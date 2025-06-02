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    Трансферный дайджест. 27 мая — 2 июня

    Чем закончится эпопея с Осимхеном, будущее Зане и голкипер ПСЖ может покинуть команду

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    Джанлуиджи Доннарумма может покинуть ПСЖ
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    Джанлуиджи Доннарумма может покинуть ПСЖ
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Лерой Зане

    «Бавария», нападающий, 29 лет

    Этот нападающий уже давно доказал, что является топовым форвардом, который способен решать серьезные задачи, но кажется, что история Зане и «Баварии» подходит к концу.

    По данным The Times, «Арсенал» рассчитывает подписать форварда этим летом на правах свободных агента, ведь действующий контракт Зане с «Баварией» заканчивается через месяц.

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    • Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассчитывает усилить атакующую линию команды в предстоящее трансферное окно. Руководство «канониров» нацелилось на подписание Зане.

    Несмотря на это, боссы «Баварии» все еще рассчитывают продлить контракт с форвардом, но до этого все переговоры прерывались. Сейчас у мюнхенцев есть последняя возможность сохранить нападающего.

    Лерой Зане
    globallookpress.com

    В сезоне 2024/2025 Зане провел за «Баварию» 30 матчей в рамках Бундеслиги, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

    Наш прогноз: Зане подпишет контракт с «Арсеналом».

    Виктор Осимхен

    «Наполи», нападающий, 26 лет

    Этот форвард является супер-результативным. За последние пару лет Осимхен показал высокий уровень игры, а теперь «Наполи» пытается продать нападающего.

    Как сообщает Football Italia, «Аль-Хиляль» пытается переманить игрока на Ближний Восток. Руководство клуба из Саудовской Аравии рассчитывает подписать Осимхена предстоящим летом.

    Виктор Осимхен
    globallookpress.com

    Ранее за покупку форварда также боролся «Ювентус», но сейчас «старая синьора» вышла из этой гонки. Из-за смены спортивного директора в туринском клубе отказались от идеи с Осимхеном.

    «Аль-Хиляль» будет готов заплатить за трансфер форварда 75 млн. евро — именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока для клубов, которые находятся вне Италии.

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    • В прошедшем сезоне Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды, где провел 41 матч во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 6 голевых передач.

    Наш прогноз: Осимхен продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

    Максим Глушенков

    «Зенит», полузащитник, 25 лет

    После перехода из «Локомотива» этот форвард стал одним из ключевых игроков «сине-бело-голубых», начал забивать голы и действовать полезно. Затем случился небольшой спад из-за травмы.

    По информации «Советского спорта», Глушенков намерен покинуть «Зенит». Игрок даже готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов».

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    • Дело в том, что полузащитник чувствует себя некомфортно и рассматривает вариант с уходом из петербургского клуба. Вторая чать сезона для Глушенкова не задалась.

    «Глушенков хочет уйти из "Зенита"? Это злонамеренные провокационные слухи», — сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Помимо этого, отец Максима Глушенкова также опроверг желание сына покидать клуб.

    Максим Глушенков
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Зенит» 20 матчей, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: Глушенков все-таки останется в «Зените» на следующей сезон.

    Антони

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 25 лет

    Форвард не стал основным игроком «манкунианцев» за несколько лет, поэтому руководство клуба приняло решение отдать Антони в аренду в испанский «Бетис», а сейчас игрок и вовсе может покинуть «красных дьяволов».

    По данным Kicker, «Байер» хочет приобрести Антони в летнее трансферное окно. Новый главный тренер команды Эрик тен Хаг хочет заполучить нападающего.

    Антони
    globallookpress.com

    Специалист уже работал вместе с Антони в «Манчестер Юнайтед» и «Аяксе». «Байер» также рассматривает еще несколько кандидатур на замену Флориана Вирца, но трансфер форварда «красных дьяволов» — самый реалистичный вариант.

    По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 20 млн. евро.

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    • В прошедшем сезоне Антони провел за «Бетис» 17 матчей в рамках Примеры, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: Антони точно вернется в «Манчестер Юнайтед», но не перейдет в «Байер».

    Эдерсон

    «Аталанта», полузащитник, 25 лет

    Этот игрок уже на протяжении 3-х лет является крепким игроком основного состава итальянской команды, а сейчас за ним охотятся топ-клубы Европы. Получится ли у Эдерсона сменить клубную прописку?

    Как сообщает журналист Жорже Никола, полузащитник может пополнить состав «Манчестер Сити». «Горожане» уже связались с «Алатантой» для того, чтобы обсудить возможный трансфер.

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    • Английскому клубу придется выложить на стол около 70 млн. евро. Возможно, Эдерсон станет отличной заменой Кевину Де Брейне, который точно покинет стан «горожан».

    Помимо этого, в услугах футболиста также заинтересованы «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но именно «Манчестер Сити» лидирует в этой гонке.

    Эдерсон
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне Эдерсон провел за «Аталанту» 37 матчей в рамках Серии А, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: Эдерсон продолжит выступать за «Аталанту» в следующем сезоне.

    Джанлуиджи Доннарумма

    ПСЖ, голкипер, 26 лет

    Основной вратарь парижан действительно может покинуть клуб. Доннарумма провел отличный прошедший сезон, где со своей командой взял требл, выиграв Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Доннарумма выдвинул свои требования по новому контракту с ПСЖ, но не факт, что боссы парижан согласятся на эти условия.

    Джанлуиджи Доннарумма
    globallookpress.com

    Итальянец ясно дал понять, что если его запросы не будут удовлетворены — он уйдет. Возможное место, где Доннарумма может продолжить карьеру — это «Манчестер Сити».

    Руководство ПСЖ уже начало работу по поиску возможной замены Джанлуиджи — это голкипер «Лилля» Люк Шевалье. И про Матвея Сафонова не стоит забывать.

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    • В прошедшем сезоне Доннарумма провел за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах и пропустил 39 голов.

    Наш прогноз: Доннарумма все-таки продлит контракт с парижским клубом.

    Далер Кузяев

    «Гавр», полузащитник, 32 года

    Российский футболист провел свой 2-й сезон за французский клуб, сейчас пути Кузяева с «Гавром» расходятся. Клуб не будет продлевать контракт с полузащитником.

    Как сообщает Sport24, у Кузяева есть вариант с возвращением в «Зенит», стороны находятся в переговорах, но сам полузащитник хочет еще поиграть в Европе.

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    «Представители Кузяева активно работают над вариантом с трудоустройством в середняк из Ла Лиги, Лиги 1 или Бундеслиги», — сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

    Прогнозы и ставки на футбол

    По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Кузяева оценивается в 5 млн. евро. Действующий контракт игрока с «Гавром» рассчитан до этого лета.

    Далер Кузяев
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Кузяев провел за французскую команду 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

    Наш прогноз: Кузяев не найдет варианта в Европе и вернется в «Зенит».

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