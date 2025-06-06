Пять причин, почему Флориан Вирц может оказаться неудачным трансфером для «Ливерпуля»

Флориан Вирц — не только выдающийся футболист и блестящее приобретение для, но и тот самый игрок, который способен вывести командуна уровень, недосягаемый для конкурентов, и тем самым заложить основу для длительной гегемонии в

Мы с этим не спорим и подозреваем, что, когда через пару месяцев придет время делать прогнозы на чемпионский титул, лишь некоторые из нас не назовут «Ливерпуль» фаворитом — в том числе благодаря скорому переходу Вирца из «Байера».

Но в ситуации, когда все так уверены в успехе, стоит сыграть роль адвоката дьявола. Вот пять причин, по которым Вирц может не стать удачным трансфером для «Ливерпуля».

Доминик Собослаи и Мохамед Салах

Да, Собослаи произвел впечатление в этом сезоне — но в первую очередь за счет своей активности без мяча, а не из-за выдающейся игры с ним. Как отметил Джейми Каррагер, венгр был «крайне важен» в чемпионском составе Слота, и не исключено, что его отодвинут чуть глубже, чтобы сохранить в основе.

Флориан Вирц globallookpress.com

Но если — как мы предполагаем — Слот будет выбирать между Вирцем и Собослаи на позицию атакующего полузащитника рядом с Алексисом Макаллистером и Райаном Гравенберхом, то Вирц в девяти случаях из десяти окажется предпочтительнее.

Он превосходит Собослаи почти по всем атакующим и созидательным метрикам, при этом не уступает ему в прессинге и самоотдаче. Но как на это посмотрит Салах, если его ключевого партнера уберут из состава ради новичка?

Собослаи недавно говорил о Салахе: «Мы очень близки. Даже трудно передать словами, что значит играть рядом с ним». В феврале они ассистировали друг другу в матче с «Манчестер Сити» (2:0), и венгр чаще всех в «Ливерпуле» ассистировал Салаху в Премьер-лиге (5 раз), играя справа и совершая внутренние рывки, освобождая пространство для египтянина.

А вот Вирц — в первую очередь левый атакующий полузащитник. Против слабых соперников их можно будет выпускать вместе, но в больших матчах, скорее всего, придется выбирать одного. И если Салах останется без привычной поддержки справа, это может повлиять на его результативность — а после сезона с 57 результативными действиями Салах точно не тот, кого стоит «раскачивать».

Ценник

Неудачные трансферы с рекордными суммами в Премьер-лиге чаще всего происходили в «Манчестер Юнайтед» после эры Фергюсона. А вот в случае с Декланом Райсом его цена в £100 млн быстро стала восприниматься как нормальная за топ-игрока: он сразу заиграл в «Арсенале», прогрессировал и теперь забивает такие голы, как его недавний шедевр против действующего на тот момент победителя Лиги Чемпионов. Но если бы он стартовал хуже, его быстро бы заклеймили провалом.

Флориан Вирц globallookpress.com

Учитывая, что «Ливерпуль» готовится к третьей попытке подписания Вирца после отклонения предложения в £109 млн, он, скорее всего, станет рекордным трансфером в истории Великобритании . Давление будет колоссальным — тем более что от атакующего полузащитника ждут голов и передач. В отличие от условного Мойсеса Кайседо, которого подписали как разрушителя, от Вирца все будут ждать цифр.

Пример Кайседо и особенно Антони, который публично признался, как тяжело справляться с давлением — яркие напоминания: большая цена может задавить молодого игрока.

Статистика дорогих трансферов

У «Ливерпуля» с дорогостоящими покупками все в целом хорошо — большинство их топ-10 трансферов оправдали себя. И тот факт, что игрок становится самым дорогим в истории клуба, обычно воспринимался как символ статуса.

Предположим, что Дарвин Нуньес пока не активировал достаточное количество бонусов после своего перехода из «Бенфики» за £64 млн, чтобы превзойти £75 млн, уплаченные «Саутгемптону» за Вирджила ван Дейка в январе 2018 года. В таком случае эволюция рекордных трансферов «Ливерпуля» вполне может считаться одной из лучших в Премьер-лиге. И если бы не вмешался Энди Кэрролл между переходами Луиса Суареса и Мохамеда Салаха, даже впечатляющая пятерка «Манчестер Сити» не смогла бы оспорить их превосходство.

Но если Вирц станет не просто рекордом «Ливерпуля», а британским рекордом, то статистика тут уже тревожная. Последним бесспорным успехом в этой категории можно назвать Рио Фердинанда, перешедшего в «МЮ» из «Лидса» за £29.1 млн.

А вот такие рекордсмены, как Энцо Фернандес (£106.8 млн), Джек Грилиш (£100 млн), Поль Погба (£89 млн), Фернандо Торрес (£50 млн), Робиньо (£32.5 млн) и Шевченко (£30.6 млн) — это список, в который Вирцу явно не хочется попадать.

«Гроза слабых»

57 голов и 65 передач в 197 матчах за «Байер» — это круто. Одно результативное действие каждые 117 минут — почти уровень Де Брейне (110). А ведь Вирцу всего 22 года. Казалось бы — все указывает на будущее суперзвезды. Но чтобы действительно считаться элитным игроком, он должен прибавить в матчах против топ-соперников.

Флориан Вирц против «Баварии» в Лиге Чемпионов globallookpress.com

Против «Баварии» — лишь гол и ассист в 10 играх. В Лиге Чемпионов он забивал «Фейеноорду», «Лейпцигу», «Спарте» и «Бресту». Но остался без голевых действий против «Милана», «Баварии», «Атлетико», «Интера» и даже против самого «Ливерпуля».

В Лиге Европы против «Вест Хэма» в прошлом сезоне — ноль результативных действий в двух матчах. И это его единственный опыт против английских клубов.

Он — не Александр Исак

На фоне интереса к Юго Экитике и Беньямину Шешко, а также другим топ-нападающим этим летом, в среду появилось сообщение, что Александр Исак по-прежнему остается «мечтой» Арне Слота на позицию «девятки». Что ж, неудивительно.

«Айнтрахт» хочет £50 млн за Экитике, а «РБ Лейпциг» требует £50 млн за Шешко, которые в минувшем сезоне Бундеслиги забили по 15 и 13 голов соответственно. Приобретение Исака, скорее всего, потребует от «Ливерпуля» дважды побить трансферный рекорд Великобритании за одно лето. Но эта дополнительная трата практически гарантирует клубу голы — звезда «Ньюкасла» отличился 23 раза в прошлом сезоне АПЛ.

Прогнозы и ставки на футбол

Мы не знаем, насколько велик трансферный бюджет «Ливерпуля» этим летом. Возможно, у клуба действительно есть астрономические средства, чтобы оформить трансферы Вирца и Исака, а также Джереми Фримпонга, Милоша Керкеза и других.

Возникает вопрос: не стоило ли им рассмотреть возможность заменить Исака на кого-то подешевле, если разница между Вирцем и Собослаи не так велика? Или, возможно, взять плеймейкера за £80 млн вместо игрока «Байера» — тем самым освободив ресурсы для решающего штурма в борьбе за форварда «Ньюкасла».