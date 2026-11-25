28 марта сборная Сенегала вышла на поле «Стад де Франс» с Кубком африканских наций. Футболисты продемонстрировали трофей болельщикам перед товарищеской встречей с Перу, а на их форме красовались две звезды в честь побед на континентальном первенстве. При этом уже 11 дней официальным чемпионом Африки считалось Марокко. Сенегальцы отказались признать решение Африканской конфедерации футбола (CAF) и обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). 24 ноября трое арбитров единогласно удовлетворили их апелляцию и восстановили результат январского финала. Ключевым обстоятельством при рассмотрении дела стал даже не уход футболистов с поля, а решение конголезского судьи Жан-Жака Ндалы разрешить им вернуться.

Если бы Браим Диас реализовал пенальти, решение Ндалы устроило бы обе команды

К началу компенсированного времени финала Кубка Африки 18 января на табло стадиона в Рабате горели нули. Сенегальцы успели отпраздновать гол Исмаилы Сарра, однако Ндала зафиксировал нарушение правил в атаке. Спустя несколько минут арбитр отправился к монитору VAR, чтобы изучить падение Браима Диаса в штрафной площади Сенегала после контакта с Эль-Хаджи Маликом Диуфом. Судья назначил пенальти, после чего главный тренер сенегальцев Пап Тьяв потребовал от своих футболистов покинуть поле. Большинство игроков отправились в раздевалку, однако Садио Мане остался на газоне и попытался убедить партнёров вернуться. Впоследствии вратарь Эдуар Менди объяснял, что команда поддалась эмоциям, а Мане помог ей принять правильное решение.

Арбитр объявляет решение после просмотра VAR в финале Кубка Африки globallookpress.com

Интересная деталь обнаружилась в рапорте самого Ндалы, который впоследствии изучили в CAS. После возвращения футболистов матч некоторое время не возобновлялся уже по просьбе ответственного за безопасность. На трибунах произошли столкновения болельщиков с сотрудниками стадиона, и судье пришлось дополнительно дождаться нормализации обстановки. Наконец, Ндала разрешил исполнить пенальти — Диас, который с пятью голами стал лучшим бомбардиром турнира, попытался перебросить Менди «паненкой», однако вратарь остался по центру ворот и поймал мяч. А в дополнительное время Пап Гейе мощным ударом из-за пределов штрафной принёс Сенегалу второй континентальный титул.

Удар Браима Диаса с одиннадцатиметровой отметки globallookpress.com

Примечательно, что марокканские футболисты согласились продолжить встречу и получили возможность выиграть её практически последним ударом основного времени. Лишь на следующий день Королевская марокканская футбольная федерация направила официальный протест в CAF. Юристам предстояло выяснить, имела ли команда право вернуться на поле после того, как самовольно его покинула.

Две комиссии CAF пришли к противоположным выводам на основании одних и тех же статей

На первый взгляд у марокканской стороны имелись все основания требовать присуждения технической победы. Статья 82 регламента Кубка Африки предусматривает исключение из турнира команды, которая отказывается играть либо покидает поле до окончания встречи без разрешения судьи. Статья 84 устанавливает результат такого матча — 3:0 в пользу соперника, если к моменту остановки игры тот не вёл с более крупным счётом. Однако в документе не уточняется, как долго футболисты должны отсутствовать на поле, чтобы их действия расценили как отказ от участия в матче. Именно этот вопрос стал предметом спора между двумя национальными федерациями.

28 января дисциплинарная комиссия CAF отклонила протест Марокко. По её мнению, соответствующие статьи регламента предназначены для ситуаций, когда встречу невозможно провести или довести до конца. В Рабате же арбитр разрешил сенегальцам вернуться, после чего обе команды доиграли матч, при этом поведение футболистов и тренеров не осталось безнаказанным. Пап Тьяв получил дисквалификацию на пять матчей под эгидой CAF и штраф в размере 100 тысяч долларов. Исмаилу Сарра и Илимана Ндиая отстранили на две встречи каждого, а сенегальскую федерацию оштрафовали в общей сложности на 615 тысяч долларов за действия команды, тренерского штаба и болельщиков.

Пап Тьяв призывает футболистов покинуть поле globallookpress.com

Санкции коснулись и хозяев турнира — в частности, CAF первоначально оштрафовала марокканскую федерацию на 200 тысяч долларов за поведение мальчиков, которые подавали мячи. Во время дополнительного времени они пытались отобрать полотенце у Эдуара Менди, а в его защиту пришлось вмешаться членам тренерского штаба Сенегала. 19 февраля марокканская федерация подала апелляцию. На этот раз большинство членов комиссии CAF поддержали буквальное толкование регламента. По их мнению, нарушение произошло уже в тот момент, когда футболисты покинули поле без разрешения Ндалы. Их последующее возвращение не могло отменить сам факт нарушения, а согласие марокканцев доиграть встречу не лишало федерацию права подать протест.

Запасной вратарь Сенегала Йеванн Диуф пытается защитить полотенце Менди от сотрудников, которые обслуживали матч globallookpress.com

17 марта CAF официально изменила результат финала на 3:0 в пользу Марокко. Любопытно, что даже внутри апелляционной комиссии не было единогласия: один из пяти её членов выразил особое мнение. Через восемь дней CAS зарегистрировал апелляцию сенегальской федерации, а ещё через три дня футболисты устроили парад трофея на «Стад де Франс». К тому моменту сложилась совершенно уникальная ситуация — одна сборная числилась чемпионом в официальных документах, а другая продолжала праздновать победу с кубком в руках.

