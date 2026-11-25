В ноябре 2012 года Иван Перишич вышел на замену на «Сантьяго Бернабеу» в составе дортмундской «Боруссии». Команда Юргена Клоппа тогда сыграла вничью (2:2) с мадридским «Реалом» Жозе Моуринью, а сам хорват получил около десяти минут игрового времени. Через несколько дней он публично пожаловался на недостаток доверия со стороны немецкого тренера. Спустя 14 лет Перишич вернулся на тот же стадион, где его соперником вновь оказался Моуринью. На этот раз Иван вышел в стартовом составе ПСВ и на 32-й минуте реализовал пенальти, став самым возрастным автором гола в ворота мадридцев за всю историю Лиги чемпионов — хорвату было 37 лет и 295 дней. Он также стал самым возрастным футболистом, который реализовал пенальти в турнире, а в общем списке ветеранов-бомбардиров обошёл Райана Гиггза и Серхио Рамоса. Выше остались только Пепе, Франческо Тотти и Давид Луис. ПСВ в итоге потерпел разгромное поражение (1:5), но в карьере Перишича появился ещё один примечательный эпизод. Особенно с учётом того, что два года назад он остался без клуба после неудачного возвращения в родной «Хайдук».

Моуринью разглядел в Перишиче качества, которые отличали его от других вингеров

Летом 2017 года Моуринью лично позвонил Перишичу, чтобы обсудить его переход в «Манчестер Юнайтед». Португалец только что выиграл Лигу Европы и собирал команду, с которой рассчитывал побороться за чемпионство в Англии. В то трансферное окно манкунианцы приобрели Ромелу Лукаку, Неманью Матича и Виктора Линделёфа, однако договориться с «Интером» не удалось. Перишичу было 28 лет, и он не скрывал желания попробовать свои силы в АПЛ. От перехода его отговорил Лучано Спаллетти, только возглавивший миланский клуб. Итальянец убедил хорвата в том, что отводит ему ключевую роль в своей команде. Впоследствии Иван признавался, что тяжело переживал срыв трансфера, хотя и не жалел о продолжении карьеры в Италии.

Через год Моуринью получил возможность объяснить широкой аудитории, почему так хотел видеть Перишича в Манчестере. Португалец работал телевизионным экспертом на чемпионате мира в России, где хорватская сборная впервые в своей истории добралась до финала. В полуфинале против Англии Перишич сравнял счёт, попал в штангу, а в дополнительное время головой сделал результативную передачу на Марио Манджукича. Моуринью обратил внимание именно на последний эпизод. По словам португальца, от крайних нападающих обычно ждут скорости и креативности, тогда как Иван вдобавок обладает выдающимися физическими данными и великолепно играет в воздухе. Именно это позволило ему выиграть верховую борьбу у английских защитников.

Перишич опережает Кайла Уокера и сравнивает счёт в полуфинале чемпионата мира globallookpress.com

Любопытно, что за год до чемпионата мира Перишич использовал свои физические качества в совершенно другом виде спорта. Во время летнего отпуска футболист «Интера» принял участие в этапе Мирового тура по пляжному волейболу в хорватском Порече. Вместе с Никшей Делл'Орко Иван провёл три матча против профессиональных волейболистов. Все три встречи завершились поражениями, однако участие действующего футболиста топ-клуба в международном турнире само по себе стало явлением.

Хорват выступает на этапе Мирового тура по пляжному волейболу globallookpress.com

Конте забраковал Перишича, а через три года сам позвал его в Англию

В июле 2019 года Перишич всё-таки встретился с «Манчестер Юнайтед», правда, в составе «Интера» в рамках предсезонного турнира. К тому моменту Моуринью уже покинул английский клуб, а у хорвата возникли проблемы с новым главным тренером миланцев. Антонио Конте собирался использовать привычную схему 3-5-2 и не представлял Перишича в роли латераля. После поражения от манкунианцев (0:1) итальянец публично заявил, что Иван не подходит для выполнения требований на этой позиции. Единственным вариантом для хорвата в своей системе Конте на тот момент считал игру в нападении.

Конте обнимает Перишича после матча с «Борнмутом» globallookpress.com

Уже в августе Перишич отправился в аренду в «Баварию», которая тем летом осталась без Арьена Роббена и Франка Рибери. Мюнхенцы рассматривали кандидатуру Лероя Сане, однако немецкий вингер получил тяжёлую травму колена в матче за Суперкубок Англии. В результате сезон, который начинался для Перишича с неопределённости относительно дальнейшей карьеры, оказался самым успешным в его жизни на клубном уровне. Под руководством Ханса-Дитера Флика хорват выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Именно Иван забил второй мяч в ворота «Барселоны» в знаменитом лиссабонском четвертьфинале (8:2).

Иван Перишич после своего гола в четвертьфинале Лиги чемпионов globallookpress.com

«Бавария» не стала оставлять футболиста на постоянной основе, и летом 2020 года Перишич вернулся в распоряжение Конте. На этот раз хорват освоил позицию, на которой годом ранее тренер не видел ему применения. В первом сезоне после возвращения Иван помог «Интеру» прервать девятилетнюю гегемонию «Ювентуса» в Серии А, а после ухода Конте продолжил играть латераля при Симоне Индзаги. Перишичу настолько понравилась новая роль, что впоследствии он называл её идеальной для себя. Теперь Иван чаще получал мяч, находясь лицом к чужим воротам, и мог активнее участвовать в развитии атак из глубины.

