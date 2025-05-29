Владимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшей командой

Звонок корреспондента LiveSport.ru Михаила Пукшанского застал Владимира Стогниенко в Мюнхене. Творческая группа телевещательной компании прибыла к месту события финала ЛЧ-2024/25 заранее. Поэтому не только разобрали в деталях предстоящий матч «ПСЖ» — «Интер», но и чуть вкусили его атмосферу. Вспомнили все самое интересное из турнира, впервые прошедшего в новом формате, благо один из лучших комментаторов европейского футбола нюансов не забывает.

«На общем этапе "Милан" с "Юве" выступили позорно»

— Вам эта схема с так называемым общим этапом по душе пришлась?

— Некоторое время присматривался, поскольку не совсем понятно было, как это может выглядеть. Не скажу, что эти изменения произвели на меня сильное впечатление, перевернули все коренным образом, но скорее понравились.

— Разве не более справедливо, когда играешь в группе с каждым соперником дома и в гостях?

— Стремление к высшей справедливости — это не о современном профессиональном спорте. Здесь была идея раздвинуть границы борьбы, чтобы в каждом туре мы получали несколько матчей высокого уровня. Такая нехитрая затея, дабы уничтожить все мысли о создании Суперлиги, всякие поползновения к ней убить в зародыше. На мой взгляд, смотрелось неплохо.

— Вспомним, как все начиналось. «Сити», «Бавария», «ПСЖ» до последнего тура рисковали не пробиться в плей-офф. Явно с холодком отнеслись ко всем этим новшествам?

— У «Баварии» выдался очень тяжелый период в конце сентября и в октябре, когда она сыграла ничьи с «Байером» и «Айнтрахтом» в Бундеслиге, проиграла «Астон Вилле» и «Барселоне» в Лиге чемпионов. Последнее поражение было особенно болезненным, его много обсуждали. Но потом они быстро выбрались из состояния турбулентности, и уверенно двигались по сетке. У «ПСЖ» был очень тяжелый календарь на старте — сразу же «Арсенал», Симеоне с мадридским «Атлетико», «Бавария». Ну, и сыгранность стала приходить ближе к концу общего этапа.

— Манчестерцы так и вовсе набрали равное количество очков с загребским «Динамо» и вышли лишь благодаря лучшей разнице мячей. Но это уже не о снисходительном отношении, а о начавшемся системном кризисе «горожан»?

— Что касается «Сити», это отдельная история. Сложность, связанная с определенным, если хотите, кризисом, с философией Гвардиолы. У него вылетел ведущий опорный полузащитник Родри, а игроков обороны он всегда подбирал не тех, кто умеют хорошо защищаться, а кто в атаку побежит, длинную передачу отдаст. То есть, очень специфических. Все знаем, что в тот момент у Пепа были и сложности личного характера. В общем, все наложилось одно на другое.

— Главные провалы?

— Оба клуба из системы «Ред Булл» — «Лейпциг» и «Зальцбург». Набрать всего по 3 очка — это катастрофа, поскольку проект всегда вызывал большое внимание, интерес, соответственно каждый раз предполагал реализацию амбиций.

— А «Болонья» и «Жирона», с такой настойчивостью пробивавшиеся в первую для них Лигу чемпионов, чтобы потом распродать игроков и все загубить на корню?

— Касательно испанцев я не большой специалист, а «Болонья» — это интересный проект, растянутый не на один год. Затеянный, как я понимаю, двумя людьми. Это очень хороший спортивный директор, известнейший в прошлом футболист Марко ди Вайо. И технический Джованни Сартори, который раньше работал в «Аталанте», но не сошелся характерами с Гасперини. При них «Болонья» научилась очень хорошо продавать футболистов, покупая их дешево. Что касается собственно уровня игры, то хотел бы обратить внимание, что на финише этого сезона под началом Винченцо Итальяно он совсем не уступал тому, который был год назад при Тьяго Мотте. Поэтому вижу так, что вышли попробовать свои силы. Да, не получилось, но имели право.

«Болонья» — «Спортинг» globallookpress.com

— Таким командам, как «Янг Бойз» или «Слован» разве есть место на этом априори празднике футбола?

— Швейцарцы в квалификации выбили «Галатасарай», очень солидный клуб с большими финансовыми возможностями. Притом в обоих матчах выиграли, так что здесь вопросы к тем клубам, которые их сюда пустили. У «Слована» отбор был легче, хотя «Целе», который они прошли, потом пошумел в Еврокубках рангом поменьше. Если подводить итог этим вопросам, то и в группах при старом формате Лиги чемпионов случалось всякое.

