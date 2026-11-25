прогноз на матч пятого тура Лиги чемпионов, ставка за 1.86

25 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют «Спортинг» Лиссабон и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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«Спортинг» Лиссабон

Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон по итогам четырёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет девять очков в своем активе.

Команда находится на 10-м месте, что в зоне плей-офф, и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: ранее клуб вышел в 1/8 финала Кубка Португалии, когда на предыдущей стадии дома разгромила «Униао Да Серра» (4:0).

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Перед этим в поединке 11-го тура национального чемпионата коллектив набрал три очка, также в своих стенах одолев «Морейренсе» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Дебаст и Сантуш, вне состава — Александропулос, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» Лиссабон не знал другого результата, кроме выигрыша.

С учетом текущей формы хозяева имеют хорошие предпосылки для успешного исхода, особенно на фоне трудностей соперника и преимущества своего поля.

Луис Суарес — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» после четырёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет шесть очков в своем активе.

Команда находится на 17-м месте, что в зоне плей-офф (9-24-я позиции), с отставанием в три балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура английского первенства клуб в дебютной игре нового наставника Маурисио Почеттино на чужом поле потерпел разгром от «Ливерпуля» — 0:4.

В предыдущем поединке национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь дома сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4).

Не сыграют: травмированы — Балеба, Шешко, Дарлоу и Угарте, дисквалифицирован — Кунья.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Юнайтед» проиграл четырежды при одной победе и одной ничьей.

Гостям будет трудно даже избежать поражения с таким кризисом, особенно если помнить о лучшем состоянии соперника, а также факторе чужого поля.

Матеус Кунья, который дисквалифицирован — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Спортинг» выиграл

в четырех последних матчах «Спортинг» выиграл «всухую»

в пяти из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» Лиссабон — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.48. Ничья — в 3.70, выигрыш «Манчестер Юнайтед» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.54 и 2.38.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше трех мячей. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

Между тем, в четырех из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.86 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед».

2.30 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30