Своё расставание с «Интером» хорват украсил дублем в финале Кубка Италии против «Ювентуса» (4:2). В дополнительное время Перишич сначала реализовал пенальти правой ногой, а спустя три минуты забил мощным ударом с левой. А ещё через несколько недель 33-летний Иван подписал контракт с «Тоттенхэмом». Ирония заключалась в том, что осуществить давнюю мечту о выступлении в АПЛ ему помог именно Конте, который ещё три года назад не нашёл для него подходящего места в составе.

Перишич празднует гол в ворота «Ювентуса» в финале Кубка Италии globallookpress.com

В 35 лет Перишич восстанавливался по 12 часов в сутки и соглашался играть за один евро

В сентябре 2023 года Перишич получил сложную травму передней крестообразной связки правого колена. Причём случилось это на тренировке «Тоттенхэма» без контакта с другим футболистом. Учитывая возраст хорвата и истекавший следующим летом контракт с лондонским клубом, повреждение вполне могло поставить точку в его карьере на уровне ведущих европейских чемпионатов.

В январе 2024 года Иван вернулся в сплитский «Хайдук», воспитанником которого являлся. Перишич покинул академию клуба ещё в 2006 году, не успев дебютировать за основную команду, а почти 18 лет спустя он получил возможность исправить это. Президент «Хайдука» Лукша Якобушич тогда сообщил, что аренда не будет стоить клубу денег, а сам футболист согласился выступать за символическую плату в размере одного евро. Однако красивой истории возвращения в родной клуб не получилось. Перишич успел провести всего 12 официальных матчей, в которых забил один гол. Летом команду возглавил Дженнаро Гаттузо, и вскоре между тренером и футболистом возникли разногласия.

Презентация Перишича в качестве футболиста сплитского «Хайдука» globallookpress.com

В августе итальянец рассказал журналистам, что Иван ещё несколькими неделями ранее приходил к нему в кабинет и сообщал о желании уйти. В последний день лета стороны официально расторгли контракт по обоюдному согласию. На тот момент Перишичу было 35 лет, за плечами осталась тяжёлая травма, а европейский трансферный рынок уже закрылся. Хорват тренировался самостоятельно и, по собственному признанию, сильно нервничал из-за отсутствия предложенного ему контракта.

В середине сентября с ним связались представители ПСВ. Дополнительным аргументом в пользу переезда в Нидерланды стал разговор с бывшим одноклубником по «Интеру» Дензелом Думфрисом, который рассказал Ивану о команде и жизни в Эйндховене. На первой пресс-конференции Перишич признался, что пока физически не готов проводить на поле все 90 минут, хотя ежедневно уделял восстановлению колена по 10-12 часов. При этом хорват утверждал, что по-прежнему входит в тройку лучших в беговых упражнениях на скорость и выносливость. Пока он способен демонстрировать такие результаты и получать удовольствие от футбола, завершать карьеру Иван не намерен. На вопрос о своей позиции на поле Перишич ответил с юмором: за всю карьеру ему оставалось попробовать себя разве что в воротах.

Перишич уже переписал достижение Шукера. Теперь продолжает обновлять рекорды в Лиге чемпионов

В феврале 2025 года хорват впервые сыграл за ПСВ в Лиге чемпионов. Из-за позднего подписания контракта он пропустил весь общий этап турнира, зато в матчах плей-офф против «Ювентуса» забил в обеих встречах и помог нидерландскому клубу выбить туринцев. В следующем раунде Иван отличился в гостевом матче против «Арсенала» (2:2). Кстати, именно в ворота лондонского клуба Перишич забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов ещё в сентябре 2011 года. Тогда 22-летний футболист «Боруссии» спас команду Клоппа от поражения эффектным ударом с лёта в концовке встречи.

22-летний Перишич празднует гол в ворота лондонского «Арсенала» globallookpress.com

В чемпионате Нидерландов Перишич тоже оказался одним из главных действующих лиц. По ходу весны ПСВ отставал от «Аякса» на девять очков, однако сумел воспользоваться провалом амстердамцев и вырвать чемпионский титул. А в решающем матче последнего тура против роттердамской «Спарты» (3:1) счёт открыл именно хорват. Менее чем через год после расторжения контракта с «Хайдуком» Перишич снова оказался востребован на трансферном рынке. Интерес к нему, по информации Mundo Deportivo, проявляла даже «Барселона», где с Иваном хотел воссоединиться Ханс-Дитер Флик. Однако 36-летний футболист остался в Эйндховене, продлив соглашение с ПСВ до лета 2027 года.

Не утратил своего значения Перишич и для национальной команды — летом он принял участие в четвёртом чемпионате мира в карьере, причём все четыре встречи хорватской сборной на турнире провёл без замен. В матче против Португалии (1:2) Иван забил свой седьмой гол на чемпионатах мира и превзошёл достижение Давора Шукера, став лучшим бомбардиром сборной Хорватии в истории турнира. А за девять дней до встречи с мадридским «Реалом» Перишич отличился в победном матче против Чехии (2:1) в Лиге наций.

Перишич бьёт рекорд Шукера на ЧМ-26 globallookpress.com

В феврале Ивану исполнится 38 лет. За время его выступлений в Лиге чемпионов Моуринью успел дважды возглавить «Челси» за всю свою карьеру, поработать с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Ромой» и вернуться в Мадрид. Сам Перишич, которого португалец так и не получил в свою команду, продолжает забивать на том же «Сантьяго Бернабеу», где ещё в молодости пытался доказать Клоппу своё право на место в стартовом составе.