— Если брать последовавшие затем стыковые матчи, то вспоминаются 0:10 «Бреста» от «ПСЖ» по сумме двух встреч. Нужны такие с позволения сказать противостояния на стадии плей-офф?

— Ну, «Брест» — это хорошая команда, не стоит ее принижать. Они разгромили в гостях «Зальцбург», не проиграли «Байеру» и так далее... В прошлом году во Франции, которую мы показываем, стали сенсацией, заняв третье место. Притом, что бюджет там очень средний. Думаю, проблема в том, что «Брест» всегда слишком заострен на быструю атаку и обоюдоострую игру. Не умеет перестраиваться. А с «ПСЖ» так играть самоубийственно. Поэтому столько от них нахватали.

— Провал итальянских клубов, когда на том же этапе в одночасье вылетели «Аталанта», «Милан» и «Ювентус», имеет общие корни?

— А я вот не считаю, что у «Аталанты» был провал. Она очень прилично отыграла первый этап, показав свой футбол в матчах с «Реалом» и «Барселоной». Да, потом влетели в яму, которая была связана со слабой формой, поэтому разом отвалились от борьбы и за «скудетто», и в Лиге чемпионов. «Брюгге» к тому же не такой слабый соперник, плюс судья еще чуть бельгийцам помог. «Аталанта» по-прежнему в порядке, и может чего-то добиться в следующем розыгрыше ЛЧ. А «Милан» с «Ювентусом» — это позор. И там безусловно есть кризис управления, пусть причины разные, но ситуации одинаковые.

— В следующую Лигу чемпионов попал занявший 17-е место в АПЛ «Тоттенхэм». Не подрывает опять-таки авторитета главного клубного турнира?

— Нет, конечно. Кто ж виноват, что последовательно вылетели главные претенденты на победу в Лиге Европы «Рома» и «Лацио»? Точно не «Тоттенхэм», когда там Хуммельс зачем-то удаляется в начале матча, а другие «Будё-Глимту» проигрывают, при всем к нему уважении. Совершенно заслуженная история, тем более что Постекоглу обещал трофей на второй сезон. Вот, всеми правдами и неправдами, его добыл. Зато все порадовались, известный мем отвалился из фильма «Залечь на дно в Брюгге». А что победитель второго по значимости европейского турнира должен получать путевку в ЛЧ, это правильно.

«Единственным предсказал, что "Интер" пройдет Барсу»

— Движемся дальше. Перед 1/8 финала, насколько помню, основным фаворитом считался «Реал»?

— Мы привыкли считать Мадрид фаворитом. Бешеный состав, искушенный тренер... Умеют преодолевать трудности, тем более «Манчестер Сити» опять выбили. Но когда они не попали сходу в первую восьмерку, уже могли возникнуть сомнения в пользу кого-то еще.

— Я имею в виду букмекерские расклады на тот момент.

— Сначала мы работаем на репутацию, потом репутация работает на нас. Страшно прожженный в Лиге чемпионов клуб, это все объясняет.

— «Реал» прошел по пенальти «Атлетико», а «ПСЖ» — «Ливерпуль». Как после этого оценивали диспозицию?

— Мне совсем не понравился «Ливерпуль». Париж должен был все решать в первом матче, а они взяли и пропустили еще в конце. А «Реал» прошел «Атлетико» с огромным трудом, и чувствовалось, что свежего воздуха уже не хватает, или что-то еще происходит. И очень внушительно смотрелась «Бавария», которая после «Байера», казалось, — вот прямо расцветает.

— Главные неожиданности для вас в четверть- и полуфиналах?

— В полуфиналах их для меня не было. Что касается четвертьфиналов, я, как ни странно, большего ожидал от «Астон Виллы». Мне казалось, что с Парижем как-то упрутся, но по большому счету мы этого не увидели. Наверное, победа «Арсенала» и бешеные штрафные Райса главное впечатление.

— Отсюда — поподробнее. «ПСЖ» с «Арсеналом» был уже не столь убедителен, как прежде?

— Лондонцы уступили по моментам и в первом, и во втором матчах. Париж проявил себя командой более мастеровитой и циничной в завершении. Складывалось ощущение, что «ПСЖ» опытнее именно с точки зрения таких вещей. Индивидуальные действия сказались. При всем уважении к «Арсеналу» и к тому, что Артета делает, состав французов сегодня резвее и талантливее.

— Можно было представить, что «Интер» дважды затеет такой триллер с «Барсой»?

