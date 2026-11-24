«Арсенал» и дортмундская «Боруссия» не выявили победителя в Лондоне

«Арсенал» не сумел удержать преимущество в домашнем противостоянии с дортмундской «Боруссией», завершив встречу вничью. Лондонцы открыли счёт уже на 10-й минуте благодаря эффектному дальнему удару Виктора Дьёкереша, однако не реализовали возможности для увеличения отрыва и позволили гостям восстановить равновесие

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90+4' Окончен матч! Лондонский «Арсенал» сыграл дома вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 1:1. «Канониры» расположились на пятом месте с 11 очками, а «шмели» седьмые с 10 баллами. В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» примет мадридский «Реал» (9 декабря), а «Боруссия» в этот же день сыграет дома с миланским «Интером».

90+4' Мадуэке подал справа из пределов штрафной в её центр, Кобель до мяча не дотянулся, началась суета, но подчистили защитники гостей и выбили мяч в сторону бровки.

90+3' Эзе пробил с подбора из центра штрафной, но его заблокировал Райерсон.

90+2' Райс подал от левого угла на дальнюю штангу, но Кобель сумел дотянуться до мяча и перевёл его на ещё один угловой.

90+1' Инкапье заработал угловой.

90' Маурицио Мариани добавил четыре минуты к основному времени матча.

Статистика матча 4 Удары в створ 4 15 Удары мимо 6 63 Владение мячом 37 8 Угловые удары 5 1 Офсайды 4 7 Фолы 13

89' Замена у «Боруссии»: вместо Жоана Гаду на поле вышел Филиппо Мане.

88' Эдегор пробил справа из пределов штрафной, но был заблокирован Шлоттербеком.

87' Замена у «Арсенала»: вместо Дьёкереша на поле вышел Микель Мерино.

84' Эзе от правого угла штрафной сделал прекрасную передачу вперёд на Райса, который пробил в касание и попал в сетку ворот гостей, но с внешней стороны.

83' Немного успокоилась игра после стандарта Эдегора.

80' Кобеля быстро подлечили, и он готов продолжить матч.

79' Эдегор с левого фланга со стандарта низом прострелил на дальнюю штангу, откуда Инкапье сыграл во вратарскую, и там после нескольких рикошетов ценой повреждения забрал мяч Кобель.

77' Райс подал во вратарскую от левого угла, но Кобель кулаком выбил мяч из штрафной.

75' Эдегор аккуратно навесил от правого угла штрафной к вратарской, откуда в падении пробил головой Дьёкереш метров с пяти, но умудрился не попасть в створ.

74' Замена у «Боруссии»: вместо Джоба Беллингема на поле вышел Марсель Забитцер.

73' Мадуэке от правого угла штрафной сместился ближе к центру и плотно пробил, но не попал в створ.

71' Эдегор с левого фланга исполнил выверенную передачу в центр штрафной на Дьёкереша, который пробил головой в дальний угол, но не попал в створ.

68' Рюэрсон справа пробил в касание, но Кепа парировал, Беллингем отлично сыграл на добивании и забил, но лайнсмен поднял флаг — офсайд у Джоба.

65' Три замены у «Боруссии»: вместо Уайта, Льюиса-Скелли и Цолиса появились Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Бруно Гимарайнс.

64' Две замены у «Боруссии»: вместо Фабиу Силвы и Байера на поле вышли Серу Гирасси и Константинос Карецас.

64' Райс подал от левого флажка на ближнюю штангу, откуда Конса пробил головой, но мимо створа.

62' Дьёкереш протащил мяч по левому флангу, сыграл в штрафную на Инкапье, который, в свою очередь, сделал передачу в адрес Уайта, и Бен с хода пробил с дальней дистанции, но выше ворот получилось.

60' Мадуэке прорвался по правому флангу, забрался в штрафную и прострелил, но угодил в дортмундского защитника.

58' Дьёкереш получил мяч в центре чужой штрафной, развернулся и пробил, но был заблокирован, добивал головой от левой штанги Инкапье, однако Кобель парировал!

55' Гооооол!!!! 1:1. Гаду протащил мяч со своей половины, убежал от Цолиса и сделал передачу на Максимилиана Байера, который у правого угла штрафной убрал влево Габриэла и неотразимо пробил низом под ближнюю стойку!

52' Джоб Беллингем пробил слева из-за пределов штрафной, но по позиции Кепы.

51' Райерсон от левого угла подал во вратарскую, но отбились «канониры».

50' Мадуэке от дуги пробил в левый нижний угол, но не попал в створ.

48' Верман пробил из-за пределов штрафной, но в створ не попал.

46' Второй тайм начался!

Матч «Арсенал» — «Боруссия Д» https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2049627--arsenal-vs-b-dortmund/

45' Окончен первый тайм! Ничего не стал добавлять Маурицио Мариани. «Арсенал» провёл первый тайм активнее соперника и заслуженно ушёл на перерыв с минимальным преимуществом. На 10-й минуте Дьёкереш мощным ударом из-за пределов штрафной открыл счёт, после чего лондонцы создали ещё несколько опасных моментов, но подвела реализация. Дортмундцы периодически угрожали воротам хозяев, однако наиболее реальный шанс сравнять счёт упустил Гаду незадолго до перерыва — Кепа справился с его ударом.

44' Гаду справа ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол, но Кепа выручил!

43' Мадуэке справа из пределов штрафной сыграл на Дьёкереша в район 11-ти метров, швед пытался завершить в касание, но умудрился не попасть в створ из убойной позиции — ещё и офсайд зафиксирован у Чуквунонсо.

41' Мадуэке от правого края штрафной отдал передачу под удар Дьёкерешу, который мощно пробил, но выше створа.

