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    Новый Нуньес или будущий Анри? «Ливерпуль» делает ставку на Экитике

    «Красные» вновь тратят огромные деньги на нападающего с несомненным потенциалом, но скромным опытом

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    Юго Экитике
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    Юго Экитике
    GOAL рассказывает, почему в «Ливерпуле» верят, что Юго Экитике способен превзойти Дарвина Нуньеса — и каким образом француз стал одной из самых обсуждаемых сделок лета.
    Три года назад «Ливерпуль» заплатил за Дарвина Нуньеса 64 миллиона фунтов (86 млн долларов) — за молодого форварда, который блистал лишь в одном сезоне. Ставка не сработала. Более того, она обернулась провалом: уругваец уже сейчас считается одним из самых разочаровывающих трансферов в истории клуба.

    Именно поэтому вызывает удивление, что «Ливерпуль» готов выложить еще больше — 69 миллионов фунтов (92,7 млн долларов) за нападающего с послужным списком куда менее впечатляющим, чем у Нуньеса в 2022 году.

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    • Так почему же «красные» решились на столь дорогую ставку в лице Юго Экитике? И есть ли у него шанс добиться успеха там, где Дарвин явно не справился? GOAL разбирает один из самых громких и загадочных трансферов этого лета…

    Ошибка по имени Дарвин

    Поиск нового «девятого номера» в «Ливерпуле» начался задолго до конца сезона-2021/22. По мнению скаутов и аналитиков клуба, тогда в Европе было три выдающихся молодых нападающих: Дарвин Нуньес, Александер Исак и Эрлинг Холанн. Это мнение разделяли и специалисты по всему континенту.

    Как недавно рассказал бывший директор аналитического отдела «Ливерпуля» Иэн Грэм, Холанн был вне финансовых возможностей клуба. Остался выбор между Исаком и Нуньесом. Тогдашний главный тренер Юрген Клопп отдал предпочтение уругвайцу — и сделка состоялась. Но она оказалась катастрофической.

    Юрген Клопп и Дарвин Нуньес
    globallookpress.com

    Пока Исак, перейдя из «Реала Сосьедад» в «Ньюкасл» в августе 2022-го, стал одним из самых опасных форвардов АПЛ, Нуньес превратился в объект насмешек: крайне нестабильный, раздражающий нападающий, которого безжалостно критиковали за ужасную реализацию моментов.

    Желание «Ливерпуля» продать его этим летом неудивительно. Нуньес получил множество шансов доказать свою ценность на «Энфилде» — и ни одним из них так и не воспользовался.

    Снова промахнулись мимо Исака

    Тем не менее, обвинять Клоппа в трансфере Нуньеса с особой жесткостью, пожалуй, не стоит. Уругваец действительно выглядел как будущая звезда в составе «Бенфики». Высокий, мощный, быстрый — он забил 34 мяча в 41 матче за сезон 2021/22 во всех турнирах.

    Фрагмент матча «Бенфика» — «Ливерпуль»
    globallookpress.com

    Более того, шесть из этих голов пришлись на Лигу чемпионов — в том числе по одному в каждой игре четвертьфинала против... «Ливерпуля». Тогда Нуньес доставил массу проблем защитникам «красных» — включая Робертсона и Конате — благодаря своему напористому стилю, отличной физике и скоростным прорывам. Неудивительно, что спустя несколько месяцев те же самые игроки были рады видеть его уже не в составе соперника, а в своей команде.

    Однако эйфория быстро сменилась недоумением: оказалось, что Нуньесу банально сложно оставаться в положении вне офсайда, не говоря уже о стабильной реализации моментов. В этом контексте «Ливерпуль» может считать себя везучим, если ему удастся вернуть хотя бы часть потраченных на уругвайца средств — даже несмотря на то, что «Наполи» неожиданно вышел из гонки за форвардом.

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    • Что касается попытки все же исправить ошибку прошлого и наконец заполучить Александера Исака, то эти надежды, похоже, окончательно рухнули. В «Ньюкасле» вполне логично решили, что куда безопаснее отдать «Ливерпулю» Экитике, а не своего шведского лидера атаки. Это решение разочаровало многих болельщиков «красных», которые уже представляли, как Исак образует ударное трио с Салахом и Вирцем.

    В отличие от Экитике, Исак уже доказал свою состоятельность в Премьер-лиге: 44 гола в 64 последних матчах — это статистика, которую сложно оспорить. Экитике же для большинства поклонников «Ливерпуля» остается темной лошадкой. Но не для селекционного отдела клуба — и это главное.

    Долгий путь на вершину

    Интерес «Ливерпуля» к Экитике — не спонтанная реакция на неудачу с Исаком. Французский форвард давно находился в поле зрения клуба.

    О том, что скауты «красных» следят за Экитике, стало известно задолго до завершения его прорывного сезона в Германии. На самом деле, за его развитием наблюдали почти все ведущие клубы Европы еще с тех пор, как он начал набирать обороты в «Реймсе» после успешной аренды в датском клубе «Вайле» в 2021 году.

    Первым серьезную попытку заполучить Экитике предпринял «Ньюкасл» — в январе 2022 года. Однако тогда игрок выбрал переход в «ПСЖ», объяснив это тем, что, как для француза, перспектива выступать на «Парк де Пренс» была слишком соблазнительной, чтобы отказаться.

    Юго Экитике в «ПСЖ»
    globallookpress.com

    Оглядываясь назад, можно сказать, что этот выбор стал ошибкой. В атаке парижан, где уже были Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, практически не нашлось места для еще сырого подростка.

    «В "Реймсе" я прогрессировал с бешеной скоростью, но потом также стремительно и упал, — признался позже Экитике. — Не каждый через это проходил, и никому такого не пожелаю. Это тяжело».