— Ничего более легендарного с точки зрения интриги и качества футбола я не видел. Но мы делали прогнозы между комментаторами, и, по-моему, я был единственным, кто сказал, что в этой паре пройдет «Интер». Без ложной скромности. Крошечный перевес, когда все решают секунды, но для меня это ни разу не удивительно.

«Интер» — «Барселона» globallookpress.com

— В чем была ошибка очевидно более сильной команды, не в пресловутой же недооценке?

— Я не считаю, что «Барселона» очевидно сильнее. Она талантливее, моложе, возможно, привлекательнее, перспективнее. Но «Интер» сыграннее, монолитнее, опытнее, вариативнее. И это команда, которая обладает более крепким характером, чем кто бы то ни было. Спросите у болельщика любого большого клуба, фаворит ли «Интер» с ней. В ответ услышите — нет. А хочешь ли ты, чтобы твоя команда с ней играла — тоже нет. Напомню, что на общем этапе черно-синие пропустили в восьми встречах один мяч.

— Между полуфиналами и финалом прошло больше трех недель. В это время «ПСЖ» боролся только за Кубок Франции, «Интер» — за скудетто. Несопоставимая нагрузка?

— Очень серьезная. Интеристы вписались, когда казалось, что «Наполи» уже оторвался. Но не сложилось. На финише сезона, безусловно, выглядит командой уставшей.

— Как итог этого периода, уверенная победа парижан, и конфуз миланцев с «Лацио» (2:2), который стоил им первого места. На чьей стороне психологическое преимущество, думаю, говорить излишне?

— Никакого психологического преимущества в финале Лиги чемпионов нет. Безусловно, вслух этого никто никогда не скажет, но в этом сезоне, в отличие от прошлого, «Интер» большую ставку делал на свой путь в Европе.

— То есть, на «Альянц Арене» все остальное забудется?

— Я уверен в этом.

— Французы, даже с учетом кубкового финала, играли совершенно в «лайтовом» режиме. Голову еще можешь обмануть, но не «физику»?

— У них достаточно разнообразный состав, который позволяет, если что, освежать его по ходу матча. Но для парижан Лига чемпионов, безусловно, особый турнир. В своем чемпионате на дистанции они обойдут любого, а здесь, конечно, не так. Арабские владельцы, шейхи, прямо-таки очень-очень хотят.

— В субботу с «Реймсом» из-за головной (но это совсем другое дело) боли не сыграл Хвича Кварацхелия. Но выйдет вместо Дезирэ Дуэ, хотя тот отдал две голевые передачи?

— «ПСЖ» всегда играет в три нападающих, где есть тройка основных — Баркола, Дембеле, Хвича. И есть Дуэ, который вот прямо первый-первый в ротации. Еще Рамуш, но в этом сезоне уже больше запасной. Видели разные варианты, когда Баркола, к примеру, играл центрального нападающего. Но я, думаю, что все же основной вариант, когда никто не травмирован, очевиден.

— Что Хвичи не было на награждении после финала Кубка Франции не вызывает сомнений?

— Вот вообще этого не знаю. Но судя по всему, там ничего страшного. Не слышал пока, что какие-то глобальные проблемы. Ждем противостояния грузина и армянина (Кварацхелия и Михитарян), как сейчас везде крутят из «Мимино».

— Вопросов с составом парижан нет ровно ни одного?

— Я просто в невероятном восхищении пребываю от защиты «Пари Сен-Жермен», но напротив тоже есть те, кто могут ее серьезно потерзать. Больше всего меня интересует столкновение флангов, особенно того, где Хакими сойдется с Димарко.

— Каждый раз задаю вопрос — почему Луис Энрике совсем не дает отдыха лидерам в совершенно не значащих матчах, как до того в чемпионате с «Монпелье» и «Осером»?

— Очевидно, чтобы команда была в тонусе, не утрачивала на уровне инстинктов связи. Давления нет, а уровень несравнимо выше. Главное, чтобы не было травмированных — это может пугать.

— «Интер» то делает невозможное с «Барселоной», то чудесным образом пропускает от «Лацио» дома с пенальти на 90-й минуте, что лишает его чемпионства. Как это укладывается в одну тарелку?

— Здесь все очень просто. Когда сравниваем «Интер» и «Наполи», одни играли намного больше других. Миланцы дошли до полуфинала Кубка Италии, откуда неаполитанцы вылетели еще осенью, а в Еврокубках не участвовали вообще. И вопреки общепризнанному мнению мнению, у «Интера» на некоторых позициях равнозначной замены нет. Например, в центре поля, где Зелинский и Залевский могли бы играть куда интереснее. То же самое с нападающими.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

— Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам против «Комо» в последнем туре не вышли вовсе, еще несколько железных игроков «основы» появились на замену. Все верно сделано?

