Прощание с Доннаруммой: почему «ПСЖ» отказался от одного из лучших вратарей мира

Прошлый сезон дляполучился успешным: он выиграл, дошел до финала Клубного чемпионата мира вместе с— и все же теперь может оказаться на выходе из «Парк де Пренс».

Как сообщили The Athletic Джеймс Хорнкасл и Марио Кортегана в колонке The Transfer DealSheet в понедельник, ожидается, что итальянский голкипер уйдет из «ПСЖ». Уже во вторник вечером сам Доннарумма выпустил заявление, в котором не скрывал эмоций:

— «К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и помогать ей добиваться успеха. Я разочарован и подавлен».

Этим летом парижане подписали вратаря Люка Шевалье, и источники, близкие к клубу, утверждают, что внутри «ПСЖ» спокойно относятся к перспективе расставания с Доннаруммой. По их словам, клуб предлагал игроку новый контракт на улучшенных условиях, но он отказался.

Представитель голкипера Энцо Райола во вторник вечером в эфире Sky Italia дал свою версию событий:

— «Мы приняли предложение с зарплатой ниже нынешней, потому что Джиджи хотел остаться. Затем "ПСЖ" изменил условия, и мы прервали переговоры, договорившись вернуться к ним после финала Лиги чемпионов. Мы связались перед Клубным чемпионатом мира, и нам подтвердили, что хотят продолжить сотрудничество. Мы не ожидали того, что произошло в последние 10 дней.

Я понимаю, что нужно было купить нового вратаря, но убрать Джиджи после всего, что он сделал для клуба, — это огромное неуважение, которое я собираюсь обсудить с юристами. Еще месяц назад мы говорили о продлении, и странно, что за этот месяц тренер так изменил мнение о Джиджи как об игроке».

Луис Энрике globallookpress.com

Речь идет о Луисе Энрике. Накануне Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма» он подтвердил, что решение принято при полном одобрении руководства, и пояснил:

— «Это сложное решение. У меня есть только слова похвалы в адрес Доннаруммы. Он один из лучших вратарей мира и, к тому же, замечательный человек. Но мы искали вратаря другого профиля. Принимать такие решения очень непросто».

Так что же за «другой профиль» ищут Луис Энрике и «ПСЖ»? Почему Доннарумма под него не подходит? И что его особенности означают для потенциальных претендентов на его подписание?

Когда Джанлуиджи Доннарумма приехал в Париж в 2021 году, ему было всего 22, но за плечами уже — победа на чемпионате Европы с Италией, более 250 матчей за «Милан» и репутация одного из лучших молодых вратарей мира.

Он заслужил ее годами стабильной игры на топ-уровне и выдающимися спасениями — качествами, которые в прошлом сезоне он снова продемонстрировал на самой большой сцене. Его выступления в Лиге чемпионов, особенно в полуфинале против «Арсенала», стали своевременным напоминанием, почему он был столь востребован.

В двухматчевом противостоянии Доннарумма был великолепен: сначала в первом матче выиграл дуэль один в один у Леандро Троссарда, а затем во втором — в прыжке влево сквозь плотную штрафную вытащил удар Мартина Эдегора.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Оба сейва — из разряда сложнейших и ключевых, тех, что могут определять исход целого сезона. Они вновь подтвердили, что Доннарумма — один из лучших вратарей мира, когда речь идет о прямом отражении ударов.

И все же, по мере того как летнее трансферное окно подходит к концу, «ПСЖ» выбирает другой путь. В лице Люка Шевалье, подписанного из «Лилля», в клубе видят вратаря, который лучше подходит под их стратегию, даже если для этого придется расстаться с одним из лучших в мире в плане спасений. Причина — не в том, что Доннарумма перестал тащить удары, а в том, что он не полностью вписывается в нужный тактический профиль.

Команда Луиса Энрике открыто заявляет о стремлении доминировать на мяче и контролировать ход матчей через структурированное разыгрывание от своих ворот.

Статистика это подтверждает: в прошлом сезоне «ПСЖ» лидировал в Лиге 1 по владению — 68,4% в среднем за игру. Но за этой цифрой скрывается тактическая оговорка: с Доннаруммой в воротах парижане чаще, чем хотели бы, играли длинными передачами, минуя первую фазу розыгрыша, потому что голкипер не так уверен под давлением.

В спокойных ситуациях Доннарумма умеет без проблем отдать мяч защитнику, но у него нет врожденного стремления выходить высоко, провоцировать прессинг и разрезать линии скрытыми передачами. Для Луиса Энрике это проблема.

Люка Шевалье globallookpress.com

Когда вратарь не готов стать дополнительным полевым игроком при владении, команда либо замедляется, либо оказывается в менее контролируемых зонах. Приглашение Шевалье — сигнал о намерении «ПСЖ» убрать это ограничение.

В «Лилле» Шевалье действительно был «одиннадцатым полевым» в розыгрыше — часто выходил за пределы штрафной, чтобы формировать тройку защитников. И делал он это не формально, а как важнейший элемент атакующей структуры. Он спокойно принимает мяч под давлением, меняет направление в одно-два касания и выбирает идеальный момент, чтобы вскрыть прессинг.

Арсенал передач Шевалье разнообразен: он может разыгрывать коротко через центрбеков, пробивать линии передачами в полузащиту или находить фулбеков на высоких позициях. Но главный козырь — длинные, низкие по траектории передачи за высокую линию соперника, позволяющие и снять давление, и сохранить мяч в атакующей зоне. Проще говоря, он дает «ПСЖ» решения, которых нет у Доннаруммы.