    Летом 2023 года шанс перезапустить карьеру ему предоставил «Айнтрахт». Сначала Юго не спешил с решением — он отчаянно хотел доказать свою состоятельность в «ПСЖ». Однако после того как за полсезона он провел на поле всего девять минут, Экитике все-таки согласился на переход во Франкфурт в январе 2024 года — и с тех пор не оборачивался назад.

    Пламя, вспыхнувшее во Франкфурте

    Во Франкфурте Экитике раскрылся по-настоящему. Как он сам признался, за чуть больше года превратился из игрока скамейки — в главную звезду. Немалую роль сыграло его партнерство с Омаром Мармушем, но настоящий скачок случился после январского перехода египтянина в «Манчестер Сити». Именно тогда Экитике примерил на себя роль главного нападающего — и приковал к себе взгляды не только «Ливерпуля», но и всей футбольной Европы.

    Юго Экитике и Омар Мармуш
    globallookpress.com

    Многие опасались, что без Мармуша «Айнтрахт» развалится и потеряет шансы на Лигу чемпионов. Но Экитике взял ответственность на себя и заиграл как истинный лидер линии атаки. После ухода Мармуша он принял участие в 12 результативных действиях, забив 7 голов, — а команда Дино Топпмёллера завершила сезон на третьем месте в Бундеслиге.

    На тот момент спортивный директор франкфуртцев Маркус Крёше уже не питал иллюзий: удержать «одного из самых интересных игроков на европейском рынке» будет почти невозможно. Его задачей стало одно — выжать максимум из сделки. И с этим он справился: за нападающего, купленного 18 месяцев назад за €16,5 млн (£14 млн/$19 млн), «Айнтрахт» получит до £79 млн ($106 млн).

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    Да, сумма кажется чрезмерной — особенно за игрока, у которого всего четыре безголевых выхода в Лиге чемпионов и ни одного вызова в главную сборную Франции. Даже Дарвин Нуньес на момент перехода в «Ливерпуль» успел громко заявить о себе на европейской арене.

    Но все это вовсе не означает, что «Ливерпуль» вновь приобрел сомнительного нападающего. Наоборот — есть все основания полагать, что на этот раз ставка может сработать.

    Сравнения с Анри

    Начнем с того, что Экитике идеально вписывается в профиль мобильного центрального нападающего, которого ищет «Ливерпуль». Он пластичен, техничен и способен как опускаться в глубину, так и смещаться на фланги, чтобы максимально использовать свою скорость и работу с мячом — качества, которые делают его особенно опасным на контратаках. Его умные перемещения открывают зоны для партнеров, точно так же, как это на протяжении многих лет делал Роберто Фирмино на «Энфилде».

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    • Разумеется, есть и обоснованные опасения по поводу реализации моментов: в прошлом сезоне процент его результативных ударов составил лишь 14,3% — показатель явно не из впечатляющих. Однако многое объясняется тем, что Экитике часто бил с дальней дистанции или из неудобных положений — ему намеренно давали больше свободы, поощряли играть смелее и брать игру на себя. Если же смотреть на так называемые «большие моменты» (по классификации Opta), то здесь он куда эффективнее — реализовал 43,2% из них.

    Да, ему еще предстоит многое улучшить — но Экитике осознает свои слабые стороны, и во Франции верят: в Англии он может выстрелить с тем же эффектом, с каким в свое время взорвал Премьер-лигу Тьерри Анри. Сравнения с легендой «Арсенала» звучат не первый год — благодаря схожей комплекции, манере перемещаться с левого фланга под удар правой и общей пластике движений.

    Тьерри Анри и Арсен Венгер
    globallookpress.com

    Впрочем, если смотреть на его игровые характеристики здесь и сейчас, то гораздо уместнее сопоставлять его с Исаком: у них схожий рост, стиль, манера обращения с мячом и даже статистика. Именно поэтому, упустив шведа, «Ливерпуль» изначально видел в Экитике идеального альтернативного кандидата.

    «В нем есть нечто особенное»

    Очевидно, что Экитике пока не достиг уровня Александера Исака. Но суть в другом: он может выйти на этот уровень — и довольно скоро. Его давно хвалят не только за технику, но и за психологическую устойчивость. Один из друзей Юго сказал в разговоре с GOAL: «У него менталитет Коби Брайанта».

    Бывший тренер Экитике в «Реймсе» Оскар Гарсия подтверждает это: «В Юго действительно есть нечто особенное. Он очень талантлив, еще много чему может научиться, но при этом выкладывается на тренировках по максимуму».

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    • Так было всегда. Еще подростком в академии Кормонтрей он отличался работоспособностью и скромностью. Когда переехал в Данию, опасения вызывало не только изменение страны, но и тот факт, что это происходило в разгар ковидных ограничений. Однако источник, близкий к нападающему, рассказал GOAL: «Он понял, в какую ситуацию попал, посмотрел на агента и сказал: "Не переживай. Я справлюсь". Он был совсем юным, но проявил поразительную зрелость».

    Похожая история повторилась и в «ПСЖ». Пусть он и не получал игрового времени, но выжимал максимум из каждой минуты, проведенной на тренировках рядом с Месси и Мбаппе.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Они уникальны. Никто не играл и не будет играть, как они, — признался Экитике. — Я бы был самым глупым игроком, самым глупым человеком, если бы ничему не научился, находясь рядом. А я научился многому — особенно наблюдая за мелочами, игрой без мяча. Сделал ложный рывок, затем еще один… Килиан поразил меня этим. Я тогда понял: именно до такого уровня я хочу дорасти».

    И теперь «Ливерпуль» дарит ему шанс это сделать. И в отличие от Дарвина Нуньеса, у Экитике есть не только талант, но и менталитет, чтобы этим шансом воспользоваться.

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