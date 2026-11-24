«Манчестер Сити» не справился с «Наполи»

Во вторник, 24 ноября, «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Наполи» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Голы за «Манчестер Сити» забили Айюб Буадди и Райан Шерки, у «Наполи» отличились Расмус Хойлунд и Ноа Ланг. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+2' Матч окончен. Больше атаковали игроки «Манчестер Сити», проявив характер, футболисты «Наполи» надежно сыграли в обороне и нашли свои возможности забить, итоговая ничья закономерна. «Манчестер Сити» набрав 10 очков, поднялся на 6-ое место общего этапа Лиги Чемпионов, «Наполи» набрав 4 очка, остался на 27-ом месте. Следующий матч «Манчестер Сити» сыграет 29-го ноября на выезде против «Арсенала» в рамках АПЛ, а «Наполи» 29-го ноября в гостях сыграет с «Сассуоло» в рамках Серии А.

90+2' Удар Шерки из-за пределов штрафной «Наполи», мяч сильно выше ворот полетел.

90' Добавленное время 2 минуты.

90' Подача Политано с углового «Наполи», головой выбил мяч подальше от своих ворот защитник «Сити» Гвардиол.

89' Леонардо Спинаццола заработал угловой для «Наполи».

88' Играют в пас футболисты «Наполи» по всему периметру поля.

Статистика матча 7 Удары в створ 3 5 Удары мимо 5 63 Владение мячом 37 9 Угловые удары 3 0 Офсайды 2 9 Фолы 9

86' Гоол! 2:2. Райан Шерки на скорости ворвавшись в штрафную площадь «Наполи» поразил дальний угол ворот Милинковича-Савича.

83' Наседает «Манчестер Сити», держатся в обороне футболисты «Наполи», сгрудившись около своей штрафной площади.

82' Желтая карточка показана Марку Гехи.

82' Плотный удар Андерсона с острого угла из пределов штрафной «Наполи», в ближнем углу своих ворот отразил мяч вратарь гостей Милинкович-Савич.

Маттео Политано x.com

81' Удар Йошко Гвардиола после углового «Сити», мяч угодив в штангу ворот «Наполи» выскочил в поле.

79' С мячом игроки «Наполи» на своей половине поля.

78' Вновь «Сити» бросается в атаку.

76' Гоол! 1:2. Ноа Ланг с лёту пробил с правой ноги из пределов штрафной площади «Манчестер Сити» после выверенной подачи Леонардо Спинаццолы, мяч в дальний нижний угол ворот Доннаруммы залетел.

76' Замены в составе «Наполи»: Расмус Хойлунд и Кевин Де Брёйне ушли, вышли Жиоване и Франк Ангисса.

75' Подача в штрафную «Наполи», уверенно на выходе мяч руками поймал вратарь гостей Милинкович-Савич.

74' Инициатива всецело у «Манчестер Сити».

72' Получается у «Наполи» завладеть мячом и игру от своих ворот отодвинуть к середине поля.

71' Прострел Жереми Доку вдоль ворот «Наполи», но первым на мяче оказался одни из защитников гостей.

70' Прессингуют начало атаки «Наполи» футболисты «Сити» около штрафной площади итальянской команды.

68' Продолжают игроки «Манчестер Сити» атаковать воодушевившись забитым голом.

Игроки «Сити» после забитого гола спешат возобновить игру x.com

66' Гоол! 1:1. Айюб Буадди получив передачу в штрафной площади «Наполи» от Жереми Доку, в одно касание послал мяч под перекладину ворот гостей.

65' Подача Андерсона в штрафную «Наполи», сняли «верх» защитники гостей.

63' Замена в составе «Манчестер Сити»: Энцо Фернандес ушел, вышел Илиман Ндиайе.

63' В атаке «Сити», ищут хозяева брешь в обороне «Наполи».

61' За счёт контроля мяч игроки «Наполи» сбивают пыл атак «Манчестер Сити».

59' Продолжают прессинговать начало атаки «Манчестер Сити» футболисты «Наполи».

58' Заметался мяч в штрафной площади «Наполи», но вратарь гостей Ваня Милинкович-Савич сыграв на выходе, успокоил ситуацию.

55' Гоол! 0:1. Расмус Хойлунд с левой ноги пробил из под защитника «Манчестер Сити» Гехи из пределов штрафной хозяев, не сумел среагировать голкипер английской команды Джанлуиджи Доннарумма, мяч в дальний нижний угол залетел.

55' Замена в составе «Манчестер Сити»: Жереми Доку вышел, ушел Аллан.

54' В среднем темпе начинается второй тайм.

53' Подача Фернандеса с штрафного «Сити» к воротам «Наполи», головой выбил мяч полузащитник гостей Билли Гилмор.

51' В атаке «Сити», вынуждены обороняться футболисты «Наполи».

50' Удар Шерки с линии штрафной «Наполи», самоотверженной поймал мяч на себя нападающий гостей Расмус Хойлунд.

48' Нападающий «Наполи» Ноа Ланг имел оперативный простор перед собой напротив ворот «Сити», но принял решение сместиться в сторону фланга и утратил возможность угрожать воротам.

48' Завязывается борьба за инициативу, обе команды претендуют на владение мячом.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

45' Перерыв. Больше владел мячом и атаковал «Манчестер Сити», но отрыть счёт не получилось у обеих команд.

Ноа Ланг x.com

45' Удар Ланга из-за пределов штрафной «Сити», мяч выше ворот пролетел.

44' Подача с углового «Наполи», головой пробил Сэм Бёкема, успел вскинуть руки вратарь «Сити» Джанлуиджи Доннарумма и мяч отбил.

