GOAL рассказывает, почему дортмундская «Боруссия» снова превратилась в грозную силу.

Дортмундская «Боруссия» снова превратилась в силу, с которой приходится считаться. После двух посредственных сезонов, последовавших за ярким выходом в финал Лиги чемпионов в 2024 году, в кампании-2026/27 команда под руководством Нико Ковача вновь заявляет о себе как о реальном претенденте на титулы.

Лидируя в Бундеслиге с двухочковым отрывом от «Баварии» после десяти туров и находясь в отличной позиции для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря трем победам в первых четырех еврокубковых матчах, «Дортмунд» работает как слаженный механизм: игроки полностью приняли энергозатратный, заточенный на быстрые переходы футбол Ковача.

Немало похвалы досталось опытным лидерам, в том числе неизменно надежному основному нападающему Серу Гирасси, паре центральных защитников Вальдемару Антону и Нико Шлоттербеку, а также вратарю Грегору Кобелю. Но молодежь сыграла в рывке «Боруссии» не менее важную роль.

Нико Ковач — главный тренер дортмундской «Боруссии» globallookpress.com

Средний возраст стартовых составов команды в Бундеслиге опустился ниже 25 лет впервые с сезона-2018/19, когда в составе были Джейдон Санчо, Кристиан Пулишич, Ашраф Хакими и Александер Исак.

«Боруссия» вернулась к своей модели главной «школы высшего мастерства» в Европе — последней ступеньки на пути к самой вершине для талантливой молодежи. Клуб уже пожинает плоды продуманного летнего трансферного окна, а на «Сигнал Идуна Парк» вновь царит воодушевление: трибуны с восторгом принимают новое поколение героев.

Новая глава с Оле Буком

«Дортмунд» выбрал совершенно иной вектор развития после того, как в марте назначил Оле Бука на пост спортивного директора вместо Себастьяна Келя.

Кель делал ставку на громкие имена и добавление опыта в состав, тогда как Бук поставил во главу угла развитие молодежи. Именно он стоял за сказочным взлетом «Эльферсберга» из четвертого дивизиона Германии в Бундеслигу.

Оле Бук globallookpress.com

«Хорошие футболисты остаются хорошими футболистами, в какой бы лиге они ни играли. Конечно, уровень отличается, но я хорошо знаю и Бундеслигу, и "Дортмунд". В конечном счете всё сводится к тому, что подходит команде и игровому стилю, который хочет видеть тренер.

Мы намерены работать в тесном контакте, чтобы находить талантливых парней, способных помочь клубу.

Подход будет очень похожим, только теперь в моем распоряжении дополнительные ресурсы в скаутинге и аналитике», — заявил Бук на своей официальной презентации.

Карим Адейеми globallookpress.com

Карим Адейеми, Юлиан Брандт и Салих Озджан перешли в «Барселону», «Аякс» и «Бешикташ» соответственно, Никлас Зюле завершил карьеру, а Ян Коуто отправился в аренду в «Комо».

Всё это открыло дорогу к масштабной перестройке состава. В последнее трансферное окно «Дортмунд» оформил шесть полноценных трансферов, включая греческих атакующих полузащитников — 19-летнего Константиноса Карецаса и 23-летнего Янниса Константелиаса.

«Боруссия» Дортмунд globallookpress.com

Еще 11 млн евро были потрачены на дуэт 18-летних игроков — Кауа Пратеса и Джастина Лерму, а 19,5 млн евро — на 19-летнего центрального защитника «Зальцбурга» Жоана Гаду.

Джоуи Верман, купленный у ПСВ за 22 млн евро, стал единственным новичком старше 25 лет, при этом «Боруссия» также договорилась об аренде юного таланта «Арсенала» Итана Нванери.

Обнадеживающие признаки

Стратегия Бука во многом зеркалит подход Михаэля Цорка — человека, который привел в «Дортмунд» Роберта Левандовского, Эрлинга Холанна, Джуда Беллингема и Усмана Дембеле.

