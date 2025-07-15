От скамейки в «ПСЖ» до прорыва в Бундеслиге: что ждет Экитике в АПЛ?

Когда Юго Экитике еще был тинейджером и выступал за «Реймс», тренерский штаб составил для него индивидуальный план развития. Они проанализировали игру Килиана Мбаппе, а затем выбрали еще двух игроков, на уровень которыхмог бы реально выйти.

«Это были футболисты с похожими характеристиками, выступавшие за более сильные клубы, чем наш. Мы бросили ему вызов — догнать этих двух нападающих» — рассказывает бывший главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия.

На тот момент цель казалась вполне разумной: перед последним сезоном в «Реймсе» Экитике еще ни разу не забивал в Лиге 1. Вторую половину предыдущей кампании он провел в аренде в датском клубе «Вайле».

Вернувшись, он числился лишь четвертым в иерархии форвардов, но вскоре заставил Гарсию пересмотреть свое мнение. Более того, через несколько месяцев те двое, на которых он ориентировался, уже не казались ему пределом: «Он заявил, что хочет быть на одном уровне с Мбаппе ».

Юго Экитике globallookpress.com

Эта история позволяет оценить ментальность нападающего «Айнтрахта», которого слухи уже давно отравляют в Премьер-лигу. Ранее в числе заинтересованных назывались «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Сейчас главным претендентом считается «Ньюкасл».

«Он всегда был талантлив, но некоторым тренерам он не нравился из-за особенностей его стиля, а иногда и характера. Они считали его немного высокомерным. Он всегда стремился сравнивать себя с лучшими», — признает Гарсия.

Теперь Экитике начал подтверждать уровень этих амбиций, проведя мощный сезон во Франкфурте. Француз, от которого давно ждали прорыва, забил 22 гола во всех турнирах.

Переход из «Реймса» в «Пари Сен-Жермен» был смелым шагом, учитывая конкуренцию. С Мбаппе, Неймаром и Лионелем Месси в составе игровое время Экитике было сильно ограничено. Большинство выходов на поле приходилось на замены. «Любому нападающему было бы тяжело в таких условиях. Но он, безусловно, многому научился, и сейчас стал сильнее именно благодаря этому опыту», — говорит Гарсия.

Юго Экитике globallookpress.com

В «Айнтрахте» давно научились грамотно работать на трансферном рынке и сразу поняли: не засиять на фоне звезд «ПСЖ» — это не приговор для столь талантливого игрока.

После аренды в сезоне-2023/24 Экитике летом прошлого года подписал полноценный контракт с «Айнтрахтом». Под руководством Дино Топмёллера ему идеально подошел стиль игры команды. Более того, он стал ключевой фигурой во франкфуртском клубе.

Экитике стал лидером атаки после зимней продажи Омара Мармуша в «Манчестер Сити» и помог «Айнтрахту» занять третье место в Бундеслиге. Это повторение лучшего достижения клуба в истории Бундеслиги.

В первой половине сезона он играл в паре с Мармушем в современной атакующей связке. Это был не классический дуэт «таранный форвард и быстрый напарник» — оба игрока имели свободу смещаться на фланги и делили между собой функции в нападении.

Причина в том, что при росте 190 см Экитике совсем не похож на классического «столба» в атаке. «Он не тот нападающий, который будет постоянно стоять в штрафной и ждать навеса. Он очень подвижный и за ним трудно уследить», — отмечает Гарсия. Он предпочитает использовать свою скорость, чтобы врываться в свободные зоны и открываться между линиями.

Юго Экитике globallookpress.com

Единственным игроком, забившим в прошедшем сезоне Бундеслиги столько же голов после контратак, сколько Экитике, стал Мармуш, что четко указывает на характер игры «Айнтрахта». Но, по мнению Оскара Гарсии, набор качеств Экитике позволяет ему адаптироваться под разные стили.

«Он подходит командам, играющим на контратаках, но также и тем, кто контролирует мяч, потому что у него есть навыки и для одного стиля, и для другого. Именно это делает Экитике интересным вариантом для топ-клубов. Существует ощущение, что он способен на гораздо большее.

В его возрасте таких нападающих почти нет. Он высокий, быстрый, мобильный, силен в игре один в один, умеет цепляться за мяч и, конечно, забивать», — объясняет тренер.

Пятнадцать голов в Бундеслиге — лучший результат в его карьере на данный момент, но, вполне возможно, это только начало. Аналитики наверняка обратили внимание на то, что в сезоне-2024/25 Экитике нанес 117 ударов по воротам — больше, чем кто-либо, включая даже Гарри Кейна.

На деле он заметно недобрал по сравнению с ожидаемым числом голов (xG). И хотя этот факт можно использовать как критику в контексте реализации, он также свидетельствует о том, что Экитике стабильно оказывается в выгодных позициях для завершения атак. Есть над чем работать, но и есть с чем работать.

Юго Экитике globallookpress.com

«Все игроки могут прогрессировать. Он сам понимает, над чем ему нужно работать, но для раскрытия потенциала ему также необходима помощь. Индивидуальная работа с ним будет ключом к дальнейшему росту», — уверен Гарсия.

И прогресс уже заметен. Экитике и раньше был скоростным и техничным, а теперь начал лучше использовать свои физические данные. Что касается психологии, скаутов порадовало, что он прибавил тогда, когда от него этого особенно ждали во второй половине сезона.

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После опыта в «ПСЖ» переезд во Франкфурт оказался мудрым решением. Но именно следующий шаг — следующая глава в его карьере — обещает быть особенно интересным. Готов ли он теперь зажечь в Премьер-лиге? Какой бы высокой ни была цель, Экитике верит, что сможет достичь ее.