43' Подача Ланга в штрафную площадь «Манчестер Сити», защитник хозяев Марк Гехи в падении выбил мяч на угловой «Наполи».

40' Эрлинг Холанд затылком пробил из пределов штрафной «Наполи», мяч поймал под перекладиной вратарь гостей Ваня Милинкович-Савич.

39' Атака «Наполи» угодила в положение «вне игры».

37' Успевают в оборонительных перестроениях футболисты «Наполи» за перемещением мяча в позиционной атаке «Манчестер Сити».

35' Скидка головой Гвардиола на линию вратарской «Наполи», но первым на мяче оказался защитник гостей Спинаццола.

35' Передача Андерсона в штрафную «Наполи» на Холанда была перехвачена защитником гостей Бёкема.

34' {Ходит мяч от игрока к игроку «Сити» на половине поля «Наполи».

32' Прострел Политано в штрафной площади «Сити» до партнёра по команде не дошел.

32' Зацепившись за владение мячом, футболисты «Наполи» игру от своих ворот отодвинули.

30' Подача в штрафную «Наполи», не дотянулся до мяч в прыжке нападающий «Сити» Холанд.

29' Обостряющая передача Гвардиола на Энцо Фернандеса в штрафную «Наполи» получилась слишком сильной, мяч в руки вратарю «Напали» Милинковичу-Савичу прилетел.

27' Удар Хойлунда в ствар ворот «Сити» получился не сильным, спокойно поймал мяч вратарь хозяев Доннарумма.

26' Айюб Буадди нарушил правила в атаке «Сити» на защитники итальянской команды Матиасе Оливере.

24' Прострел Аллана вдоль ворот «Наполи» в падении прервал защитник гостей Ррахмани.

23' Инициатива у «Сити», от обороны действуют игроки «Наполи».

«Манчестер Сити» — «Наполи» x.com

22' Прострел Фернандеса с штрафного «Сити» к воротам «Наполи», но первым на мяче оказался полузащитник гостей Гилмор.

21' Райан Шерки заработал фол на себе на подступах к штрафной площади «Наполи», готовится стандарт «Сити».

19' Удары Райана Шерки и Матеуса Нунеса из пределов штрафной «Наполи» самоотверженно приняли на себя защитники гостей.

18' Разыгрывают мяч игроки «Манчестер Сити» около штрафной площади «Наполи».

16' Неспешная позиционная атака «Сити» разворачивается на половине поля «Наполи».

15' Позиционная атка «Наполи» завершилась потерей мяча Маттео Политано, поскользнулся нападающий гостей.

13' Маттео Политано прорывался по правому флангу атаки «Наполи», но обыграть защитника «Сити» Йошко Гвардиола не сумел.

11' Играют в пас на половине поля «Наполи» футболисты «Манчестер Сити».

10' Удар головой Нико О'Райли из пределов штрафной «Наполи», но мяч выше ворот полетел.

09' Подача Де Брёйне с углового «Наполи» получилась слишком сильной, мяч улетел за лицевую «Сити».

08' Удар Мактоминея из пределов штрафной «Сити» был заблокирован, мяч на угловой «Наполи» ускакал.

07' Подача с штрафного «Наполи» к воротам «Сити», но до удара по воротам гости дело не довели.

06' Удар Энцо Фернандеса из пределов штрафной площади «Наполи» был заблокирован.

05' В спокойном темпе начинается игра.

04' Взяв мяч под контроль, футболисты «Сити» приступили к позиционной атаке.

03' С мячом игроки «Наполи» в центре поля.

01' Удар Эллиота Андерсона из-за пределов штрафной «Наполи», вытянувшись в струнку вратарь гостей Милинкович-Савич дотянулся до мяч и сумел его отразить.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Манчестер Сити».

До матча

22:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, вмещающем 55 097 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Иштван Ковач из Румынии.

22:32 Стартовый состав «Наполи»: Милинкович-Савич, Ррахмани, Бёкема, Оливера, Спинаццола, Мактоминей, Гилмор, Де Брёйне, Политано, Хойлунд, Ланг.

22:30 Стартовый состав «Манчестер Сити»: Доннарумма, О'Райли, Гехи, Нунес, Гвардиол, Фернандес, Андерсон, Шерки, Буадди, Аллан, Холанд.

22:15 За всю историю команды сыграли между собой 5 матчей. В 3 играх победил «Манчестер Сити», в 1 «Наполи», ещё 1 матч завершился вничью.

22:13 Последняя игра между командами состоялась в сентябре 2025 года в рамках общего этапа Лиги Чемпионов. Тогда, в Манчестере победили хозяева со счётом 2:0.

22:12 У «Наполи» травмированы — Алиссон Сантос, Бадьяшиль, Буонджорно, Давид Нерес, Ди Лоренцо, Лоботка, Мерет и Вергара, дисквалифицирован — Марин, вне состава — Марьянуччи.

22:10 В составе «Манчестер Сити» травмированы — Нунеш и Семеньо, дисквалифицированных игроков нет.

22:08 Ранее в рамках 12-го тура итальянского первенства «Наполи» на своем поле одержал победу над «Торино» — 1:0. В своей предыдущем туре чемпионата Италии коллектив уже набрал один балл, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Лацио» (1:1).

22:06 В предыдущей игре в рамках 11-го тура английского первенства «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1). Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив и вовсе остался без очков, в чужих стенах проиграв «Ноттингем Форест» (1:3).

22:04 «Наполи» набрав 3 очка в 4 сыгранных матчах, расположился на 27-ом месте.

22:02 «Манчестер Сити» с 9 набранными очками находится на 7-ом месте общего этапа Лиги Чемпионов.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.94