— Арнаутович и Тареми в раной степени заменить их, конечно, не могут. Знаем, что на ответную игру с «Барсой» Лутаро вышел в ущерб своему здоровью. Если вдруг не сыграет сейчас, это большая проблема. А что не вышли в Комо, это правильно, раз выиграли без особых проблем. Индзаги знает, что делает. На мой взгляд, сегодня это наиболее интересный итальянский тренер.

— Он якобы согласился возглавить «Аль-Хиляль». Как обычно, самое время для таких «инсайдов»?

— Там я слышал, что они Бруно Фернандеша прикупают, это ближе к истине. Могу поверить, поскольку проблемная команда сейчас, а там можно заработать сумасшедшие деньги. Но Индзаги...продолжит работать в «Интере».

«Не удивлюсь, если в финале будет дополнительное время»

— Каким вам представляется финал по сюжету?

— Мне кажется, что большого количества мячей мы не увидим. Во всяком случае, в первом тайме. Ставка серьезная для тех и других. Но я честно скажу, что от ответного матча с «Барселоной» их тоже не ждал.

— Французы будут владеть мячом при любом развитии событий?

— Больше, безусловно.

— На стандартах опять решающее слово за Даниэлем Думфрисом и вообще за «Интером»?

— Это один из серьезнейших их козырей. Но он будет выглядеть менее устрашающе, чем в играх с «Барселоной». У «ПСЖ» в воздухе тоже все хорошо.

— Симпатии немецкой публики на чьей стороне будут?

— Ха, вот бы знать. Думаю, что ни на чьей.

— Редко обращаю на это внимание, но команды между собой в еврокубках не играли. Можно ждать какого-то запредельного счета?

— Нет, все в районе двух-трех мячей где-то крутится. 4-4 вряд ли.

— «Интер» дважды выиграл ЛЧ в относительно недалеком прошлом, ПСЖ никогда за всю историю. Это на что-то влияет?

— Нет. «Интер» выиграл давно. Со времен Моуриньо прошло 15 лет. С точки зрения мотивации обе команды одинаково голодны. Тем более, не факт, что когда-то в недалеком будущем «ПСЖ» вновь сюда подберется. Что касается «нерадзурри», эта команда подходит к концу. Может быть, через три года будет еще более сильная, но это уже совсем другая история.

— Дополнительное время с какой долей вероятности нас ожидает?

— Когда я комментирую, мне очень везет на него. Так что я не удивлюсь, если оно будет.

Джанлуиджи Доннарумма в матче с «Арсеналом» globallookpress.com

— А если дело дойдет до послематчевых пенальти, Джанлуиджи Доннарумма или Ян Зоммер?

— Вот это очень сложно, поскольку оба с точки зрения игры на линии монстры. У Зоммера с небольшим ростом сумасшедшая реакция, замешенная на пластике. Доннарумма может допустить ошибку на выходе, но дома все в порядке. Трудно кому-то отдать предпочтение.

— Ну, и ваш прогноз?

— Включайте Okko 31 мая, я буду говорить об этом матче более полутора часов.

— Как Okko построит освещение финала? Вижу уже студию из Мюнхена...

— Они работают с понедельника по пятницу с места прямых включений. За два часа до начала матча стартуем в Москве с включениями со стадиона. Ну, и после, разумеется.

— Для вас с Романом Гутцайтом где место найдется?

— Никаких комментаторских кабинок давно уже нет в природе. Все позиции за специально обозначенными столами. Ничего в этом страшного нет. Но если какой-нибудь коллега, сосед, друг кричит, то могут быть проблемы с «всасыванием» звука, когда себя слышно не так хорошо. Однажды, пожалуй только, так было со мной в Китае.

— Для вас это какой по счету финал с места событий?

— Если Лига чемпионов, то третий. Еще один раз раз, в 2009-м, из Москвы комментировал, были там какие-то финансовые проблемы.

— Если не коммерческая тайна, во сколько Окко обошлись права на показ Еврокубков?

— Это не моя компетенция. С этим вопросом надо обращаться к Олегу Манже, руководителю проекта.

— Могли, к примеру, взять только пакет Лиги чемпионов?

— Нет, Еврокубки всегда берутся общим пакетом.

Прогнозы и ставки на финал Лиги чемпионов

— В следующем сезоне Лигу чемпионов вновь покажет Окко? И каких еще соревнований ждать на ваших просторах?

— Да, Еврокубки опять покажет Okko. Новых соревнований будет достаточно, но для футбольных болельщиков — это Бундеслига.