Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровин поделился впечатлениями от полуфинальных матчей Лиги чемпионов, а также назвал главные проблемы «железнодорожников».

«Хвича прибавил во всём»

— Как вам первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов?

— Главное — это самые сильные четыре команды, которые как раз сейчас играют в полуфиналах. И кто из них выйдет в финал — большой вопрос. Эти команды показывают новый, качественный и современный футбол. На мой взгляд, равные по силе. Но у каждого есть свои определённые преимущества. У одних — атакующие действия, у других — оборонительные звенья лучше выстроены. Это футбол высочайшего уровня.

— Может быть был какой-то момент, который вы подметили, вам особенно понравился?

— Мне всё понравилось. И все эти 95 минут, которые были. Это как спектакль, в котором очень сильные актёры. При чём даже не просто сильные, а выдающиеся, которые свои индивидуальные действия показывают зрителям и выполняют тактические задачи, которые дал тренер. Но ещё раз повторюсь, не всё решено. Предсказать выход команд в финал очень сложно.

— По матчу «Арсенал» — ПСЖ (0:1). За счёт чего французский клуб выиграл?

— У ПСЖ очень сильная атакующая линия. Хвича, Дембеле и Дуэ, на мой взгляд, если их воспринимать в комплексе, то может быть и посильнее, чем в «Барселоне». Хотя там Ямаль всех превосходит. А в ПСЖ стали сильнее играть в обороне, футболисты перестали допускать ошибки, которые были раньше. Конечно, есть великолепный вратарь Доннарумма, который проводит отдельные выдающиеся игры. Наверное, за счёт этого ПСЖ и превзошёл лондонский клуб.

А «Арсенал» немного был робким в первом тайме. При это во второй половине встречи имели большое преимущество. Английская команда хороша во всех линиях. Могли и выиграть, и вничью сыграть.

— У «Арсенала» есть шансы для выхода в финал?

— Конечно, есть. Но, думаю, что ПСЖ учтёт все нюансы, которые были во втором тайме в первой встрече. Те моменты, которые «Арсенал» создавал, там выручал Доннарумма. Думаю, таких моментов в ответной игре могут и не представить. Французский клуб в обороне играет очень хорошо. ПСЖ улучшил свою игру в защите. Если раньше у них была великолепная атака…За счёт этого во Франции всё выигрывают. А когда шла борьба с равными, более сильными командами, бросалось в глаза, что команде не хватает хорошей обороны. А сейчас она у них есть.

— Это качественные игроки или работа тренера?

— Всё в комплексе. Качественные игроки — это тоже работа тренера, правильно?

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

— Вы с Хвичей работали, и можно восхититься, как он играл, в том числе и в матче с «Арсеналом».

— Первое — сейчас французский клуб очень хорошо играет после потери мяча. Это может происходить на чужой половине поля. Если большое количество игроков ПСЖ участвовало в атаке, то они там же и остаются. Если же такого нет, то все успевают отходить назад. И сколько мы видим — Хвича обороняется по своей зоне, играет по своей бровке. Пожалуй, в ПСЖ поправили этот момент, поэтому и могут выиграть Лигу чемпионов.

А Хвича во всём прибавил. Если раньше он был игроком, который великолепно обводит, совершает индивидуальные действия, то сейчас командный игрок. В атаке практически не теряет мячей ни в обводке, ни при сложных передачах. Это та самая передача произошла при обводке, с пасом назад. Это надо прекрасно видеть всю ситуацию. Впечатляет тот футбол, который он показывает. Мне даже сложно сказать, какие у него сейчас есть изъяны. В обороне играет блестяще, слушает тренера. Знал, что его оборонительные действия были не на лучшем уровне. Если в нашем чемпионате Хвича мог позволить себе не бежать назад, то сейчас он совершенно другой игрок.

— ПСЖ — фаворит Лиги чемпионов?

— Мне тут сложно говорить, потому что каждая из четырёх команд со своими большими козырями.

«Интер готовился к офсайдной ловушке»

— А какие впечатления оставила игра «Барселона» — «Интер» (3:3)? Ожидали ли вы такой перестрелки со стороны обеих команд?

— Перестрелка со стороны «Барселоны» всегда ожидаема, потому что команда любит атаковать. А то, что есть определённые ошибки в организации игры, в обороне, каталонцы постоянно ставят в тупик своим офсайдом атакующие действия соперника. Но за счёт крайнего правого защитника Дюмфриса «Интер» нашёл противоядие в этом матче, поэтому и забил три хороших мяча.

