уже начинает заполняться.

«ВЭБ Арена» перед матчем LiveSport.Ru

15:15 К дерби красно-белые подходят в хорошей серии — они не проигрывают пять матчей подряд во всех турнирах и выиграли четыре из них. В последнем туре «Спартак» разгромил «Рубин» 4:0, а до этого победил «Факел» и «Ростов». Возвращается после дисквалификации Александр Максименко, снова доступен Жедсон Фернандеш, а впереди у Карседо есть выбор между Манфредом Угальде и Мирлиндом Даку, который набрал хорошую форму и отметился двумя дублями подряд в Кубке и чемпионате.

15:10 Проблема в том, что этот уровень пока не удается держать постоянно. «Спартак» проиграл «Динамо» 1:2, уступил дома «Краснодару» и потерял очки с «Крыльями Советов», причем именно в таких матчах особенно заметна зависимость команды от пространства и свободы впереди. Если соперник плотно закрывает зоны, не дает разгоняться Барко, Солари и Маркиньосу и заставляет долго вскрывать организованную оборону, атакующая игра становится заметно тяжелее.

15:05 У «Спартака» ситуация почти зеркальная. От красно-белых как раз ждали борьбы за первое место, и временами команда Хуана Карлоса Карседо действительно показывает футбол уровня главного претендента на титул. Победа 2:0 над «Зенитом», уверенные матчи с «Ростовом» и недавние 4:0 с «Рубином» показали, насколько опасен «Спартак», когда получает пространство, набирает темп и включает сразу несколько игроков группы атаки. В такие вечера красно-белые выглядят одной из самых сильных команд лиги.

15:00 Домашний фактор тоже работает в пользу армейцев. В нынешнем чемпионате ЦСКА еще не проигрывал на своем поле и набрал 15 очков из 21 возможного, а при Игдисамове уступил дома лишь однажды во всех турнирах — «Акрону» в Кубке России. При этом именно уровень соперника делает сегодняшнюю проверку особенной, до этого на «ВЭБ Арене» армейцы еще не встречались с клубами из топ-5.

14:55 Перед дерби у хозяев есть несколько важных вопросов по составу. Лусиано Гонду дисквалифицирован, поэтому на острие атаки ожидается ротация, а участие Матеуса Алвеса остается под вопросом. При этом центр поля армейцев остается одним из самых стабильных участков команды, а связка Матвея Кисляка и Ивана Облякова во многом определяет темп и направление атак ЦСКА.

14:50 Теперь календарь становится для Игдисамова еще жёстче. После «Динамо» армейцам на ближайшем отрезке предстоят матчи со «Спартаком», «Краснодаром» и «Зенитом», то есть сразу с несколькими прямыми конкурентами. Именно здесь и будет понятно, насколько устойчив нынешний ЦСКА — побеждать середняков и аккуратно собирать очки команда уже умеет, но борьба за чемпионство требует того же качества против соперников, которые сами претендуют на первое место.

14:45 Первая неудача случилась только в прошлом туре, когда армейцы проиграли «Динамо» 1:3. До концовки ЦСКА оставался в игре, временами серьезно нагружал оборону бело-голубых и пропустил два решающих мяча уже на последних минутах. Это поражение опустило команду на четвертое место, но не разрушило общую картину сезона, потому что ЦСКА снова показал, что способен играть на равных с лидерами.

14:40 ЦСКА стал одной из главных неожиданностей старта сезона. Летом после неудачного завершения периода Фабио Челестини команда доверилась Дмитрию Игдисамову, который прежде не работал самостоятельно на таком уровне, а состав не выглядел настолько усиленным, чтобы автоматически записывать армейцев в фавориты. Тем не менее, ЦСКА прошел первые десять туров без поражений, некоторое время делил лидерство с «Динамо» и довольно быстро заставил относиться к себе как к полноценному участнику чемпионской гонки.

14:35 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.72.