Разница между Доннаруммой и Шевалье проявляется не только в игре на мяче. При росте 196 сантиметром Доннарумма никогда не был самым активным вратарем при работе с навесами. Он часто остается на линии, позволяя защитникам бороться за верховые мячи, даже несмотря на то, что его габариты могли бы позволить ему доминировать в этой зоне.

Это не значит, что он не умеет забирать подачи — умеет, и очень неплохо, — но это не его естественный инстинкт. Это аспект, который он все еще может улучшить.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Шевалье при росте 188 сантиметром уступает Доннарумме в габаритах, но компенсирует это агрессией и правильным выбором момента. Он быстро выходит на перехват верховых мячей, уверен в игре в толпе и особенно внимателен к прострелам назад — все более опасному элементу современного футбола. Такая решительность позволяет его защитникам держать линию выше, зная, что за их спинами есть надежная подстраховка.

Замена Доннаруммы автоматически означает отказ от одного из лучших «шот-стопперов» в мире. Его размах рук, реакция и умение читать замысел форварда в ситуациях один на один делают его элитным вратарем, когда речь идет о спасении явных голевых моментов.

Успех «ПСЖ» в Лиге чемпионов во многом был построен на его сейвах. Но и Шевалье отнюдь не слабое звено в этом компоненте. Пусть он и не выглядит столь мощно физически, его сухое телосложение и длинные конечности обеспечивают отличный радиус действия, а умение заранее занять позицию и мгновенно реагировать позволяют ему закрывать углы ворот, делая минимум шагов.

Его статистика в «Лилле» впечатляет не только количеством спасений, но и качеством моментов, которые он сумел нейтрализовать.

Смысл для «ПСЖ» не в том, что Шевалье будет отражать больше ударов, чем Доннарумма. Речь о том, что он сочетает высокий уровень игры на линии с проактивными, ориентированными на владение навыками, которые сейчас ставятся в приоритет.

В элитном футболе даже малейшие нюансы могут определять большие решения. Доннарумма все еще остается выдающимся голкипером, но потолок тактической модели «ПСЖ», по их мнению, выше именно с Шевалье. Цифры — больше передач, больше участия в розыгрыше, более активная игра в воздухе — лишь подтверждают то, что видно невооруженным глазом.

Есть и фактор времени. «ПСЖ» считает, что находится в начале нового тактического цикла при Луисе Энрике, а не в середине. Поэтому сейчас — оптимальный момент, чтобы сделать ставку на вратаря, который будет развиваться вместе со стилем команды.

Люка Шевалье globallookpress.com

В 23 года Шевалье еще имеет большой потенциал для прогресса, и в клубе уверены, что он психологически готов к давлению, которое неизбежно при игре за один из крупнейших клубов Европы.

Будущее Доннаруммы обещает быть интересным. Его набор качеств — элитная игра на линии, хладнокровие в ключевые моменты, колоссальный опыт при относительно молодом возрасте — подошел бы множеству топ-клубов. Но решающим фактором станет тактическое соответствие. Доннарумма особенно хорош, когда от него не требуют сложного участия в розыгрыше, а дают сосредоточиться на главном — не пускать мяч в ворота.

Несмотря на слухи в начале недели, Лори Уитвелл из The Athletic в колонке The Transfer DealSheet уточнил, что «Манчестер Юнайтед» не рассматривает его трансфер. Но это не значит, что не появятся желающие, особенно среди клубов, которые ценят оборонительную надежность выше, чем доминирование в контроле мяча.

В подходящей среде Доннарумма способен оставаться решающим игроком на высшем уровне. В конце концов, он — победитель Лиги чемпионов, чемпионата Европы и при этом ему всего 26 лет.

«Возможно, только клубы из АПЛ могут удовлетворить финансовые запросы "ПСЖ", которые, на мой взгляд, завышены, — заявил во вторник Энцо Райола, обсуждая будущее игрока. — Говорят о каком-то уважении, но, похоже, оно сводится исключительно к деньгам. Вопрос не в том, чтобы выйти из проекта, а в том, чтобы найти для Джиджи лучшее решение. Но, учитывая происходящее, мы должны занять позицию и понять, как действовать в отношении клуба».

В конечном счете, решение «ПСЖ» — это не приговор для Доннаруммы, а пример того, как в элитных командах сегодня трактуют роль вратаря. Она давно вышла за рамки игры на линии и превратилась в многогранную функцию: часть либеро, часть плеймейкера, часть «воздушного защитника».

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Шевалье олицетворяет именно этот образ. Он уверенно действует с мячом в 30 метрах от ворот, умеет одним пасом разрезать прессинг и агрессивно перехватывает подачи до того, как они становятся опасными. В современном футболе такие качества могут быть не менее решающими, чем сейв в сантиметре от штанги.

Для «ПСЖ» это вопрос соответствия стилю. С Шевалье они рассчитывают еще сильнее отточить игру в пас, дольше удерживать мяч на чужой половине и доминировать в матчах даже больше, чем позволяют их и без того впечатляющие цифры владения.

С Доннаруммой у них был один из лучших «традиционных» вратарей мира, а с Шевалье они видят в составе современный профиль, способный довести команду до намеченных целей. Разница может показаться тонкой, но для клуба, который стремится побеждать во всех турнирах, вратарь — это не только последняя линия обороны, но и первая линия атаки.