The Athletic объясняет, как шутка про Джеймса Бонда стала токсичной традицией и почему Флориан Вирц — лишь последняя жертва этого тренда.

Нет, мистер Бонд, я ожидаю, что вы не забьете и не отдадите результативную передачу в своих первых семи матчах АПЛ…

Если вы не знакомы с этим термином, то «007» — популярное оскорбление в футбольной среде, особенно в соцсетях. Так тролли называют новичка команды, который не отметился ни голом, ни ассистом в своих первых семи подряд матчах за клуб. Привлекательность этого ярлыка очевидна: он короткий, легко запоминается и отсылает к знаменитому шпиону Джеймсу Бонду.

Последняя жертва «007» — Флориан Вирц, неудачно начавший карьеру в Англии. Летний новичок «Ливерпуля», за которого клуб заплатил £116 млн ($156,3 млн) «Байеру», в своих первых шести матчах в Премьер-лиге не участвовал ни в одном голе. Седьмую попытку немец получил в субботу в гостях у «Челси».

Пытаться переубедить тех, кто всерьез использует этот мем, — все равно что убеждать главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима отказаться от схемы 3-4-2-1: бесполезно. Тем не менее, стоит объяснить, почему «007» — это крайне глупый способ оценивать футболистов.

Истоки интернет-мемов часто уводят в темные и странные дебри. Происхождение «007» до конца неясно, но в широкое обращение его запустил телеканал Sky Sports Germany — и, пожалуй, должен был знать лучше.

В августе 2021 года он показал графику с Джейдоном Санчо в смокинге а-ля Джеймс Бонд и с тем самым тегом «007» — в насмешку над тем, что англичанин не отличился ни голом, ни передачей в первых матчах за «МЮ» после трансфера из «Боруссии» за £73 млн.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Санчо действительно долго не мог заиграть на прежнем уровне, но история показывает: многие игроки, начавшие в АПЛ с семи «сухих» матчей, в итоге становились звездами.

Всего таких нападающих (в интересах честности из списка исключены полузащитники и защитники) набралось 75 — они не забивали и не ассистировали в своих первых семи играх при условии как минимум четырех выходов в старте. Ниже — топ-20 из них по общему числу результативных действий в Премьер-лиге.

Если бы социальные сети существовали в 1999 году, когда Тьерри Анри — тогда ему было всего 21 год, то есть даже немного меньше, чем сейчас Вирцу, — перешел в «Арсенал» из «Ювентуса», он тоже стал бы мишенью интернет-травли. Но, как мы знаем, все сложилось неплохо: 175 голов, 74 голевые передачи и статус лучшего бомбардира в истории клуба с севера Лондона.

Если спуститься ниже по списку, там можно найти и Матеуса Кунью, которому тоже было непросто адаптироваться после перехода из «Атлетико» в «Вулверхэмптон» в 2023 году. Справившись с проблемами на старте и раскрывшись на «Молинью», бразилец позже признался:

— «Это лучшая лига в мире, поэтому адаптация немного сложнее и занимает больше времени. Но теперь я чувствую себя гораздо увереннее, гораздо лучше приспособился к требованиям чемпионата».

Сложности с адаптацией к интенсивности Премьер‑лиги — частая тема для новичков. И статистика это подтверждает. По данным трекинга SkillCorner, в среднем за матч в английской Премьер‑лиге фиксируется больше высокоинтенсивных рывков (свыше 20 км/ч), чем в ведущих чемпионатах Испании, Германии и Италии.

Флориан Вирц globallookpress.com

Первые наблюдения показывают, что Вирцу приходится непросто на старте в «Ливерпуле». Его нередко ловят на потере мяча защитники, возвращающиеся в оборону, — в ситуациях, где в Германии у него было бы больше времени на принятие решений.

После матча с «Арсеналом» в августе главный тренер мерсисайдцев Арне Слот даже пошутил: «Не думаю, что он знал, что судороги могут сводить столько разных частей тела».

Но дело не только в безжалостном темпе лиги. Матеус Кунья пережил схожий период адаптации после перехода этим летом из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Юнайтед».

Наладить взаимопонимание с новыми партнерами всегда требует времени, независимо от уровня игрока. Для Вирца это особенно актуально: он оказался в обновленной атакующей линии «Ливерпуля», куда также вошли два громких летних новичка — Юго Экитике и Александер Исак.

Есть, конечно, и те, кто с первых минут врывается в Премьер‑лигу. Эрлинг Холанн, Диего Коста и Серхио Агуэро начали так, как и продолжили: в среднем больше гола за игру в первых семи матчах.

Но есть и обратные примеры — тех, кто ярко вспыхнул и быстро погас. Паписс Сиссе в «Ньюкасле», Амр Заки в «Уигане» и Мичу в «Суонси » набрали как минимум шесть результативных действий в первых семи матчах, но так и не смогли удержать этот уровень на дистанции нескольких сезонов.

Пожалуй, самым уместным «бондианским» примером можно назвать колумбийского плеймейкера Хамеса Родригеса. Когда он блистал на чемпионате мира‑2014 в матче 1/8 финала против Уругвая, издание Times of India выдало заголовок, ставший мемом: «Имя Бонд. Хамес Родригес».

В 2020‑м, перебравшись в «Эвертон», Родригес начал карьеру в АПЛ с фейерверка — три гола и три ассиста в первых семи матчах. В Fantasy Premier League он мгновенно стал главным хитом. Но это оказалось ложным рассветом: те шесть результативных действий составили половину его общего показателя за единственный сезон в Англии.

Хамес Родригес globallookpress.com

Культ «007» питается именно краткосрочностью и пренебрежением к нюансам. На первый взгляд это безобидное развлечение, но оно обедняет дискуссию о футболистах, особенно в соцсетях, где громче всего звучат самые резкие и поверхностные мнения.

Адаптация к новой лиге, стране и культуре — это всегда сложный процесс, и оценивать игроков стоит на более длинной дистанции. Вирцу, как и другим новичкам, которым нужно время, стоит дать право на спокойный старт — или, если угодно, «лицензию на отдых».