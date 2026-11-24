22 ноября Франческо Пио Эспозито оформил свой первый хет-трик в Серии А, однако «Интер» трижды упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Аталантой» (4:4). В возрасте 21 года и 147 дней итальянец стал вторым самым молодым автором хет-трика миланского клуба в чемпионате за последние 60 лет. Роналдо в феврале 1998-го был всего на день моложе, когда забил три мяча «Лечче». Сам Эспозито после встречи в Бергамо едва ли мог порадоваться достижению, хотя ещё несколько лет назад главным футбольным талантом в его семье считали старшего брата Себастьяно.

Скауты «Брешии» приехали смотреть Доннарумму, но в итоге забрали троих братьев Эспозито

Сальваторе, Себастьяно и Франческо Пио родились в Кастелламмаре-ди-Стабия, небольшом городе на берегу Неаполитанского залива. Их отец Агостино прошёл молодёжную систему «Наполи» и выступал в Серии С, а после завершения карьеры занялся тренерской работой. Все трое сыновей пошли по его стопам, хотя футбольное будущее младшего братья представляли несколько иначе. В сентябре 2026 года Себастьяно в интервью пресс-службе Федерации футбола Италии вспоминал, как они с Сальваторе ставили Пио в ворота и отрабатывали на нём удары. По его словам, им едва не удалось убедить младшего стать голкипером.

Судьба семьи изменилась в 2011 году — в то время «Брешиа» открыла футбольную школу недалеко от Неаполя, а представители клуба регулярно приезжали в регион на поиски талантливых детей. Одной из главных целей был Джанлуиджи Доннарумма, который уже в 11 лет привлекал внимание скаутов. Договориться с отцом будущего вратаря сборной Италии о переезде не получилось, зато предложение заинтересовало Агостино Эспозито. Большую роль в этом сыграл Роберто Клеричи, основатель детского футбольного клуба «Волунтас Брешиа» и один из самых известных специалистов по работе с молодыми игроками в Ломбардии. В своё время именно он помог Андреа Пирло сделать первые шаги на пути к профессиональному футболу.

Юные братья Эспозито globallookpress.com

В Брешию переехала вся семья Эспозито: родители, трое братьев и их сестра. Как рассказывал бывший консультант президента «Брешии» Назарио Гатти, клуб помог Агостино найти работу сначала в начальной школе, а затем в детском футболе. Сами братья начали заниматься в «Волунтас» и молодёжной системе «Брешии». В 2014 году у профессионального клуба возникли серьёзные финансовые проблемы, и агент Роберто Ла Флорио начал искать для братьев новые команды. В разговоре с La Gazzetta dello Sport он вспоминал, что предлагал футболистов трём или четырём клубам Серии А, однако каждый раз возникали какие-то препятствия.

Тогда Ла Флорио связался с руководителем академии «Интера» Роберто Самаденом. Тот попросил день на размышления, а уже на следующие сутки перезвонил агенту и согласился принять всех троих. Сальваторе было 14 лет, Себастьяно — 12, Пио — 9. Миланцы не заплатили за них ни евро, а Ла Флорио при поддержке Nike помог организовать переезд семьи. По словам агента, самым перспективным футболистом из троих тогда считался Себастьяно. Впрочем, уже в девять лет Пио выделялся среди сверстников не только техническими навыками, но и характером.

Себастьяно дебютировал за «Интер» в 16 лет, а Сальваторе попал в сборную раньше, чем сыграл в Серии А

В сезоне-2018/19 Себастьяно Эспозито забил 31 гол в 37 матчах за две юношеские команды «Интера». В марте 2019 года Лучано Спаллетти выпустил его на поле в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта». В возрасте 16 лет форвард стал самым молодым футболистом в истории клуба, который сыграл в еврокубках. В следующем сезоне Антонио Конте начал привлекать Себастьяно к матчам Серии А.

В декабре 2019-го нападающий впервые появился в стартовом составе чемпионата во встрече с «Дженоа». Когда при счёте 2:0 миланцы получили право на пенальти, Ромелу Лукаку уступил удар 17-летнему партнёру. Себастьяно забил свой первый гол за основную команду, а «Интер» в итоге победил со счётом 4:0. Однако закрепиться в составе ему так и не удалось. За последующие пять лет Себастьяно успел поиграть в Италии, Швейцарии и Бельгии, а одним из лучших периодов его карьеры стала аренда в «Сампдории». В сезоне-2023/24 под руководством Андреа Пирло нападающий забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 23 встречах Серии Б.

Ромелу Лукаку передаёт мяч Себастьяно Эспозито globallookpress.com

Сальваторе, в отличие от брата, выбрал позицию центрального полузащитника. Он покинул систему «Интера» раньше Себастьяно и начал профессиональную карьеру в низших дивизионах. К 2022 году старший из братьев стал одним из ключевых футболистов СПАЛ, а Роберто Манчини неожиданно пригласил его в национальную команду. 11 июня 2022-го Сальваторе заменил Мануэля Локателли в матче Лиги наций против Англии (0:0). На тот момент полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в Серии А. Осенью того же года СПАЛ возглавил Даниеле Де Росси, которого Эспозито с детства считал своим кумиром.

Сальваторе Эспозито в матче Лиги наций против Англии globallookpress.com

В январе 2023-го Сальваторе перешёл в «Специю», а через полгода клуб арендовал у «Интера» его младшего брата. В декабре 2024 года семья Эспозито получила ещё один повод для гордости: впервые все трое забили в один день. Себастьяно оформил дубль за «Эмполи» в победном матче с «Вероной» (4:1), Сальваторе забил два мяча «Читтаделле», а Пио добавил ещё один гол. «Специя» разгромила соперника со счётом 5:0. Таким образом, 8 декабря братья Эспозито забили пять мячей на двух разных стадионах. Причём до окончания сезона младший из них успел стать одним из главных открытий второго дивизиона Италии.

