Сразу оговоримся: эта онлайн-трансляция была с акцентом на мюнхенцев, их шансы, сильные стороны и детали, которые могут помочь пройти дальше. Если вы болеете за ПСЖ (или просто против «Баварии»), переходите в параллельный онлайн по этой ссылке и посмотрите, как игра воспринимается с другой точки зрения. А здесь можно следить за матчем глазами тех, кто ждёт от «Баварии» трофея Лиги чемпионов.

03' Гол! 0:1. Шок, конечно!

01' Матч начался! С центра разыграл наши ребята.

21:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:45 Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия); Ассистент: Бруну Жезуш (Португалия); Ассистент: Лусиану Мая (Португалия); Резервный: Эспен Эскос (Норвегия).

21:40 Матч пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия), вместимостью 75 024 зрителей.

Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Станишич, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Конрад Лаймер, Йозуа Киммих, Александар Павлович, Майкл Олисе, Джамал Мусиала, Луис Диас, Гарри Кейн.

ПСЖ: Матвей Сафонов, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

Мюнхенцы подходят к ответной встрече после первого в сезоне отрезка без побед: поражение от ПСЖ и ничья 3:3 с «Хайденхаймом». При этом команда уже оформила чемпионство в Бундеслиге и сосредоточена исключительно на Лиге чемпионов. В Париже «Бавария» уступала 2:5, но сократила разрыв до 4:5, подтвердив способность возвращаться в игру — в 6 из 9 последних матчей команда отыгрывалась после пропущенного первого гола. По сезону ЛЧ у мюнхенцев 42 забитых мяча и всего 19 пропущенных — лучшая оборона среди полуфиналистов. В среднем команда наносит 18,5 удара за матч, из которых 7,85 приходятся в створ. Важным фактором станет возвращение Венсана Компани на тренерскую скамейку, а также усиление глубины состава за счёт восстановления ряда игроков.

Парижане подходят к игре с преимуществом после победы 5:4 в первом матче и демонстрируют феноменальную реализацию. В той встрече команда нанесла всего 5 ударов в створ — и все они стали голами. В плей-офф ПСЖ забил 12 мячей при суммарном xG 5,43, что говорит о сверхэффективности атаки. В среднем по турниру команда забивает 43 гола, нанося около 19 ударов за матч и владея мячом 61,5% времени. При этом есть кадровая потеря — травма Ашрафа Хакими, снижающая потенциал фланговых атак. В последнем туре Лиги 1 парижане сыграли 2:2 с «Лорьяном», но использовали ротацию, сохранив силы лидеров. Важно, что команда Луиса Энрике не проигрывает в ЛЧ на протяжении нескольких матчей, демонстрируя стабильность именно в еврокубке.

В 20 очных матчах «Бавария» одержала 12 побед при 8 поражениях, и примечательно, что команды практически не играют вничью. В Мюнхене преимущество немцев ещё заметнее — 7 побед против 2 у ПСЖ. Победа парижан в первой игре прервала серию из пяти поражений от «Баварии» в Лиге чемпионов, однако в целом немецкий клуб остаётся неудобным соперником для французов.

