Экитике — в «Ньюкасл», Исак — в «Ливерпуль» и еще пять вариантов самого жаркого трансферного противостояния лета

Покапедантично выверяет каждую деталь сделки по своему будущему «девятому номеру», а сага вокруги постоянных препятствий на пути его перехода ввызывают больше зевков, чем интереса,внезапно зажёг фитиль.

В понедельник «сороки» сделали предложение в 70 миллионов фунтов за Юго Экитике из «Айнтрахта», тем самым вовлекая в гонку «Ливерпуль» — и давая старт настоящей дуэли двух грандов АПЛ. Ставки: Экитике и Александр Исак. Сюжет обещает быть стремительным и ярким, с элементами коварства и хитроумной игры за кулисами — именно то, что мы любим в трансферах.

Мы видим шесть потенциальных сценариев развития этой истории — и каждый из них по-своему прекрасен. А иногда — даже забавен.

Экитике — в «Ньюкасл»

Первая мысль, возникшая после новости о предложении «Ньюкасла» в £70 млн за 23-летнего форварда, несмотря на заявления клуба, что он будет играть в паре или ротации с Исаком, — это подготовка к худшему сценарию.

Юго Экитике globallookpress.com

Если оба самых дорогих трансфера в истории клуба — центральные нападающие, а ты играешь в одного, это выглядит не самым рациональным распределением бюджета. Особенно если учесть, что двое из четырех центральных защитников — 33-летние ветераны, а третий — при всем уважении — 31-летний Джамал Ласселлс.

И все же тандем Экитике и Исака — сладкая мечта для тех, кто ностальгирует по футболу 90-х и классической игре в два форварда. Мы даже не будем заострять внимание на том, что подобное усиление может поставить клуб на грань финансового краха по правилам финансового фэйр-плей, особенно если команда не попадет в Лигу чемпионов.

Экитике — в «Ньюкасл», Исак — в «Ливерпуль»

Если «Ньюкасл» все же подпишет Экитике, логичным продолжением этой истории станет переход Александера Исака в «Ливерпуль». По имеющейся информации, Исак не настаивает на уходе и даже может рассчитывать на весьма солидный контракт в случае, если останется. Но давайте будем честны — это же «Ливерпуль».

Александер Исак globallookpress.com

Действующий чемпион Премьер-лиги, команда, которая стабильно борется за трофеи. Исака не может не привлекать перспектива забивать десятки голов и одновременно выигрывать титулы. Мы бы с удовольствием это посмотрели. Как и наблюдали бы за тем, как Экитике попытается повторить магию Исака на «Сент-Джеймс Парк».

Экитике — в «Ливерпуль»

Пожалуй, это сейчас главный фаворит гонки. Фабрицио Романо подтвердил: «Ливерпуль» продвигается в переговорах по Экитике. В «Айнтрахте» уверены — игрок «хотел бы присоединиться» к «красным». И кто бы его за это упрекнул?

Особенно на фоне свежего отчета The Athletic, в котором утверждается, что «Ньюкасл» остыл к трансферу Экитике после первоначального предложения. Невольно возникает вопрос: а может, это с самого начала был хитрый план «сорок»?

Брайан Мбёмо и Йоан Висса globallookpress.com

Клуб почти сразу переключился на Йоана Виссу — и это, между прочим, может больно ударить по «Манчестер Юнайтед» в их попытке подписать Мбёмо. Висса дешевле Экитике и, скорее, воспринимается как логичный дублер Исака, а не недовольный «резерв», претендующий на место в старте.

Сомнительно, что «Ньюкасл» серьезно рассчитывал:

а) что 70 миллионов будет достаточно за нападающего, которого «Айнтрахт» оценивал в 86,

б) что Экитике предпочтет «Ньюкасл», зная об интересе «Ливерпуля».

Возможно, все это изначально задумывалось как тактический ход — подтолкнуть «Ливерпуль» к активным действиям по Экитике и тем самым окончательно убрать все сомнения в будущем Исака. Гениально, если это так.

Экитике — в «Челси»

Похоже, теперь уже «Ливерпулю» стоит опасаться внезапного маневра со стороны «Челси». В среду вечером появилась информация, что «Ньюкаслу» пришлось «ускорить» переговоры по Экитике, поскольку лондонский клуб якобы дал понять: они готовы побороться за француза.

Юго Экитике globallookpress.com

И если кто-то думает, что «Челси» не нужен еще один нападающий — пусть вспомнит последние трансферные окна. Отсутствие логики никогда не останавливало «аристократов».

И если до этого все шло слишком хорошо для «Ливерпуля», то перспектива потерять Экитике, а затем столкнуться с твердой позицией «Ньюкасла» по Исаку — придает грядущему сезону столь необходимый баланс. Особенно с учетом того, как уверенно команда Арне Слота выглядит еще до его старта.

Экитике и Исак — в «Ливерпуль»

Поскольку речь идет о «Ливерпуле», несложно представить сценарий, при котором Экитике соглашается быть дублером Исака на «Энфилде». Тем более что по остальным форвардам в составе клуба — за исключением Салаха — есть много вопросов по будущему.

И хотя сложно исключать, что финансово крепкий «Ливерпуль» подпишет Экитике, а потом сделает новое предложение по Исаку, такое развитие событий, скорее всего, вызовет у «Ньюкасла» лишь ироничную ухмылку. Или раздраженный ответ в стиле: «Сами справляйтесь».

Исак — в «Ливерпуль», Экитике — в «Челси»

Если отбросить клубные симпатии и здравый смысл, этот вариант — пожалуй, самый веселый из всех. Мы ничего не имеем против «Ньюкасла», но в этой истории они выглядят скорее как жертвы, чем стратеги.

Все футбольные трансферы

В реальности «Ньюкасл» не отпустит Исака, не договорившись по Экитике. Но кто сказал, что все всегда идет по плану? Достаточно сбоя факса или внезапного рейда частного самолета «Челси» в аэропорт Франкфурта — и игрок внезапно передумает, а «Ливерпуль» уже вовсю подписывает контракт с Исаком.