Сальваторе и Франческо Пио в форме «Специи», Себастьяно — в форме «Сампдории» globallookpress.com

Киву тренировал Пио с 13 лет, а в дебютном матче за «Интер» выпустил вместо Себастьяно

Кристиан Киву впервые поработал с Франческо Пио в сезоне-2018/19, когда возглавлял команду «Интера» U14. Впоследствии их пути вновь пересеклись в Примавере. Пио был одним из самых молодых футболистов состава, однако румынский специалист доверил ему капитанскую повязку. В сезоне-2022/23 нападающий забил 16 мячей в 41 встрече во всех турнирах. Летом 2023 года Пио отправился на молодёжный чемпионат мира, где сборная Италии дошла до финала, а через месяц выиграл чемпионат Европы среди футболистов до 19 лет. После этого он перешёл в «Специю», где впервые столкнулся со взрослым футболом на клубном уровне.

Несмотря на достаточно большое количество игрового времени, первый сезон в Серии Б оказался сложным: Эспозито забил всего три мяча в 38 встречах. Однако «Специя» продлила аренду, и уже в следующем чемпионате результативность нападающего выросла более чем в шесть раз. Пио забил 19 голов в 39 матчах с учётом плей-офф, а команда лишь в финале переходных встреч уступила «Кремонезе» путёвку в Серию А. Ещё в апреле 2025-го «Интер» продлил контракт с воспитанником до 2030 года. Летом Симоне Индзаги покинул клуб, а его преемником стал Киву, который включил бывшего подопечного в заявку на клубный чемпионат мира.

21 июня в Сиэтле румынский тренер выпустил Пио после перерыва в матче против японского «Урава Ред Даймондс» — символично, что для этого ему пришлось заменить Себастьяно. Младший Эспозито помог организовать победный гол Валентина Карбони, а уже в следующей встрече с «Ривер Плейтом» впервые забил за основную команду «Интера» и получил приз лучшему игроку матча.

Пио Эспозито празднует гол в ворота «Ривер Плейта» globallookpress.com

Киву решил оставить нападающего в составе, хотя в его распоряжении уже находились Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам. Пио постепенно получал всё больше игрового времени, причём тренер доверял ему и в важных встречах. В начале 2026 года Эспозито принёс миланцам победу над «Лечче», а затем забил в ворота «Ювентуса», «Аталанты» и «Фиорентины». Первый полноценный сезон в «Интере» он завершил с десятью голами и шестью результативными передачами в 48 матчах во всех турнирах. Вместе с командой Киву Пио выиграл чемпионат и Кубок Италии, а 6 сентября 2026-го подписал новый контракт с клубом до лета 2032 года.

Братья выкупили детский клуб, который их воспитал, а затем установили рекорд сборной Италии

В ноябре 2025 года семья Эспозито приобрела 100% акций «Волунтас Брешиа». Роберто Клеричи, благодаря которому братья оказались в Ломбардии, умер в январе 2018-го. По словам Сальваторе, семья обещала своему наставнику вернуть его клубу былое значение и теперь получила возможность исполнить обещание. Президентом «Волунтас» стал Агостино Эспозито, а спортивным директором — бывший капитан «Брешии» Марко Дзамбелли. На момент покупки в клубе занимались около 200 детей. Первостепенной задачей новые владельцы назвали улучшение состояния тренировочных полей и подготовку футболистов для академий профессиональных команд.

Семья Эспозито после покупки «Волунтас Брешиа» globallookpress.com

При этом братья не ограничиваются финансовой поддержкой. Сальваторе участвует в общении с тренерами и руководителями клуба, Себастьяно регулярно приезжает на тренировочную базу, а Пио летом 2026 года сам проводил занятия с детьми. После победы в чемпионате Италии нападающий привёз в центр подготовки большой картонный макет чемпионского щита. Его разместили рядом с подписанными футболками всех троих братьев.

Через несколько месяцев семья установила ещё один рекорд. 28 сентября 2026 года Роберто Манчини выпустил Пио и Себастьяно в стартовом составе сборной Италии против Турции (4:1). Они стали первой парой братьев, которая одновременно появилась в составе национальной команды за 26 лет, со времён Филиппо и Симоне Индзаги. А с учётом дебюта Сальваторе в 2022-м Эспозито стали первой семьёй в истории итальянского футбола, в которой сразу трое братьев сыграли за главную сборную страны.

Пио и Себастьяно Эспозито в матче против сборной Турции globallookpress.com

Сейчас Сальваторе выступает за «Сампдорию» в Серии Б, Себастьяно защищает цвета «Сассуоло», а Пио постепенно становится основным центральным нападающим национальной команды. 12 ноября он оформил дубль в победной встрече с Францией (3:1), причём вместе с Себастьяно вышел на поле с первых минут, а Италия впервые за 64 года обыграла французов дома.

Календарь и таблица Серии А

Спустя три дня Пио вновь отличился в матче за сборную, на этот раз против Бельгии, а ещё через неделю оформил хет-трик в ворота «Аталанты». На счету нападающего уже шесть голов в нынешнем чемпионате Италии, тогда как за весь предыдущий розыгрыш Серии А он забил семь. Эспозито также стал первым итальянцем за 23 года, который оформил хет-трик за «Интер» в чемпионате. Последним до него это удавалось Кристиану Вьери в 2003-м. Пио тогда ещё не родился, а его старшие братья только учились ходить.