Девять лет назад Сенегал добился переигровки матча из-за действий арбитра. Теперь федерация отстаивала неприкосновенность судейских решений

В спортивном праве существует доктрина field of play, согласно которой решения судей, непосредственно связанные с ходом соревнований, по общему правилу не подлежат пересмотру в суде. Иначе практически любую ошибку арбитра можно было бы использовать как основание для оспаривания результата встречи. Однако существуют исключения — в частности, если удастся доказать, что судья действовал недобросовестно или произвольно, спортивный арбитраж может вмешаться. Сборная Сенегала уже сталкивалась с подобной ситуацией в отборочном турнире ЧМ-2018.

В ноябре 2016 года сенегальцы проиграли сборной ЮАР (1:2). Ганский арбитр Джозеф Лэмпти назначил пенальти за якобы игру рукой футболиста Сенегала, хотя видеоповтор показал, что мяч попал ему в ногу. Впоследствии ФИФА установила факт манипулирования результатом матча и пожизненно отстранила судью от футбола. CAS подтвердил дисквалификацию, а ФИФА распорядилась провести встречу заново. В ноябре 2017-го Сенегал победил ЮАР (2:0) и обеспечил себе путёвку на чемпионат мира.

Ганский арбитр Джозеф Лэмпти globallookpress.com

В нынешнем деле марокканская федерация также пыталась доказать, что арбитр вышел за пределы своих полномочий, однако между двумя случаями имелась принципиальная разница. В отношении Ндалы не было установлено никаких обстоятельств, которые свидетельствовали бы о недобросовестности судьи. Марокканцы прежде всего настаивали на том, что он допустил ошибку при применении регламента. Заседание CAS состоялось только 8 октября в Лозанне. Процедуру можно было провести быстрее, однако стороны не договорились об ускоренном рассмотрении дела. Трое специалистов по спортивному и международному праву из Франции, Германии и Италии изучили аргументы федераций, после чего пришли к выводу, что Ндала не нарушил правил.

Футболисты сборной Сенегала после победы над ЮАР globallookpress.com

Арбитры обратили внимание на то, что статья 82 регламента Кубка Африки находится в разделе, который регулирует случаи отказа от участия в соревнованиях. Все остальные обстоятельства, описанные в этой статье, предполагают окончательный характер такого отказа. Например, команда не явилась на матч или снялась с турнира. По логике CAS, временный уход футболистов с поля не должен автоматически приравниваться к этим ситуациям. Таким образом, назначение технического результата требовалось бы в том случае, если бы Ндала окончательно прекратил встречу. Поскольку обе команды вернулись на поле и согласились продолжать игру, необходимости применять статьи 82 и 84 не возникло.

CAS при этом не пересматривал обоснованность назначения пенальти и не оправдывал действия сенегальских футболистов. Предметом разбирательства были полномочия арбитра и правомерность изменения результата уже завершённого матча. Для наказания участников финала у CAF имелся отдельный дисциплинарный кодекс, которым конфедерация воспользовалась ещё в январе.

Табличка у входа в Спортивный арбитражный суд globallookpress.com

После скандального финала IFAB разрешил удалять футболистов за уход с поля в знак протеста

Пока марокканские и сенегальские юристы готовились к слушаниям, футбольные власти уже занимались вопросом, как предотвратить повторение подобных событий. 28 апреля на специальном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в Ванкувере единогласно одобрили поправки к правилам игры. Теперь организаторы соревнований могут предоставить арбитрам право показывать прямую красную карточку футболистам, которые покидают поле в знак протеста против судейского решения. Аналогичное наказание предусмотрено для игроков и тренеров, которые призывают команду уйти с газона.

Участники специального заседания Международного совета футбольных ассоциаций globallookpress.com

Нововведение применили уже на чемпионате мира 2026 года. Кроме того, IFAB уточнил положения о досрочном прекращении матчей: если действия одной из команд делают дальнейшее проведение встречи невозможным, ей, как правило, присуждается техническое поражение. Любопытно, что CAS сослался на эти изменения в мотивировочной части своего решения. Новые правила не могли применяться к январскому финалу задним числом, однако, по мнению арбитров, они дополнительно подтверждают необходимость разграничивать временную остановку игры и её окончательное прекращение.

Впрочем, даже после ноябрьского вердикта история противостояния Сенегала и Марокко ещё не завершена. Марокканская федерация заявила о намерении оспорить решение CAS и сообщила о предполагаемом контакте президента сенегальской федерации Абдулая Фаля с одним из арбитров, немецким профессором Ульрихом Хаасом, за двое суток до оглашения вердикта. И сенегальская сторона, и сам Хаас категорически отрицают наличие такого контакта. Теперь марокканцы могут обратиться в Федеральный суд Швейцарии, однако там не будут заново разбирать действия футболистов или решение Ндалы продолжить встречу. Возможности пересмотра арбитражных решений ограничены, и федерации придётся доказывать наличие оснований для отмены вердикта, например нарушения процедуры или принципа беспристрастности арбитров.

Садио Мане и сборная Сенегала с трофеем после финала в Рабате globallookpress.com

Сама CAF уже объявила, что признаёт решение CAS и примет необходимые меры для его исполнения. А Садио Мане, который в январе убеждал партнёров вернуться на газон в Рабате, теперь обратился к марокканским футболистам и болельщикам с пожеланиями успехов. Сенегальский нападающий выразил надежду, что события финала не испортят отношения между двумя странами, хотя примирить «двух чемпионов», кажется, уже невозможно.