39' Свенссон подал на дальнюю штангу от правого угла, пробить немцам не удалось, но на выходе неудачно сыграл Кепа — повезло, что подчистили защитники.

37' Цолис стрельнул из-за пределов штрафной, но выше ворот послал мяч.

36' Цолис слева из пределов штрафной прострелил в район 11-ти метров, откуда бил Дьёкереш, но по мячу толком не попал и удар откровенно смазал.

35' Райс в одиночестве прорвался по центру к штрафной и принял решение пробить, но в последний момент его достал и накрыл Шлоттербек.

33' Райс пробил с точки Дьёкереша в дальнюю «девятку», но мяч просвистел над перекладиной.

30' Байер попал в очевидный офсайд.

29' Райерсон подал во вратарскую от левого угла, но первым на мяче оказался Кепа Аррисабалага.

28' Свенссон пробил со входа в штрафную, но его заблокировал Конса.

26' Инкапье с левой стороны штрафной пытался найти в её центре Дьёкереша, но передача не дошла до шведа.

24' Рюэрсон с правого фланга сыграл на Нмечу, который с хода пробил из центра штрафной, но сильно выше ворот получилось!

23' Свенссон от правого угла крутил в область ближней штанги, но лондонцы сумели отбиться.

22' Угловой заработали гости!

20' Фабиу Силва с подбора из предела штрафной сначала махнул мимо мяча, а со второй попытки смог пробить, но выше ворот получилось!

19' Инкапье с помощью оригинального финта прокинул мяч по левой бровке мимо Гаду, но прострел в штрафную оказался неудачным.

18' Фабиу Силва попал в офсайд.

15' Цолис слева вошёл в штрафную и пробил в створ от её угла, Кобель парировал, но прямо на Мадуэке, который не смог подстроиться под мяч и смазал добивание.

13' Райерсон сфолил против Льюис-Скелли.

10' Гоооооол!!!! 1:0. Мадуэке сыграл на Виктора Дьёкереша, который мощно пробил из-за пределов штрафной чуть правее центра — мяч нырнул под перекладину, Кобель был бессилен!

08' Уайт с правого фланга исполнил подачу на дальнюю штангу, где Инкапье в падении не смог дотянуться до мяча.

05' Мадуэке из правого полуфланга подал на дальнюю штангу, откуда Цолис пытался сделать скидку головой во вратарскую, но Антон перехватил передачу и выбил мяч из штрафной.

04' Дьёкереш решился на дальний удар, но слабо получилось, и Кобель уверенно забрал мяч.

02' С правого фланга прострелил на дальнюю штангу Мадуэке, откуда завершал ударом с полулёта Цолис, но не попал в створ греческий вингер.

01' Матч начался! С центра разыграли гости!

До матча

22:57 Команды появились на поле. Матч скоро начнётся!

22:50 В Лондоне облачно, +4 градуса.

22:40 Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия); Ассистент: Даниэле Биндони (Италия); Ассистент: Стефано Алассио (Италия); Резервный: Андреа Коломбо (Италия).

22:35 «Боруссия Д»: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Жоан Гаду, Йоей Верман, Юлиан Рюэрсон, Феликс Нмеча, Даниэль Свенссон, Джоб Беллингем, Максимилиан Байер, Фабиу Силва.

22:30 «Арсенал»: Кепа Аррисабалага, Бен Уайт, Эзри Конса, Габриэл Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли, Христос Цолис, Мартин Эдегор, Чуквунонсо Мадуэке, Виктор Дьёкереш.

22:25 Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

22:15 Все восемь официальных противостояний команд состоялись на групповом этапе Лиги чемпионов. Четыре победы одержали лондонцы, три — дортмундцы, ещё один матч завершился вничью (разница мячей — 10:8 в пользу англичан). На своём поле «Арсенал» выиграл три из четырёх очных поединков. В сезоне-2014/15 соперники обменялись домашними победами с одинаковым счётом 2:0. Последняя неофициальная встреча состоялась 9 августа 2026 года в рамках Emirates Cup, когда «Боруссия» обыграла лондонцев на их поле со счётом 3:2.

22:05 Подопечные Нико Ковача вышли на первое место в Бундеслиге после минимальной победы над мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0). В пяти последних официальных встречах дортмундцы одержали четыре победы и поделили очки с «Баварией» (2:2), забив десять мячей и пропустив шесть. В Лиге чемпионов немецкий клуб набрал девять очков за четыре тура и расположился на 12-й строчке турнирной таблицы с разницей мячей 7:5. В предыдущем еврокубковом поединке «шмели» обыграли испанский «Бетис» (2:1). Перед поездкой в Лондон восстановились после мышечных повреждений Серу Гирасси и Карни Чуквуэмека, тогда как капитан команды Эмре Джан по-прежнему недоступен.

21:55 Действующий чемпион Англии уверенно выступает на двух фронтах: после 11 туров АПЛ подопечные Микеля Артеты опережают ближайшего преследователя на шесть очков, а в Лиге чемпионов занимают третье место с десятью баллами и разницей мячей 8:3. Единственная осечка лондонцев в еврокубках пришлась на противостояние с «Баварией» (2:2). В предыдущем туре «канониры» на выезде обыграли пражскую «Славию» (2:1), одержав 15-ю победу в 16 последних матчах общего этапа Лиги чемпионов. В пяти предыдущих встречах во всех турнирах «Арсенал» одержал три победы, сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2) и уступил «Флитвуду» в серии пенальти. В шести последних домашних поединках Лиги чемпионов против немецких клубов лондонцы потерпели лишь одно поражение при четырёх победах и одной ничьей.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85.