Безумие в Каталонии: «Барселона» и «Интер» выдали огненный матч с шестью голами

Стадион «Монжуик» — место, где история «Барселоны» началась заново в этом сезоне, — стал ареной одного из самых ярких матчей Лиги чемпионов за последние годы. В первом полуфинале «Барса» и «Интер» выдали безумный, драматичную игру, в которой было всё: гол за 30 секунд, сольные шедевры, нервы и атакующий футбол. Итог — 3:3, а самое интересное ещё впереди.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал Барселона — Интер 3:3 Голы: 0:1 Маркус Тюрам (1'), 0:2 Дензел Дюмфрис (21'), 1:2 Ламин Ямал (24'), 2:2 Ферран Торрес (38'), 2:3 Дензел Дюмфрис (64'), 3:3 Ян Зоммер (автогол) (65') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде (Эрик Гарсия, 42'), Пау Кубарси (Андреас Кристенсен, 83'), Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Рональд Араухо, 46'), Френки де Йонг, Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 68'), Педри (Гави, 83'), Ламин Ямал, Рафаэл Диас, Ферран Торрес Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 56'), Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 81'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу (Давиде Фраттези, 71'), Николо Барелла, Маркус Тюрам (Пётр Зелиньски, 81'), Лаутаро Мартинес (Мехди Тареми, 46') Предупреждения: Хакан Чалханоглу (59'), Пау Кубарси (70')

Шок с первых секунд

Команда Симоне Индзаги, казалось, оставила свои недавние неудачи — поражение от «Милана» в Кубке, потерю лидерства в Серии А — в прошлом. Она вышла на поле так, будто хочет смять соперника на его же территории. И начала буквально с молниеносного удара. Прошло всего 30 секунд — и мяч уже в воротах Войцеха Щесного.

Прострел Дюмфриса, изящная пятка Маркуса Тюрама — 0:1. Потрясающе точно и больно для хозяев. И, конечно, это был самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги Чемпионов.

Пятка Тюрама gettyimages.com

А спустя 20 минут «Интер» удвоил преимущество. Опять стандарт, опять Дюмфрис — на этот раз с углового, эффектным акробатическим ударом после скидки Ачерби. Щесный снова не успевает. «Барселона» выглядела дезориентированной — и одновременно злой. И именно в такие моменты рождаются легенды.

Первый гол Дюмфриса globallookpress.com

Ламин Ямаль: звезда настоящего, а не будущего

Ему всего 17, но на поле он играл, будто всю жизнь выходил в полуфиналах Лиги Чемпионов. Ламин Ямаль взял мяч на фланге, ушёл от Тюрама, прошёл сквозь Мхитаряна, обыграл ещё одного — и мягко закрутил в дальний угол от штанги. Гол не просто красивый — по-хорошему наглый. Такой, что на трибунах задрожала земля, а «Барселона» обрела дыхание.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Через три минуты он едва не повторил подвиг, оставив Димарко лежать на газоне и пробив в перекладину почти с нулевого угла (справедливости ради, Зоммер перевёл мяч в каркас ворот). Стадион завёлся. И команда за ним. Следом — атака через центр, мягкая передача Педри, скидка Рафиньи, и Ферран Торрес делает 2:2.

Торрес празднует гол globallookpress.com

Вся эта комбинация длилась несколько секунд, но выглядела как идеальное воплощение философии «Барсы». Но стоит отметить и очевидную ошибку Ачерби — он просто не успел за Ферраном в своей шрафной.

Обоюдный риск во втором тайме

После перерыва «Барселона» выглядела увереннее, но «Интер» оставался опасным. Без Лаутаро Мартинеса, но с привычной холодной прагматикой. Очередной стандарт — снова гол: Дюмфрис выиграл воздух и поразил ворота ударом головой — 2:3.

Барселона – Интер globallookpress.com

Удивительно, но уже третий результативный момент матча с участием Дензела. И здесь особенно надо отметить Симоне Индзаги, который буквально вручную расставил своих игроков перед угловым — вот настолько миланская команда ценит свои моменты.

Ответ хозяев вновь не заставил себя ждать. Угловой, замешательство, Ямал хитро пропускает мяч между ног — и Рафинья с линии штрафной мощно бьёт в перекладину. Мяч, отлетев от неё, попадает в спину Зоммера и оказывается в сетке. Снова ничья — 3:3. Как же обидно, что в протоколе матча у швейцарского кипера будет автогол! Янн бесчисленное количество раз спас «Интер», но вот так обидно запомнится в статистике.

Барселона — Интер globallookpress.com

Концовка на грани срыва

Обе команды пошли за победой. Словно ничья их не устраивала. Мхитарян забил после классного паса, но офсайд спас «Барсу». Пара сантиметров бутсы Генриха залезла во вне игры — и автоматическая система такого не прощает.



Барселона — Интер globallookpress.com

У противоположных ворот Ямаль снова исполнил: из ничего создал момент и едва не забил четвёртый — мяч срезался с ноги и снова попадает в перекладину. Действия Ламина в этом матче — смесь дерзости и вдохновения, он будто играл в своей реальности, не чувствуя давления.

Щесный спасал в одном эпизоде, Кубарси — в другом. Нервы, напряжение, моменты. На большее у команд не хватило ни сил, ни времени. Свисток — и аплодисменты стоя.

Пауза на неделю

Ответный матч на «Сан-Сиро» теперь выглядит как продолжение этой битвы. У «Интера» небольшое психологическое преимущество, но «Барселона» показала, что умеет вставать после удара. И что у неё есть Ламин Ямаль. В 17 лет он (вместе с Рафиньей, конечно же) ведёт за собой команду в полуфинале Лиги чемпионов — и делает это ну как-то слишком буднично.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Если ответная встреча окажется хотя бы на половину такой же искромётной — нас ждёт ещё одна ночь большого футбольного искусства.