Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк может продолжить карьеру в Турции. Интерес к 21-летнему футболисту проявляют сразу два местных гранда — «Галатасарай» и «Бешикташ».

Матвей Кисляк globallookpress.com

По информации инсайдера Экрема Конура, оба клуба внимательно следят за прогрессом российского хавбека и уже направили предварительные предложения. Турецкие команды также изучают условия потенциального трансфера, который может состояться в январе.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кисляка в 25 млн евро. Футболист выступает за основную команду ЦСКА с 2024 года.