Итальянская команда собирала с левой стороны большую группу игроков «Барселоны», когда владела мячом, и делала быстрый перевод, чтобы Дюмфрис не попадал в офсайд. Им удавался этот вариант атаки. Вот этот гол не засчитанный от Мхитаряна, на мой взгляд, в футболе должна иметь преимущества атака. Было великолепно всё организованно: выбегание, уход от офсайдной ловушки. Один миллиметр офсайда, думаю, отнял у «Интера» победу.

— «Интер» в матче с «Барсой» вас чем-то удивил?

— Ничем. «Интер» не лучшим образом последние матчи играл в чемпионате Италии. Но это же Лига чемпионов — «Интер» сыграл в свою силу. Команда готовилась к этой офсайдной ловушке, всё делали правильно, выстраивали хорошую плотную оборону, выходили из обороны с хорошим контролем мяча. А если у «Барселоны» нет мяча… Каталонцы проблемная команда в оборонительных действиях, и «Интер» задал им большую задачу в этом матче. В первой игре было очень много тактики. На мой взгляд, все итальянские команды в тактическом плане очень сильно подготовлены.

«Интер» — «Барселона» globallookpress.com

— А Дюмфрис до этого в Лиги чемпионов не забивал.

— Первое — это большая ошибка обороняющихся игроков. Но с этим футболистом должен был играть, наверное, не Ольмо. Мне показалось, что он играл. А этот игрок по своим кондициям, габаритам никак не мог его взять. Второй момент — думаю, «Интер» ставил на этого правого защитника в том плане, что он должен был быть очень активным в атакующих действиях.

— Кто пройдёт в этой паре в финал ЛЧ?

— Не знаю. Потом люди на ставках поставят и скажут, что Сёмин так говорил. Я никогда не угадываю, могу логично говорить.

— Может быть какой-то момент вам по матча полуфинала особенно запомнился?

— Меня всё зацепило. В первую очередь выдающиеся качество футбола. Нет игроков, которые были бы на усредненном уровне. Все футболисты выдающегося таланта, он развит. Они преподносят зрителям футбол высочайшего уровня. Вот это меня очень удивило и порадовало.

— Кто лучший игрок первых матчей полуфиналов?

— Есть много игроков на разных позициях. Но как сейчас играет Ямаль. Думаю, так ещё ни один футболист не выступает.

— Не похож ни на Месси, ни на Роналду.

— Он похож на себя. И по многим критериям Ямаль их превосходит. А то, как играет сейчас Хвича, тоже наводит отпрядённую резкость в европейском футболе. И в каждой линии мы можем найти таких игроков.

— Если уж о Хвиче, то на какое его качество в первую очередь обратили внимание, когда с ним работали?

— У него было выдающееся качество в большой степени одно — обводка. Когда его смотрели наши селекционеры, и мы увидели… Когда Хвича получал мяч, он создавал преимущество на всех участках поля. Но у него не было тогда таких талантливых действий при обороне. Наверное, не было таких талантливых действий в тонких передачах. Но Хвича научился. А много он научился, потому что работал. Талант нужно чем-то подпитывать, что футболист и делал.

Физическая подготовка лучше стала, теперь мощный игрок, с пасом и в оборонительных действиях стал играть лучше. А при обводке практически не теряет мячи. Сейчас же потеря мяча чревата последствиями для команды и видения игры. Он с каждым матчем, тренировкой становится лучше. И не думаю, что остановится, потому что работяга.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

— А на кого из игроков прошлого, с кем вы работали, Хвича похож?

— На себя. Может быть в какой-то мере похож на Измайлова. Но Марат не обладал такими физическими данными.

«Локомотив стал средней командой»

— Не могу вас не спросить о «Локомотиве». «Железнодорожники» вылетели из Кубка России от «Ростова» (0:2). Почему так обстоят дела сейчас у команды?

— Я вообще «Локомотив» не комментирую. Но одно скажу. Почему вчера «Ростов» должен был проиграть «Локомотиву»? У ростовчан игроки не хуже. «Железнодорожники» усреднились, стали средней командой. Средние руководители, нет выдающихся, средние купленные игроки или те, кто воспитывался. «Локомотив» сейчас делает всё возможное, там работают хорошо. Но команда усреднилась, от них игроки ушли в «Зенит» и другие команды. И она закономерно занимает своё место. Это основная проблема той или иной команды. Чуда же не может быть.

— Зато в «Локомотиве» играет наибольшее количество воспитанников среди всех команд РПЛ.

— Мне, главное, чтобы футболист играл. А воспитанник же должен прогрессировать, становится с каждым годом лучше. А с кем он может становиться лучше, если команда усреднилась?