«Ростов» — в финале Пути Регионов. «Локо» без Батракова развалился на глазах

На «РЖД Арене» всё было наэлектризовано. Слухи об отставке Михаила Галактионова заполнили футбольный эфир: говорят, что кресло под ним покачнулось ещё в матче с «Ахматом», а теперь окончательно расшаталось. И если это был матч за выживание для тренера — то «Локомотив» сыграл в него с опущенными руками.
Не помог и главный козырь сезона — Батраков. Самый результативный игрок железнодорожников был дисквалифицирован, и без него атакующая игра просто развалилась. Ни Пиняев, ни Сарвели, ни Сулейманов — никто не смог взять на себя лидерство. А у «Ростова» всё с самого начала работало слаженно.
Первый тайм — осада гостей
Началось всё с настоящей рубки в центре поля. За четыре минуты — две жёлтые: Щетинин въехал в Пиняева, Тикнизян — в Роналдо. Футбол был жёсткий, но для «Ростова» — контролируемый. Команда Альбы взяла мяч и начала методично вскрывать оборону хозяев.
Щетинин бил из убойной — мимо. Комличенко попал в штангу, и вот уже VAR на экране: рука Погостнова. Осипенко немного со скрипом, но реализует пенальти — 0:1.
На табло — минимальное преимущество, но по качеству игры всё было гораздо очевиднее. «Локо» не мог связать и трёх пасов на чужой половине, а «Ростов» диктовал темп. До перерыва гости полностью выключили «Локо» из игры: по ударам — 6:1, по контролю — тотальный перевес.
VAR против «Ростова»
Во втором тайме «Ростов» забил и второй. Комличенко уложил мяч в сетку, но VAR находит микроскопический офсайд. Потом Кучаев упал в штрафной — и снова пенальти, и снова отмена. На этот раз ещё и жёлтая за симуляцию. Казалось, что ростовчане потеряли ритм, а у «Локомотива» появился шанс.
И шанс был: на поле вышли Самошников и Севикян, игра у москвичей ожила. Особенно опасен был момент у Севикяна — тот должен был сравнивать, но с правой ноги пробил выше ворот. Казалось, интрига возвращается.
Но Щетинин решил иначе. На 86-й минуте он протащил мяч сквозь центр, нашёл Комличенко, а тот гениально пропустил его дальше — на Голенкова. Удар в касание, и всё — 0:2.
Без Батракова, без тренера, без финала?
Финальный свисток стал не просто концом матча — он, возможно, стал концом короткой эпохи «Локомотива». Галактионов под угрозой отставки, команда морально и физически разобрана, Батраков не играл, Самошников — травмировался. «Локомотив» не показал ничего, кроме разрозненности и эмоций.
А «Ростов» — показал всё. Тактически выстроенный футбол, психологическую устойчивость, веру в себя. Теперь у Джонатана Альбы впереди встреча со «Спартаком». Финал Пути регионов — и всего одна победа до суперфинала против «Зенита» или ЦСКА.