Клуб снова нацелился на молодых игроков с большим потенциалом, покупая их за небольшие деньги и помогая раскрыться с долгосрочной целью — продать в будущем с огромной прибылью.

Если им удастся находить столько же удачных вариантов, сколько при Цорке, «Боруссия» сможет снова стабильно бороться за главные трофеи, сохраняя при этом финансовый баланс — и первая партия новичков уже подает немало обнадеживающих сигналов.

На плечи Каретцаса легло наибольшее давление из-за его ценника, однако он выдал многообещающий старт, отметившись тремя результативными действиями в 12 матчах, включая драматичный победный гол после выхода на замену в Лиге чемпионов против «Бетиса».

Константинос Карецас globallookpress.com

Гаду тем временем быстро застолбил за собой место в обороне Ковача, выйдя в стартовом составе в восьми из первых девяти матчей «Дортмунда» в Бундеслиге в сезоне-2026/27.

Впечатлив скоростью возвращения в защиту, игрой на «втором этаже» и точностью передач, Гаду был признан лучшим новичком октября в Бундеслиге, а также получил свой первый вызов в сборную Франции.

К сожалению для Константелиаса, он пока никак не смог проявить себя, получив тяжелейшую травму крестообразных связок в первом же матче за клуб в стартовом составе.

Этот удар вынудил «Боруссию» арендовать Нванери, и юный талант «Арсенала» уже показал проблески блестящей игры в своих первых 12 встречах за «Боруссию», пусть пока и не отметился ни голами, ни результативными передачами.

Жоан Гаду globallookpress.com

Пратесу тоже жутко не повезло: из-за мышечных травм он ограничился всего тремя выходами на замену на позиции левого защитника.

Впрочем, бразильца изначально планировали вводить в состав постепенно, и сейчас его задействуют в Юношеской лиге УЕФА за команду U19, чтобы он набрал оптимальную форму и игровой ритм.

Звезды академии

У «Дортмунда» также подрастают три ярких игрока из собственной академии, каждый из которых изначально был переманен из других клубов.

Наибольший ажиотаж вызывает бывший воспитанник «Аталанты» Самуэле Инасио, пробившийся в первую команду «Боруссии» в феврале в возрасте 17 лет.

Самуэле Инасио globallookpress.com

На счету итальянского форварда, ставшего в прошлом году лучшим бомбардиром в составе своей сборной на чемпионате Европы U17, уже 12 матчей за команду Ковача, а свой лицевой счет голам он открыл в мае, забив роскошным ударом с лета победный мяч в игре против «Айнтрахта» (3:2).

В июне Инасио дебютировал за главную сборную Италии, а Ковач назвал его «будущим нашего клуба и итальянского футбола», отдельно отметив его «безупречную технику».

Матис Альберт, начинавший в молодежной системе «Лос-Анджелес Гэлакси», также привлек к себе пристальное внимание прессы, обойдя Пулишича и Джованни Рейну и став одновременно самым молодым американцем в истории Бундеслиги и самым молодым автором гола в истории сборной США.

Матис Альберт globallookpress.com

В активе 17-летнего игрока уже пять матчей за национальную команду, и хотя за основу «Боруссии» он пока выходил на поле лишь дважды, Ковач не сомневается в его блестящем будущем.

«Матис Альберт — очень талантливый парень, который уже показывает отличные задатки на тренировках, успел сыграть в кубковом матче и рано или поздно — скорее рано — начнет получать гораздо больше игровых минут, чем, возможно, еще полгода назад», — признался главный тренер «Боруссии».

Впечатление на Ковача произвел и итальянский защитник Лука Реджани.

Бывший воспитанник «Сассуоло», Реджани в марте стал самым молодым итальянцем, забивавшим в Бундеслиге (в победном матче с «Аугсбургом»), за что вскоре был вознагражден долгосрочным контрактом до 2029 года.

Лука Реджани globallookpress.com

Впрочем, умеющий здорово работать с мячом центральный защитник, также пробившийся в сборную Италии, пока не получает регулярной игровой практики в, и его уже связывают с переходом в «Милан».

