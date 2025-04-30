«Ростов» — в финале Пути Регионов. «Локо» без Батракова развалился на глазах

Это был матч, в котором сказалась не только тактика, но и характер. «Ростов» Джонатана Альбы прошёл в финал Пути регионов, переиграв «Локомотив» без шансов — и по счёту, и по содержанию. Пока москвичи страдали без дисквалифицированного Батракова, ростовчане играли в свою лучшую версию футбола. Даже когда VAR дважды обнулял их гол и пенальти, команда не сдалась. Победу принес гол Щетинина и фирменная комбинация с участием Комличенко и Голенкова.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Локомотив — Ростов 0:2 Голы: 0:1 Максим Осипенко (пенальти) (27'), 0:2 (50'), 0:2 Егор Голенков (87') Локомотив: Антон Митрюшкин, Ньямси Жерзино, Егор Погостнов, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Наир Тикнизян, Вадим Раков, Владислав Сарвели, Тимур Сулейманов Ростов: Рустам Ятимов, Герман Игнатов, Максим Осипенко, Умар Сако, Илья Вахания, Константин Кучаев, Даниил Шанталий, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Николай Комличенко, Роналдо

На «РЖД Арене» всё было наэлектризовано. Слухи об отставке Михаила Галактионова заполнили футбольный эфир: говорят, что кресло под ним покачнулось ещё в матче с «Ахматом», а теперь окончательно расшаталось. И если это был матч за выживание для тренера — то «Локомотив» сыграл в него с опущенными руками.

Не помог и главный козырь сезона — Батраков. Самый результативный игрок железнодорожников был дисквалифицирован, и без него атакующая игра просто развалилась. Ни Пиняев, ни Сарвели, ни Сулейманов — никто не смог взять на себя лидерство. А у «Ростова» всё с самого начала работало слаженно.

Первый тайм — осада гостей

Началось всё с настоящей рубки в центре поля. За четыре минуты — две жёлтые: Щетинин въехал в Пиняева, Тикнизян — в Роналдо. Футбол был жёсткий, но для «Ростова» — контролируемый. Команда Альбы взяла мяч и начала методично вскрывать оборону хозяев.

Локомотив — Ростов https://t.me/fclokomotiv

Щетинин бил из убойной — мимо. Комличенко попал в штангу, и вот уже VAR на экране: рука Погостнова. Осипенко немного со скрипом, но реализует пенальти — 0:1.

На табло — минимальное преимущество, но по качеству игры всё было гораздо очевиднее. «Локо» не мог связать и трёх пасов на чужой половине, а «Ростов» диктовал темп. До перерыва гости полностью выключили «Локо» из игры: по ударам — 6:1, по контролю — тотальный перевес.

Локомотив — Ростов https://t.me/fclokomotiv

VAR против «Ростова»

Во втором тайме «Ростов» забил и второй. Комличенко уложил мяч в сетку, но VAR находит микроскопический офсайд. Потом Кучаев упал в штрафной — и снова пенальти, и снова отмена. На этот раз ещё и жёлтая за симуляцию. Казалось, что ростовчане потеряли ритм, а у «Локомотива» появился шанс.

И шанс был: на поле вышли Самошников и Севикян, игра у москвичей ожила. Особенно опасен был момент у Севикяна — тот должен был сравнивать, но с правой ноги пробил выше ворот. Казалось, интрига возвращается.

Но Щетинин решил иначе. На 86-й минуте он протащил мяч сквозь центр, нашёл Комличенко, а тот гениально пропустил его дальше — на Голенкова. Удар в касание, и всё — 0:2.

Локомотив — Ростов https://t.me/fclokomotiv

Без Батракова, без тренера, без финала?

Финальный свисток стал не просто концом матча — он, возможно, стал концом короткой эпохи «Локомотива». Галактионов под угрозой отставки, команда морально и физически разобрана, Батраков не играл, Самошников — травмировался. «Локомотив» не показал ничего, кроме разрозненности и эмоций.

Календарь и таблица РПЛ

А «Ростов» — показал всё. Тактически выстроенный футбол, психологическую устойчивость, веру в себя. Теперь у Джонатана Альбы впереди встреча со «Спартаком». Финал Пути регионов — и всего одна победа до суперфинала против «Зенита» или ЦСКА.