По поводу Инасио в «Боруссию» также поступали прямые запросы от двух итальянских грандов — клуб ответил отказом «Интеру» и «Ювентусу», а Альберт, по сообщениям прессы, попал на радары клубов АПЛ: «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля».

Все трое наверняка надеются сперва оставить свой след в «Боруссии», но, похоже, уже в следующем году у клуба появится возможность выгодно продать их за внушительные суммы.

Привлекательные активы

У «Дортмунда» также может возникнуть соблазн выгодно продать некоторых молодых звезд, которые уже прочно закрепились в основе у Ковача.

Никто в «Боруссии» не провел в этом сезоне Бундеслиги больше минут, чем 24-летний Даниэль Свенссон — шведский левый защитник, перешедший в клуб из «Норшелланна» за 6,5 млн евро в прошлом году после успешной аренды.

Даниэль Свенссон globallookpress.com

Он также является главным исполнителем стандартов в команде, а его оборонительное чутье помогло команде делить первое место в лиге по надежности защиты (семь пропущенных мячей в девяти матчах). Сейчас рыночная стоимость Свенссона оценивается примерно в 50 млн евро, и его уже называют среди трансферных целей таких клубов, как «Ливерпуль» и «Барселона».

Джоб Беллингем тоже внес свой вклад в то, чтобы сделать «Боруссию» более монолитной, используя внушительные габариты и отличный выбор позиции для разрушения атак соперника в центре поля.

Джоб Беллингем globallookpress.com

21-летнему британцу потребовалось время на адаптацию в Германии после перехода из «Сандерленда», но сейчас он выходит из тени своего брата Джуда — и если продолжит прогрессировать в том же духе, то в ближайшем будущем вполне может пойти по стопам игрока «Реала» и заработать крупный трансфер.

В атаке Ковач использует в поддержку Гирасси еще двух 24-летних футболистов — Фабиу Силву и Максимилиана Байера.

Серу Гирасси globallookpress.com

«Дортмунд» заплатил 25 млн евро за переход Силвы из «Вулверхэмптона», и хотя его дебютный сезон получился неоднозначным, сейчас португальский форвард стабильно оказывает решающее влияние на игру всякий раз, когда выходит на поле.

Силва записал на свой счет гол и результативную передачу в победном матче Лиги чемпионов против «Бетиса», а также сравнял счет в ничейной встрече с «Баварией» (2:2) на «Альянц Арене».

Универсальность Силвы и его умение действовать в ограниченном пространстве делают его уникальным активом, и он слишком хорош, чтобы в долгосрочной перспективе оставаться на вторых ролях за спиной Гирасси.

Фабиу Силва globallookpress.com

На сегодняшнем рынке «Дортмунд» потенциально может вдвое окупить вложения в Силву, если сам игрок решит уйти в поисках более заметной роли.

Как и Силва, Байер способен закрыть сразу несколько позиций в линии атаки.

Купленный у «Хоффенхайма» за 30 млн евро в 2024 году, игрок сборной Германии на данный момент набрал 42 очка по системе «гол+пас» в 106 матчах за «Дортмунд», включая шесть в нынешнем сезоне.

Максимилиан Байер globallookpress.com

Он эффективно действует в подыгрыше и выделяется неустанным объемом работы без мяча, что стало жизненно важной частью тактического рисунка Ковача.

Летом «Брентфорд» предлагал за Байера 70 млн евро, а «Арсенал», по сообщениям прессы, присматривался к нему, заодно отслеживая прогресс Нванери. Так что именно он вполне может стать следующим в очереди на громкий трансфер.

Во вторник вечером Байер поразил ворота «Арсенала» на «Эмирейтс», благодаря чему «Дортмунд» избежал поражения в важнейшем матче Лиги чемпионов. Это стало очередным доказательством того, что новый проект работает безупречно, а следующее поколение талантов наверняка будет рассматривать «Дортмунд» как одно из самых привлекательных мест в мировом футболе — благодаря возродившейся страсти клуба к воспитанию суперзвезд.